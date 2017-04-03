هل تسعى لتجديد منزلك؟ هل تبحث عن احدث صيحات الموضة، عالم الديكور يتجه الآن مجددا لاستخدام ورق الجدران بعد إن كان هو السائد قديما ثم اختفى من على الساحة الديكورية، عاد بقوة وبتألق، فتعددت الاختيارات والأساليب والأفكار لتجد ما يناسبك، هوميفاي اليوم تقدم لك 11 صيحة ديكورية لأروع ورق جدران يناسب منزلك ويبث روح التجديد في كل أركانه ..