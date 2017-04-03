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8 بلكونات مغلقة للأستمتاع بالشمس ولكن في خصوصية

آية منير آية منير
Projeto Alto do Ipiranga SP, Lo. interiores Lo. interiores بلكونة أو شرفة
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شرفتك هي ركن أساسي من منزلك، وهي حلقة الوصل بينه وبين العالم الخرجي، الكثير منا لا يستطيع استخدام الشرفات بالشكل المتوقع بسبب عدم وجود خصوصية أو صعوبة الظروف الجوية، لذا اليوم وقد جئنا لك ب 8 تصميمات لشرفات تم الاستعانة بأفكار لزيادة الخصوصية وملائمتها لشتى الظروف.. 

1. ألواح زجاجية ثابتة ومتحركة… .

Projeto Alto do Ipiranga SP, Lo. interiores Lo. interiores بلكونة أو شرفة
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

يمكنك تصميم حائط زجاجي ثابت مكون من شرائح زجاجية متساوية، مع تزويدها بالفرش والاكسسوارات اللازمة لمنع دخول الأتربة والحشرات، قام المصمم باختيار ضلفتين وترك لهم إمكانية الفتح لتبقى الشرفة تقوم بدورها الأساسي وهو التهوية، بعد هذه الإضافة نعتقد أن الجلسة في الشرفة ستكون اكثر هدوءا، وأكثر أمانا للأطفال ومضاءة جيدا ونظيفة دائما مع الحفاظ على تهوية مثالية ..

2. شباك تقليدي..

Lisboa Baixa - Before and After, Staging Factory Staging Factory بلكونة أو شرفة
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

بسهولة شديدة يمكنك إضافة شباك مفصلي تقليدي مكون من هيكل بسيط خشبي ومثبت مع زجاج ليسمح بدخول الضوء والهواء وقتما تشاء، تكلفة أقل تحقيق وظيفة أعلى ..

3. شباك منزلق..

Apartamento na Av. Roma, Atelier da Calçada Atelier da Calçada بلكونة أو شرفة
Atelier da Calçada

Atelier da Calçada
Atelier da Calçada
Atelier da Calçada

من الممكن أيضا لصغر المساحة او لتوفيرها اختيار الشباك المنزلق البسيط مزود بمجرى بسيط للمساعدة على حركة بشكل أكثر مرونة..

4. ركن للقراءة..

M life| Средиземноморская жизнь, WhiteRoom WhiteRoom بلكونة أو شرفة
WhiteRoom

WhiteRoom
WhiteRoom
WhiteRoom

هنا المصمم لم يكتفي فقط بتركيب شبابيك بل وأضاف ستائر تُفتح رأسيا، مع تصميم لمقعد مرتفع ثابت في إحدى أركان الشرفة، وهنا قرر المصمم أن يجعل الشرفة كجزء مدمج داخل المنزل دون فاصل بينهم..

5. خصوصية وهدوء..

APARTAMENTO, MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES بلكونة أو شرفة
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA &amp; INTERIORES

MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA &amp; INTERIORES
MARCY RICCIARDI ARQUITETURA & INTERIORES

هنا المصمم كان غرضه الوحيد هو توفير الهدوء وقليل من الخصوصية لجلسة هادئة..

6. استرخاء واستجمام..

COZINHA X MINI BIBLIOTECA, Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES بلكونة أو شرفة بوص/ بامبو Yellow
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES

Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira – DESIGN DE INTERIORES
Fernanda Moreira - DESIGN DE INTERIORES

إن كنت تود جعل شرفتك ركن للاسترخاء والاستجمام، فإليك هذا التصميم أضيف أريكة رائعة بتصميم ناعم وجميل، وبالتأكيد ستحتاج لتوفير عوامل الراحة حيث الهدوء والخصوصية عن طريق ألواح زجاجية لتجعل الشرفة مهيئة لذلك..

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7. شبابيك ألوميتال..

De balcón a espacio polivalente, SAUCO DESIGN S.L. SAUCO DESIGN S.L. بلكونة أو شرفة
SAUCO DESIGN S.L.

SAUCO DESIGN S.L.
SAUCO DESIGN S.L.
SAUCO DESIGN S.L.

الأكثر شيوعا على الإطلاق هي الشبابيك الألوميتال، المنزلقة أو المفصلية لمقاومتها العوامل الجوية وتوفر اكسسواراتها التى تجعلها أكثر أمانا ضد الأتربة والحشرات..

8. تصميم بسيط..

북카페 거실 인테리어, 홍예디자인 홍예디자인 بلكونة أو شرفة
홍예디자인

홍예디자인
홍예디자인
홍예디자인

لا حاجة لتفاصيل كثيرة أو زيادة عدد الضلف، فإن كانت مساحة شرفتك تسمح بتصميم ضلفة واحدة على هيئة باب جرار أو مفصلي، فهذا قد يبدوا أكثر عملية..

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