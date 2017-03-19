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13 سرير رائع مزود بخزانة عملية

آية منير آية منير
Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work غرفة نوم مراهقين
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هل تبحث عن خزانة إضافية بغرفة نومك، سنقدم لك اليوم مجموعة من الأفكار الملهمة والرائعة حول كيفية الاستفادة من سرير غرفة نومك واستخدامه كخزانة، هذه الحلول قد تفيد في المساحات الصغيرة والتى تحتاج لاستغلال أمثل لكل ركن في الغرفة، ما بين أدراج وأرفف وخزانات سنقدم لك 13 سرير عملي بأفكار بسيط سهلة التنفيذ..

1. أدراج للأحذية..

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas غرفة نوم
MeMo arquitectas

MeMo arquitectas
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

إذا كان السرير مفرد فمن السهل تصميم قاعدته على هيئة أدراج للاحذية والحقائب، ستساعدك هذه الفكرة في تنظيم غرفتك والحفاظ على مقتنياتك من الاتربة، اختيارك لتصميم القاعدة يتناسب مع ذوقك الخاص من حيث ألوان وتكوينها الهندسي والاكسسوارا المستخدمة كالمقابض ، عليك أن تراعي أن يكن تصميم الأدراج عملي وواسع حتى يمكن استخدامه على الوجه الأمثل..

2. مساحة للتخزين

Camas, Aros y Canapes, Baixmoduls Baixmoduls غرفة نومأسرة نوم
Baixmoduls

Baixmoduls
Baixmoduls
Baixmoduls

هذا الحل تقليدي جدا وغير جديد بالمرة وخاصة في مصر، حيث يتم استخدام مساحة أسفل السرير للتخزين، ولكن مع ذكاء المصمم قام بتقسيم المساحة للحفاظ على النظام ولسهولة استخدامها فيما بعد، ومن المهم تبطينها وتغليها من الداخل من الخشب للحفاظ على ممتلكاتنا من الأتربة والرطوبة، من الحلول الذكية أيضا أن يكن السرير قابل للفتح مما يسهل عملية التخزين بدل من رفع وحمل المراتب في كل مرة ..

3. أدراج وخزائن..

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

إن كنت قادر على رفع مستوى سريرك عن الأرض، هذا بالتأكيد يسمح لك بإضافة عدد من الأدراج على هيئة سلم للوصول للسرير، هذه الفكرة رائعة ولن تشعر بتغيير كبير من بعدها في الغرفة ولكن ستترك لمسة نظام رائعة ..

4. مكتبة ..

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio غرفة نوم White
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

لعشاق القراءة يمكنك إضافة لمسة إبداع هندسي على هيئة مجموعة أرفف ووحدات تخزين مفتوحة لتستوعب كتبك وأوراقك الهامة وتحافظ عليها في ترتيب ونظام، هذا التصميم يتيح لك فرصة من الإبداع والابتكار لتعكس شخصيتك من خلال تصميم مكتبة صغيرة في غرفتك..

5. مستوى مرتفع..

better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

إذا كانت غرفة نومك مكونة من مستويين مختلفيين، فما رأيك أن تستغل فرق الارتفاع لتكوين مساحة للتخزين، إما على هيئة وحدات تخزين او صناديق صغيرة..

6. حل مبتكر..

Appartement Refuge d'un voyageur, Jean-Bastien Lagrange + Interior Design Jean-Bastien Lagrange + Interior Design غرفة نوم
Jean-Bastien Lagrange + Interior Design

Jean-Bastien Lagrange + Interior Design
Jean-Bastien Lagrange + Interior Design
Jean-Bastien Lagrange + Interior Design

دائما ما تكون قاعدة السرير بمقاييس محددة، ولكن هنا المصمم كررد أن يكسر هذه القوانين وتصميمها بمساحة اكبر لتصبح قاعدة كبيرة ويتم استغلالها للتخزين، ومن الملاحظ أيضا تصميم مجموعة أرفف على الجدار المجاور للسرير ليسمح بترتيب الكتب والأدوات ..

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7. سرير مزدوج..

Conoce esta Casa Estilo Nórdico [Barcelona], A! Emotional living & work A! Emotional living & work غرفة نوم مراهقين
A! Emotional living &amp; work

A! Emotional living & work
A! Emotional living &amp; work
A! Emotional living & work

سريرين متقابلين بقاعدة واحدة مشتركة مصممة على هيئة أدراج، لن تلاحظ أي تغيير في الشكل أو التصميم حتى طريقة فتحه دون مقبض بل عن طريق الكبس أو الضغط، هذا النموذج يناسب غرف الاطفال للحفاظ على نظام غرفتهم..

8. أريكة عملية..

Quarto Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة نوم
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

اريكة عملية مزودة بأدراج عملية بمقابض صغيرة، هذا التصميم يصلح لغرف الاطفال ومساحة العمل الخاصة بك ..

9. حل أنيق..

progetto, Katia Maniello Photography Katia Maniello Photography غرفة نوم
Katia Maniello Photography

Katia Maniello Photography
Katia Maniello Photography
Katia Maniello Photography

مرة أخرى لعشاق القراءة قام المصمم بتصميم القاعرة على هيئة رف مفتوح متواصل لتنظيم كتبك المفضلة..

10. وحدة متكاملة ..

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

الأثاث الذكي لا يقتصر فقط على تعدد الاستخدام للعنصر الواحد، ولكن يشمل أيضا تصميم وحدة متكاملة تشمل عدة استخدامات، كسرير في المستوى العلوي وبالأسفل دولاب صغير أو وحدة تخزين، مزودة بسلم عملي للوصول للسرير بسلام..

11. شرفة رائعة..

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda غرفة نوم
sreda

sreda
sreda
sreda

شرفة منزلك مساحة مهدرة ولا تستخدم، وتختاج إلى غرفة إضافية بمنزلك، يمكنك تحويلها إلى غرفة نوم صغير عن طريق إضافة سرير صغير مزود بخزانة عملية..

12. مساحة كاملة ..

MONOLOCALE FENG SHUI, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة نوم
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

ذكاء المصمم يكمن في تقسيم الفراغات المشتركة كغرفة نوم وحمام مشتركيين ، هنا قام المصمم بالفصل بينهم عن طريق تغيير المستويات، واستغلال الفرق في الارتفاع على هيئة أدراج عملية..

13. على الطراز الصناعي..

Лофт, ToTaste.studio ToTaste.studio غرفة نوم
ToTaste.studio

ToTaste.studio
ToTaste.studio
ToTaste.studio

على الطراز الصناعي قام المصمم بتقديم نموذج رائع ومتكامل، حيث سرير مزود بكمودينو وخزانة عملية ودرجات سلم أنيقة تصل بك لمكتب علوي صغير، كل هذا باستخدام خامات طبيعية .. 

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