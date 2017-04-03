7 نصائح لاختيار سجاد المنزل

إن كنت تبحث عن البساطة في التصميم ككل، ويظهر ذلك في اختيارك الأثاث واللوحات وحتى الوسائد الصغيرة، فاجعل سجاد منزلك يتناسب مع ذلك، ولا تختر نقوش صارخة أو كبيرة، فقط اكتفى بلمسة بسيطة حتى لا تتسبب في إزعاج المشاهد ولا تحيد عن المبدأ الأساس الذي تبنيته وهو الهدوء والبساطة..