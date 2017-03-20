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11 فكرة لتصميم غرفة النوم بطريقة جميلة ومميزة!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
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غرفة النوم هي أكثر مكان في المنزل ينبغي أن نعبر فيه عن شخصيتنا وذوقنا الفريد، وذلك لأننا نحتاج إلى مكان مريح ومنسجم مع ميولنا لنستريح فيه ونسترخي بعد العمل والجهد طوال اليوم. لذا فغرفة النوم يجب أن تكون جميلة ونظيفة ومرتبة على الدوام لنحصل فيها على الراحة النفسية المثالية ونستطيع أن نستعيد الطاقة والنشاط لنبدأ أيام جديدة.

واليوم أحضرت لكم هوميفاي مجموعة من الحيل والأفكار التى تمكننا من الحصول على غرفة نوم جميلة ومريحة بمنتهى السهولة، كل هذا نجده في موضوع اليوم 11 فكرة لتصميم غرفة النوم بطريقة جميلة ومميزة!

1- رفوف مبتكرة مع إضاءة جيدة

COVIELLO, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

تعد الإضاءة الجيدة واحدة من أفضل الطرق التى يمكننا أن نزين بها غرفة النوم، لذا علينا التأكد من كفائتها دائماً ويمكننا تثبيت مصابيح متحركةعلى جانبي السرير لنحصل على إضاءة مركزة في الإتجاه الذي نريده.

وذلك بالإضافة إلى الرفوف المبتكرة والعملية التى يمكننا استخدامها في نواحي متعددة مثل وضع بعض الإطارات الجميلة والصور الشخصية، أو تنظيم الكتب والأغراض مثل المجوهرات، وذلك لإضافة لمسات شخصية على الغرفة تعزز من أناقتها.

2- ألوان متناغمة

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Black
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

الألوان من أهم الطرق التى نعبر بها عن ذوقنا ونضيف لمساتنا الشخصية من خلالها على الغرفة ، لذا فاختيارها بالدرجات التى نفضلها يوفر علينا الكثير من المجهود أثناء تجميل وتزيين الغرفة.

3- الفنون

DISEÑO DE INTERIORES, GRUPO ESCALA ARQUITECTOS GRUPO ESCALA ARQUITECTOS غرفة نوم
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS

GRUPO ESCALA ARQUITECTOS
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS

يمكنك اقتناء بعض اللوحات الفنية والرسومات المفضلة إليك، أو طباعتها من الإنترنت على خامة جيدة ووضعها بداخل إطارات لتزيين حائط غرفتك، كما يمكنك الإستعانة بخبير لينصحك ببعض الأعمال الفنية التى تلائم نمط منزلك.

4- اختيار النمط المفضل

Casa 56, Workshop, diseño y construcción Workshop, diseño y construcción غرفة نوم
Workshop, diseño y construcción

Workshop, diseño y construcción
Workshop, diseño y construcción
Workshop, diseño y construcción

هناك عدد كبير من الأنماط والأساليب في عالم التصميم، لذا يجب اختيار ما يناسبك من بينها لتصميم غرفتك المثالية. كما يمكنك المزج بين الأساليب والخامات لتحصل على التوليفة الخاصة بك والملائمة لشخصيتك، فيمكنك على سبيل المثال مزج القطع ذات الأسلوب الريفي مع قطع معاصرة لمظهر أنيق وغني كما في الصورة.

Afrika-Feeling, K&L Wall Art K&L Wall Art جدران وأرضياتديكورات الجدران
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

أما إذا كنت من محبي السفر والمغامرة، فيمكنك استغلال التحف التذكارية التى جمعتها خلال رحلاتك المتعددة في تزيين غرفتك على النمط الآسيوي المميز.

5- السرير والمفارش

VENEROS, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة نوم
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

اختار مفارش وأغطية السرير بعناية وبما يتناسب مع تصميم الغرفة، فعلى سبيل المثال إذا كانت الغرفة تعتمد على ألوان هادئة وحيادية فيمكنك استخدام أغطية مزخرفة لجلب بعض الحيوية إلى الغرفة.

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homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

كما أن ملمس المفروشات ضروري للحصول على الراحة المطلوبة، فهناك منسوجات ذات ملمس ناعم مريح وأخرى ذات ملمس خشن يبعث على الضيق، لذا علينا الانتباه إلى تلك التفاصيل الصغيرة.

6 اطلق العنان لأفكارك

Bed and Breakfast | Home gallery, Roma, Spaghetticreative Spaghetticreative غرفة نوم
Spaghetticreative

Spaghetticreative
Spaghetticreative
Spaghetticreative

يمكنك إضافة اللون بنفسك إلى إحدى قطع الأثاث مثل تلوين السرير بلون زاهي وواضح كالأصفر، أو الرسم على الحوائط بصورة عشوائية، ولكن عليك التأكد من قدرتك على تطبيق هذا الفن على الجدران قبل البدء في تطبيق الفكرة.

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة نوم
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

لا تنس أن بإمكانك إضافة روح جديدة كلياً للمكان من خلال الإستعانة بورق الحائط بتصميماته المتنوعة التى تلائم كافة الأذواق.

7- اهتم بالتفاصيل

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب نقي Purple/Violet
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

دلل نفسك باستخدام وسائد ناعمة مع شموع رومانسية ذات رائحة أثيرية عطرة، وهكذا تنعم بليلة هادئة وجميلة.

8- التحف العتيقة

Proyectos de interiorismo varios , estudio 60/75 estudio 60/75 غرفة نوم
estudio 60/75

Proyectos de interiorismo varios

estudio 60/75
estudio 60/75
estudio 60/75

حاول مراقبة التخفيضات في متاجر التحف الثمينة، لتحصل على قطع فنية عتيقة بأسعار تنافسية، حيث يمكن لهذه التحف تغيير مظهر غرفة النوم كلياً بطريقة إيجابية.

9- حائط ملون

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver غرفة نوم
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

تلوين كل حوائط الغرفة بالأبيض قد يبعث على الفتور والملل، لذا فطلاء أحد حوائط الغرفة بلون مغاير يكسر الرتابة ويبث الحياة في المكان، ولا تخف من هذا التغيير فهو يؤدي إلى نتائج مرضية على الدوام.

10- استعن بالمرايا

Bedroom Lujansphotography غرفة نوم
Lujansphotography

Bedroom

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

المرايا تجعل الغرفة تبدو أكثر اتساعاً وتعزز انتشار الضوء في المكان مما يبرز جمال ديكورات الغرفة ويتغلب على ضيق المساحة في الغرف الصغيرة.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يمكن وضع المرايا في المكان أعلى السرير أو أعلى التسريحة، كما يمكن اعتماد المرايا الكبيرة في أبواب الدولاب لمضاعفة حجم الغرفة بصورة لافتة.

11- النباتات

PLAZA PAPELILLO, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة نوم
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

لمسات الطبيعة تحضر الجمال والروح إلى المكان، فالنباتات الخضراء الرقيقة تقوم بنشر الطاقة الإيجابية في الغرفة، وتساعد على صفاء الذهن مما يجعل من الصعب الاستغناء عنها.

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