11 صورة لغرف النوم جميلة ومضيئة

في غرفة نومك المليئة بالهدوء و النوستالجيا يمكنك تصميم رف خشبي صغير أو معدني من الالومنيوم في اعلى السرير الخاص بك لتحمل عليه مجموعة من الصور و البراويز الشخصية التي تعبر عن مراحل حياتك برفقة عائلتك و اصدقائك، وحاول ان تقوم بتسليط كميات مناسبة من الضوء عليها و لك مطلق الحرية في تغيير مجموعة الصور في كل فترة مما سيرسل لك مشاعر مختلفة في كل مجموعة منها و بالتالي تغيير مود الغرفة بالكامل بكل سهولة .