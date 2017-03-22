20 فكرة لغرف معيشة جميلة ستلهمك

غرفة المعيشة هي قلب المنزل وأساس كل التصاميم، فغالباَ ما تكون أول غرفة نصممها ومنها يخرج كل الإبداعات والأفكار المتميزة. في مقال اليوم سنعرض لكم مجموعة من الصور والأمثلة الخاصة بغرفة المعيشة بطرز مختلفة، ألوان وأشكال متنوعة لتناسب كل الأذواق والمساحات بالإضافة لكونها مريحة وعملية وملبية لكل الإحتياجات.