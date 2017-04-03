7 نصائح لاختيار سجاد المنزل

التفاصيل قادرة على صنع فارق كبير في أي تصميم، وما نعتقده أنه مجرد مكملات يمكنه ان يجعل من الفراغ أجمل وأفضل دون تكلفة أو جهد، والسجاد من اهم العناصر التى تستطيع القيام بذلك، لذا اليوم قامت هوميفاي بجمع لك مجموعة نصائح وخطوات بسيطة لاختيار سجاد منزلك بشكل مثالي وسهل ولا يحتاج لمجهود كبير، مع 7 نصائح أنيقة ومرتبة مقالنا اليوم نتحدث عن السجاد وكيفية اختياره..
إن كان الفراغ هادئ دون نقوش أو زخاف في لوحات او وسائد، فاختيار السجادة ذات تصميم بنقوش هندسية او غيرها حتمي، لإنعاش التصميم وإضافة تفاصيل تجذب العين وتثير اهتمامها لاستمتاعها بالفراغ وبعناصره..
إن كنت تبحث عن البساطة في التصميم ككل، ويظهر ذلك في اختيارك الأثاث واللوحات وحتى الوسائد الصغيرة، فاجعل سجاد منزلك يتناسب مع ذلك، ولا تختر نقوش صارخة أو كبيرة، فقط اكتفى بلمسة بسيطة حتى لا تتسبب في إزعاج المشاهد ولا تحيد عن المبدأ الأساس الذي تبنيته وهو الهدوء والبساطة..
إن كان التصميم يحمل في طياته ألوان جريئة ونقوش مميزة، فاختر سجادة حيادية سادة أو منقوشة ولكن بشرط تناغمها مع بقية عناصر الفراغ، ولكن احرض أن تكون الخامة مميزة ولافتة للنظر، وتعكس مظهر انيق وفخم..
تظهر كثير في المنازل الراقية سجاد طبيعي، كجلد النمور والحمار الوحشي والدببة، وهو ما نسميه الطراز الريفي حيث يستخدم المصممون فيه اللمسات والخامات الطبيعية، على حالتها وطبيعتها، ويمكنك مزج هذا الطراز مع الحداثة أو الكلاسيكية كما تفضل وستنبهر بالنتيجة..
اجمع ألوان التصميم كله في سجادة واحدة، واجعلها باليتة لألوانك بخطوط هندسية أو نقوش مميزة كما تفضل ويناسب ذوقك الخاص..
مؤخرا ظهرت النقوش المسماه بالمانديلا والدودلز، وهي نوع من انواع الفن الذي يساعد على بث الهدوء والاسترخاء داخل نفسك، وطرد الطاقة السلبية من داخل منزلك، المميز في هذا الفن هو سهولة استخدامه وإدارجه في أي تصميم ومع أي طراز، وبألوان وتصميمات مختلفة ومتنوعة..
لمحبي التقليدية والأعمال اليديوة الأنيقة، اقتني قطعة رائعة تحمل في تفاصيلها مجهود ومشاعر وأحلام وطاقة كبيرة، حيث فن الكليم التراثي القديم والذي مازال محتفظ بماكنته وقيمته رغم ظهور مختلف أنواع السجاد والفنون ..
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