قبل وبعد : تحول جذري لشقة قديمة

بعد التجديدات نرى هنا غرفة المعيشة كيف أصبحت وتحولت تماماً من غرفة متهالكة وباهتة إلى غرفة تشع حيوية وتصميم راقى ومميز، قام المصمم بتغيير الأرضيات بالكامل إلى الباركيه الأنيق كما نرى، الجدران أيضاً كان لها نصيب كبير من التغيير، اختيار الأثاث باللون الأحمر مع لمسات من الأسود والأبيض الأنيق، جاءت منطقة المعيشة مشتركة أيضاً مع منطقة الطعام فنجد هنا طاولة بسيطة محاطة بمجموعة من المقاعد الحديثة..