15 فكرة للبارات الصغيرة لا تفوتها

إعداد وتصميم المطبخ جزء هام جدًا في تصميم ديكور المنزل لأنه أحد أهم غرفه، وبار المطبخ من أهم أجزاءه فهو يضمن لك مكان خالي تتناول عليه الوجبات الخفيفة أو للدراسة أو الحديث مع صديق مقرب لك أو أحد أفراد عائلتك أثناء تناولكم مشروب دافيء، هذه الوظائف متعددة هو ما يجعلنا نهتم بهذا الجزء.

على الرغم أن المتعارف عليه أنه كلما كان البار كبير كلما كان مفيد وفعال أكثر، ألا أننا في هذا الموضوع نثبت لك العكس أن المساحة التي يشغلها البار لا علاقة لها بمدى إفادته، لذا نقدم لكم 15فكرة للبارات الصغيرة مفيدة وعملية .