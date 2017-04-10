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12 فكرة رائعة لحوائط من الحجارة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Refúgio na Montanha - Casa Cor MG 2014, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة المعيشة
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الحوائط الحجرية تأتي بأكثر من شكل وبديل، فهناك خامة حجارة طبيعية، والتي تعد خامة غالية ولكن هناك بعض الحلول الاقتصادية والتي تشبهه شكل وتصميم خامة الحجارة الطبيعية ولكنها تكون مرت بمراحل تصنيع وتأخذ شكل أكثر إنضباطاً مثل بلاطات الحجارة وموزايك الحجارة والتي تختلف في السمك والشكل عن الحجارة الطبيعية. وأخيراً يوجد حلول صناعية تماماً مثل البلاطات السيراميكية والتي تكون عبارة عن بلاطات متشابهة كما تأخذ ملمس الحجارة فتأخذ خصائص السيراميك كسهولة التنظيف وغيره.

في مقال اليوم أردنا أن نلهمكم بحوائط حجرية أنيقة تضيف جمال وأناقة لمنازلكم، فتعالوا معنا سوياً لنرى نماذج وأمثلة من الحوائط الحجرية والتي ستجعلكم تقعون في حب الحجارة..

1.جزء من الحائط

66 metri quadri, BRANDO concept BRANDO concept غرفة المعيشة
BRANDO concept

BRANDO concept
BRANDO concept
BRANDO concept

يمكنك تكسية جزء من الحائط بالحجارة أو فقط في ركن من غرفة المعيشة مع توزيع الإضاءة اللازمة لإظهار الملمس الرائع الخاص بهذا الحائط.

2.حائط لغرفة السفرة

Casa nel borgo, Lucia Bentivogli Architetto Lucia Bentivogli Architetto
Lucia Bentivogli Architetto

Lucia Bentivogli Architetto
Lucia Bentivogli Architetto
Lucia Bentivogli Architetto

أنظر لتصميم غرفة السفرة الأنيق وتراص الحجارة الغير متشابهة بشكل رائع ومنمق.

3.شرائح الحجارة

CASA 153 y 154, Baltera Arquitectura Baltera Arquitectura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Baltera Arquitectura

Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura

تستخدم شرائح الحجارة الغير متناسقة في الحجم واللون عن طريق ملئ الفراغات بين الشرائح الكبيرة ببلاطات صغيرة لتكوين شكل أنيق ومتناسق في النهاية. هذا النوع يستلزم تركيبه دقة متناهية للحصول على حائط متجانس بهذا الشكل.

4.تباين

NOWOCZESNE SCHODY DYWANOWE Z SZKLANĄ BALUSTRADĄ, BRODA schody-dywanowe BRODA schody-dywanowe سلالم وأروقة سلالم
BRODA schody-dywanowe

BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe
BRODA schody-dywanowe

يمكن لشرائح الحجارة أن تأتي بشكل متناسق في الحجم واللون للحصول على حائط ذو لون واحد بشكل متجانس ومتباين مثل هذا الحائط الأسود ليكون خلفية رائعة للسلم الخشبي.

5.كخلفية للحديقة

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura حمام
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

تم استخدام شرائح الحجارة في هذه الحديقة الصغيرة المطلة على الحمام بلون أبيض ليتناسب مع الحمام حيث أن اللون المسيطر عليه هو الأبيض كما أنها تعد خلفية رائعة للنباتات المزينة لهذه الحديقة.

6.حائط ذو ملمس خشن

Refúgio na Montanha - Casa Cor MG 2014, Gláucia Britto Gláucia Britto غرفة المعيشة
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

هذا الحائط ذو الملمس الخشن يتناسب مع الخامات الناعمة ذات الطابع الكلاسيكي لهذه الغرفة وخاصة مع وجود إضاءة علوية من الكشافات الموزعة على الحائط.

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7.شرائح الحجارة الملونة

Reforma parcial vivienda RIELLS I VIABREA, ROIMO INTEGRAL GRUP ROIMO INTEGRAL GRUP غرفة المعيشة
ROIMO INTEGRAL GRUP

ROIMO INTEGRAL GRUP
ROIMO INTEGRAL GRUP
ROIMO INTEGRAL GRUP

مرة أخرى مع شرائط الحجارة الأنيقة والتي تأخذ مزيج من البني الداكن مع الرمادى وبعض الدرجات الأخرى، وتكسي حائط واحد مع جزء من الحائط الآخر بانسجام مدهش مع عناصر الأثاث والاكسسوارات.

8.الحجارة تصلح للداخل والخارج

Esemble am Hang, Oliver Rieger Photography Oliver Rieger Photography غرفة المعيشة
Oliver Rieger Photography

Oliver Rieger Photography
Oliver Rieger Photography
Oliver Rieger Photography

من مميزات الحجارة أنها تصلح لكل من المساحات الداخلية والخارجية فهي تتميز بالمتانة والقوة ومقاومة العوامل الجوية المختلفة، كما أنها تعطي أناقة لكل من الديكور الداخلي والخارجي.

9.حجارة لغرفة النوم

Rustico di Seravezza (Forte dei Marmi), Architetto Silvia Giacobazzi Architetto Silvia Giacobazzi غرفة نوم
Architetto Silvia Giacobazzi

Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi

يمكنك تكسية غرف النوم أيضاً بالحجارة وجعلها تبدو فخمة وفارهه وخاصة مع استخدام أثاث ومفروشات باللون الأبيض الغالب على الغرفة.

10.أو للحمام

Casa Porto Saler. Formentera. 2000, Deu i Deu Deu i Deu حمام
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

لا نعلم ما هو سر الحجارة ولكن بإمكانها أن تعطي لأي فراغ مظهر مبهر وأنيق.

​11.تتناسب الحجارة مع الخشب

Locanda di Doris, CASABELLA CASABELLA غرفة السفرة
CASABELLA

CASABELLA
CASABELLA
CASABELLA

في هذه الغرفة ذات الكمرات الخشبية العلوية والمطلية باللون الأبيض، تم عمل حائط من الحجارة الطبيعية والذان كما نرى يتناسبان وينسجمان بشكل مدهش.

​12.الحجارة تعطي دفئ

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

أنظر لغرفة المعيشة في هذا المثال وكيف ساهمت الحوائط الحجرية في أن تعطي دفئ لها على الرغم من كبر مساحتها وعلو سقفها.

شقة رائعة مساحتها 50م مربع بميزانين
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