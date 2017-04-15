13 حيلة للتخزين وتنظيم أغراض منزلك

هل تبحث عن أماكن تخزين جديدة في منزلك؟ هل تمتلك أشياء كثيرة وتبحث طرق لتخزينها في منزلك الصغير؟.. سوف يعرض لك هذا المقال اماكن للتخزين في منزلك لن تتخيلها، وبعض الطرق الرائعة التي يمكن أن تكون مُلهمة لك للحصول على مثلها في بيتك وتوفير مساحات تخزينية جديدة، مع بعض قطع الأثاث العملية التي ستبهرك وستود تقليدها للحصول على أماكن أكثر لتخزين أغراضك..
استخدام منطقة أسفل السلم لعمل وحدات تخزين غير مرئية بحيث تدخل باكملها في الجدار وتبدو وظيفية للغاية في خفاء مكونة من أدراج وعلاقات.
هذا المثال دليل حي على القدرة على استغلال كل المساحات فغرفة النوم كلها صممت في مساحة السرير، والخزانة أسفل السرير، ذات تصميم ذكي و محكم.
رف صغير معدني مطلي باللون الأخضر ويبدو وسيلة جميلة لتعليق بعض العلب في منضدة المطبخ لتبدو سهلة الاستخدام وفي متناول يديك.
طاولة تدخل إلى أثاث المطبخ ويختفي أثرها لحين الحاجة إليه، وظيفية للغاية توفر لك جلسة طعام في المطبخ ولكنها في نفس الوقت تُخزن داخل طاولة المطبخ الرئيسية.
استغلال نهاية السرير لعمل أدراج تخزينية مميزة، مع أرفف في ظهر السرير كوسيلة رائعة لتخزين الأغراض بدلًا من بعثرتها في الغرفة.
يمكنك عمل عدة علاقات على لوح خشبي في المطبخ لتعليق الأدوات الأكثر استخدامًا لتبدو دومًا في متناول يديك.
دولاب تخزيني صغير يصلح لغرفة الأطفال مع رف يُفتح ويغلق بداخله لتوفير مساحة أكبر، مع دولاب كبير أسفله.
يمكنك استغلال جدار كامل لعمل أرفف وأدراج ودواليب تخزينية في غرفة المعيشة، فيبدو ديكور رائع بالإضافة إلى كونه وظيفي للغاية.
تبدو منطقة أسفل السرير مساحة تخزينية كبيرة للغاية قد يغفل الكثيرين عنها، فيمكنك تقسيمها ببعض الألواح الخشبية لتخزيين الملابس الموسمية.
بالتأكيد تحتاج لوحدات تخزينية بالحمام لحمل أغراضك، هذه فكرة مناسبة لاستخدامك تمامًا خاصة إذا كان الحمام صغير، دولاب خفي يحمل بداخله أرفف ويغلق على بعضه ليتساوى تمامًا بالحائط.
يمكنك ابتكار عمود جانبي ليُعطي شكلًا ديكوريًا رائعًا للغرفة ويتكون من عدة أرفف لحمل الكتب والأغراض التي كانت مبعثرة في الماضي.. لغرفة أكثر تنظيمًا.
طاولة أنيقة لغرفة المعيشة تحمل بداخلها مساحة تخزينية مميزة للجرائد والمجلات يمكن طيها أو فردها بشكلٍ رائع.
قم ياستغلال كل الأركان ولا تترك مساحة فارغة، وقم بعمل مساحات عملية وذات تصميم رائع. ففي هذا المثال قام بعمل خزانات للأحذية والتخزين الموسمي للملابس أسفل السلم بطريقة رائعة بدلًا من بعثرة الأحذية وتشويه مظهر منزلك.
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