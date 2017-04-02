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10 أفكار يجب أن تمتلكها بمنزلك

آية منير آية منير
"Schramm" Betten, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 غرفة نومأسرة نوم
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الجمال يكمن في التفاصيل، ونجاح منزلك يبدأ من أصغر اللمسات، ولتحصل على ديكور داخلي متوازن عليك ان تهتم باستغلال أمثل لكل ركن، وإضافة عناصر ديكورية عملية لتلبي احتياجات لا تخطر على بال أحد، ومن ثم تجد على المدى البعيد أن منزلك يواكب العصر رغم تصميمه قديما، هوميفاي تقدم لك اليوم 10 عناصر وأفكار يجب أن تمتلكها في منزلك لتحصل على تصميم رائع

1. مساحات تخزين..

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

لا تتردد في إضافة مساحات تخزين في أي ركن غير مستخدم في المنزل، سواء كانت في المدخل أو الطرقات والأروقة أو أسفل الدرج، وسواء كانت على هيئة أدراج أو أرفف أو وحدات تخزين، كما هو امامنا في هذا التصميم حيث صُممت منطقة أسفل الدرج على هيئة أدراج كبيرة أدهما لتعليق الملابس والآخر للأحذية..

2. مستويات إضافية ..

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

من أكثر الحلول عملية في مطبخك هو إضافة أسطح ومستويات إضافية متحركة او منطبقة، لتحصل على مساحة عمل إضافية حين الحاجة لذلك، وتوفير مساحة للحركة في حالة ضيق مطبخك..

3. منظم أدوات الطهي..

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya مطبخأواني المطبخ
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

عند حوض المطبخ دائما ما تحتاج منظم للأدوات التى يتم غسلها وبحاجة إلى تصفيتها من المياة قبل تخزينها حتى لا تؤذي الخشب أو تتسبب في تجميع حشرات، لذا فمنظم ادوات الطهي ذو شبكات تصفية هو من اكثر الحلول الصحية والتى ستحتاجها في منزلك فيما بعد..

4. غسالة الأطباق..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مع زيادة عدد أفراد أسرتك ستصبح عملية تنظيف الصحون والأطباق من أكثر المهام مشقة وخاصة في الشتاء، لذا فغسالة الأطباق هو الحل السحري والذي يتطور كل يوم لخدمة وتلبية احتياجات الأسرة العصرية..

5. وصلات كهربائية مناسبة..

Mieszkanie w kolorze, Perfect Space Perfect Space مطبخ
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

مؤخرا يلجأ الخبراء لتصميم الأجهزة الكهربائية بوصلات ثلاثية لزيادة قدراتها والحفاظ عليها، بالإضافة إلى زيادة عدد الأجهزة الخاصة بالمنزل لتطور التكنولوجيا، لذا فحاجتك لزيادة عدد وتنوع وصلات الكهربائية الداخلية بمنزلك، وهي حيلة ستكتشف اهميتها فيما بعد..

6. حامل مناشف..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

من أهم العناصر التى يجب إضافتها لحمامك هو حامل المناشف، والذي يساعد على تنظيم حمامك ونظافته، والحفاظ على المناشف نظيفة وبعيدة عن المياة..

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7. سجادة للمدخل..

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك خشب نقي Brown
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

سجادة المدخل تحمي منزلك مما تحمله أحذيتك وأحذية ضيوفك، لذا فوجودها ضرورة لا يمكن أن تتغاضى عنها، لتحافظ على نظافة منزلك دائما..

8. إضافة خاصة..

"Schramm" Betten, Bolz Licht und Wohnen 1946 Bolz Licht und Wohnen 1946 غرفة نومأسرة نوم
Bolz Licht und Wohnen 1946

Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946
Bolz Licht und Wohnen 1946

هناك الكثير من الإكسسوارات والعناصر الديكورية والتي تجعلك منزلك متميز رغم عدم حاجتنا لاستخدامها الدائم، كلمسة من الفرو على أطراف سريرك ..

9. حائط أدواتك..

Need to store all your tools in the garage? Try a feature wall! Garageflex مرآب~ كراج
Garageflex

Need to store all your tools in the garage? Try a feature wall!

Garageflex
Garageflex
Garageflex

دائما ما نبذل مجهود كبير في تنظيم والبحث عن ادوات التصليح، لكثرة عددها وسهولة ضياعها، لذا فحائط أدواتك هو الحل السحري للحفاظ على عدتك الخاصة، قم بإضافة لوحة تثبيت بسيطة ليسهل عليك تنظيمهم ..

10. ستائر مريحة وتحافظ على الخصوصية..

Monsoon 2014, Chivasso BV Chivasso BV شبابيك و أبوابستائر
Chivasso BV

Monsoon 2014

Chivasso BV
Chivasso BV
Chivasso BV

دائما احرص على اختيار ستائر منزلك بشكل عملي وذكي، فعليك دراسة استخدام الفراغ وتصميمه، حتى تنجح في اختيار الستائر المناسبة، احرص أن تتوازن الستائر من حيث جمالها وأدائها وظيفتها الخصوصية والحماية من الشمس ..

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