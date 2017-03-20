غرفة النوم هي أكثر مكان في المنزل ينبغي أن نعبر فيه عن شخصيتنا وذوقنا الفريد، وذلك لأننا نحتاج إلى مكان مريح ومنسجم مع ميولنا لنستريح فيه ونسترخي بعد العمل والجهد طوال اليوم. لذا فغرفة النوم يجب أن تكون جميلة ونظيفة ومرتبة على الدوام لنحصل فيها على الراحة النفسية المثالية ونستطيع أن نستعيد الطاقة والنشاط لنبدأ أيام جديدة.
واليوم أحضرت لكم هوميفاي مجموعة من الحيل والأفكار التى تمكننا من الحصول على غرفة نوم جميلة ومريحة بمنتهى السهولة، كل هذا نجده في موضوع اليوم 11 فكرة لتصميم غرفة النوم بطريقة جميلة ومميزة!
تعد الإضاءة الجيدة واحدة من أفضل الطرق التى يمكننا أن نزين بها غرفة النوم، لذا علينا التأكد من كفائتها دائماً ويمكننا تثبيت مصابيح متحركةعلى جانبي السرير لنحصل على إضاءة مركزة في الإتجاه الذي نريده.
وذلك بالإضافة إلى الرفوف المبتكرة والعملية التى يمكننا استخدامها في نواحي متعددة مثل وضع بعض الإطارات الجميلة والصور الشخصية، أو تنظيم الكتب والأغراض مثل المجوهرات، وذلك لإضافة لمسات شخصية على الغرفة تعزز من أناقتها.
الألوان من أهم الطرق التى نعبر بها عن ذوقنا ونضيف لمساتنا الشخصية من خلالها على الغرفة ، لذا فاختيارها بالدرجات التى نفضلها يوفر علينا الكثير من المجهود أثناء تجميل وتزيين الغرفة.
يمكنك اقتناء بعض اللوحات الفنية والرسومات المفضلة إليك، أو طباعتها من الإنترنت على خامة جيدة ووضعها بداخل إطارات لتزيين حائط غرفتك، كما يمكنك الإستعانة بخبير لينصحك ببعض الأعمال الفنية التى تلائم نمط منزلك.
هناك عدد كبير من الأنماط والأساليب في عالم التصميم، لذا يجب اختيار ما يناسبك من بينها لتصميم غرفتك المثالية. كما يمكنك المزج بين الأساليب والخامات لتحصل على التوليفة الخاصة بك والملائمة لشخصيتك، فيمكنك على سبيل المثال مزج القطع ذات الأسلوب الريفي مع قطع معاصرة لمظهر أنيق وغني كما في الصورة.
أما إذا كنت من محبي السفر والمغامرة، فيمكنك استغلال التحف التذكارية التى جمعتها خلال رحلاتك المتعددة في تزيين غرفتك على النمط الآسيوي المميز.
اختار مفارش وأغطية السرير بعناية وبما يتناسب مع تصميم الغرفة، فعلى سبيل المثال إذا كانت الغرفة تعتمد على ألوان هادئة وحيادية فيمكنك استخدام أغطية مزخرفة لجلب بعض الحيوية إلى الغرفة.
كما أن ملمس المفروشات ضروري للحصول على الراحة المطلوبة، فهناك منسوجات ذات ملمس ناعم مريح وأخرى ذات ملمس خشن يبعث على الضيق، لذا علينا الانتباه إلى تلك التفاصيل الصغيرة.
يمكنك إضافة اللون بنفسك إلى إحدى قطع الأثاث مثل تلوين السرير بلون زاهي وواضح كالأصفر، أو الرسم على الحوائط بصورة عشوائية، ولكن عليك التأكد من قدرتك على تطبيق هذا الفن على الجدران قبل البدء في تطبيق الفكرة.
لا تنس أن بإمكانك إضافة روح جديدة كلياً للمكان من خلال الإستعانة بورق الحائط بتصميماته المتنوعة التى تلائم كافة الأذواق.
دلل نفسك باستخدام وسائد ناعمة مع شموع رومانسية ذات رائحة أثيرية عطرة، وهكذا تنعم بليلة هادئة وجميلة.
حاول مراقبة التخفيضات في متاجر التحف الثمينة، لتحصل على قطع فنية عتيقة بأسعار تنافسية، حيث يمكن لهذه التحف تغيير مظهر غرفة النوم كلياً بطريقة إيجابية.
تلوين كل حوائط الغرفة بالأبيض قد يبعث على الفتور والملل، لذا فطلاء أحد حوائط الغرفة بلون مغاير يكسر الرتابة ويبث الحياة في المكان، ولا تخف من هذا التغيير فهو يؤدي إلى نتائج مرضية على الدوام.
المرايا تجعل الغرفة تبدو أكثر اتساعاً وتعزز انتشار الضوء في المكان مما يبرز جمال ديكورات الغرفة ويتغلب على ضيق المساحة في الغرف الصغيرة.
يمكن وضع المرايا في المكان أعلى السرير أو أعلى التسريحة، كما يمكن اعتماد المرايا الكبيرة في أبواب الدولاب لمضاعفة حجم الغرفة بصورة لافتة.
لمسات الطبيعة تحضر الجمال والروح إلى المكان، فالنباتات الخضراء الرقيقة تقوم بنشر الطاقة الإيجابية في الغرفة، وتساعد على صفاء الذهن مما يجعل من الصعب الاستغناء عنها.