شقة مشرقة بمساحة 58 متر بديكورات بسيطة

لم تعد المساحات الصغيرة مشكلة بعد الاّن، فعن طريق التقسيم الجيد للمساحات واستغلال كل ركن بشكل جيد يمكنك ان تعيش في شقة صغيرة جميلة، وفي هذا المقال نعرض لك شقة صغيرة مساحتها لا تتعدى الـ 58 متر مربع، لكنها مقسمة بطريقة ذكية، مُستخدمه ألوان جميلة وأثاث بسيط، مع طبيق حيل استغلال المساحات الضيقة للحصول على شقة وظيفية رائعة..