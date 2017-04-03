هل تسعى لتجديد منزلك؟ هل تبحث عن احدث صيحات الموضة، عالم الديكور يتجه الآن مجددا لاستخدام ورق الجدران بعد إن كان هو السائد قديما ثم اختفى من على الساحة الديكورية، عاد بقوة وبتألق، فتعددت الاختيارات والأساليب والأفكار لتجد ما يناسبك، هوميفاي اليوم تقدم لك 11 صيحة ديكورية لأروع ورق جدران يناسب منزلك ويبث روح التجديد في كل أركانه ..
من يحب البساطة والتفاصيل الدقيقة، سيجد نفسه في هذا التصميم وسينال إعجابه، حيث الاختيار كان التصميم من نفس اللون الرئيسي لغرفة المعيشة، مع نقوش باللون الأبيض صغيرة ومنتظمة وكررة بشكل نمطي وجميل، إضافة رائعة متناغمة مع اللوحات البسيطة ونقوش السجادة المميزة..
ظهرت في الموضة مؤخرا صيحة ’Two pattern ’وهي عبارة عن جمع أكثر من تصميم للنقوش ، سواء كان مُزهر أو مخطط أو تجريدي، الأهم هو التناسق والتناغم بين الألوان المستخدمة وراحة العين في الجمع بينهم، كما ظهرت هذه الصيحة في الملابس والاكسسوارات..
على عكس المتوقع وهو تنسيق ورق الجدران حسب اختيار قطع الأثاث، هنا قام المصمم باختيار لوحة فنية مليئة بالتفاصيل والألوان المبهجة، ومن ثم قام بتنسيق قطع الأثاث والتى جاءت لتبرز لمسات بسيطة من لون البرتقالي الخشبي، ليتألق بالجلد الطبيعي في قطع أثاث أنيقة ..
بإمكانك إضافة لوحة فنية رائعة بلمسات مميزة على ذوقك الخاص لمنزلك، بتأثير خشبي أو ملمس قماش ناعم، كل هذا متوفر من بين اختيارات ورق الجدران الحديثة..
لتصميم أكثر رومانسية وشاعرية أضف لغرفة نومك لوحة من الورود المميزة بألوان ساحرة وهادئة، لتضيف لمسة جميلة ومميزة للتصميم..
إن كان بمنزلك ركن أو فراغ غير مستخدم وتريد أن تضيف له لمسات بسيطة لتجعله إضافة رائعة، فلا تتردد في أن تضيف لجدرانه تصميم رائع من ورق الجدران المميزة ذو ألوان مبهجة وجذابة..
ما أجمل أن تختار ورق جدران يتناغم مع عناصر ديكورية بسيطة كالوسادات والأغطية، لتشعر عيناك براحة واسترخاء بين تفاصيل الفراغ ككل..
بألوان الطيف اختيرت هذه اللوحة لتضيف للفراغ جمال من نوع خاص، حيث جاءت بتصميم يجمع بيند درجات الوردي ألى أن يصل للون البحر الواسع، تصميم رائع يتناسق مع أريكة ناعمة بسيطة..
إن كنت من محبي الفن، فبالتأكيد ستختار هذا التصميم ليزين منزلك ويجعله أجمل، بورتريه رائع بخطوط بسيطة كل ما تحتاه تُعلن وبقوة أنك فنان ذو ذوق خاص..
لغرفة أطفالك أضف مثل هذه التصميمات، مع قليل من البحث ستجد الكثير من التصميمات والاختيارات التى تحقق احلام طفلك..
قم باختيار يجمع كل تفاصيل تصميم غرفتك في لوحة بسيطة تُزيد من تناغم وتناسق العناصر معا..
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