13 سرير رائع مزود بخزانة عملية

هذا الحل تقليدي جدا وغير جديد بالمرة وخاصة في مصر، حيث يتم استخدام مساحة أسفل السرير للتخزين، ولكن مع ذكاء المصمم قام بتقسيم المساحة للحفاظ على النظام ولسهولة استخدامها فيما بعد، ومن المهم تبطينها وتغليها من الداخل من الخشب للحفاظ على ممتلكاتنا من الأتربة والرطوبة، من الحلول الذكية أيضا أن يكن السرير قابل للفتح مما يسهل عملية التخزين بدل من رفع وحمل المراتب في كل مرة ..