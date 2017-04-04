منزل راقي بلمسات فنية أنيقة

إذا كنت من محبي الرقي والتفاصيل المفعمة بالأناقة والفخامة، فجولتنا داخل هذا المنزل مليئة بالرقي واللمسات الفنية الفخمة المميزة جداً، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف أكثر على المنزل وتصميمه بشكل أوضح.
تصميم واجهة هذا المنزل تشعرك أنك أمام تصميم منزل فاخر من طابقين تشعر وكأنه قصرً فسيح شائق التصميم، اللون البيج الحيادي كان مميز جداً وأعطى فخامة لتصميم الواجهة رغم بساطته بالأضافة إلى تلك النوافذ ذات التصميم الأنيق.
الطبيعة الخلابة التي حاوطت المنزل وواجهته خلقت شعوراً بالراحة والحيوية للمنزل، خاصةً مع وجود تلك النوافذ التي حاوطت المنزل وساعدت على دمج التصميم الداخلى مع الطبيعة المحيطة بطريقة رائعة.
الانطباعات الأولى تدوم دائماً، لذلك المدخل يعتير من الانطباعات الأولى عن منزلك والذي يجب الأعتناء بتصميمه بشكل يعكس تفاصيل الأناقة والجاذبية داخل المنزل، هنا نرى أرضيات المدخل اختارها المصمم من الخشب الباركية ليغمر المدخل بشعوراً من الدفئ، بالأضافة إلى اللون الأبيض والأضاءة الطبيعية التي استعان بها المصمم وخلقت شعوراً بالراحة والهدوء فور دخولك إلى المنزل.
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