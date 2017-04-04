قبل وبعد : تحول جذري لشقة قديمة

مع هوميفاي اليوم نقدم لكم مشروع رائع لتجديد شقة قديمة متهالكة، قام المصمم بإعادة ترميم الشقة ككل وأضاف لها حيوية وشخصية مميزة، على الطراز الحديث قام المصمم بتقديم لنا هذا النموذج البسيط المبهر، معا اليوم في جولة رائعة بين أركان الشقة كانت متهالكة وأصبحت مميزة..
في البداية نرى مدخل الشقة قبل التجديد ويظهر على حالته القديمة المتهالكة دون شخصية واضحة، باب الشقة كان غير محكم وبتصميم قديم، ألوان المدخل باهتة ويظهر عليها أثار العمر والزمن..
المطبخ جاء أيضا قديم ومتهالك للغاية، أرضيا وجدران غير متناسقة وقطع الأثاث قديمة غير صالحة للاستخدام، بالتأكيد سنحتاج لتغييرها بأكملها..
يأتي الدور على غرفة المعيشة قبل التجديد ونجدها في حالة لا يرثى لها وغير صالحة للاستخدام، أرضيات قديمة وجدران متهالكة، كل التفاصيل قديمة وتحتاج للتغيير..
على الرغم من وجود نافذة كبيرة في غرفة المعيشة تسمح لإضاءتها بشكل مناسب، إلا أن التصميم لم يستغل ذلك بل جاءت الغرفة مظلمة وكئيبة مع اختيار ألوان باهتة ..
غرفة النوم جاءت قبل التجديد بألوان غير مناسبة، باهتة جدا وغير متناسقة معا، أحمر ووردي وأرضيات خشبية وستارة بألوان جاءت في غير مكانها تماما..
ولأن مدخل المنزل هو عنوانه وجملتك الترحيبية التى تود أن تعبر عنك أمام ضيوفك، فجاء المصمم بنموذج راقي وبسيط جدا للمدخل، حيث استخدم اللون الأحمر لكسر الروتين مقابل استخدام الأبيض مع أرضية باركيه تعطي لمسة من الدفء والحميمية..
هنا المطبخ بعد التجديدات أصبح مختلف تماماً، مزج المصمم بين اللون الأحمر الدافئ والباركيه الأنيق، اختار المصمم أيضاُ سطح عمل من الرخام الأسود اللامع حتى يعطى للمطبخ مزيد من الأناقة والجاذبية فى التصميم.
بعد التعديل استعان المصمم بالباركيه في الأرضيات وكان اختيار موفق أضاف المزيد من الدفء للتصميم العصري الحديث ..
أما اختيار الإضاءة للمطبخ كانت مميزة جدا ومتناسقة مع تصميم المطبخ العصري واستعان بعناصر إضاءة حديثة جدا تتماشى مع عصرية التصميم..
بعد التجديدات نرى هنا غرفة المعيشة كيف أصبحت وتحولت تماماً من غرفة متهالكة وباهتة إلى غرفة تشع حيوية وتصميم راقى ومميز، قام المصمم بتغيير الأرضيات بالكامل إلى الباركيه الأنيق كما نرى، الجدران أيضاً كان لها نصيب كبير من التغيير، اختيار الأثاث باللون الأحمر مع لمسات من الأسود والأبيض الأنيق، جاءت منطقة المعيشة مشتركة أيضاً مع منطقة الطعام فنجد هنا طاولة بسيطة محاطة بمجموعة من المقاعد الحديثة..
بعد التجديدات نجد أيضاً غرفة النوم كيف أصبحت مختلفة بعد التجديدات، الأرضيات والجدران جاءت أنيقة وجذابة جداً بعد التجديدات، تفاصيل الديكور والأثاث أيضاً أضافت جمال من نوع خاص لغرفة النوم.
وهنا نرى تصميم الحمام داخل المنزل وكيف جاء بسيط وجذاب فى تصميمه رغم مساحته الصغيرة، استعان المصمم بفاصل زجاجى ليخلق غرفة استحمام ويحافظ على نظافة الحمام لأطول فترة ممكنة ..
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