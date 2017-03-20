عند التفكير في أرضيات المنزل فهناك الكثير من الأشكال والتصاميم الجميلة والرائعة، وقد تظن أن الأنواع والخامات الجميلة لا تأتي إلا بتكاليف باهظة، ولكن اليوم نحن نظهر إمكانية الحصول على أرضيات جميلة ولكن بتكاليف بسيطة وفي متناول اليد.
وهناك الكثير من التصميمات التى تستحق اقتنائها في منزلك لتجعله أكثر جمالاً ولكن بدون أن تحمّل نفسك نفقات باهظة تؤثر على ميزانيتك، وخاصة إن كنت تريد شراء أرضيات من أجل إصلاح أرضية تالفة أو إعادة تجديد المنزل فأنت بحاجة إلى أرضيات بتكلفة معتدلة. والآن هيا لنبدأ جولتنا ونستعرض معاً 7 أفكار لأرضيات رخيصة لكن جميلة!
الفينيل يمتاز بتكلفتة المناسبة وأشكالة المتعددة التى تلائم كافة الأذواق، ولاختيار التصميم المناسب يجب أن تحدد احتياجاتك، فهل تريد أشكال سريعة التركيب أو أن الوقت لا يهم، وأيضاً يجب أن يتلائم التصميم مع نمط منزلك. ومن أهم إيجابيات الفينيل أنه قوي التحمل وسهل التنظيف، كما أنه يقاوم التلف على عكس الأرضيات الخشبية مثلاُ التى تتلف من الخدوش أو المياه، كما أنه مقاوم لمستحضرات تنظيف الأرضيات مما يجعله مريح في الإستخدام.
يعد اللينوليوم أحد أشهر أنواع الأرضيات في الوقت الحالي بل ومن أفضلهم كما سنذكر في السطور القادمة، مما يجعل استخدامها مناسب في كل غرف المنزل، وذلك لأنها تقاوم التلف ولا تمتص البقع بفضل تصمنيعها من عدة طبقات بنفس اللون والخامة، كما أنها تصلح لمن يعانون من الحساسية وفي غرف الأطفال لأنها مصنعة من مواد طبيعية مثل الأخشاب والدقيق وغيرها من المواد التى لاتؤثر على الصحة العامة لأفراد المنزل.
عاد بلاط الأسمنت إلى الساحة مؤخراً بفضل تكلفتة الرخيصة وأشكالة المتعددة، كما أن أنواعة المغطاة بطبقة عازلة تتميز بأنها ضد التصبغ وسهلة التنظيف. ويناسب بلاط الأسمنت الحدائق والجراجات أو الأماكن التى تحتاج إلى أرضيات جديدة بدون تكاليف كبيرة.
ظهرت هذه النوعية من الأرضيات لتستمر طويلاً بفضل مزاياها الكثيرة، وذلك لأنها سهلة التركيب ولكنها فقط تحتاج إلى وقت لكي تجف، فقط نقوم بصب الأسمنت لعمل طبقة يتراوح سمكها بين 3 إلى 5 سنتيمتر لنعطيها الشكل المثالي، ويمكن جعل سطحها أملس أو خشن كما نريد، كما يمكن استخدام مادة الإيبوكسي الرائعة لتغطيتها بأشكال ملونة مختلفة.
هذه الأرضيات مصنوعة من عدد كبير من طبقات الخشب بطريقة التصفيح أو lamination ومغطاة في النهاية بطبقة شبيهة بالأخشاب وأحياناً شبية بالأحجار، وهذه الطبقة النهائية تتميز بقوة تحملها ومظهرها الجذاب والمتنوع الذي يلائم الأذواق المختلفة. كما أن هذا النوع من الأرضيات يتميز بتكلفته المتوسطة وسرعة تركيبة لذا فهو مناسب لإعادة تجديد أرضيات المنزل بدون الحاجة لإخلاء المنزل وشغله بالكثير من العمال والمعدات.
الخبراء في UK ARCHITECTURAL ANTIQUES أظهروا لنا طريقة عملية ومبتكرة لاستخدام قطع الأخشاب الطبيعية في صنع أرضيات رائعة أو عمل ديكور مميز في إحدى الغرف. ومن بين مميزات هذه الفكرة أن عملية تركيب هذه الأرضيات سريعة لأنها قطع صغيرة من الأخشاب، كما انها سهلة التنظيف ولا تحتاج أكثر من تلميعها بالملمع الخاص بالخشب بالإضافة إلى مظهرها العتيق الذي يعزز أناقة المكان.
إضافة الفلين إلى اللينوليوم أكسبه مميزات فريدة لانجدها في الأرضيات الأخرى، ومن ضمن هذه المميزات أنه أصبح مقاوماً للصدمات وكاتم للصوت لذا فهو مناسب لأرضيات الأطفال الصغار الذين يحبون اللعب والمرح، أو ستوديوهات تسجيل الصوت لتجنب إزعاج الجيران. وتتميز أرضيات اللينوفلين بأن شكلها لا يتغير وتحافظ على رونقها طويلاً، كما تمنع الإنزلاق لذا فهي تناسب أرضيات كبار السن تحديداً، كما أنها صديقة للبيئة ولا تسبب الحساسية أو التهيج عند مرضى الحساسية.