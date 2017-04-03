الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

11 صيحة ديكورية لأروع ورق جدران

آية منير آية منير
Secret Garden Wallpaper Collection by La Aurelia Art & Walls, La Aurelia La Aurelia جدران وأرضياتورق الحائط Green
Loading admin actions …

هل تسعى لتجديد منزلك؟ هل تبحث عن احدث صيحات الموضة، عالم الديكور يتجه الآن مجددا لاستخدام ورق الجدران بعد إن كان هو السائد قديما ثم اختفى من على الساحة الديكورية، عاد بقوة وبتألق، فتعددت الاختيارات والأساليب والأفكار لتجد ما يناسبك، هوميفاي اليوم تقدم لك 11 صيحة ديكورية لأروع ورق جدران يناسب منزلك ويبث روح التجديد في كل أركانه ..

1. نقوش صغيرة منتظمة..

Duvar Kâğıtları İle Evinizin Havasını Değiştirin, Evinin Ustası Evinin Ustası جدران
Evinin Ustası

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

من يحب البساطة والتفاصيل الدقيقة، سيجد نفسه في هذا التصميم وسينال إعجابه، حيث الاختيار كان التصميم من نفس اللون الرئيسي لغرفة المعيشة، مع نقوش باللون الأبيض صغيرة ومنتظمة وكررة بشكل نمطي وجميل، إضافة رائعة متناغمة مع اللوحات البسيطة ونقوش السجادة المميزة..

2. نقوش متباينة..

Concepto - Cortinas y Persianas, Concepto - Diseño y Decoración Concepto - Diseño y Decoración جدران
Concepto – Diseño y Decoración

Concepto - Diseño y Decoración
Concepto – Diseño y Decoración
Concepto - Diseño y Decoración

ظهرت في الموضة مؤخرا صيحة ’Two pattern ’وهي عبارة عن جمع أكثر من تصميم للنقوش ، سواء كان مُزهر أو مخطط أو تجريدي، الأهم هو التناسق والتناغم بين الألوان المستخدمة وراحة العين في الجمع بينهم، كما ظهرت هذه الصيحة في الملابس والاكسسوارات..

3. لمسة من اللون ..

Summer Joy -Variation- Wallpaper La Aurelia جدران وأرضياتورق الحائط Green wallpaper,wallcovering,wallcoverings,wallart,art,flowers,floral,la aurelia,walldesign,design
La Aurelia

Summer Joy -Variation- Wallpaper

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

على عكس المتوقع وهو تنسيق ورق الجدران حسب اختيار قطع الأثاث، هنا قام المصمم باختيار لوحة فنية مليئة بالتفاصيل والألوان المبهجة، ومن ثم قام بتنسيق قطع الأثاث والتى جاءت لتبرز لمسات بسيطة من لون البرتقالي الخشبي، ليتألق بالجلد الطبيعي في قطع أثاث أنيقة ..

4. لوحة فنية..

Dutch Dreams Wallpaper Collection, La Aurelia La Aurelia جدران
La Aurelia

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

بإمكانك إضافة لوحة فنية رائعة بلمسات مميزة على ذوقك الخاص لمنزلك، بتأثير خشبي أو ملمس قماش ناعم، كل هذا متوفر من بين اختيارات ورق الجدران الحديثة..

5. رومانسية..

Dutch Dreams Wallpaper Collection, La Aurelia La Aurelia جدران Blue
La Aurelia

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

لتصميم أكثر رومانسية وشاعرية أضف لغرفة نومك لوحة من الورود المميزة بألوان ساحرة وهادئة، لتضيف لمسة جميلة ومميزة للتصميم..

6. ركن خاص..

Modern Paisley Pixers جدران Multicolored wall mural,wallpaper,wall decal
Pixers

Modern Paisley

Pixers
Pixers
Pixers

إن كان بمنزلك ركن أو فراغ غير مستخدم وتريد أن تضيف له لمسات بسيطة لتجعله إضافة رائعة، فلا تتردد في أن تضيف لجدرانه تصميم رائع من ورق الجدران المميزة ذو ألوان مبهجة وجذابة..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. تناغم..

Designers Guild Autunm/ Winter collections 2015, Pedroso&Osório Pedroso&Osório المنزلأقمشة و منسوجات
Pedroso&amp;Osório

Pedroso&Osório
Pedroso&amp;Osório
Pedroso&Osório

ما أجمل أن تختار ورق جدران يتناغم مع عناصر ديكورية بسيطة كالوسادات والأغطية، لتشعر عيناك براحة واسترخاء بين تفاصيل الفراغ ككل..

8. تدرج وتباين..

Pink&blue Ombre Pixers غرفة المعيشة Pink pink,blue,wall mural,ombre,pastel,watercolor,wallpaper
Pixers

Pink&blue Ombre

Pixers
Pixers
Pixers

بألوان الطيف اختيرت هذه اللوحة لتضيف للفراغ جمال من نوع خاص، حيث جاءت بتصميم يجمع بيند درجات الوردي ألى أن يصل للون البحر الواسع، تصميم رائع يتناسق مع أريكة ناعمة بسيطة..

9. بورتريه ..

Gossip Pixers غرفة المعيشة girl,wall mural,face,wallpaper
Pixers

Gossip

Pixers
Pixers
Pixers

إن كنت من محبي الفن، فبالتأكيد ستختار هذا التصميم ليزين منزلك ويجعله أجمل، بورتريه رائع بخطوط بسيطة كل ما تحتاه تُعلن وبقوة أنك فنان ذو ذوق خاص..

10. طفولة وبهجة..

Projecto Residencial - Alto dos Moinhos, Lisboa, TRAÇO 8 INTERIORES TRAÇO 8 INTERIORES غرفة الاطفال White
TRAÇO 8 INTERIORES

TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES

لغرفة أطفالك أضف مثل هذه التصميمات، مع قليل من البحث ستجد الكثير من التصميمات والاختيارات التى تحقق احلام طفلك..

11. ألوان موحدة..

Ristrutturazione appartamento Roma, Pigneto, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

قم باختيار يجمع كل تفاصيل تصميم غرفتك في لوحة بسيطة تُزيد من تناغم وتناسق العناصر معا.. 

يمكنك قراءة .. 10 نصائح هامة حول طلاء منزلك

8 بلكونات مغلقة للأستمتاع بالشمس ولكن في خصوصية

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً