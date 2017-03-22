20 فكرة لغرف معيشة جميلة ستلهمك

غرفة المعيشة هي قلب المنزل وأساس كل التصاميم، فغالباَ ما تكون أول غرفة نصممها ومنها يخرج كل الإبداعات والأفكار المتميزة. في مقال اليوم سنعرض لكم مجموعة من الصور والأمثلة الخاصة بغرفة المعيشة بطرز مختلفة، ألوان وأشكال متنوعة لتناسب كل الأذواق والمساحات بالإضافة لكونها مريحة وعملية وملبية لكل الإحتياجات.
يمكنك الإستثمار في الأثاث متعدد الإستخدامات وخاصة في المساحات الصغيرة للحصول على جميع المميزات في أقل مساحة ممكنه.
إذا كان لديك مساحات مفتوحة فهناك العديد من الأفكار المتنوعة لتقسيم الفراغات للإستفادة منه بشكل صحيح.
من شأن اللون الأبيض أن يضيف إنتعاش وحيوية للفراغات وخاصة مع وجود تباين في عناصر مثل الأرضية وبعض الأثاث.
اتباع الباليتة اللونية يجعل عناصر غرف منزلك متجانسة ومترابطة.
لا يوجد طريقة لتزين حوائط غرفة معيشتك مثل الطوب المكشوف، فهي تشغل المساحات وتعطي رونق متميز
البساطةتعطي أناقة مميزة للغرف وتظهر الديكور المنزلي كأنه مرتب ومنظم طوال الوقت.
يمكنك استخدام لوحات فنية من شخصيات مفضلة لديك أو كتابة مقتبسات على الحائط لإضافة شخصية على حوائط منزلك.
إذا كان لديك مصدر للضوء الطبيعي فقم باستغلاله وفتحه لغمر غرف وفراغات منزلك بالضوء الطبيعي.
احياناً تكون الأريكة كافية للحصول على الراحة المطلوبة في غرفة المعيشة ولكن يجب إضافة عناصر الراحة الأخرى من الوسادات والأغطية.
قم بتصميم الإضاءة بحيث تكون جزء من التصميم وتضيف من أناقة وطراز غرفة المعيشة.
التباين في الألوان والتفاصيل مثل الأكسسوارات المختلفة من شأنه أن يخلق شخصية مميزة لغرفة معيشك.
يمكنك مزج عناصر مواكبة لآخر صيحات الديكور للحصول على غرفة معيشة مميزة وذات شخصية.
استخدام الألوان المحايدة يعطي راحة واسترخاء للغرف وخاصة مع مزجه باللون الذهبي والذي سيعطك نتيجة مبهرة.
النباتات هي أحد العناصر المهمة عند تزين غرفة معيشتك فهي تعطي حيوية وإنتعاش للفراغات.
اللوحات الفنية الملونة وعناصر الإضاءة والوسائد وغيره هي كلها عناصر تضيف للغرف إشراقة مميزة.
اللون الرمادي بدرجاته هو لون يتناسب مع أغلب الألوان والباليتات اللونية ومن شأنه أن يناسب كل الأذواق والطرز بانسجام تام.
أنظر لهذا التصميم المودرن والذي يتميز بالفخامة والأناقة.
الأرضية الخشبية تعطي للغرف دفئ وحيوية كما تشارك في تزين الغرفة بالتجزيعات الخشبية الطبيعية.
إذا كان لديك هذه الميزة فقم بتوجبه أثاث غرفة معيشتك بحيث يستمتع كل الجالسين بمنظر الخضرة والجمال سواء من الشباك أو من خلال الباب.