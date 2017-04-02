11 صورة لغرف النوم جميلة ومضيئة

جدران غرفة نومك ليست كأي جدران لأي غرفة في منزلك، فهي تحمل على عاتقها مسئولية امدادك بالطاقة الإيجابية و الاسترخاء في لحظات بداية يومك و نهايته، و لأنها هامة للغاية فكرنا في هوميفاي أن نزودك بباقة رائعة من الأفكار البناءة في تزيين جدران غرفة النوم بطرق متنوعة و كلنا ثقة أنك سوف تختار إحداها على الأقل لتقوم بتنفيذها و اقتباسها في تجديد غرفة النوم الخاصة بك في المستقبل القريب ..
إليكم التفاصيل و اخبرونا أي النماذج سوف تقوموا بتنفيذها لديكم ..
في غرفة نومك المليئة بالهدوء و النوستالجيا يمكنك تصميم رف خشبي صغير أو معدني من الالومنيوم في اعلى السرير الخاص بك لتحمل عليه مجموعة من الصور و البراويز الشخصية التي تعبر عن مراحل حياتك برفقة عائلتك و اصدقائك، وحاول ان تقوم بتسليط كميات مناسبة من الضوء عليها و لك مطلق الحرية في تغيير مجموعة الصور في كل فترة مما سيرسل لك مشاعر مختلفة في كل مجموعة منها و بالتالي تغيير مود الغرفة بالكامل بكل سهولة .
لعشاق الهدوء و الراحة النفسية يعتبر اللون الأبيض بدون أي زخارف حل امثل لغرف النوم ذات التفاصيل الهادئة و التي لا يحبذ أصحابها ظهور أي نقوش على جدرانها و كذلك التمتع بحالة من الصفاء الذهني في الغرفة و الذي يساعد عليه اللون الأبيض بامتياز
في ظهر السرير حاول أن يكون الجدار مختلفاً عن باقي الجدران الأخرى في غرفة النوم، حاول أن تستخدم لمسة طبيعية من الخشب في عمل مربعات او مستطيلات بسيطة الشكل يمكنها أن تغير شكل الغرفة بالكامل برغم هدوء تفاصيلها
الرسوم الفنية من أبرع أنواع الزخارف التي يمكن اقتنائها في غرفة نومك، سواء كانت مرسومة باليد أو مشفوفة من استنسل بلاستيكي بواسطة عمال الدهان أو بنفسك فهي سهلة التنفيذ حيث تقوم بلصق قطعة الاستنسل التي تحتوي على الرسمة التي تفضلها و بالتالي تقوم بتلوين الفراغ الذي فيها بأي لون تحب و ستظهر لك الرسمة كما أنها مرسومة تماماً
باختلاف عن السقف صمم جدران غرفة نومك بطريقة مثالية عن طريق توحيد لون الأثاث و الجدران و الأرضيات و اختلاف لون السقف فقط مما سيجعل الغرفة وحدة واحدة متصلة و متوازنة
لا تكتفي بلون الستائر البيضاء أو الكريمية السادة التي لا يوجد بها نقوش و لكن حاول أن تختبر ذوقك بطريقة مغايرة حيث تصمم الستارة بشكل داكن يحفظ الخصوصية لأكبر قدر مع حجب كامل للرؤية و الضوء و من جهة اخرى يكون منقوشاً برسوم فنية مميزة تزيد من جمال الجدران و تتسق معها و نقشاتها .
بالرجوع قليلاً للستايل الكلاسيكي في اختيار الزخرفة المناسبة لجدران غرفة نومك يمكنك استنباط مسند السرير المنجد الذي كان متبع في تلك التصميمات الأقدم نوعاً ما في تعميم الجزء المنجد بالكامل على الجدار الخلفي للسرير و ليس المسند فقط .
بشيء من الطبيعة في التصميم يمكنك تصميم الأرضيات و السرير من خشب طبيعي ظاهر التفاصيل دون طمس لشكل الخشب الطبيعي و لا لونه، و من زاوية أخرى يمكنك اختيار الألوان الهادئة للجدران لتوازن التصميم الحي و الغني للخشب بشيء من الصفاء
صممنا في هذا النموذج شكل الجدار الخلفي لسرير غرفة النوم مختلفاً عن باقي الجدران حيث اللون الأزرق المنفرد الوحيد في الغرفة و قمنا بعمل لفتة فنية رائعة عن طريق اضافة مرآة تعكس مشهد الصفاء في الجدران البيضاء المواجهة للسرير و بالتالي شعرنا أن الغرفة كلها أزرق و أبيض و ليس ذلك الجدار فقط
بنفس الفكرة الماضية و لكن باختلاف توحيد لون الجدران ، يمكنك استخدام المرآة الطويلة لتعكس المجال البصري الذي أمامها و تضاعف مساحة الغرفة بنفس الحيلة المتبعة باعتياد في المساحات الضيقة و ستكون مناسبة للغاية في غرفة النوم التي تعاني من الضيق و لكنها تتميز بكمية كبيرة من الضوء
بالحنين للتصميمات الريفية الطبيعية يمكنك استغلال اطلالة غرفتك على الطبيعة و تصمم كل الجدران التي فيها من الأخشاب و الطوب الطبيعي ، و لكن كل شيء سيكون بلون الخشب حتى السرير و التندة الخارجية التي صممت من الجص و لكن بنفس اللون الطبيعي للخشب أيضاً .
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