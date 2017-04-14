تستعد لاستقبال مولود .. إليك هذه النصائح

نحن في هوميفاي نهتم بكل غرف المنزل حتى وإن كان الكثير لا يهتم بذلك وفي هذا الموضوع سنتناول غرفة من أهم غرف بعض المنازل وهي غرفة الرضيع أو بمعنى أدق غرفة الطفل في سنواته الأولى، وهي مرحلة عمرية لها معالم خاصة جدًا في حياة الطفل والأسرة عمومًا، لذا يجب أن تكون غرفته لها أيضًا سمات خاصة بها عن باقي الغرف، سنعطيك بعض الأفكار التي ممكن أن تستعين بها في تصميم غرفة رضيعنا، دعونا نقدم لكم الأفكار مع الصور ونعطيك بعض النصائح مع كل صورة حتى تحصل على غرفة نوم لرضيعك مثالية وجميلة .
بالإضافة إلى الإضاءة التي توفرها النوافذ الكبيرة ومساعدتها على تجديد الهواء في الغرفة وهو أمر صحي جدًا لهم وضروري، فـأنها أيضًا تسمح للشمس بالدخول إلى غرفتهم بما لها من فوائد كثيرة لعظام الأطفال، جسدهم في هذه الفترة يتكون بالإضافة إلى الغذاء السليم لهم فالهواء والشمس ضروريين لصحتهم .
الخبراء المتميزون فقط هم من يعتمدون على الألوان الهادئة في تصميم غرف الرضع، لأنها تحقق لأبويه أولًا رغبتهم في نوم طفلهم نوم هاديء وعميق، وعادة ما تعاني الأم من نوم الرضع المتقطع، فالاعتماد على ألوان هادئة في الغرفة يجعلهم يناموا سريعًا ولفترة طويلة إلى حد ما .
وجود مقعد مريح بجانب سرير الرضيع أمر مهم جدًا في غرف الرضع ليس فقط ليجلس عليه الضيوف أثناء رؤيتهم له، بل كما ذكرنا بالسابق أن نوم الأطفال في هذه الفترة متقطع وفي بعض الأحيان تحتاج الأم أن تجلس بجواره حتى يستيقظ وجود مقعد مريح ووسادة يمكنها أن تأخذ قيلولة بجواره وعندما يستيقظ يجده بجانبه .
إذا رزقت بتوأم فهذا الأمر له ترتيباته الخاصة في كل شيء حتى في الغرفة الخاصة بهما حتمًا ستحتاج إلى سريرين وليس واحد فقط أمر طبيعي، لكن يُفضل أن تفصل بينهما حتى إذا استيقظ أحداهما في وقت نوم الآخر لا يزعجه ببكاءه.
يجب أن يكون سور سرير رضيعك مرتفع حتى إذا استيقظ فجأة تضمن أنه سيبقى مكانه حتى تذهب إليه لن يستطيع القفز منه، هذه الفكرة تضمن لك أمان رضيعك أكثر .
من أبرز الافتراحات الشائعة في آسرة الرضع هو السرير الهزاز لأنها تساعد في نوم الرضيع سريعًا وتجعله يكف عن البكاء .
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