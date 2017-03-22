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18 تصميم لدرابزينات ستجعل سلم منزلك يبدو أكثر أناقة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa LA - Esquadra Arquitetos + Yi arquitetos, Joana França Joana França الممر الحديث، المدخل و الدرج
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هناك بعض المساحات في منازلنا والتي نستخدمها يومياً ولكننا ننسى ولا نهتم بتصميمهم بشكل ابداعي بل يتحولوا بالوقت لعناصر ذات تصميم عملي بحت. مثل السلالم أو المساحة الواقعة أسفلها والتي دائماً ما نقع في فخ تضيع هذه المساحة واهمالها. يجب أن نتذكر ونراعي عمل الديكورات المثالية وأن نهتم بكل التفاصيل ونجعلها متكامله ومنسجمة.

أحد هذه العناصر التي دائماً ما تكون مهملة هي الدرابزين ووظيفته أنه يبقى السلالم آمنة ويساعد كمقبض للإتكاء عليه أثناء استخدام السلم. السلالم والدرابزينات من العناصر التي دائماً ما نتجاهلها في أثناء تصميم منازلنا ولكن هناك الكثير من التصاميم الأنيقة والتي تجعل السلم هو محور وله دور البطولة بمنزلك وليس فقط لوظيفة عملية. فيمكنك استخدام السلالم العائمة لعمل تصميم جرئ وأنيق، أو تصميم من الخشب لإضافة دفئ لمنزلك أو حتى تغير شكل وتصميم أو خامة الدرابزين التقليدي والذي سيغير في الجو العام تماماً.

فتعالوا معنا في جولة لنريكم تصاميم مختلفة ومتنوعة للسلالم والدرابزينات لتصاميم أروع في منازلنا.

​1.البساطة هي الأساس

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

للحصول على درابزين ذو شخصية قوية لا يجب أن تستخدم خامة مكلفة أو ملفتة للأنظار ولكن خامة أنيقة يمكنها أن تساعدنا في الحصول على تصميم مميز مثل هذا الذي في المثال.

​2.حاجز زجاجي

Klingkenberg, Frank Loor Architect Frank Loor Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
Frank Loor Architect

Frank Loor Architect
Frank Loor Architect
Frank Loor Architect

وظيفة الدرابزين هي أن يكون حاجز وداعم لأية حوادث وهذا ما توفره خامة الزجاج الشفافه، فهي فعالة من حيث الوظيفة كما أنها جميلة وبسيطة.

​3.القليل يعني الكثير

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

لا يحتاج درابزين السلم أن يكون ضخم ليكون ملفت للإنتباه ولكن الدرابزين البسيط يمكنه أن يجمل سلالم منزلك أيضاً.

​4.السلالم العائمة

VIVIENDA CON UNA SOLA FACHADA Y TRES MEDIANERAS, M2ARQUITECTURA M2ARQUITECTURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
M2ARQUITECTURA

M2ARQUITECTURA
M2ARQUITECTURA
M2ARQUITECTURA

السلالم العائمة دائماً ما يعيبها عدم وجود درابزين ولكن هذا التصميم يوفر لك عنصر الأمان ويعزز تصميم الدرجات.

​5.أشكال هندسية

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج White
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

هذا التصميم ذو الأشكال الهندسية يعطي التصميم أناقة إضافية.

6.ألترا مودرن

Casa E | 08023 architects, Simon Garcia | arqfoto Simon Garcia | arqfoto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Simon Garcia | arqfoto

Casa E | 08023 architects

Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto
Simon Garcia | arqfoto

أنظر للسلم ذو الدرجات الحديدية الأنيقة وللدرابزين ذو التصميم المبهر.

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​7.درابزين فني

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

إذا أردت الحصول على تصميم متميز، جريئ وفني في نفس الوقت، فيمكنك تزين السلالم بهذا الشكل.

​8.تصميم ساحر

RESIDENCIA LOPEZ, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño الممر الحديث، المدخل و الدرج
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

يبدو هذا الدرابزين أنه يطفو في الهواء فيعطي تأثر بصري ممتع.

​9.حاجز

Showroom Reforma 615, Vieyra Arquitectos Vieyra Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Vieyra Arquitectos

Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos

لتصميم فني يتميز بالجرآة هذا التصميم يضيف شخصية مميزة لهذا المنزل.

​10.خشبي

homify درج
homify

homify
homify
homify

السلم والدرابزين من الخشب والذي يضيف أناقة ودفئ للمنزل الغالب عليه اللون الأبيض.

​11.سحر الأحمر

Residência Harmonia, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

تصميم تجريدي وبسيط مناسب لمنزل شبابي وللتصميم الحلزوني للسلم.

​12.مع بعض الإضاءة

Casa LA - Esquadra Arquitetos + Yi arquitetos, Joana França Joana França الممر الحديث، المدخل و الدرج
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

الإضاءة من شأنها أن تغير من التصميم تماماً وتعطيه لمسة ساحرة مع كل خطوة.

​13.تصميم غير عادي

INTERIORISMO DE CHALET 2, Ines Benavides Ines Benavides الممر الحديث، المدخل و الدرج
Ines Benavides

Ines Benavides
Ines Benavides
Ines Benavides

تصميم غريب ولكنه ملفت للأنظار كقطعة فنية على جانب السلم.

​14.أقل القليل

Departamento, AT103 AT103 الممر والمدخل
AT103

AT103
AT103
AT103

الأسلوب المينمال هو أسلوب حياة ويشمل جميع النواحي والتفاصيل.

​15. سلم مموه

Princes Way, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Frost Architects Ltd

Princes Way

Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd

تصميم أنيق يخفي السلم تماماً ويضيف قطعة فنية في منزلك.

​16.درابزين تجريدي

House 10, Opera s.r.l. Opera s.r.l. الممر والمدخل
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

تصميم فني وتجريدي للدرابزين عبارة عن خطوط عشوائية تعمل في النهاية على خلق فاصل أنيق.

​17. تصميم حلزوني

Квартира в Баку в скандинавском стиле, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
ILKIN GURBANOV Studio

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

هذا التصميم الحلزوني العتيق يتناسب مع الجو العام ويضيف لمسة رومانسية على المنزل.

​18. تصميم صناعي

Wnętra domu jednorodzinnego , Konrad Muraszkiewicz Pracownia Architektoniczna Konrad Muraszkiewicz Pracownia Architektoniczna الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Konrad Muraszkiewicz Pracownia Architektoniczna

Konrad Muraszkiewicz Pracownia Architektoniczna
Konrad Muraszkiewicz Pracownia Architektoniczna
Konrad Muraszkiewicz Pracownia Architektoniczna

تصميم إقتصادي ولكنه غير معتاد حيث يناسب المنازل ذات الطراز الصناعي.

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