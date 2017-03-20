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7 أفكار لأرضيات رخيصة لكن جميلة!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Traditional Cast Iron Baths , UKAA | UK Architectural Antiques UKAA | UK Architectural Antiques حماممنسوجات واكسسوارات
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عند التفكير في أرضيات المنزل فهناك الكثير من الأشكال والتصاميم الجميلة والرائعة، وقد تظن أن الأنواع والخامات الجميلة لا تأتي إلا بتكاليف باهظة، ولكن اليوم نحن نظهر إمكانية الحصول على أرضيات جميلة ولكن بتكاليف بسيطة وفي متناول اليد.

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KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

وهناك الكثير من التصميمات التى تستحق اقتنائها في منزلك لتجعله أكثر جمالاً ولكن بدون أن تحمّل نفسك نفقات باهظة تؤثر على ميزانيتك، وخاصة إن كنت تريد شراء أرضيات من أجل إصلاح أرضية تالفة أو إعادة تجديد المنزل فأنت بحاجة إلى أرضيات بتكلفة معتدلة. والآن هيا لنبدأ جولتنا ونستعرض معاً 7 أفكار لأرضيات رخيصة لكن جميلة!

1- اختار من بين تصميمات الفينيل المتعددة

Concrete Underwater Vinyl Flooring Blue Butterfly Flooring حمام
Blue Butterfly Flooring

Concrete Underwater Vinyl Flooring

Blue Butterfly Flooring
Blue Butterfly Flooring
Blue Butterfly Flooring

الفينيل يمتاز بتكلفتة المناسبة وأشكالة المتعددة التى تلائم كافة الأذواق، ولاختيار التصميم المناسب يجب أن تحدد احتياجاتك، فهل تريد أشكال سريعة التركيب أو أن الوقت لا يهم، وأيضاً يجب أن يتلائم التصميم مع نمط منزلك. ومن أهم إيجابيات الفينيل أنه قوي التحمل وسهل التنظيف، كما أنه يقاوم التلف على عكس الأرضيات الخشبية مثلاُ التى تتلف من الخدوش أو المياه، كما أنه مقاوم لمستحضرات تنظيف الأرضيات مما يجعله مريح في الإستخدام.

2- أرضيات اللينوليوم الرائعة

meditationsort - galerie mit geländer aus bambusstäben, allmermacke allmermacke جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات بوص/ بامبو
allmermacke

allmermacke
allmermacke
allmermacke

يعد اللينوليوم أحد أشهر أنواع الأرضيات في الوقت الحالي بل ومن أفضلهم كما سنذكر في السطور القادمة، مما يجعل استخدامها مناسب في كل غرف المنزل، وذلك لأنها تقاوم التلف ولا تمتص البقع بفضل تصمنيعها من عدة طبقات بنفس اللون والخامة، كما أنها تصلح لمن يعانون من الحساسية وفي غرف الأطفال لأنها مصنعة من مواد طبيعية مثل الأخشاب والدقيق وغيرها من المواد التى لاتؤثر على الصحة العامة لأفراد المنزل.

3- بلاط الأسمنت

MGV House, Giuseppe Tucci Interior Designer Giuseppe Tucci Interior Designer راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Giuseppe Tucci Interior Designer

MGV House

Giuseppe Tucci Interior Designer
Giuseppe Tucci Interior Designer
Giuseppe Tucci Interior Designer

عاد بلاط الأسمنت إلى الساحة مؤخراً بفضل تكلفتة الرخيصة وأشكالة المتعددة، كما أن أنواعة المغطاة بطبقة عازلة تتميز بأنها ضد التصبغ وسهلة التنظيف. ويناسب بلاط الأسمنت الحدائق والجراجات أو الأماكن التى تحتاج إلى أرضيات جديدة بدون تكاليف كبيرة.

4- الأرضيات الأسمنتية الملمعة

CASA 1101 by Harquitectes, HARQUITECTES HARQUITECTES مطبخ
HARQUITECTES

HARQUITECTES
HARQUITECTES
HARQUITECTES

ظهرت هذه النوعية من الأرضيات لتستمر طويلاً بفضل مزاياها الكثيرة، وذلك لأنها سهلة التركيب ولكنها فقط تحتاج إلى وقت لكي تجف، فقط نقوم بصب الأسمنت لعمل طبقة يتراوح سمكها بين 3 إلى 5 سنتيمتر لنعطيها الشكل المثالي، ويمكن جعل سطحها أملس أو خشن كما نريد، كما يمكن استخدام مادة الإيبوكسي الرائعة لتغطيتها بأشكال ملونة مختلفة.

5- أرضيات الخشب المعدل

Flooring Services, Johannesburg Laminate Flooring Johannesburg Laminate Flooring
Johannesburg Laminate Flooring

Johannesburg Laminate Flooring
Johannesburg Laminate Flooring
Johannesburg Laminate Flooring

هذه الأرضيات مصنوعة من عدد كبير من طبقات الخشب بطريقة التصفيح أو lamination ومغطاة في النهاية بطبقة شبيهة بالأخشاب وأحياناً شبية بالأحجار، وهذه الطبقة النهائية تتميز بقوة تحملها ومظهرها الجذاب والمتنوع الذي يلائم الأذواق المختلفة. كما أن هذا النوع من الأرضيات يتميز بتكلفته المتوسطة وسرعة تركيبة لذا فهو مناسب لإعادة تجديد أرضيات المنزل بدون الحاجة لإخلاء المنزل وشغله بالكثير من العمال والمعدات.

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6- الأخشاب الطبيعية

Reclaimed Hardwood Parquet Flooring UKAA | UK Architectural Antiques حماممنسوجات واكسسوارات
UKAA | UK Architectural Antiques

Reclaimed Hardwood Parquet Flooring

UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques

الخبراء في UK ARCHITECTURAL ANTIQUES أظهروا لنا طريقة عملية ومبتكرة لاستخدام قطع الأخشاب الطبيعية في صنع أرضيات رائعة أو عمل ديكور مميز في إحدى الغرف. ومن بين مميزات هذه الفكرة أن عملية تركيب هذه الأرضيات سريعة لأنها قطع صغيرة من الأخشاب، كما انها سهلة التنظيف ولا تحتاج أكثر من تلميعها بالملمع الخاص بالخشب بالإضافة إلى مظهرها العتيق الذي يعزز أناقة المكان.

7- أرضيات الفلين واللينوليوم أو اللينوفلين

Linocork (Cork & Linoleum) Granorte جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Granorte

Linocork (Cork & Linoleum)

Granorte
Granorte
Granorte

إضافة الفلين إلى اللينوليوم أكسبه مميزات فريدة لانجدها في الأرضيات الأخرى، ومن ضمن هذه المميزات أنه أصبح مقاوماً للصدمات وكاتم للصوت لذا فهو مناسب لأرضيات الأطفال الصغار الذين يحبون اللعب والمرح، أو ستوديوهات تسجيل الصوت لتجنب إزعاج الجيران. وتتميز أرضيات اللينوفلين بأن شكلها لا يتغير وتحافظ على رونقها طويلاً، كما تمنع الإنزلاق لذا فهي تناسب أرضيات كبار السن تحديداً، كما أنها صديقة للبيئة ولا تسبب الحساسية أو التهيج عند مرضى الحساسية.

تناغم الأبيض والخشب في شقة 90 متر
ما رأيك في أرضيات اللينوفلين؟

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