منزل جذاب يستعمل اللون الأحمر للبهجة

داخل المنزل نجد هنا الصالون الذي طغى عليه اللون الأحمر من لمسات ديكور وأثاث مع دفئ في التفاصيل، فنرى هنا الارضيا الخشبية من الباركيه الخشبي الدافئ، الذي تجانس بشكل رائع مع حيادية اللون الأبيض الجدران، ليأتي اللون الأحمر بثقله في التصميم الأثاث ليكسر حيادية اللون الأبيض ويخلق روحاً مختلفة في تصميم المنزل، لمسة الديكور التي استعان بها المصمم كانت مختلفة ومميزة فنجد بعض التفاصيل من الديكورات البسيطة المتناثرة على الأرفف، مع أضافة مبتكرة لسيارة ماكيت في منتصف الغرفة، لذلك إذا كنت من محبي السيارات سيلفت انتباهك هذا التصميم كثيراً.