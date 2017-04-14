تستعد لاستقبال مولود .. إليك هذه النصائح

نحن في هوميفاي نهتم بكل غرف المنزل حتى وإن كان الكثير لا يهتم بذلك وفي هذا الموضوع سنتناول غرفة من أهم غرف بعض المنازل وهي غرفة الرضيع أو بمعنى أدق غرفة الطفل في سنواته الأولى، وهي مرحلة عمرية لها معالم خاصة جدًا في حياة الطفل والأسرة عمومًا، لذا يجب أن تكون غرفته لها أيضًا سمات خاصة بها عن باقي الغرف، سنعطيك بعض الأفكار التي ممكن أن تستعين بها في تصميم غرفة رضيعنا، دعونا نقدم لكم الأفكار مع الصور ونعطيك بعض النصائح مع كل صورة حتى تحصل على غرفة نوم لرضيعك مثالية وجميلة .