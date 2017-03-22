15 فكرة للبارات الصغيرة لا تفوتها

إعداد وتصميم المطبخ جزء هام جدًا في تصميم ديكور المنزل لأنه أحد أهم غرفه، وبار المطبخ من أهم أجزاءه فهو يضمن لك مكان خالي تتناول عليه الوجبات الخفيفة أو للدراسة أو الحديث مع صديق مقرب لك أو أحد أفراد عائلتك أثناء تناولكم مشروب دافيء، هذه الوظائف متعددة هو ما يجعلنا نهتم بهذا الجزء.
على الرغم أن المتعارف عليه أنه كلما كان البار كبير كلما كان مفيد وفعال أكثر، ألا أننا في هذا الموضوع نثبت لك العكس أن المساحة التي يشغلها البار لا علاقة لها بمدى إفادته، لذا نقدم لكم 15فكرة للبارات الصغيرة مفيدة وعملية .
عندما نفكر في بار صغير أول شيء يخطر على بالنا أن نقلل من طوله، ولكن ليست هذه الطريقة الوحيدة للحصول على بار صغير يمكن أن تحصل على بار قصير وعريض أو طويل أكثر ولكن مكتنز .
الاعتماد على قطع الأثاث الصغيرة يعني أنك ضمنت حرية الحركة في المطبخ، وهذا أمر مهم للغاية فالمطبخ مساحة عمل تحتاج إلى حرية في الحركة، دمج البار بالكونترتوب أو منطقة الحوض توفر لك حرية الحركة .
في بعض الظروف تكون المساحة المتوفرة لنا لوضع بار صغير لذا لابد أن نستغل المساحة المتاحة لدينا، وهذا التصميم يمكن وضعه في أي مكان متاح لديك بين جهازين من أجهزة المطبخ .
لا تشغل منزلك بأشياء لا وظيفة لها سواء أثاث، حلي، أو أدوات منزلية، فيجب أن يكون هناك احتياج لكل قطعة موجودة، إذا كنت تعيش بمفردك أو مع زوجتك يجب أن تختار بار مناسب لك وبالتأكيد أنت لا تحتاج إلى بار ضخم .
البارات الصغيرة لها تصاميم عديدة ولكن طريقة استخدامها هي من تضفي لها فعاليتها، وهذا التصميم يتيح تخزين كرسيّ البار أسفله.
تحدثنا سابقًا عن مختلف الوظائف التي يمكن أن يقوم بها البار لكونه سطح حر لكن يجب أن يُرتب جيدًا ونحدد مساحته حتى يكون فعال وعملي.
من أكثر الوجبات التي نتناولها على البار هي وجبة الإفطار وهذا هو السبب من علو البنوك والكراسي المستخدمة للبار، في هذه الحالة يستخدم بنكين أحداهما غير مكتمل حتى يضمن لك مطبخ مثالي .
هذا التصميم مثل السابق من حيث عدم وجود مساحة مثل المساحة اللازمة لإنشاء بار، وهو عبارة عن بار مربع وأكثر فعالية من المستطيل مناسب جدًا إذا كنت تعيش وحدك، لن يعيق أبدًا حركتك لأنه في زاوية ولن يخلق لك أي نوع من الفوضى .
النشاطات التي تقوم بها في المطبخ كثيرة جدًا لذا وجود بار يمكنك طيه في حالة عدم الحاجة إلى استخدامه أمر سيضيف كثيرًا إلى مطبخك، ولن يأخذ مساحة كبيرة من مطبخك.
ذكرنا بالسابق دمج منطقة الحوض بالبار لكن في هذا التصميم اتاح لنا الخبراء الخيارين فكرة البار وطاولة المطبخ العادية، على الرغم من صغر المساحة إلى أنها استوعبت الفكرتين في مساحة محدودة جدًا.
هناك جانب آخر مهم يجب مراعاته عندما تصمم بار مطبخك وهي أن يحتل فقط المساحة المخصصة له ولا يمتد ليهيمن على مساحة أخرى غير مخصصة له وهذا التصميم يضمن لك ذلك.
بار صغير سهل التطبيق بتصميم بارع وقوي ويسهل نقله بالإضافة إلى أن طوله أكثر من متر ويسهل تحريكه من أسفل إلى أعلى .
على الرغم من صغر مساحته إلا أنه عملي جدًا ومتعدد الوظائف، ويمكن استخدامه ليس فقط لأغراض الطهي ولكن لغرفة الطعام وغرفة المعيشة.
عندما نتحدث عن صغر المساحة فيمكن ان نقلل من العرض أو الأرتفاع، أمر غير مألوف أن نقلل في ارتفاع البار إلا أنه يوفر الكثير من الفوائد مثل أنه يضفى رحابة للمنطقة المتواجد فيها .
في حالة أن المنزل صغير يُفضل استخدام أثاث صغير مثله يمكنك أختيار تصميم مثل الذي نراه في الصور أمامنا يتيح لك مساحة داخلة في البار يمكنك تخزين بها بعض الأدوات على سبيل المثال والتحكم في أبعادها على حسب المساحة المتاحة لك .
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