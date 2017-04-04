منزل جذاب يستعمل اللون الأحمر للبهجة

لمحبي الفنون المعمارية والتعرف على التصمميات المختلفة من وحي الخبراء حول العالم، أو إذا كنت تنوي تجديد منزلك أو حتى شراء منزلاً جديداً، إليك هذا المقال الذي سيأخذنا في جولة داخل تصميم منزلاً مميز بتفاصيل من الأناقة والجاذبية غمره اللون الأحمر ليضيف له لمسات من الحيوية والبهجة دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف عليه أكثر عن قرب.
داخل المنزل نجد هنا الصالون الذي طغى عليه اللون الأحمر من لمسات ديكور وأثاث مع دفئ في التفاصيل، فنرى هنا الارضيا الخشبية من الباركيه الخشبي الدافئ، الذي تجانس بشكل رائع مع حيادية اللون الأبيض الجدران، ليأتي اللون الأحمر بثقله في التصميم الأثاث ليكسر حيادية اللون الأبيض ويخلق روحاً مختلفة في تصميم المنزل، لمسة الديكور التي استعان بها المصمم كانت مختلفة ومميزة فنجد بعض التفاصيل من الديكورات البسيطة المتناثرة على الأرفف، مع أضافة مبتكرة لسيارة ماكيت في منتصف الغرفة، لذلك إذا كنت من محبي السيارات سيلفت انتباهك هذا التصميم كثيراً.
وهنا تصميم الدرج الذي سيأخذنا إلى الدور العلوي حيث سنجد منطقة مستقلة تماماً عن الطابق السفلي، من غرفة معيشة، وغرفة طعام وأيضاً غرفة نوم مستقلة، فقد اراد المصمم أن يخلق في الطابق العلوي جناحاً مستقل لأفراد الأسرة.
تصميم منطقة الدرج كان مميز جداً وبسيط، جمع بين الأناقة، الشفافية والدفئ في تصميم واحد، فنجد درجات السلم من الخشب الباركيه يحتضنها درابزين من الزجاج للمسة من الشفافية والأناقة، غمر اللون الأبيض لون الجدران ليضيف بساطة وهدوء على تصميم المنطقة.
بجانب الدرج وجدنا هذا الحمام الصغير بتصميم بسيط،جمع بين دفئ الخشب وحيادية اللون الأبيض بتصميم جذاب ومميز رغم صغر مساحة الحمام ألا أن المصمم استغل كل ركن من أركانه بطريقة ذكية جداً من خلال الأضاءة واختيار الألوان التى جمعت بين الأبيض، ودفئ الخشب مع اللون البيج للأرضيات والجدران الرخامية، وأيضاً تسليط الأضاءة كان له دوراً في أضاءة تفاصيل الحمام بطريقة جمالية خدمت المساحات بالداخل.
وهنا في الأعلى كانت حقاً منطقة معيشة مستقلة، فنجد هنا غرفة المعيشة بألوان حيادية من الأبيض في الجدران مع تلك الأرضيات من الخشب الباركيه الدافئ، واختيار اثاث موفق جمع بين اللون البيج الحيادي ولمسات من اللون الأحمر المبهج، يقابلها طاولة قهوة زجاجية بأضافة رائعة لرف بالأسفل لتخزين الأغراض بداخله. أضاف المصمم أيضاً بعض الأرفف المثبتة على الجدار لتخزين ووضع الديكورات بشكل مميز ومنسق.
الأضاءة الطبيعية لعبت دوراً كبيراً أيضاً في تصميم الغرفة فنجد تلك النافذة الكبيرة تعمل على نشر الأضاءة والهواء الطبيعي بطريقة مميزة داخل الغرفة
في الجهة المقابلة لمنطقة المعيشة وجدنا منطقة الطعام بتصميم بسيط ومبهج، فقط طاولة طولية من الخشب تحاوطها بعض الكراسي باللون الأحمر المبهج، بالأضافة لتفاصيل الديكورات الجذابة، وتلك البلورة التي أضاءت منطقة الطعام بشكل مميز ومبتكر.
في الجدار المقابل استعان المصمم بهذا البوفه الخشبي الذي اندمج في تصميم مع تلك اللمسة المميزة من التابلوهات المتناثرة على الجدار.
هنا نجد غرفة النوم الذي بدا تصميمها هادئ وبسيط جمع بين اللون الأبيض الحيادي مع لمسات من الخشب الدافئ في تصميم الأرضيات، بالأضافة إلى الأضاءة التي غمرت الغرفة بطريقة بسيطة ومميزة.
الجدار المقابل للسري ليس مجرد جداراً كما تظن، بل هو باباً جراراً ياخذك إلى تصميماً مميزأً لغرفة الملابس، الذي أحسن المصمم تصميمها ووضع الأرفف والتفاصيل بداخلها بطريقة بسيطة وعملية لتسمح بتخزين الملابس بطريقة عملية.
في الجهة المقابلة للسرير جعلها المصمم منطقة للترفيه فقد أضاف المصمم تليفزيون بسيك مثبت على الجدار بطريقة تسمح لك بمشاهدة التليفزين في وضع مريح للعين وللرأس أيضاً، وفي الأسفل وضع تلك الخزانة الصغيرة لتسمح لك بتخزين الأغراض ووضع الديكورات بشكل عملي.
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