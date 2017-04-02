10 أفكار يجب أن تمتلكها بمنزلك

الجمال يكمن في التفاصيل، ونجاح منزلك يبدأ من أصغر اللمسات، ولتحصل على ديكور داخلي متوازن عليك ان تهتم باستغلال أمثل لكل ركن، وإضافة عناصر ديكورية عملية لتلبي احتياجات لا تخطر على بال أحد، ومن ثم تجد على المدى البعيد أن منزلك يواكب العصر رغم تصميمه قديما، هوميفاي تقدم لك اليوم 10 عناصر وأفكار يجب أن تمتلكها في منزلك لتحصل على تصميم رائع
لا تتردد في إضافة مساحات تخزين في أي ركن غير مستخدم في المنزل، سواء كانت في المدخل أو الطرقات والأروقة أو أسفل الدرج، وسواء كانت على هيئة أدراج أو أرفف أو وحدات تخزين، كما هو امامنا في هذا التصميم حيث صُممت منطقة أسفل الدرج على هيئة أدراج كبيرة أدهما لتعليق الملابس والآخر للأحذية..
من أكثر الحلول عملية في مطبخك هو إضافة أسطح ومستويات إضافية متحركة او منطبقة، لتحصل على مساحة عمل إضافية حين الحاجة لذلك، وتوفير مساحة للحركة في حالة ضيق مطبخك..
عند حوض المطبخ دائما ما تحتاج منظم للأدوات التى يتم غسلها وبحاجة إلى تصفيتها من المياة قبل تخزينها حتى لا تؤذي الخشب أو تتسبب في تجميع حشرات، لذا فمنظم ادوات الطهي ذو شبكات تصفية هو من اكثر الحلول الصحية والتى ستحتاجها في منزلك فيما بعد..
مع زيادة عدد أفراد أسرتك ستصبح عملية تنظيف الصحون والأطباق من أكثر المهام مشقة وخاصة في الشتاء، لذا فغسالة الأطباق هو الحل السحري والذي يتطور كل يوم لخدمة وتلبية احتياجات الأسرة العصرية..
مؤخرا يلجأ الخبراء لتصميم الأجهزة الكهربائية بوصلات ثلاثية لزيادة قدراتها والحفاظ عليها، بالإضافة إلى زيادة عدد الأجهزة الخاصة بالمنزل لتطور التكنولوجيا، لذا فحاجتك لزيادة عدد وتنوع وصلات الكهربائية الداخلية بمنزلك، وهي حيلة ستكتشف اهميتها فيما بعد..
من أهم العناصر التى يجب إضافتها لحمامك هو حامل المناشف، والذي يساعد على تنظيم حمامك ونظافته، والحفاظ على المناشف نظيفة وبعيدة عن المياة..
سجادة المدخل تحمي منزلك مما تحمله أحذيتك وأحذية ضيوفك، لذا فوجودها ضرورة لا يمكن أن تتغاضى عنها، لتحافظ على نظافة منزلك دائما..
هناك الكثير من الإكسسوارات والعناصر الديكورية والتي تجعلك منزلك متميز رغم عدم حاجتنا لاستخدامها الدائم، كلمسة من الفرو على أطراف سريرك ..
دائما ما نبذل مجهود كبير في تنظيم والبحث عن ادوات التصليح، لكثرة عددها وسهولة ضياعها، لذا فحائط أدواتك هو الحل السحري للحفاظ على عدتك الخاصة، قم بإضافة لوحة تثبيت بسيطة ليسهل عليك تنظيمهم ..
دائما احرص على اختيار ستائر منزلك بشكل عملي وذكي، فعليك دراسة استخدام الفراغ وتصميمه، حتى تنجح في اختيار الستائر المناسبة، احرص أن تتوازن الستائر من حيث جمالها وأدائها وظيفتها
الخصوصية والحماية من الشمس ..
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