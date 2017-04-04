منزل راقي بلمسات فنية أنيقة

الانطباعات الأولى تدوم دائماً، لذلك المدخل يعتير من الانطباعات الأولى عن منزلك والذي يجب الأعتناء بتصميمه بشكل يعكس تفاصيل الأناقة والجاذبية داخل المنزل، هنا نرى أرضيات المدخل اختارها المصمم من الخشب الباركية ليغمر المدخل بشعوراً من الدفئ، بالأضافة إلى اللون الأبيض والأضاءة الطبيعية التي استعان بها المصمم وخلقت شعوراً بالراحة والهدوء فور دخولك إلى المنزل.