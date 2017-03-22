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20 فكرة لغرف معيشة جميلة ستلهمك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Showroom, The Blue House The Blue House غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة هي قلب المنزل وأساس كل التصاميم، فغالباَ ما تكون أول غرفة نصممها ومنها يخرج كل الإبداعات والأفكار المتميزة. في مقال اليوم سنعرض لكم مجموعة من الصور والأمثلة الخاصة بغرفة المعيشة بطرز مختلفة، ألوان وأشكال متنوعة لتناسب كل الأذواق والمساحات بالإضافة لكونها مريحة وعملية وملبية لكل الإحتياجات.

​1.أثاث متعدد الإستخدامات

Silecia, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة الملتيميدياديكورات واكسسوارات
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

يمكنك الإستثمار في الأثاث متعدد الإستخدامات وخاصة في المساحات الصغيرة للحصول على جميع المميزات في أقل مساحة ممكنه.

​2.مقسمات للفراغات

Apartamento 601, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة الميديا
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

إذا كان لديك مساحات مفتوحة فهناك العديد من الأفكار المتنوعة لتقسيم الفراغات للإستفادة منه بشكل صحيح.

​3.اللون الأبيض

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli غرفة المعيشة
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

من شأن اللون الأبيض أن يضيف إنتعاش وحيوية للفراغات وخاصة مع وجود تباين في عناصر مثل الأرضية وبعض الأثاث.

​4.السجاد

Casa PN, ZD+A ZD+A غرفة المعيشة
ZD+A

ZD+A
ZD+A
ZD+A

يمكن للسجاد أن يأخذ عنصر البطولة في الغرفة بنقوشاته وألوانه.

​5.باليتة لونية

Metamorfoza ul. Krapwicka Opole, Studio Aranżacji Agnieszka Adamek Studio Aranżacji Agnieszka Adamek غرفة المعيشة
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

اتباع الباليتة اللونية يجعل عناصر غرف منزلك متجانسة ومترابطة.

6.حائط من الطوب المكشوف

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT غرفة المعيشة
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

لا يوجد طريقة لتزين حوائط غرفة معيشتك مثل الطوب المكشوف، فهي تشغل المساحات وتعطي رونق متميز

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7.تصميم منيمال

Desarrollo de Interiorísmo , LA RORA Interiorismo & Arquitectura LA RORA Interiorismo & Arquitectura غرفة المعيشة
LA RORA Interiorismo &amp; Arquitectura

LA RORA Interiorismo & Arquitectura
LA RORA Interiorismo &amp; Arquitectura
LA RORA Interiorismo & Arquitectura

البساطةتعطي أناقة مميزة للغرف وتظهر الديكور المنزلي كأنه مرتب ومنظم طوال الوقت.

8.لوحات فنية وكتابات على الحائط

Apartamento torres de chico , Davecube Design Davecube Design غرفة المعيشة
Davecube Design

Davecube Design
Davecube Design
Davecube Design

يمكنك استخدام لوحات فنية من شخصيات مفضلة لديك أو كتابة مقتبسات على الحائط لإضافة شخصية على حوائط منزلك.

9.اغمر المساحات بالضوء الطبيعي

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor غرفة المعيشة
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

إذا كان لديك مصدر للضوء الطبيعي فقم باستغلاله وفتحه لغمر غرف وفراغات منزلك بالضوء الطبيعي.

10.أريكة مريحة

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

احياناً تكون الأريكة كافية للحصول على الراحة المطلوبة في غرفة المعيشة ولكن يجب إضافة عناصر الراحة الأخرى من الوسادات والأغطية.

11.إضاءة ساحرة

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة المعيشة
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

قم بتصميم الإضاءة بحيث تكون جزء من التصميم وتضيف من أناقة وطراز غرفة المعيشة.

12.التباين

Living Room homify غرفة المعيشة
homify

Living Room

homify
homify
homify

التباين في الألوان والتفاصيل مثل الأكسسوارات المختلفة من شأنه أن يخلق شخصية مميزة لغرفة معيشك.

13.آخر صيحات الديكور

Showroom, The Blue House The Blue House غرفة المعيشة
The Blue House

The Blue House
The Blue House
The Blue House

يمكنك مزج عناصر مواكبة لآخر صيحات الديكور للحصول على غرفة معيشة مميزة وذات شخصية.

14.ألوان محايدة

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN غرفة المعيشة
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

استخدام الألوان المحايدة يعطي راحة واسترخاء للغرف وخاصة مع مزجه باللون الذهبي والذي سيعطك نتيجة مبهرة.

15.حديقة داخلية

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
homify

homify
homify
homify

النباتات هي أحد العناصر المهمة عند تزين غرفة معيشتك فهي تعطي حيوية وإنتعاش للفراغات.

16.عناصر مكملة ومشرقة

Living Room, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios غرفة المعيشة
Lights &amp; Shades Studios

Living Room

Lights & Shades Studios
Lights &amp; Shades Studios
Lights & Shades Studios

اللوحات الفنية الملونة وعناصر الإضاءة والوسائد وغيره هي كلها عناصر تضيف للغرف إشراقة مميزة.

17.اللون الرمادي

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

اللون الرمادي بدرجاته هو لون يتناسب مع أغلب الألوان والباليتات اللونية ومن شأنه أن يناسب كل الأذواق والطرز بانسجام تام.

18.أناقة المودرن

Départamento Vidalta, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة المعيشة
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

أنظر لهذا التصميم المودرن والذي يتميز بالفخامة والأناقة.

19.أرضية خشبية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الأرضية الخشبية تعطي للغرف دفئ وحيوية كما تشارك في تزين الغرفة بالتجزيعات الخشبية الطبيعية.

20.غرفة معيشة مفتوحة على الحديقة

PROYECTO NN23, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

إذا كان لديك هذه الميزة فقم بتوجبه أثاث غرفة معيشتك بحيث يستمتع كل الجالسين بمنظر الخضرة والجمال سواء من الشباك أو من خلال الباب.

7 مشاريع مميزة مصممة على مساحة 60م مربع فقط
أي من هذه الغرف تفضل؟

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