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قبل وبعد : تحول جذري لشقة قديمة

آية منير آية منير
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مع هوميفاي اليوم نقدم لكم مشروع رائع لتجديد شقة قديمة متهالكة، قام المصمم بإعادة ترميم الشقة ككل وأضاف لها حيوية وشخصية مميزة، على الطراز الحديث قام المصمم بتقديم لنا هذا النموذج البسيط المبهر، معا اليوم في جولة رائعة بين أركان الشقة كانت متهالكة وأصبحت مميزة..

قبل : مدخل قديم جدا..

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في البداية نرى مدخل الشقة قبل التجديد ويظهر على حالته القديمة المتهالكة دون شخصية واضحة، باب الشقة كان غير محكم وبتصميم قديم، ألوان المدخل باهتة ويظهر عليها أثار العمر والزمن..

قبل: مطبخ متهالك..

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المطبخ جاء أيضا قديم ومتهالك للغاية، أرضيا وجدران غير متناسقة وقطع الأثاث قديمة غير صالحة للاستخدام، بالتأكيد سنحتاج لتغييرها بأكملها..

قبل: غرفة المعيشة غير صالحة للاستخدام..

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يأتي الدور على غرفة المعيشة قبل التجديد ونجدها في حالة لا يرثى لها وغير صالحة للاستخدام، أرضيات قديمة وجدران متهالكة، كل التفاصيل قديمة وتحتاج للتغيير..

قبل : إضاءة ضعيفة..

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على الرغم من وجود نافذة كبيرة في غرفة المعيشة تسمح لإضاءتها بشكل مناسب، إلا أن التصميم لم يستغل ذلك بل جاءت الغرفة مظلمة وكئيبة مع اختيار ألوان باهتة ..

قبل: ألوان غير مناسبة ..

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غرفة النوم جاءت قبل التجديد بألوان غير مناسبة، باهتة جدا وغير متناسقة معا، أحمر ووردي وأرضيات خشبية وستارة بألوان جاءت في غير مكانها تماما..

بعد: مدخل حديث..

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ولأن مدخل المنزل هو عنوانه وجملتك الترحيبية التى تود أن تعبر عنك أمام ضيوفك، فجاء المصمم بنموذج راقي وبسيط جدا للمدخل، حيث استخدم اللون الأحمر لكسر الروتين مقابل استخدام الأبيض مع أرضية باركيه تعطي لمسة من الدفء والحميمية..

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بعد: مطبخ حديث جدا..

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هنا المطبخ بعد التجديدات أصبح مختلف تماماً، مزج المصمم بين اللون الأحمر الدافئ والباركيه الأنيق، اختار المصمم أيضاُ سطح عمل من الرخام الأسود اللامع حتى يعطى للمطبخ مزيد من الأناقة والجاذبية فى التصميم.

بعد: أرضيات باركيه دافئة..

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homify

homify
homify
homify

بعد التعديل استعان المصمم بالباركيه في الأرضيات وكان اختيار موفق أضاف المزيد من الدفء للتصميم العصري الحديث ..

بعد: إضاءة المطبخ..

homify
homify

homify
homify
homify

أما اختيار الإضاءة للمطبخ كانت مميزة جدا ومتناسقة مع تصميم المطبخ العصري واستعان بعناصر إضاءة حديثة جدا تتماشى مع عصرية التصميم..

بعد: غرفة معيشة رائعة..

homify
homify

homify
homify
homify

بعد التجديدات نرى هنا غرفة المعيشة كيف أصبحت وتحولت تماماً من غرفة متهالكة وباهتة إلى غرفة تشع حيوية وتصميم راقى ومميز، قام المصمم بتغيير الأرضيات بالكامل إلى الباركيه الأنيق كما نرى، الجدران أيضاً كان لها نصيب كبير من التغيير، اختيار الأثاث باللون الأحمر مع لمسات من الأسود والأبيض الأنيق، جاءت منطقة المعيشة مشتركة أيضاً مع منطقة الطعام فنجد هنا طاولة بسيطة محاطة بمجموعة من المقاعد الحديثة..

بعد: غرفة النوم مميرة

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homify

homify
homify
homify

بعد التجديدات نجد أيضاً غرفة النوم كيف أصبحت مختلفة بعد التجديدات، الأرضيات والجدران جاءت أنيقة وجذابة جداً بعد التجديدات، تفاصيل الديكور والأثاث أيضاً أضافت جمال من نوع خاص لغرفة النوم.

بعد: حمام بسيط..

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homify

homify
homify
homify

وهنا نرى تصميم الحمام داخل المنزل وكيف جاء بسيط وجذاب فى تصميمه رغم مساحته الصغيرة، استعان المصمم بفاصل زجاجى ليخلق غرفة استحمام ويحافظ على نظافة الحمام لأطول فترة ممكنة ..

يمكنك قراءة .. شقة صغيرة سيطرت عليها الألوان المبهجة

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