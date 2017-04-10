12 فكرة رائعة لحوائط من الحجارة

الحوائط الحجرية تأتي بأكثر من شكل وبديل، فهناك خامة حجارة طبيعية، والتي تعد خامة غالية ولكن هناك بعض الحلول الاقتصادية والتي تشبهه شكل وتصميم خامة الحجارة الطبيعية ولكنها تكون مرت بمراحل تصنيع وتأخذ شكل أكثر إنضباطاً مثل بلاطات الحجارة وموزايك الحجارة والتي تختلف في السمك والشكل عن الحجارة الطبيعية. وأخيراً يوجد حلول صناعية تماماً مثل البلاطات السيراميكية والتي تكون عبارة عن بلاطات متشابهة كما تأخذ ملمس الحجارة فتأخذ خصائص السيراميك كسهولة التنظيف وغيره.

في مقال اليوم أردنا أن نلهمكم بحوائط حجرية أنيقة تضيف جمال وأناقة لمنازلكم، فتعالوا معنا سوياً لنرى نماذج وأمثلة من الحوائط الحجرية والتي ستجعلكم تقعون في حب الحجارة..