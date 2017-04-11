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7 لمسات سحرية تجدد مطبخك التقليدي

هنادى موسى هنادى موسى
BASILICA, Studio Fabio Fantolino Studio Fabio Fantolino غرفة السفرة
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كيف تحول مطبخك التقليدي لآخر ساحر؟ إن كنت لا تخطط للقيام بتجديدات جذرية يمكن أن تضيف بعض اللمسات البسيطة التي تضيف سحر غير متوقع على ديكور المطبخ عن طريق بعض الحيل الصغيرة التي لا تكلفك مبالغ باهظة.

فالمطبخ من الغرف التي نقضي بها أوقات طويلة يوميًا ما يؤثر على استهلاك الأثاث أو الديكور من الاستخدام أو الأبخرة، لذا يصبح من الضروري العناية بتجديد أدوات وديكور المطبخ من وقت إلى آخر كي نحافظ على مظهر جيد ونظيف.

نقدمها لك في كتاب الأفكار الآتي ضمن 7 تصميمات مميزة بتفاصيل بسيطة ومؤثرة.

1- إضاءة موجهة في المطبخ

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

تعتمد راحتك داخل المطبخ بدرجة كبيرة على الإضاءة المتوفرة داخل أركان المطبخ، فتوزيع وحدات الإضاءة على أجزاء المطبخ المختلفة يساعدك على إيجاد الأدوات بسهولة ولى تصميم وحدات إضاءة موجهة على مساحات العمل في المطبخ يوفر لك رؤية واضحة ومريحة وتركيب إضاءة هادئة فوق طاولات الطعام الموجودة في المطبخ لتناسب أوقات العشاء.

2- اكسسوارات غير تقليدية

BASILICA, Studio Fabio Fantolino Studio Fabio Fantolino غرفة السفرة
Studio Fabio Fantolino

Studio Fabio Fantolino
Studio Fabio Fantolino
Studio Fabio Fantolino

من المهم التركيز عند اختيار ديكورات المطابخ المفتوحة لأنها تؤثر على نمط التصميم العام للغرف المجاوره لها، خاصة ألوان الطلاء والأثاث وترتيب أدوات إعداد الطعام.
احرص على إضافة بعض الزهور والفازات مع استخدام ديكورات أخرى مفيدة تستطيع استخدامها في المطبخ وتضيف لمسات جميلة على ديكور المطبخ.

3- رفوف وأدراج مبتكرة

Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME مطبخ خشب نقي Green
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

بالتأكيد لدينا العديد من التصميمات الإبداعية الخاصة بوحدات التخزين والرفوف مع الأدراج ولكن أيضًا تصميمات الشابي شيك shabby-chic تضيف أجواء ساحرة وفريدة على تصميمات مطبخك باستخدام كبائن ودواليب قديمة مع تجديدها ببعض الألوان الملائمة لأثاث مطبخك.

تمكنك من تخزين كل أدواتك في مكان واحد وتوفر عليك الكثير من المساحات يمكنك الاستفادة منها في مهام أخرى.

4- الطلاء

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем, YOUSUPOVA YOUSUPOVA مطبخ
YOUSUPOVA

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

إن كان مطبخك يتكون من جدران بيضاء ما رأيك بتغييرها إلى سيراميك ملون؟ يمكنك اختيار تصميمات على ذوقك وتتحكم في اختيار سيراميك سميك أو رفيع، كبير أو صغير.

يمكنك أيضًا تغيير ألوان الكبائن وإضافة بعض الملصقات على الجدران كل تلك الأفكار بسيطة وتجدد من تصميم مطبخك بالكامل.

5- استبدال أدوات الطبخ القديمة بأخرى عصرية

MANGO, GUSTO E MODERNITA’, ARREX LE CUCINE ARREX LE CUCINE مطبخمخزن
ARREX LE CUCINE

ARREX LE CUCINE
ARREX LE CUCINE
ARREX LE CUCINE

بالتأكيد لديك أدوات مطبخ تغير ألوانها وشكلها من الاستخدام المتكرر وقد يؤثر استهلاكها على جودتها أيضًا، لذا يصبح من الضروري استبدال أدوات المطبخ القديمة بأخرى جديدة تساعدك على أداء المهام بسهولة وعملية كذلك تجدد من طاقتك خاصة عندما تختار أدوات بألوان زاهية وأشكال مبتكرة وخامات مختلفة كل ذلك يؤثر على ديكور مطبخك.

6- ألوان مبهجة للأثاث

Loft [SAM], Matteo Gattoni - Architetto Matteo Gattoni - Architetto مطبخ
Matteo Gattoni – Architetto

Matteo Gattoni - Architetto
Matteo Gattoni – Architetto
Matteo Gattoni - Architetto

اختيار الأثاث بألوان زاهية يملأ الغرفة بأجواء حيوية مليئة بالطاقة لما تقوم به من تأثيرها الإيجابي على النفس وبالطبع تؤثر على ديكور المطبخ العام بدرجة كبيرة.

7- تصميمات مبتكرة

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

أما إن كنت تخطط لجديدات كبيرة لا تنسي تجديد مداخن المطبخ وستجد العديد من التصميمات المبتكرة التي يمكنك الاختيار منها لما يلائم نمط مطبخك.

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