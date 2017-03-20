7 أفكار لأرضيات رخيصة لكن جميلة!

الفينيل يمتاز بتكلفتة المناسبة وأشكالة المتعددة التى تلائم كافة الأذواق، ولاختيار التصميم المناسب يجب أن تحدد احتياجاتك، فهل تريد أشكال سريعة التركيب أو أن الوقت لا يهم، وأيضاً يجب أن يتلائم التصميم مع نمط منزلك. ومن أهم إيجابيات الفينيل أنه قوي التحمل وسهل التنظيف، كما أنه يقاوم التلف على عكس الأرضيات الخشبية مثلاُ التى تتلف من الخدوش أو المياه، كما أنه مقاوم لمستحضرات تنظيف الأرضيات مما يجعله مريح في الإستخدام.