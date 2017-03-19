13 سرير رائع مزود بخزانة عملية

هل تبحث عن خزانة إضافية بغرفة نومك، سنقدم لك اليوم مجموعة من الأفكار الملهمة والرائعة حول كيفية الاستفادة من سرير غرفة نومك واستخدامه كخزانة، هذه الحلول قد تفيد في المساحات الصغيرة والتى تحتاج لاستغلال أمثل لكل ركن في الغرفة، ما بين أدراج وأرفف وخزانات سنقدم لك 13 سرير عملي بأفكار بسيط سهلة التنفيذ..
إذا كان السرير مفرد فمن السهل تصميم قاعدته على هيئة أدراج للاحذية والحقائب، ستساعدك هذه الفكرة في تنظيم غرفتك والحفاظ على مقتنياتك من الاتربة، اختيارك لتصميم القاعدة يتناسب مع ذوقك الخاص من حيث ألوان وتكوينها الهندسي والاكسسوارا المستخدمة كالمقابض ، عليك أن تراعي أن يكن تصميم الأدراج عملي وواسع حتى يمكن استخدامه على الوجه الأمثل..
هذا الحل تقليدي جدا وغير جديد بالمرة وخاصة في مصر، حيث يتم استخدام مساحة أسفل السرير للتخزين، ولكن مع ذكاء المصمم قام بتقسيم المساحة للحفاظ على النظام ولسهولة استخدامها فيما بعد، ومن المهم تبطينها وتغليها من الداخل من الخشب للحفاظ على ممتلكاتنا من الأتربة والرطوبة، من الحلول الذكية أيضا أن يكن السرير قابل للفتح مما يسهل عملية التخزين بدل من رفع وحمل المراتب في كل مرة ..
إن كنت قادر على رفع مستوى سريرك عن الأرض، هذا بالتأكيد يسمح لك بإضافة عدد من الأدراج على هيئة سلم للوصول للسرير، هذه الفكرة رائعة ولن تشعر بتغيير كبير من بعدها في الغرفة ولكن ستترك لمسة نظام رائعة ..
لعشاق القراءة يمكنك إضافة لمسة إبداع هندسي على هيئة مجموعة أرفف ووحدات تخزين مفتوحة لتستوعب كتبك وأوراقك الهامة وتحافظ عليها في ترتيب ونظام، هذا التصميم يتيح لك فرصة من الإبداع والابتكار لتعكس شخصيتك من خلال تصميم مكتبة صغيرة في غرفتك..
إذا كانت غرفة نومك مكونة من مستويين مختلفيين، فما رأيك أن تستغل فرق الارتفاع لتكوين مساحة للتخزين، إما على هيئة وحدات تخزين او صناديق صغيرة..
دائما ما تكون قاعدة السرير بمقاييس محددة، ولكن هنا المصمم كررد أن يكسر هذه القوانين وتصميمها بمساحة اكبر لتصبح قاعدة كبيرة ويتم استغلالها للتخزين، ومن الملاحظ أيضا تصميم مجموعة أرفف على الجدار المجاور للسرير ليسمح بترتيب الكتب والأدوات ..
سريرين متقابلين بقاعدة واحدة مشتركة مصممة على هيئة أدراج، لن تلاحظ أي تغيير في الشكل أو التصميم حتى طريقة فتحه دون مقبض بل عن طريق الكبس أو الضغط، هذا النموذج يناسب غرف الاطفال للحفاظ على نظام غرفتهم..
اريكة عملية مزودة بأدراج عملية بمقابض صغيرة، هذا التصميم يصلح لغرف الاطفال ومساحة العمل الخاصة بك ..
مرة أخرى لعشاق القراءة قام المصمم بتصميم القاعرة على هيئة رف مفتوح متواصل لتنظيم كتبك المفضلة..
الأثاث الذكي لا يقتصر فقط على تعدد الاستخدام للعنصر الواحد، ولكن يشمل أيضا تصميم وحدة متكاملة تشمل عدة استخدامات، كسرير في المستوى العلوي وبالأسفل دولاب صغير أو وحدة تخزين، مزودة بسلم عملي للوصول للسرير بسلام..
شرفة منزلك مساحة مهدرة ولا تستخدم، وتختاج إلى غرفة إضافية بمنزلك، يمكنك تحويلها إلى غرفة نوم صغير عن طريق إضافة سرير صغير مزود بخزانة عملية..
ذكاء المصمم يكمن في تقسيم الفراغات المشتركة كغرفة نوم وحمام مشتركيين ، هنا قام المصمم بالفصل بينهم عن طريق تغيير المستويات، واستغلال الفرق في الارتفاع على هيئة أدراج عملية..
على الطراز الصناعي قام المصمم بتقديم نموذج رائع ومتكامل، حيث سرير مزود بكمودينو وخزانة عملية ودرجات سلم أنيقة تصل بك لمكتب علوي صغير، كل هذا باستخدام خامات طبيعية ..
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