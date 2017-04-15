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شقة مشرقة بمساحة 58 متر بديكورات بسيطة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة أبلكاش Green
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لم تعد المساحات الصغيرة مشكلة بعد الاّن، فعن طريق التقسيم الجيد للمساحات واستغلال كل ركن بشكل جيد يمكنك ان تعيش في شقة صغيرة جميلة، وفي هذا المقال نعرض لك شقة صغيرة مساحتها لا تتعدى الـ 58 متر مربع، لكنها مقسمة بطريقة ذكية، مُستخدمه ألوان جميلة وأثاث بسيط، مع طبيق حيل استغلال المساحات الضيقة للحصول على شقة وظيفية رائعة..

انفتاح وتقسيم رائع

Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة أبلكاش Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

قسمت هذه الشقة بطريقة رائعة مليئة بالانفتاح، حيث تبدو الاجزاء الخارجية كلها مفتوحة على بعضها لتجد منطقة واحدة تضم غرفة المعيشة وغرفة السفرة والمطبخ، بطريقة منظمة وبسيطة.

Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة أبلكاش Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

الجدران خرسانية بيضاء لإشراقة أكثر في المكان، وللتغلب على الضيق.. والأرضية بورسلين رمادي فاتح تتناغم مع انتشار اللون الرمادي في الأثاث، لأجواء هادئة وأنيقة.

وغرفة المعيشة مكونة من أريكة واحدة رمادية تحمل وسائد ملونة ومنقوشة.

Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة أبلكاش Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

السفرة أقرب إلى المطبخ لإعداد الطعام وتناوله بشكل أسرع، مكونة من منضدة رمادية مستطيلة ومجموعة كراسي فيروزية اللون أمام النافذة الكبيرة المُطلة على الخارج.

Paris 11, blackStones blackStones غرفة المعيشة خشب Multicolored
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

وحدات إضاءة جميلة ومميزة فوق منضدة السفرة لإضاءة ليلية جميلة في جلسة العشاء، وفي الصباح تكفي بالتأكيد أشعة الشمس التي تحصل عليها من نوافذ المكان الكبيرة.

Paris 11, blackStones blackStones مطبخ أبلكاش Grey
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

المطبخ خشبي فاتح اللون ويحتوي على العديد من وحدات التخزين مقسمة بين الأدراج والدواليب وترك منطقة للعمل، مع موقد وحوض معدني صغير.

مكتبة..!

Paris 11, blackStones blackStones الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج أبلكاش Grey
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

استغلال الممر الذي يقودنا إلى الغرفة وعمل مكتبة كبيرة بالعديد من الأرفف لحمل الكتب والأغراض، وأمامه لمسة كلاسكية لراديو قديم مع لمسات خضراء بسيطة للزينة.

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Paris 11, blackStones blackStones مكتب عمل أو دراسة أبلكاش Yellow
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

توظيف ركن داخل المكتبة لعمل رف ووضع كرسي وبالتالي عمل مكتب صغير للعمل مع وحدة إضاءة داخلة معلقة لزيادة الضوء بداخله.

Paris 11, blackStones blackStones الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج أبلكاش Grey
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

وفي نهاية الممر تم عمل علاقات للملابس لترك المعطف عليها عند الدخول للمنزل بدلًا من إلقاءه على الكراسي أو الأثاث وتشويه شكل المكان.

غرفة النوم

Paris 11, blackStones blackStones غرفة نوم أبلكاش Blue
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

غرفة نوم صغيرة ولكنها وظيفة جدًا مكونة من سرير كبير يعلوه وحدات تخزين كبيرة وعلى جانبية رفين محفورين بالجدار في شكل جميل، ومفروشات وألوان فاتحة تملىء الغرفة للتغلب على مساحتها الصغيرة.

Paris 11, blackStones blackStones غرفة نوم أبلكاش Blue
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

دولاب خشبي كبير في الواجهة، مع سقف خرساني أبيض وجدران بيضاء.

الحمام

Paris 11, blackStones blackStones حمام سيراميك Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

في مساحة صغيرة يأتي هذا الحمام البسيط بجدران سيراميكة بيضاء وبانيو صغير مع باب خشبي كلاسيكي باللون الفيروزي الجميل.

Paris 11, blackStones blackStones حمام أبلكاش Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

مراّة طويلة كبيرة لزيادة مساحة الحمام، وطاولة خشبية بها دواليب تخزينية بسيطة وتحمل الحوض السيراميكي الجميل مع مجموعة أرفف جانبية صغيرة لتخزين ادوات الحمام.

غرفة الأطفال

Paris 11, blackStones blackStones غرفة الاطفال White
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

غرفة أطفال بسيطة بأثاث صغير.. جدران خرسانية بيضاء ونافذة صغيرة للتهوية، وسرير خشبي أبيض مع ركن لأغراض الطفل وألعابه.

Paris 11, blackStones blackStones الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج أبلكاش Grey
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

مجموعة من الأرفف والأدراج التخزينية لحمل أغراض الطفل في مكتبة خشبية كبيرة مطلية باللون الأزرق السماوي.

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