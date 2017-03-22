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7 أفكار لوضع التليفزيون في غرف المعيشة الصغيرة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Apartamento Jovem Casal | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores غرفة الميديا
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قدر العديد من الشقق والمنازل وخصوصًا في المناطق الحضرية أن تكون مساحتها صغيرة جدًا، ولهذا تظهر الحاجة إلى حلول وأفكار لتأثيث الغرف الصغيرة، وفي هذا الموضوع سنتناول حلول لإدراج التليفزيون ضمن غرفة المعيشة الصغيرة دون إعاقة الحركة أو تضييق المساحة أكثر، سنرى 7 حلول مقترحة من قِبل مصممي الديكور الداخلي لإيجاد المساحة المناسبة في غرفة المعيشة لوضع التليفزيون بها، الحلول مثيرة للاهتمام حقًا لا تفوتها.  

1- الألوان المحايدة

WRP, Adriana Pierantoni Arquitetura & Design Adriana Pierantoni Arquitetura & Design غرفة الميديا
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design

Adriana Pierantoni Arquitetura & Design
Adriana Pierantoni Arquitetura &amp; Design
Adriana Pierantoni Arquitetura & Design

في الأماكن الضيقة كالتي نراها في الصورة أمامنا أنسب طريقة لوضع شاشة تليفزيون كبيرة مسطحة هي تعليقها مباشرة علي الحائط، لتكون قاعدته متصلة بأرفف وأدراج .  

2- دمج الخشب بالأبيض

Apartamento Jovem Casal | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores غرفة الميديا
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

تعليق التليفزيون على جدار خشبي أسفله وضعت رف أبيض لحمل بعض الأجهزة الملحقة بالتليفزيون مثل ألعاب الفيديو أو الريسيفر

3- المزيج الحديث

Casa 1, ESTÚDIO danielcruz ESTÚDIO danielcruz غرفة الميديا
ESTÚDIO danielcruz

ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz

حل آخر جيد لتعليق شاشة صغيرة وخفيفة على الجدار لتكون محصورة بين رفين ولا تشغل مساحة كبيرة يمكنك وضع أجهزة التحكم الثمينة في الرف العلوي بعيدًا عن أيدي الأطفال . 

4- رفوف الزاوية

Apartamento N | H, Only Design de Interiores Only Design de Interiores غرفة الميديا
Only Design de Interiores

Only Design de Interiores
Only Design de Interiores
Only Design de Interiores

كما كررنا مرات كثيرة أن المساحة المتاحة صغيرة جدًا ونحن في حاجة إلى كل سنتيمتر، وهناك خيار جيد لاستغلال الأسطح العمودية لتثبيت أرفف عملية على الجانبين لنضع بينها شاشة تليفزيون كبيرة مظهر أنيق ونظيف.  

5- جدار مُدبر

UMA CASA COM PERSONALIDADE !!!, Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES غرفة الميديا
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES

Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES

هذا الجدار بُني مخصوص لاستيعاب هذه الشاشة الكبيرة بحيث تنقسم إلى جزء علوي يحمل الشاشة وبعض الأرفف المفتوحة وجزء سفلي به أرفف مغلقة، فكرة عملية جدًا وغير مألوفة توفر مساحة تخزين كبيرة في مساحة صغيرة. 

6- شاشة كبيرة جدًا في مساحة صغيرة جدًا

Apartamento Leblon II, Duplex Interiores Duplex Interiores غرفة الميديا
Duplex Interiores

Duplex Interiores
Duplex Interiores
Duplex Interiores

نرى في الصورة شاشة كبيرة للغاية في مساحة صغيرة جدًا عُلقت الشاشة على صدر جدار أبيض بين رف علوي وسفلي، على الجانب اللون الأخضر الخفيف وجد ليعطي الغرفة لمسة من الحيوية . 

7- كل شيء في نفس المساحة

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

هذه الفكرة لمن يريدون كل شيء من شاشة تليفزيون، مكبرات الصوت، والمعدات التقنية في نفس المساحة. 

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