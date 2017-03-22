18 تصميم لدرابزينات ستجعل سلم منزلك يبدو أكثر أناقة

هناك بعض المساحات في منازلنا والتي نستخدمها يومياً ولكننا ننسى ولا نهتم بتصميمهم بشكل ابداعي بل يتحولوا بالوقت لعناصر ذات تصميم عملي بحت. مثل السلالم أو المساحة الواقعة أسفلها والتي دائماً ما نقع في فخ تضيع هذه المساحة واهمالها. يجب أن نتذكر ونراعي عمل الديكورات المثالية وأن نهتم بكل التفاصيل ونجعلها متكامله ومنسجمة.

أحد هذه العناصر التي دائماً ما تكون مهملة هي الدرابزين ووظيفته أنه يبقى السلالم آمنة ويساعد كمقبض للإتكاء عليه أثناء استخدام السلم. السلالم والدرابزينات من العناصر التي دائماً ما نتجاهلها في أثناء تصميم منازلنا ولكن هناك الكثير من التصاميم الأنيقة والتي تجعل السلم هو محور وله دور البطولة بمنزلك وليس فقط لوظيفة عملية. فيمكنك استخدام السلالم العائمة لعمل تصميم جرئ وأنيق، أو تصميم من الخشب لإضافة دفئ لمنزلك أو حتى تغير شكل وتصميم أو خامة الدرابزين التقليدي والذي سيغير في الجو العام تماماً.

فتعالوا معنا في جولة لنريكم تصاميم مختلفة ومتنوعة للسلالم والدرابزينات لتصاميم أروع في منازلنا.