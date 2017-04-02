10 أفكار يجب أن تمتلكها بمنزلك

لا تتردد في إضافة مساحات تخزين في أي ركن غير مستخدم في المنزل، سواء كانت في المدخل أو الطرقات والأروقة أو أسفل الدرج، وسواء كانت على هيئة أدراج أو أرفف أو وحدات تخزين، كما هو امامنا في هذا التصميم حيث صُممت منطقة أسفل الدرج على هيئة أدراج كبيرة أدهما لتعليق الملابس والآخر للأحذية..