شقة مشرقة بمساحة 58 متر بديكورات بسيطة

لم تعد المساحات الصغيرة مشكلة بعد الاّن، فعن طريق التقسيم الجيد للمساحات واستغلال كل ركن بشكل جيد يمكنك ان تعيش في شقة صغيرة جميلة، وفي هذا المقال نعرض لك شقة صغيرة مساحتها لا تتعدى الـ 58 متر مربع، لكنها مقسمة بطريقة ذكية، مُستخدمه ألوان جميلة وأثاث بسيط، مع طبيق حيل استغلال المساحات الضيقة للحصول على شقة وظيفية رائعة..
قسمت هذه الشقة بطريقة رائعة مليئة بالانفتاح، حيث تبدو الاجزاء الخارجية كلها مفتوحة على بعضها لتجد منطقة واحدة تضم غرفة المعيشة وغرفة السفرة والمطبخ، بطريقة منظمة وبسيطة.
الجدران خرسانية بيضاء لإشراقة أكثر في المكان، وللتغلب على الضيق.. والأرضية بورسلين رمادي فاتح تتناغم مع انتشار اللون الرمادي في الأثاث، لأجواء هادئة وأنيقة.
وغرفة المعيشة مكونة من أريكة واحدة رمادية تحمل وسائد ملونة ومنقوشة.
السفرة أقرب إلى المطبخ لإعداد الطعام وتناوله بشكل أسرع، مكونة من منضدة رمادية مستطيلة ومجموعة كراسي فيروزية اللون أمام النافذة الكبيرة المُطلة على الخارج.
وحدات إضاءة جميلة ومميزة فوق منضدة السفرة لإضاءة ليلية جميلة في جلسة العشاء، وفي الصباح تكفي بالتأكيد أشعة الشمس التي تحصل عليها من نوافذ المكان الكبيرة.
المطبخ خشبي فاتح اللون ويحتوي على العديد من وحدات التخزين مقسمة بين الأدراج والدواليب وترك منطقة للعمل، مع موقد وحوض معدني صغير.
استغلال الممر الذي يقودنا إلى الغرفة وعمل مكتبة كبيرة بالعديد من الأرفف لحمل الكتب والأغراض، وأمامه لمسة كلاسكية لراديو قديم مع لمسات خضراء بسيطة للزينة.
توظيف ركن داخل المكتبة لعمل رف ووضع كرسي وبالتالي عمل مكتب صغير للعمل مع وحدة إضاءة داخلة معلقة لزيادة الضوء بداخله.
وفي نهاية الممر تم عمل علاقات للملابس لترك المعطف عليها عند الدخول للمنزل بدلًا من إلقاءه على الكراسي أو الأثاث وتشويه شكل المكان.
غرفة نوم صغيرة ولكنها وظيفة جدًا مكونة من سرير كبير يعلوه وحدات تخزين كبيرة وعلى جانبية رفين محفورين بالجدار في شكل جميل، ومفروشات وألوان فاتحة تملىء الغرفة للتغلب على مساحتها الصغيرة.
دولاب خشبي كبير في الواجهة، مع سقف خرساني أبيض وجدران بيضاء.
في مساحة صغيرة يأتي هذا الحمام البسيط بجدران سيراميكة بيضاء وبانيو صغير مع باب خشبي كلاسيكي باللون الفيروزي الجميل.
مراّة طويلة كبيرة لزيادة مساحة الحمام، وطاولة خشبية بها دواليب تخزينية بسيطة وتحمل الحوض السيراميكي الجميل مع مجموعة أرفف جانبية صغيرة لتخزين ادوات الحمام.
غرفة أطفال بسيطة بأثاث صغير.. جدران خرسانية بيضاء ونافذة صغيرة للتهوية، وسرير خشبي أبيض مع ركن لأغراض الطفل وألعابه.
مجموعة من الأرفف والأدراج التخزينية لحمل أغراض الطفل في مكتبة خشبية كبيرة مطلية باللون الأزرق السماوي.
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