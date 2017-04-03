من منا لا يحلم بحديقة خاصة بمنزله، تزينه وتترك بداخله روح الطبيعة الخلابة، ولكن نعتقد ان ذلك من الصعب تنفيذه ولكن معنا اليوم ستكتشف أنه هناك ما يلائم ميزانيتك الخاصة ومساحة منزلك المحدودة كانت أو الكبيرة، ستقدم لك هوميفاي اليوم في هذا المقال 12 تصميم لحديقة رائعة تناسب منزلك وتخطف قلبك وتنال إعجابك..
في وسط المنزل وفي منطقة مفتوحة للسماء، زُرعت شجيرة صغيرة مثمرة رائعة، مع أرضية مرصوفة للتحرك بحرية وللحفاظ على نظافة المنزل دائما..
سياج أخضر على حدود شرفة المنزل هو كل ما تحتاجه لتضيف لبيتك لمسة رائعة ومميزة وبألوان مبهجة ومتناغمة، زهورك المفضل ستزين شرفتك عن طريق وحدات صغيرة ..
في حالة امتلاكك تراس كبير خاص يمكنك تحويله إلى حديقة خاصة متكاملة، فقط قليل من التخطيط الجيد وتصميم مميز وستُفاجئ بلوحة رائعة تزين منزلك من الخارج، يمكنك إضافة منطقة لإقامة حفل شواء عائلي ووحدات إضاءة لتمضية أوقات ليلية مع أفراد عائلتك لتناول العشاء وسهرات رائعة ..
هذا التصميم لا يحتاج اكثر من حائط صغير إلى جانب الشرفة او شباك كبير، وقم بزراعته نباتات متسلقة تزين منزلك من الداخل..
حائط كامل في التراس الخاص بمنزلك عبارة عن وحدات صغير متراصة بشكل مبتكر ورائع، حاملة اجمل وأروع النباتات الصغيرة والزهورة الرائعة..
إذا كان منزلك متعدد الطوابق فبالتأكيد تمتلك سلما داخليا، فما رأيك أن تصمم حديقتك الصغيرة المميزة أسفل الدرج، فهو أحسن استغلال لهذه المساحة، وإضافة رائعة
ما نحتاجه في منازلنا هو ركن مطعم بألون الطبيعة وجلسة رومانسية وأرجوحة خاصة للاسترخاء، خصص هنا الصمم ركن كامل للحديقة مع شبابيك مزودة بستائر عملية، واختيار الباركيه كان هو الأفضل..
تراس مفتوحة لجلسة عائلية خاصة، وفي ركن خاص قام المصمم بإضافة مجموعة من الشجيرات الصغيرة ليخلق حديقة حديقة خاصة دون الحاجة للمساحة كبيرة أو تكلفة باهظة..
لا نحتاج اكثر من وحدات زرع مختلفة الاحجام والأشكال المعلق منها والمثبت على الأرض لتصميم ركن خاص في منزلك على هيئة حديقة خاصة، ومن السهل الحصول على هذه الوحدات ..
إضافة عناصر ملونة مختلفة للتصميم جنيا إلى جنب مع الأخضر لتتكون لوحة فنية رائعة متكاملة، مبهجة وحيوية ومليئة بالتفاصيل الجذابة، هكذا يمكنك تصميم شرفتك لتصبح حديقة خاصة على ذوقك الخاص..
بالشموع والفوانيس ووحدات الإضاءة صُمم هذا النموذج ليتحول من مجرد شجيرات صغيرة لركن خاص يضيف للمنزل ككل رومانسية وجمال من نوع خاص..
إن كنت تمتلك حمام سباحة في منزلك، فلا تتردد في أن تضيف لمسة جميلة حوله لتزينه وتكتمل عناصر الطبيعة ..
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