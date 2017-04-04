الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل راقي بلمسات فنية أنيقة

منة اسماعيل منة اسماعيل
CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Loading admin actions …

إذا كنت من محبي الرقي والتفاصيل المفعمة بالأناقة والفخامة، فجولتنا داخل هذا المنزل مليئة بالرقي واللمسات الفنية الفخمة المميزة جداً، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف أكثر على المنزل وتصميمه بشكل أوضح.

واجهة منزل فخمة

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

تصميم واجهة هذا المنزل تشعرك أنك أمام تصميم منزل فاخر من طابقين تشعر وكأنه قصرً فسيح شائق التصميم، اللون البيج الحيادي كان مميز جداً وأعطى فخامة لتصميم الواجهة رغم بساطته بالأضافة إلى تلك النوافذ ذات التصميم الأنيق.

الطبيعة الخلابة

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

الطبيعة الخلابة التي حاوطت المنزل وواجهته خلقت شعوراً بالراحة والحيوية للمنزل، خاصةً مع وجود تلك النوافذ التي حاوطت المنزل وساعدت على دمج التصميم الداخلى مع الطبيعة المحيطة بطريقة رائعة.

الأنطباع الأول يدوم

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

الانطباعات الأولى تدوم دائماً، لذلك المدخل يعتير من الانطباعات الأولى عن منزلك والذي يجب الأعتناء بتصميمه بشكل يعكس تفاصيل الأناقة والجاذبية داخل المنزل، هنا نرى أرضيات المدخل اختارها المصمم من الخشب الباركية ليغمر المدخل بشعوراً من الدفئ، بالأضافة إلى اللون الأبيض والأضاءة الطبيعية التي استعان بها المصمم وخلقت شعوراً بالراحة والهدوء فور دخولك إلى المنزل.

1- البداية مع غرفة الصالون الرئيسية لهذا المنزل التي بدت مليئة بالتفاصيل الكلاسيكية الفخمة، فنرى الألوان الحيادية مع لمسة ألوان الباستيل للأثاث اكتملت الصورة بلمسات من الكلاسيكية من الديكور التي غمرت الغرفة

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

2- الأضاءة تنوعت بين الأضاءة الطبيعية القادمة من تلك النافذة الكبيرة وجود سبوتات من الأضاءة المتناثرة في السقف.

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

3- 3- في الجهة المقابلة لغرفة الصالون الذي سيساعدك على استقبال ضيوفك وقضاء اوقات مميزة معهم، وجدنا تلك الغرفة غرفة مكتب ومعيشة معاً، فقد دمج المصمم هنا بين منطقة المعيشة ومنطقة العمل.

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

غرفة سفرة بتصميم مميز مثل باقي المنزل المميز بكلاسيكية التفاصيل، فنرى الأرضيات الخشبية الدافئة مع الجدران باللون الأبيض الحيادي التي أضاف لها المصمم لمسة من التابلوهات التي زينتها بشكل أنيق وجذاب،

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

5-الأضاءة في غرفة السفرة أيضاً جاءت متنوعة بين النوافذ الكبيرة التي سمحت بمرور الضوء والهواء الطبيعي بشكل أنعش الغرفة وأضاف لها حيوية

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

منطقة الدرج هنا جاءت مميزة جداً فنرى دفئ الخشب من خلال درجات السلم مع لمسة من الشفافية من خلال هذا الدرابزين الزجاجي الذي أضاف شفافية وأناقة واضحة على منطقة الدرج.

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

هنا نظرة أكثر وضوح على درجات الدرج ودفئ اللمسة الخشبية التي استعان بها المصمم، مع نظرة سريعة على المنطقة المحيطة بالدرج.

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

8- تمر من الدرج إلى الطابق العلوي الذي سيأخذنا إلى منطقة أكثر أبداعاً في المنزل واستقلالية .

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

9- غرفة النوم الرئيسية في المنزل، مميزة جداً بتصميمها الحيادي والألوان الهادئة، ، عزز المصمم بساطة وحيوية الغرفة من خلال تلك النافذة الكبيرة التي سمحت بمرور الضوء الطبيعى إلى غرفة النوم.

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

- لم تختلف غرفة النوم الثانية في المنزل عن بساطة غرفة النوم الرئيسية من خلال الألوان وتفاصيل الاثاث أيضاً الذي استعان بها المصمم، فنجد مزيج الأبيض والروز الهادئ يغمر الغرفة ويعطيها بساطة ودفئ.

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

11- في الطابق العلوي خصص المصمم أيضاً غرفة معيشة صغيرة، ليجعل من الطابق العلوي جناحاً مستقلاً.

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

12- جمع المصمم بين اللون الأبيض مع لمسة من الأورجواني في تصميم تلك الغرفة، واستغل الجدار لوضع أرفف لتخزين الأغراض والديكورات بشكل ملئ بالجاذبية والأناقة.

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

13- وهنا نرى التراس الذي أطل على الطبيعة بطريقة جذابة جداُ، استعان المصمم باللمسة الخشبية في تصميم السقف والأرضيات.

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 10 تصميمات رائعة لمدخل يرحب بالزائرين

16 نصيحة لحمامك الصغير ستجعله مبهر
شاركنا برأيك هل أعجبت بتصميم هذا المنزل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً