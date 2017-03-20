10 منازل بمداخل مبهرة ستنال إعجابك

مدخل المنزل لا يقل أهمية عن بقية غرف المنزل، وذلك لأنه أو مكان تقع عليه أعين الضيوف ومن شأنه أن يثير إعجابهم أو حفيظتهم تبعاً لما رأوه في المدخل، لذا يجب أن نولي اهتماماً كبيراً بديكورات المدخل، ونعامله معاملة غرف الاستقبال لأنه يؤدي وظيفة مشابهة وهي الترحيب بالضيف.
واليوم نستعرض معكم 10 منازل بمداخل مبهرة ستنال إعجابكم، كما تستطيعون اقتباس الأفكار منها في منازلكم من أجل مدخل ترحيبي وأكثر ألفة…
نرى هنا مدخل رائع لفيلا كبيرة المساحة مما أتاح فرصة لتصميم مدخل بتصميم كبير ومريح، ونجد أن المدخل مزدان بإنارة رائعة من نقاط النور في السقف بالإضافة إلى ثريا السقف الفاخرة التى سلطت الضوء على طاولة بتصميم عصري ومزينة بمزهرية ورود رقيقة للترحيب بالضيوف. كما أن تصميم باب المدخل مكون من ضلفتين مما يجعله مثالي في المناسبات الكبيرة التى تتطلب باب أكثر اتساعاً لدخول الكثير من الضيوف.
الأبيض والأسود من ثنائيات الألوان المشهورة والتى توفر أناقة بلاحدود لأي مكان، واعتماد هذين اللونين في المدخل يجعله ملفتاً للعين ومثيراً للإهتمام بفضل التباين القوي بين اللونين، كما كان للكرسي الأحمر الصغير في المدخل دور كبير في إتمام المظهر المختلف للمدخل. ونلاحظ أن باب المدخل من الخشب باللون الأسود ويحتوى على جزء زجاجي شفاف، مما يخفف من حدة اللون الأسود في الباب ويتيح دخول الإضاءة الطبيعية للمدخل مما يجعله أكثر ألفة.
يسيطر اللون الأحمر القاني على المدخل مما يدل على منزل مختلف يثير فضول الزائر لرؤيته من الداخل، وقد اعتمد المصمم باب أبيض للمدخل والكونسول وأضاف أباليك حائط كلاسيكية التصميم مع إضاءة صفراء تناسبت مع للنمط الكلاسيكي للمدخل وجعلته أكثر تألقاً.
في الصورة التالية نرى مدخل أنيق بفضل الأخشاب الداكنة في باب المدخل والأرضيات والأثاث، مما يجعل المظهر غني بدفء وسحر الأخشاب. فمن المعروف أن تأثير الأخشاب يختلف حسب لونها، فالأخشاب الفاتحة لها مظهر شبابي عصري، والأخشاب الداكنه لها مظهر وتأثير كلاسيكي فاخر، أما الأخشاب المجزعة ذات النسيج الواضح فهي تعطي مظهر ريفي عتيق.
نجد هنا مثال للمنزل الذي يحتوى على مدخل راقي، والمدخل بسيط ويتمتع بصفاء اللون الأبيض في سقف وباب المدخل الذي جاء بتصميم مميز ويحتوى على أجزاء زجاجية متعددة تجعل مظهره مثالي، ونلاحظ أهتمام المصمم بالتفاصيل في المدخل من خلال إضافته إطارات بنفس لون الباب لحوائط المدخل ذات اللون الرمادي المزرق للتناغم معه.
لا شك أن الأسلوب الريفي في المدخل يجعله قريب من القلب أكثر ويرحب بالضيف بصورة أكبر، ونرى هنا مدخل ريفي مودرن يناسب محبي التصاميم الحديثة والذين يحبون الخامات الطبيعية على حد سواء لذا فمن الممكن اعتباره ملائم لكافة الأذواق.
لا شيء أجمل من مدخل بإضاءة طبيعية وتهوية جيدة يشعر الزوار بالتفاؤل والراحة بمجرد دخولهم إلى منزلك مما يكسر الحاجز الثلجي بينك وبينهم، ونرى هنا مدخل رائع بنافذة كبيرة وستائر بيضاء شفافة تتيح دخول الضوء والهواء وأمامها كرسي أحمر بتصميم رائع ، نلاحظ أن الخزانة الكبيرة والعملية الموجودة بالمدخل قد ساهمت في الحفاظ على النظام والترتيب في المكان.
وجود النباتات في المدخل له مفعول السحر على نفسية الزائرين، وفي الصورة نرى مدخل متألق بأرضيات رخامية لامعة باللون الأبيض مع تفاصيل في الأثاث باللون الأزرق، مما يجعل النباتات بلونها الأخضر وتأثيرها الدافيء شيء أساسي لبث الحيوية والتوازن في المكان.
يعد هذا المدخل مثال حي لمداخل المنازل اللافتة للانتباه، وذلك بفضل تفاصيله الغنية وخاماته البراقة واللامعه من الزجاج والمرايا التى تجذب التركيز إليها. كما نرى الاهتمام الكبير بالأرضيات التى جاءت بالرخام الفاخر مما عزز أناقة المدخل.
كما ذكرنا من قبل أن الاهتمام بتفاصيل المدخل وأناقته يعبر عن ترحيبك بالضيف وأنك تحب استقبال الضيوف مما يشجعهم على زيارتك، ونرى في الصورة مدخل غير مألوف بديكورات حجرية مميزة وإضاءة رائعة من خلال بيوت النور وثريا السقف من الكريستال البراق والتى جعلت إضاءة المدخل مثالية وساعدت في إبراز روعة التفاصيل في المدخل.