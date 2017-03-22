18 تصميم لدرابزينات ستجعل سلم منزلك يبدو أكثر أناقة

هناك بعض المساحات في منازلنا والتي نستخدمها يومياً ولكننا ننسى ولا نهتم بتصميمهم بشكل ابداعي بل يتحولوا بالوقت لعناصر ذات تصميم عملي بحت. مثل السلالم أو المساحة الواقعة أسفلها والتي دائماً ما نقع في فخ تضيع هذه المساحة واهمالها. يجب أن نتذكر ونراعي عمل الديكورات المثالية وأن نهتم بكل التفاصيل ونجعلها متكامله ومنسجمة.
أحد هذه العناصر التي دائماً ما تكون مهملة هي الدرابزين ووظيفته أنه يبقى السلالم آمنة ويساعد كمقبض للإتكاء عليه أثناء استخدام السلم. السلالم والدرابزينات من العناصر التي دائماً ما نتجاهلها في أثناء تصميم منازلنا ولكن هناك الكثير من التصاميم الأنيقة والتي تجعل السلم هو محور وله دور البطولة بمنزلك وليس فقط لوظيفة عملية. فيمكنك استخدام السلالم العائمة لعمل تصميم جرئ وأنيق، أو تصميم من الخشب لإضافة دفئ لمنزلك أو حتى تغير شكل وتصميم أو خامة الدرابزين التقليدي والذي سيغير في الجو العام تماماً.
فتعالوا معنا في جولة لنريكم تصاميم مختلفة ومتنوعة للسلالم والدرابزينات لتصاميم أروع في منازلنا.
للحصول على درابزين ذو شخصية قوية لا يجب أن تستخدم خامة مكلفة أو ملفتة للأنظار ولكن خامة أنيقة يمكنها أن تساعدنا في الحصول على تصميم مميز مثل هذا الذي في المثال.
وظيفة الدرابزين هي أن يكون حاجز وداعم لأية حوادث وهذا ما توفره خامة الزجاج الشفافه، فهي فعالة من حيث الوظيفة كما أنها جميلة وبسيطة.
لا يحتاج درابزين السلم أن يكون ضخم ليكون ملفت للإنتباه ولكن الدرابزين البسيط يمكنه أن يجمل سلالم منزلك أيضاً.
السلالم العائمة دائماً ما يعيبها عدم وجود درابزين ولكن هذا التصميم يوفر لك عنصر الأمان ويعزز تصميم الدرجات.
هذا التصميم ذو الأشكال الهندسية يعطي التصميم أناقة إضافية.
أنظر للسلم ذو الدرجات الحديدية الأنيقة وللدرابزين ذو التصميم المبهر.
إذا أردت الحصول على تصميم متميز، جريئ وفني في نفس الوقت، فيمكنك تزين السلالم بهذا الشكل.
يبدو هذا الدرابزين أنه يطفو في الهواء فيعطي تأثر بصري ممتع.
لتصميم فني يتميز بالجرآة هذا التصميم يضيف شخصية مميزة لهذا المنزل.
السلم والدرابزين من الخشب والذي يضيف أناقة ودفئ للمنزل الغالب عليه اللون الأبيض.
تصميم تجريدي وبسيط مناسب لمنزل شبابي وللتصميم الحلزوني للسلم.
الإضاءة من شأنها أن تغير من التصميم تماماً وتعطيه لمسة ساحرة مع كل خطوة.
تصميم غريب ولكنه ملفت للأنظار كقطعة فنية على جانب السلم.
تصميم أنيق يخفي السلم تماماً ويضيف قطعة فنية في منزلك.
تصميم فني وتجريدي للدرابزين عبارة عن خطوط عشوائية تعمل في النهاية على خلق فاصل أنيق.
هذا التصميم الحلزوني العتيق يتناسب مع الجو العام ويضيف لمسة رومانسية على المنزل.
تصميم إقتصادي ولكنه غير معتاد حيث يناسب المنازل ذات الطراز الصناعي.