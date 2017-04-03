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7 نصائح لاختيار سجاد المنزل

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة
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التفاصيل قادرة على صنع فارق كبير في أي تصميم، وما نعتقده أنه مجرد مكملات يمكنه ان يجعل من الفراغ أجمل وأفضل دون تكلفة أو جهد، والسجاد من اهم العناصر التى تستطيع القيام بذلك، لذا اليوم قامت هوميفاي بجمع لك مجموعة نصائح وخطوات بسيطة لاختيار سجاد منزلك بشكل مثالي وسهل ولا يحتاج لمجهود كبير، مع 7 نصائح أنيقة ومرتبة مقالنا اليوم نتحدث عن السجاد وكيفية اختياره..

1. الحاجة لنقوش وزخارف..

Durstone Porcelanico by Verde y Madera, Verde y Madera Verde y Madera أرضيات سيراميك Grey
Verde y Madera

Verde y Madera
Verde y Madera
Verde y Madera

إن كان الفراغ هادئ دون نقوش أو زخاف في لوحات او وسائد، فاختيار السجادة ذات تصميم بنقوش هندسية او غيرها حتمي، لإنعاش التصميم وإضافة تفاصيل تجذب العين وتثير اهتمامها لاستمتاعها بالفراغ وبعناصره..

2. البساطة..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إن كنت تبحث عن البساطة في التصميم ككل، ويظهر ذلك في اختيارك الأثاث واللوحات وحتى الوسائد الصغيرة، فاجعل سجاد منزلك يتناسب مع ذلك، ولا تختر نقوش صارخة أو كبيرة، فقط اكتفى بلمسة بسيطة حتى لا تتسبب في إزعاج المشاهد ولا تحيد عن المبدأ الأساس الذي تبنيته وهو الهدوء والبساطة..

3. حيادية..

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. غرفة المعيشة
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

إن كان التصميم يحمل في طياته ألوان جريئة ونقوش مميزة، فاختر سجادة حيادية سادة أو منقوشة ولكن بشرط تناغمها مع بقية عناصر الفراغ، ولكن احرض أن تكون الخامة مميزة ولافتة للنظر، وتعكس مظهر انيق وفخم..

4. تصميم بروح الطبيعة..

Casa Molina , Rotoarquitectura Rotoarquitectura غرفة المعيشة
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

تظهر كثير في المنازل الراقية سجاد طبيعي، كجلد النمور والحمار الوحشي والدببة، وهو ما نسميه الطراز الريفي حيث يستخدم المصممون فيه اللمسات والخامات الطبيعية، على حالتها وطبيعتها، ويمكنك مزج هذا الطراز مع الحداثة أو الكلاسيكية كما تفضل وستنبهر بالنتيجة..

5. باليتة الألوان..

Project DontDIY, Assen Emilov Photography Assen Emilov Photography غرفة المعيشة
Assen Emilov Photography

Project DontDIY

Assen Emilov Photography
Assen Emilov Photography
Assen Emilov Photography

اجمع ألوان التصميم كله في سجادة واحدة، واجعلها باليتة لألوانك بخطوط هندسية أو نقوش مميزة كما تفضل ويناسب ذوقك الخاص..

6. نقوش المانديلا..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مؤخرا ظهرت النقوش المسماه بالمانديلا والدودلز، وهي نوع من انواع الفن الذي يساعد على بث الهدوء والاسترخاء داخل نفسك، وطرد الطاقة السلبية من داخل منزلك، المميز في هذا الفن هو سهولة استخدامه وإدارجه في أي تصميم ومع أي طراز، وبألوان وتصميمات مختلفة ومتنوعة..

7. الكليم ..

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

لمحبي التقليدية والأعمال اليديوة الأنيقة، اقتني قطعة رائعة تحمل في تفاصيلها مجهود ومشاعر وأحلام وطاقة كبيرة، حيث فن الكليم التراثي القديم والذي مازال محتفظ بماكنته وقيمته رغم ظهور مختلف أنواع السجاد والفنون ..

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