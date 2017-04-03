8 بلكونات مغلقة للأستمتاع بالشمس ولكن في خصوصية

شرفتك هي ركن أساسي من منزلك، وهي حلقة الوصل بينه وبين العالم الخرجي، الكثير منا لا يستطيع استخدام الشرفات بالشكل المتوقع بسبب عدم وجود خصوصية أو صعوبة الظروف الجوية، لذا اليوم وقد جئنا لك ب 8 تصميمات لشرفات تم الاستعانة بأفكار لزيادة الخصوصية وملائمتها لشتى الظروف..
يمكنك تصميم حائط زجاجي ثابت مكون من شرائح زجاجية متساوية، مع تزويدها بالفرش والاكسسوارات اللازمة لمنع دخول الأتربة والحشرات، قام المصمم باختيار ضلفتين وترك لهم إمكانية الفتح لتبقى الشرفة تقوم بدورها الأساسي وهو التهوية، بعد هذه الإضافة نعتقد أن الجلسة في الشرفة ستكون اكثر هدوءا، وأكثر أمانا للأطفال ومضاءة جيدا ونظيفة دائما مع الحفاظ على تهوية مثالية ..
بسهولة شديدة يمكنك إضافة شباك مفصلي تقليدي مكون من هيكل بسيط خشبي ومثبت مع زجاج ليسمح بدخول الضوء والهواء وقتما تشاء، تكلفة أقل تحقيق وظيفة أعلى ..
من الممكن أيضا لصغر المساحة او لتوفيرها اختيار الشباك المنزلق البسيط مزود بمجرى بسيط للمساعدة على حركة بشكل أكثر مرونة..
هنا المصمم لم يكتفي فقط بتركيب شبابيك بل وأضاف ستائر تُفتح رأسيا، مع تصميم لمقعد مرتفع ثابت في إحدى أركان الشرفة، وهنا قرر المصمم أن يجعل الشرفة كجزء مدمج داخل المنزل دون فاصل بينهم..
هنا المصمم كان غرضه الوحيد هو توفير الهدوء وقليل من الخصوصية لجلسة هادئة..
إن كنت تود جعل شرفتك ركن للاسترخاء والاستجمام، فإليك هذا التصميم أضيف أريكة رائعة بتصميم ناعم وجميل، وبالتأكيد ستحتاج لتوفير عوامل الراحة حيث الهدوء والخصوصية عن طريق ألواح زجاجية لتجعل الشرفة مهيئة لذلك..
الأكثر شيوعا على الإطلاق هي الشبابيك الألوميتال، المنزلقة أو المفصلية لمقاومتها العوامل الجوية وتوفر اكسسواراتها التى تجعلها أكثر أمانا ضد الأتربة والحشرات..
لا حاجة لتفاصيل كثيرة أو زيادة عدد الضلف، فإن كانت مساحة شرفتك تسمح بتصميم ضلفة واحدة على هيئة باب جرار أو مفصلي، فهذا قد يبدوا أكثر عملية..
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