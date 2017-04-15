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13 حيلة للتخزين وتنظيم أغراض منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Tango, Resource Furniture Resource Furniture غرفة نوم
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هل تبحث عن أماكن تخزين جديدة في منزلك؟ هل تمتلك أشياء كثيرة وتبحث طرق لتخزينها في منزلك الصغير؟.. سوف يعرض لك هذا المقال اماكن للتخزين في منزلك لن تتخيلها، وبعض الطرق الرائعة التي يمكن أن تكون مُلهمة لك للحصول على مثلها في بيتك وتوفير مساحات تخزينية جديدة، مع بعض قطع الأثاث العملية التي ستبهرك وستود تقليدها للحصول على أماكن أكثر لتخزين أغراضك..

1. خزانات غير مرئية

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

استخدام منطقة أسفل السلم لعمل وحدات تخزين غير مرئية بحيث تدخل باكملها في الجدار وتبدو وظيفية للغاية في خفاء مكونة من أدراج وعلاقات.

2. استغلال رائع للمساحة

homify غرفة الملابس خشب White
homify

homify
homify
homify

هذا المثال دليل حي على القدرة على استغلال كل المساحات فغرفة النوم كلها صممت في مساحة السرير، والخزانة أسفل السرير، ذات تصميم ذكي و محكم.

3. رف معدني معلق

Bill, Steckregal, nordprodukt.de nordprodukt.de مطبخمخزن
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

رف صغير معدني مطلي باللون الأخضر ويبدو وسيلة جميلة لتعليق بعض العلب في منضدة المطبخ لتبدو سهلة الاستخدام وفي متناول يديك.

4. طاولة قابلة للسحب والتخزين

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

طاولة تدخل إلى أثاث المطبخ ويختفي أثرها لحين الحاجة إليه، وظيفية للغاية توفر لك جلسة طعام في المطبخ ولكنها في نفس الوقت تُخزن داخل طاولة المطبخ الرئيسية.

5. ادراج السرير

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects غرفة نوم
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

استغلال نهاية السرير لعمل أدراج تخزينية مميزة، مع أرفف في ظهر السرير كوسيلة رائعة لتخزين الأغراض بدلًا من بعثرتها في الغرفة.

6. علاقة للأدوات بالمطبخ

Cotswold Chapel Kitchen homify مطبخ خشب نقي Green shaker style,oak cabinets,oak worktop,open shelving,oak shelving,farrow & ball,chappell green,down pipe,slate splashback,rayburn,rail,oak crate
homify

Cotswold Chapel Kitchen

homify
homify
homify

يمكنك عمل عدة علاقات على لوح خشبي في المطبخ لتعليق الأدوات الأكثر استخدامًا لتبدو دومًا في متناول يديك.

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7. رف قابل للطي بدولاب تخزيني

homify مطبخألواح المطبخ
homify

homify
homify
homify

دولاب تخزيني صغير يصلح لغرفة الأطفال مع رف يُفتح ويغلق بداخله لتوفير مساحة أكبر، مع دولاب كبير أسفله.

8. استغلال جدار غرفة المعيشة بالكامل

Tango, Resource Furniture Resource Furniture غرفة نوم
Resource Furniture

Tango

Resource Furniture
Resource Furniture
Resource Furniture

يمكنك استغلال جدار كامل لعمل أرفف وأدراج ودواليب تخزينية في غرفة المعيشة، فيبدو ديكور رائع بالإضافة إلى كونه وظيفي للغاية.

9.أسفل السرير..!

Camas, Aros y Canapes, Baixmoduls Baixmoduls غرفة نومأسرة نوم
Baixmoduls

Baixmoduls
Baixmoduls
Baixmoduls

تبدو منطقة أسفل السرير مساحة تخزينية كبيرة للغاية قد يغفل الكثيرين عنها، فيمكنك تقسيمها ببعض الألواح الخشبية لتخزيين الملابس الموسمية.

10. أرفف الحمام الخفية

mustern, brandt+simon architekten brandt+simon architekten حماممخازن White
brandt+simon architekten

brandt+simon architekten
brandt+simon architekten
brandt+simon architekten

بالتأكيد تحتاج لوحدات تخزينية بالحمام لحمل أغراضك، هذه فكرة مناسبة لاستخدامك تمامًا خاصة إذا كان الحمام صغير، دولاب خفي يحمل بداخله أرفف ويغلق على بعضه ليتساوى تمامًا بالحائط.

11. عمود جانبي

large apartment in classic style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة الاطفال
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

يمكنك ابتكار عمود جانبي ليُعطي شكلًا ديكوريًا رائعًا للغرفة ويتكون من عدة أرفف لحمل الكتب والأغراض التي كانت مبعثرة في الماضي.. لغرفة أكثر تنظيمًا.

12. طاولة غرفة المعيشة التخزينية

'Asia' Rectangular coffee table with storage by La Primavera homify غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
homify

'Asia' Rectangular coffee table with storage by La Primavera

homify
homify
homify

طاولة أنيقة لغرفة المعيشة تحمل بداخلها مساحة تخزينية مميزة للجرائد والمجلات يمكن طيها أو فردها بشكلٍ رائع.

13. دولاب كامل أسفل السلم

Stair Closet, La Fustería - Carpinteros La Fustería - Carpinteros الممر الحديث، المدخل و الدرج
La Fustería – Carpinteros

La Fustería - Carpinteros
La Fustería – Carpinteros
La Fustería - Carpinteros

قم ياستغلال كل الأركان ولا تترك مساحة فارغة، وقم بعمل مساحات عملية وذات تصميم رائع. ففي هذا المثال قام بعمل خزانات للأحذية والتخزين الموسمي للملابس أسفل السلم بطريقة رائعة بدلًا من بعثرة الأحذية وتشويه مظهر منزلك.

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