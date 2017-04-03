8 بلكونات مغلقة للأستمتاع بالشمس ولكن في خصوصية

شرفتك هي ركن أساسي من منزلك، وهي حلقة الوصل بينه وبين العالم الخرجي، الكثير منا لا يستطيع استخدام الشرفات بالشكل المتوقع بسبب عدم وجود خصوصية أو صعوبة الظروف الجوية، لذا اليوم وقد جئنا لك ب 8 تصميمات لشرفات تم الاستعانة بأفكار لزيادة الخصوصية وملائمتها لشتى الظروف..