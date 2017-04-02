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11 صورة لغرف النوم جميلة ومضيئة

Mohammed Awad Mohammed Awad
PLAZA PAPELILLO, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة نوم
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جدران غرفة نومك ليست كأي جدران لأي غرفة في منزلك، فهي تحمل على عاتقها مسئولية امدادك بالطاقة الإيجابية و الاسترخاء في لحظات بداية يومك و نهايته، و لأنها هامة للغاية فكرنا في هوميفاي أن نزودك بباقة رائعة من الأفكار البناءة في تزيين جدران غرفة النوم بطرق متنوعة و كلنا ثقة أنك سوف تختار إحداها على الأقل لتقوم بتنفيذها و اقتباسها في تجديد غرفة النوم  الخاصة بك في المستقبل القريب ..

إليكم التفاصيل و اخبرونا أي النماذج سوف تقوموا بتنفيذها  لديكم ..

1- رف يحمل البراويز

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

في غرفة نومك المليئة بالهدوء و النوستالجيا يمكنك تصميم رف خشبي صغير أو معدني من الالومنيوم في اعلى السرير الخاص بك لتحمل عليه مجموعة من الصور و البراويز الشخصية التي تعبر عن مراحل حياتك برفقة عائلتك و اصدقائك، وحاول ان تقوم بتسليط كميات مناسبة من الضوء عليها و لك مطلق الحرية في تغيير مجموعة الصور في كل فترة مما سيرسل لك مشاعر مختلفة في كل مجموعة منها و بالتالي تغيير مود الغرفة بالكامل بكل سهولة .

2- اللون الأبيض

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Black
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

لعشاق الهدوء و الراحة النفسية يعتبر اللون الأبيض بدون أي زخارف حل امثل لغرف النوم ذات التفاصيل الهادئة و التي لا يحبذ أصحابها ظهور أي نقوش على جدرانها و كذلك التمتع بحالة من الصفاء الذهني في الغرفة و الذي يساعد عليه اللون الأبيض بامتياز

3- مستطيلات خشبية

DISEÑO DE INTERIORES, GRUPO ESCALA ARQUITECTOS GRUPO ESCALA ARQUITECTOS غرفة نوم
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS

GRUPO ESCALA ARQUITECTOS
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS

في ظهر السرير حاول أن يكون الجدار مختلفاً عن باقي الجدران الأخرى في غرفة النوم، حاول أن تستخدم لمسة طبيعية من الخشب في عمل مربعات او مستطيلات بسيطة الشكل يمكنها أن تغير شكل الغرفة بالكامل برغم هدوء تفاصيلها 

4- رسوم

Afrika-Feeling, K&L Wall Art K&L Wall Art جدران وأرضياتديكورات الجدران
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

الرسوم الفنية من أبرع أنواع الزخارف التي يمكن اقتنائها في غرفة نومك، سواء كانت مرسومة باليد أو مشفوفة من استنسل بلاستيكي بواسطة عمال الدهان أو بنفسك فهي سهلة التنفيذ حيث تقوم بلصق قطعة الاستنسل التي تحتوي على الرسمة التي تفضلها و بالتالي تقوم بتلوين الفراغ الذي فيها بأي لون تحب و ستظهر لك الرسمة كما أنها مرسومة تماماً

5- ألوان جدران مختلفة عن السقف

VENEROS, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة نوم
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

باختلاف عن السقف صمم جدران غرفة نومك بطريقة مثالية عن طريق توحيد لون الأثاث و الجدران و الأرضيات و اختلاف لون السقف فقط مما سيجعل الغرفة وحدة واحدة متصلة و متوازنة 

6- ستائر بأقمشة فنية

Bed and Breakfast | Home gallery, Roma, Spaghetticreative Spaghetticreative غرفة نوم
Spaghetticreative

Spaghetticreative
Spaghetticreative
Spaghetticreative

لا تكتفي بلون الستائر البيضاء أو الكريمية السادة التي لا يوجد بها نقوش و لكن حاول أن تختبر ذوقك بطريقة مغايرة حيث تصمم الستارة بشكل داكن يحفظ الخصوصية لأكبر قدر مع حجب كامل للرؤية و الضوء و من جهة اخرى يكون منقوشاً برسوم فنية مميزة تزيد من جمال الجدران و تتسق معها و نقشاتها .

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7- جدران أم مسند سرير

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Purple/Violet
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

بالرجوع قليلاً للستايل الكلاسيكي في اختيار الزخرفة المناسبة لجدران غرفة نومك يمكنك استنباط مسند السرير المنجد الذي كان متبع في تلك التصميمات الأقدم نوعاً ما في تعميم الجزء المنجد بالكامل على الجدار الخلفي للسرير و ليس المسند فقط . 

8- لمسة ريفية

Proyectos de interiorismo varios , estudio 60/75 estudio 60/75 غرفة نوم
estudio 60/75

Proyectos de interiorismo varios

estudio 60/75
estudio 60/75
estudio 60/75

بشيء من الطبيعة في التصميم يمكنك تصميم الأرضيات و السرير من خشب طبيعي ظاهر التفاصيل دون طمس لشكل الخشب الطبيعي و لا لونه، و من زاوية أخرى يمكنك اختيار الألوان الهادئة للجدران لتوازن التصميم الحي و الغني للخشب بشيء من الصفاء 

9- لون مختلف و مرآة

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver غرفة نوم
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

صممنا في هذا النموذج شكل الجدار الخلفي لسرير غرفة النوم مختلفاً عن باقي الجدران حيث اللون الأزرق المنفرد الوحيد في الغرفة و قمنا بعمل لفتة فنية رائعة عن طريق اضافة مرآة تعكس مشهد الصفاء في الجدران البيضاء المواجهة للسرير و بالتالي شعرنا أن الغرفة كلها أزرق و أبيض و ليس ذلك الجدار فقط

10- مرآة كبيرة

Bedroom Lujansphotography غرفة نوم
Lujansphotography

Bedroom

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

بنفس الفكرة الماضية و لكن باختلاف توحيد لون الجدران ، يمكنك استخدام المرآة الطويلة لتعكس المجال البصري الذي أمامها و تضاعف مساحة الغرفة بنفس الحيلة المتبعة باعتياد في المساحات الضيقة و ستكون مناسبة للغاية في غرفة النوم التي تعاني من الضيق و لكنها تتميز بكمية كبيرة من الضوء

11- خشب في خشب

PLAZA PAPELILLO, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة نوم
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

بالحنين للتصميمات الريفية الطبيعية يمكنك استغلال اطلالة غرفتك على الطبيعة و تصمم كل الجدران التي فيها من الأخشاب و الطوب الطبيعي ، و لكن كل شيء سيكون بلون الخشب حتى السرير و التندة الخارجية التي صممت من الجص و لكن بنفس اللون الطبيعي للخشب أيضاً .

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