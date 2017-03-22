7 أفكار لوضع التليفزيون في غرف المعيشة الصغيرة

قدر العديد من الشقق والمنازل وخصوصًا في المناطق الحضرية أن تكون مساحتها صغيرة جدًا، ولهذا تظهر الحاجة إلى حلول وأفكار لتأثيث الغرف الصغيرة، وفي هذا الموضوع سنتناول حلول لإدراج التليفزيون ضمن غرفة المعيشة الصغيرة دون إعاقة الحركة أو تضييق المساحة أكثر، سنرى 7 حلول مقترحة من قِبل مصممي الديكور الداخلي لإيجاد المساحة المناسبة في غرفة المعيشة لوضع التليفزيون بها، الحلول مثيرة للاهتمام حقًا لا تفوتها.