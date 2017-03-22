7 أفكار لوضع التليفزيون في غرف المعيشة الصغيرة

قدر العديد من الشقق والمنازل وخصوصًا في المناطق الحضرية أن تكون مساحتها صغيرة جدًا، ولهذا تظهر الحاجة إلى حلول وأفكار لتأثيث الغرف الصغيرة، وفي هذا الموضوع سنتناول حلول لإدراج التليفزيون ضمن غرفة المعيشة الصغيرة دون إعاقة الحركة أو تضييق المساحة أكثر، سنرى 7 حلول مقترحة من قِبل مصممي الديكور الداخلي لإيجاد المساحة المناسبة في غرفة المعيشة لوضع التليفزيون بها، الحلول مثيرة للاهتمام حقًا لا تفوتها.
في الأماكن الضيقة كالتي نراها في الصورة أمامنا أنسب طريقة لوضع شاشة تليفزيون كبيرة مسطحة هي تعليقها مباشرة علي الحائط، لتكون قاعدته متصلة بأرفف وأدراج .
تعليق التليفزيون على جدار خشبي أسفله وضعت رف أبيض لحمل بعض الأجهزة الملحقة بالتليفزيون مثل ألعاب الفيديو أو
الريسيفر.
حل آخر جيد لتعليق شاشة صغيرة وخفيفة على الجدار لتكون محصورة بين رفين ولا تشغل مساحة كبيرة يمكنك وضع أجهزة التحكم الثمينة في الرف العلوي بعيدًا عن أيدي الأطفال .
كما كررنا مرات كثيرة أن المساحة المتاحة صغيرة جدًا ونحن في حاجة إلى كل سنتيمتر، وهناك خيار جيد لاستغلال الأسطح العمودية لتثبيت أرفف عملية على الجانبين لنضع بينها شاشة تليفزيون كبيرة مظهر أنيق ونظيف.
هذا الجدار بُني مخصوص لاستيعاب هذه الشاشة الكبيرة بحيث تنقسم إلى جزء علوي يحمل الشاشة وبعض الأرفف المفتوحة وجزء سفلي به أرفف مغلقة، فكرة عملية جدًا وغير مألوفة توفر مساحة تخزين كبيرة في مساحة صغيرة.
نرى في الصورة شاشة كبيرة للغاية في مساحة صغيرة جدًا عُلقت الشاشة على صدر جدار أبيض بين رف علوي وسفلي، على الجانب اللون الأخضر الخفيف وجد ليعطي الغرفة لمسة من الحيوية .
هذه الفكرة لمن يريدون كل شيء من شاشة تليفزيون، مكبرات الصوت، والمعدات التقنية في نفس المساحة.
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