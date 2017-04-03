من منا لا يحلم بحديقة خاصة بمنزله، تزينه وتترك بداخله روح الطبيعة الخلابة، ولكن نعتقد ان ذلك من الصعب تنفيذه ولكن معنا اليوم ستكتشف أنه هناك ما يلائم ميزانيتك الخاصة ومساحة منزلك المحدودة كانت أو الكبيرة، ستقدم لك هوميفاي اليوم في هذا المقال 12 تصميم لحديقة رائعة تناسب منزلك وتخطف قلبك وتنال إعجابك..