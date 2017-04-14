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تستعد لاستقبال مولود .. إليك هذه النصائح

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Um up na decoração , Uaua Baby Uaua Baby غرفة الاطفال
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نحن في هوميفاي نهتم بكل غرف المنزل حتى وإن كان الكثير لا يهتم بذلك وفي هذا الموضوع سنتناول غرفة من أهم غرف بعض المنازل وهي غرفة الرضيع أو بمعنى أدق غرفة الطفل في سنواته الأولى، وهي مرحلة عمرية لها معالم خاصة جدًا في حياة الطفل والأسرة عمومًا، لذا يجب أن تكون غرفته لها أيضًا سمات خاصة بها عن باقي الغرف، سنعطيك بعض الأفكار التي ممكن أن تستعين بها في تصميم غرفة رضيعنا، دعونا نقدم لكم الأفكار مع الصور ونعطيك بعض النصائح مع كل صورة حتى تحصل على غرفة نوم لرضيعك مثالية وجميلة . 

النافذة الكبيرة

Um up na decoração , Uaua Baby Uaua Baby غرفة الاطفال
Uaua Baby

Uaua Baby
Uaua Baby
Uaua Baby

بالإضافة إلى الإضاءة التي توفرها النوافذ الكبيرة ومساعدتها على تجديد الهواء في الغرفة وهو أمر صحي جدًا لهم وضروري، فـأنها أيضًا تسمح للشمس بالدخول إلى غرفتهم بما لها من فوائد كثيرة لعظام الأطفال، جسدهم في هذه الفترة يتكون بالإضافة إلى الغذاء السليم لهم فالهواء والشمس ضروريين لصحتهم . 

الألوان الهادئة

Habitación para Bebé, TRIBU ESTUDIO CREATIVO TRIBU ESTUDIO CREATIVO غرفة الاطفال
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO
TRIBU ESTUDIO CREATIVO

الخبراء المتميزون فقط هم من يعتمدون على الألوان الهادئة في تصميم غرف الرضع، لأنها تحقق لأبويه أولًا رغبتهم في نوم طفلهم نوم هاديء وعميق، وعادة ما تعاني الأم من نوم الرضع المتقطع، فالاعتماد على ألوان هادئة في الغرفة يجعلهم يناموا سريعًا ولفترة طويلة إلى حد ما . 

مقعد مريح بجانب السرير

Um up na decoração , Uaua Baby Uaua Baby غرفة الاطفال
Uaua Baby

Uaua Baby
Uaua Baby
Uaua Baby

وجود مقعد مريح بجانب سرير الرضيع أمر مهم جدًا في غرف الرضع ليس فقط ليجلس عليه الضيوف أثناء رؤيتهم له، بل كما ذكرنا بالسابق أن نوم الأطفال في هذه الفترة متقطع وفي بعض الأحيان تحتاج الأم أن تجلس بجواره حتى يستيقظ وجود مقعد مريح ووسادة يمكنها أن تأخذ قيلولة بجواره وعندما يستيقظ يجده بجانبه . 

سرير مزدوج بينهما فاصل

Um up na decoração , Uaua Baby Uaua Baby غرفة الاطفال
Uaua Baby

Uaua Baby
Uaua Baby
Uaua Baby

إذا رزقت بتوأم فهذا الأمر له ترتيباته الخاصة في كل شيء حتى في الغرفة الخاصة بهما حتمًا ستحتاج إلى سريرين وليس واحد فقط أمر طبيعي، لكن يُفضل أن تفصل بينهما حتى إذا استيقظ أحداهما في وقت نوم الآخر لا يزعجه ببكاءه. 

سور سرير مرتفع

Apartamento Leiria, OFICINA - COLECTIVO DE IDEIAS, LDA OFICINA - COLECTIVO DE IDEIAS, LDA غرفة الاطفال
OFICINA – COLECTIVO DE IDEIAS, LDA

OFICINA - COLECTIVO DE IDEIAS, LDA
OFICINA – COLECTIVO DE IDEIAS, LDA
OFICINA - COLECTIVO DE IDEIAS, LDA

يجب أن يكون سور سرير رضيعك مرتفع حتى إذا استيقظ فجأة تضمن أنه سيبقى مكانه حتى تذهب إليه لن يستطيع القفز منه، هذه الفكرة تضمن لك أمان رضيعك أكثر . 

سرير هزاز

Poco Baby Hammock Poco Baby Ltd غرفة الأطفالأسرة نوم
Poco Baby Ltd

Poco Baby Hammock

Poco Baby Ltd
Poco Baby Ltd
Poco Baby Ltd

من أبرز الافتراحات الشائعة في آسرة الرضع هو السرير الهزاز لأنها تساعد في نوم الرضيع سريعًا وتجعله يكف عن البكاء . 

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هل لديك أي مقترحات أخرى يمكن أن تقدمها للقراء ؟ 

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