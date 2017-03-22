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15 فكرة للبارات الصغيرة لا تفوتها

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Cocina HR, Rotoarquitectura Rotoarquitectura مطبخ
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إعداد وتصميم المطبخ جزء هام جدًا في تصميم ديكور المنزل لأنه أحد أهم غرفه، وبار المطبخ من أهم أجزاءه فهو يضمن لك مكان خالي تتناول عليه الوجبات الخفيفة أو للدراسة أو الحديث مع صديق مقرب لك أو أحد أفراد عائلتك أثناء تناولكم مشروب دافيء، هذه الوظائف متعددة هو ما يجعلنا نهتم بهذا الجزء. 

على الرغم أن المتعارف عليه أنه كلما كان البار كبير كلما كان مفيد وفعال أكثر، ألا أننا في هذا الموضوع نثبت لك العكس أن المساحة التي يشغلها البار لا علاقة لها بمدى إفادته، لذا نقدم لكم 15فكرة للبارات الصغيرة مفيدة وعملية .  

1- صغير وطويل

Proyecto J + L, GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos مطبخ
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

عندما نفكر في بار صغير أول شيء يخطر على بالنا أن نقلل من طوله، ولكن ليست هذه الطريقة الوحيدة للحصول على بار صغير يمكن أن تحصل على بار قصير وعريض أو طويل أكثر ولكن مكتنز . 

2- جزيرة المطبخ

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الاعتماد على قطع الأثاث الصغيرة يعني أنك ضمنت حرية الحركة في المطبخ، وهذا أمر مهم للغاية فالمطبخ مساحة عمل تحتاج إلى حرية في الحركة، دمج البار بالكونترتوب أو منطقة الحوض توفر لك حرية الحركة .

3- احتل كل زاوية

Vila Madalena | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI مطبخ
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

في بعض الظروف تكون المساحة المتوفرة لنا لوضع بار صغير لذا لابد أن نستغل المساحة المتاحة لدينا، وهذا التصميم يمكن وضعه في أي مكان متاح لديك بين جهازين من أجهزة المطبخ . 

4- الفضاء المثالي لشخصين

A-778, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS مطبخ
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

لا تشغل منزلك بأشياء لا وظيفة لها سواء أثاث، حلي، أو أدوات منزلية، فيجب أن يكون هناك احتياج لكل قطعة موجودة، إذا كنت تعيش بمفردك أو مع زوجتك يجب أن تختار بار مناسب لك وبالتأكيد أنت لا تحتاج إلى بار ضخم . 

5- بار مع مساحة قليلة

Casa del Arbol, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

البارات الصغيرة لها تصاميم عديدة ولكن طريقة استخدامها هي من تضفي لها فعاليتها، وهذا التصميم يتيح تخزين كرسيّ البار أسفله. 

6- إغلاق منطقة المطبخ

Proyecto PH Las Flores, Basch Arquitectos Basch Arquitectos مطبخ
Basch Arquitectos

Basch Arquitectos
Basch Arquitectos
Basch Arquitectos

تحدثنا سابقًا عن مختلف الوظائف التي يمكن أن يقوم بها البار لكونه سطح حر لكن يجب أن يُرتب جيدًا ونحدد مساحته حتى يكون فعال وعملي. 

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7- لا أكثر من بنكين

Cocina HR, Rotoarquitectura Rotoarquitectura مطبخ
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

من أكثر الوجبات التي نتناولها على البار هي وجبة الإفطار وهذا هو السبب من علو البنوك والكراسي المستخدمة للبار، في هذه الحالة يستخدم بنكين أحداهما غير مكتمل حتى يضمن لك مطبخ مثالي .

8- لأولئك الذين يعيشون وحدهم

Residencia RH, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño مطبخ
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

هذا التصميم مثل السابق من حيث عدم وجود مساحة مثل المساحة اللازمة لإنشاء بار، وهو عبارة عن بار مربع وأكثر فعالية من المستطيل مناسب جدًا إذا كنت تعيش وحدك، لن يعيق أبدًا حركتك لأنه في زاوية ولن يخلق لك أي نوع من الفوضى . 

9- بار قابل للسحب والطي

CASA LAURELES, Diseño Integral En Madera S.A de C.V. Diseño Integral En Madera S.A de C.V. مطبخ
Diseño Integral En Madera S.A de C.V.

Diseño Integral En Madera S.A de C.V.
Diseño Integral En Madera S.A de C.V.
Diseño Integral En Madera S.A de C.V.

النشاطات التي تقوم بها في المطبخ كثيرة جدًا لذا وجود بار يمكنك طيه في حالة عدم الحاجة إلى استخدامه أمر سيضيف كثيرًا إلى مطبخك، ولن يأخذ مساحة كبيرة من مطبخك. 

10- فيوجن بار وفرن

Increíbles Propuestas de Cocinas, Nomada Design Studio Nomada Design Studio مطبخ خشب
Nomada Design Studio

Nomada Design Studio
Nomada Design Studio
Nomada Design Studio

ذكرنا بالسابق دمج منطقة الحوض بالبار لكن في هذا التصميم اتاح لنا الخبراء الخيارين فكرة البار وطاولة المطبخ العادية، على الرغم من صغر المساحة إلى أنها استوعبت الفكرتين في مساحة محدودة جدًا. 

11- تصاميم بسيطة

Casa LA 356, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura مطبخ أسمنت
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

هناك جانب آخر مهم يجب مراعاته عندما تصمم بار مطبخك وهي أن يحتل فقط المساحة المخصصة له ولا يمتد ليهيمن على مساحة أخرى غير مخصصة له وهذا التصميم يضمن لك ذلك.

12- بار صغير سهل التطبيق

Diseño de proyectos y espacios, Eurekaa Eurekaa مطبخ
Eurekaa

Eurekaa
Eurekaa
Eurekaa

بار صغير سهل التطبيق بتصميم بارع وقوي ويسهل نقله بالإضافة إلى أن طوله أكثر من متر ويسهل تحريكه من أسفل إلى أعلى . 

13- بار لغرفتين

Cocina Magdalena, Diseño Distrito Federal Diseño Distrito Federal مطبخ
Diseño Distrito Federal

Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal

على الرغم من صغر مساحته إلا أنه عملي جدًا ومتعدد الوظائف، ويمكن استخدامه ليس فقط لأغراض الطهي ولكن لغرفة الطعام وغرفة المعيشة. 

14- ارتفاع قليل

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي White
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

عندما نتحدث عن صغر المساحة فيمكن ان نقلل من العرض أو الأرتفاع، أمر غير مألوف أن نقلل في ارتفاع البار إلا أنه يوفر الكثير من الفوائد مثل أنه يضفى رحابة للمنطقة المتواجد فيها . 

15- بيت صغير

rehabilitación casa en Barcelona, GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® مطبخ
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

في حالة أن المنزل صغير يُفضل استخدام أثاث صغير مثله يمكنك أختيار تصميم مثل الذي نراه في الصور أمامنا يتيح لك مساحة داخلة في البار يمكنك تخزين بها بعض الأدوات على سبيل المثال والتحكم في أبعادها على حسب المساحة المتاحة لك . 

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