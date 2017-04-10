12 فكرة رائعة لحوائط من الحجارة

الحوائط الحجرية تأتي بأكثر من شكل وبديل، فهناك خامة حجارة طبيعية، والتي تعد خامة غالية ولكن هناك بعض الحلول الاقتصادية والتي تشبهه شكل وتصميم خامة الحجارة الطبيعية ولكنها تكون مرت بمراحل تصنيع وتأخذ شكل أكثر إنضباطاً مثل بلاطات الحجارة وموزايك الحجارة والتي تختلف في السمك والشكل عن الحجارة الطبيعية. وأخيراً يوجد حلول صناعية تماماً مثل البلاطات السيراميكية والتي تكون عبارة عن بلاطات متشابهة كما تأخذ ملمس الحجارة فتأخذ خصائص السيراميك كسهولة التنظيف وغيره.
في مقال اليوم أردنا أن نلهمكم بحوائط حجرية أنيقة تضيف جمال وأناقة لمنازلكم، فتعالوا معنا سوياً لنرى نماذج وأمثلة من الحوائط الحجرية والتي ستجعلكم تقعون في حب الحجارة..
يمكنك تكسية جزء من الحائط بالحجارة أو فقط في ركن من غرفة المعيشة مع توزيع الإضاءة اللازمة لإظهار الملمس الرائع الخاص بهذا الحائط.
أنظر لتصميم غرفة السفرة الأنيق وتراص الحجارة الغير متشابهة بشكل رائع ومنمق.
تستخدم شرائح الحجارة الغير متناسقة في الحجم واللون عن طريق ملئ الفراغات بين الشرائح الكبيرة ببلاطات صغيرة لتكوين شكل أنيق ومتناسق في النهاية. هذا النوع يستلزم تركيبه دقة متناهية للحصول على حائط متجانس بهذا الشكل.
يمكن لشرائح الحجارة أن تأتي بشكل متناسق في الحجم واللون للحصول على حائط ذو لون واحد بشكل متجانس ومتباين مثل هذا الحائط الأسود ليكون خلفية رائعة للسلم الخشبي.
تم استخدام شرائح الحجارة في هذه الحديقة الصغيرة المطلة على الحمام بلون أبيض ليتناسب مع الحمام حيث أن اللون المسيطر عليه هو الأبيض كما أنها تعد خلفية رائعة للنباتات المزينة لهذه الحديقة.
هذا الحائط ذو الملمس الخشن يتناسب مع الخامات الناعمة ذات الطابع الكلاسيكي لهذه الغرفة وخاصة مع وجود إضاءة علوية من الكشافات الموزعة على الحائط.
مرة أخرى مع شرائط الحجارة الأنيقة والتي تأخذ مزيج من البني الداكن مع الرمادى وبعض الدرجات الأخرى، وتكسي حائط واحد مع جزء من الحائط الآخر بانسجام مدهش مع عناصر الأثاث والاكسسوارات.
من مميزات الحجارة أنها تصلح لكل من المساحات الداخلية والخارجية فهي تتميز بالمتانة والقوة ومقاومة العوامل الجوية المختلفة، كما أنها تعطي أناقة لكل من الديكور الداخلي والخارجي.
يمكنك تكسية غرف النوم أيضاً بالحجارة وجعلها تبدو فخمة وفارهه وخاصة مع استخدام أثاث ومفروشات باللون الأبيض الغالب على الغرفة.
لا نعلم ما هو سر الحجارة ولكن بإمكانها أن تعطي لأي فراغ مظهر مبهر وأنيق.
في هذه الغرفة ذات الكمرات الخشبية العلوية والمطلية باللون الأبيض، تم عمل حائط من الحجارة الطبيعية والذان كما نرى يتناسبان وينسجمان بشكل مدهش.
أنظر لغرفة المعيشة في هذا المثال وكيف ساهمت الحوائط الحجرية في أن تعطي دفئ لها على الرغم من كبر مساحتها وعلو سقفها.