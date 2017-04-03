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12 تصميم لحديقة رائعة تناسب منزلك

آية منير آية منير
Beehive-Jenu Goodu, Bangalore, 4site architects 4site architects حديقة خشب نقي Brown
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من منا لا يحلم بحديقة خاصة بمنزله، تزينه وتترك بداخله روح الطبيعة الخلابة، ولكن نعتقد ان ذلك من الصعب تنفيذه ولكن معنا اليوم ستكتشف أنه هناك ما يلائم ميزانيتك الخاصة ومساحة منزلك المحدودة كانت أو الكبيرة، ستقدم لك هوميفاي اليوم في هذا المقال 12 تصميم لحديقة رائعة تناسب منزلك وتخطف قلبك وتنال إعجابك..

1. شجيرة صغيرة ..

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

في وسط المنزل وفي منطقة مفتوحة للسماء، زُرعت شجيرة صغيرة مثمرة رائعة، مع أرضية مرصوفة للتحرك بحرية وللحفاظ على نظافة المنزل دائما..

2. سياج أخضر..

Misty Haven Villa, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts حديقة
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

سياج أخضر على حدود شرفة المنزل هو كل ما تحتاجه لتضيف لبيتك لمسة رائعة ومميزة وبألوان مبهجة ومتناغمة، زهورك المفضل ستزين شرفتك عن طريق وحدات صغيرة ..

3. تراس خاص..

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

في حالة امتلاكك تراس كبير خاص يمكنك تحويله إلى حديقة خاصة متكاملة، فقط قليل من التخطيط الجيد وتصميم مميز وستُفاجئ بلوحة رائعة تزين منزلك من الخارج، يمكنك إضافة منطقة لإقامة حفل شواء عائلي ووحدات إضاءة لتمضية أوقات ليلية مع أفراد عائلتك لتناول العشاء وسهرات رائعة ..

4. حائط صغير..

Varanda Helio Pellegrino, EKOA Paisagismo EKOA Paisagismo حديقة
EKOA Paisagismo

EKOA Paisagismo
EKOA Paisagismo
EKOA Paisagismo

هذا التصميم لا يحتاج اكثر من حائط صغير إلى جانب الشرفة او شباك كبير، وقم بزراعته نباتات متسلقة تزين منزلك من الداخل..

5. وحدات صغيرة ..

Contermporary Elegance, A360architects A360architects حديقة
A360architects

A360architects
A360architects
A360architects

حائط كامل في التراس الخاص بمنزلك عبارة عن وحدات صغير متراصة بشكل مبتكر ورائع، حاملة اجمل وأروع النباتات الصغيرة والزهورة الرائعة..

6. منطقة أسفل الدرج..

mr sajeev kumar s residence at girugambakkam, near m.i.o.t hospital, chennai ,tamilnadu, Muraliarchitects Muraliarchitects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Muraliarchitects

Muraliarchitects
Muraliarchitects
Muraliarchitects

إذا كان منزلك متعدد الطوابق فبالتأكيد تمتلك سلما داخليا، فما رأيك أن تصمم حديقتك الصغيرة المميزة أسفل الدرج، فهو أحسن استغلال لهذه المساحة، وإضافة رائعة 

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7. حديقة متكاملة..

Beehive-Jenu Goodu, Bangalore, 4site architects 4site architects حديقة خشب نقي Brown
4site architects

4site architects
4site architects
4site architects

ما نحتاجه في منازلنا هو ركن مطعم بألون الطبيعة وجلسة رومانسية وأرجوحة خاصة للاسترخاء، خصص هنا الصمم ركن كامل للحديقة مع شبابيك مزودة بستائر عملية، واختيار الباركيه كان هو الأفضل..

8. منطقة مفتوحة..

House of Lines & Courts, studio XS studio XS بلكونة أو شرفة
studio XS

studio XS
studio XS
studio XS

تراس مفتوحة لجلسة عائلية خاصة، وفي ركن خاص قام المصمم بإضافة مجموعة من الشجيرات الصغيرة ليخلق حديقة حديقة خاصة دون الحاجة للمساحة كبيرة أو تكلفة باهظة..

9. وحدات زرع للتزيين..

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لا نحتاج اكثر من وحدات زرع مختلفة الاحجام والأشكال المعلق منها والمثبت على الأرض لتصميم ركن خاص في منزلك على هيئة حديقة خاصة، ومن السهل الحصول على هذه الوحدات ..

10. لوحة ملونة..

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

إضافة عناصر ملونة مختلفة للتصميم جنيا إلى جنب مع الأخضر لتتكون لوحة فنية رائعة متكاملة، مبهجة وحيوية ومليئة بالتفاصيل الجذابة، هكذا يمكنك تصميم شرفتك لتصبح حديقة خاصة على ذوقك الخاص..

11. ركن رومانسي..

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

بالشموع والفوانيس ووحدات الإضاءة صُمم هذا النموذج ليتحول من مجرد شجيرات صغيرة لركن خاص يضيف للمنزل ككل رومانسية وجمال من نوع خاص..

12. إلى جانب حمام السباحة..

Intriguing Ikats, TUNI Interiors Pvt. Ltd. TUNI Interiors Pvt. Ltd. بلكونة أو شرفة
TUNI Interiors Pvt. Ltd.

TUNI Interiors Pvt. Ltd.
TUNI Interiors Pvt. Ltd.
TUNI Interiors Pvt. Ltd.

إن كنت تمتلك حمام سباحة في منزلك، فلا تتردد في أن تضيف لمسة جميلة حوله لتزينه وتكتمل عناصر الطبيعة ..

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