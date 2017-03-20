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10 منازل بمداخل مبهرة ستنال إعجابك

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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مدخل المنزل لا يقل أهمية عن بقية غرف المنزل، وذلك لأنه أو مكان تقع عليه أعين الضيوف ومن شأنه أن يثير إعجابهم أو حفيظتهم تبعاً لما رأوه في المدخل، لذا يجب أن نولي اهتماماً كبيراً بديكورات المدخل، ونعامله معاملة غرف الاستقبال لأنه يؤدي وظيفة مشابهة وهي الترحيب بالضيف.

واليوم نستعرض معكم 10 منازل بمداخل مبهرة ستنال إعجابكم، كما تستطيعون اقتباس الأفكار منها في منازلكم من أجل مدخل ترحيبي وأكثر ألفة…

1- إضاءة فاخرة

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

نرى هنا مدخل رائع لفيلا كبيرة المساحة مما أتاح فرصة لتصميم مدخل بتصميم كبير ومريح، ونجد أن المدخل مزدان بإنارة رائعة من نقاط النور في السقف بالإضافة إلى ثريا السقف الفاخرة التى سلطت الضوء على طاولة بتصميم عصري ومزينة بمزهرية ورود رقيقة للترحيب بالضيوف. كما أن تصميم باب المدخل مكون من ضلفتين مما يجعله مثالي في المناسبات الكبيرة التى تتطلب باب أكثر اتساعاً لدخول الكثير من الضيوف.

2- أناقة الأبيض والأسود

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım الممر الحديث، المدخل و الدرج
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

الأبيض والأسود من ثنائيات الألوان المشهورة والتى توفر أناقة بلاحدود لأي مكان، واعتماد هذين اللونين في المدخل يجعله ملفتاً للعين ومثيراً للإهتمام بفضل التباين القوي بين اللونين، كما كان للكرسي الأحمر الصغير في المدخل دور كبير في إتمام المظهر المختلف للمدخل. ونلاحظ أن باب المدخل من الخشب باللون الأسود ويحتوى على جزء زجاجي شفاف، مما يخفف من حدة اللون الأسود في الباب ويتيح دخول الإضاءة الطبيعية للمدخل مما يجعله أكثر ألفة.

3- الأحمر يسيطر

Bebek Çatı Katı, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
İndeko İç Mimari ve Tasarım

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

يسيطر اللون الأحمر القاني على المدخل مما يدل على منزل مختلف يثير فضول الزائر لرؤيته من الداخل، وقد اعتمد المصمم باب أبيض للمدخل والكونسول وأضاف أباليك حائط كلاسيكية التصميم مع إضاءة صفراء تناسبت مع للنمط الكلاسيكي للمدخل وجعلته أكثر تألقاً.

4- الخشب الداكن

K.Ç EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

في الصورة التالية نرى مدخل أنيق بفضل الأخشاب الداكنة في باب المدخل والأرضيات والأثاث، مما يجعل المظهر غني بدفء وسحر الأخشاب. فمن المعروف أن تأثير الأخشاب يختلف حسب لونها، فالأخشاب الفاتحة لها مظهر شبابي عصري، والأخشاب الداكنه لها مظهر وتأثير كلاسيكي فاخر، أما الأخشاب المجزعة ذات النسيج الواضح فهي تعطي مظهر ريفي عتيق.

5- مشرق وواضح

homify البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج خشب معالج Grey
homify

homify
homify
homify

نجد هنا مثال للمنزل الذي يحتوى على مدخل راقي، والمدخل بسيط ويتمتع بصفاء اللون الأبيض في سقف وباب المدخل الذي جاء بتصميم مميز ويحتوى على أجزاء زجاجية متعددة تجعل مظهره مثالي، ونلاحظ أهتمام المصمم بالتفاصيل في المدخل من خلال إضافته إطارات بنفس لون الباب لحوائط المدخل ذات اللون الرمادي المزرق للتناغم معه.

6- ريفي مودرن

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design شبابيك
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

لا شك أن الأسلوب الريفي في المدخل يجعله قريب من القلب أكثر ويرحب بالضيف بصورة أكبر، ونرى هنا مدخل ريفي مودرن يناسب محبي التصاميم الحديثة والذين يحبون الخامات الطبيعية على حد سواء لذا فمن الممكن اعتباره ملائم لكافة الأذواق.

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7- جيد التهوية

R. Kılınç Evi, idiliçmimarlık idiliçmimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
idiliçmimarlık

idiliçmimarlık
idiliçmimarlık
idiliçmimarlık

لا شيء أجمل من مدخل بإضاءة طبيعية وتهوية جيدة يشعر الزوار بالتفاؤل والراحة بمجرد دخولهم إلى منزلك مما يكسر الحاجز الثلجي بينك وبينهم، ونرى هنا مدخل رائع بنافذة كبيرة وستائر بيضاء شفافة تتيح دخول الضوء والهواء وأمامها كرسي أحمر بتصميم رائع ، نلاحظ أن الخزانة الكبيرة والعملية الموجودة بالمدخل قد ساهمت في الحفاظ على النظام والترتيب في المكان.

8- لمسة النباتات

Холл "Style collection", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

وجود النباتات في المدخل له مفعول السحر على نفسية الزائرين، وفي الصورة نرى مدخل متألق بأرضيات رخامية لامعة باللون الأبيض مع تفاصيل في الأثاث باللون الأزرق، مما يجعل النباتات بلونها الأخضر وتأثيرها الدافيء شيء أساسي لبث الحيوية والتوازن في المكان.

9- تفاصيل غنية

A.U.D EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

يعد هذا المدخل مثال حي لمداخل المنازل اللافتة للانتباه، وذلك بفضل تفاصيله الغنية وخاماته البراقة واللامعه من الزجاج والمرايا التى تجذب التركيز إليها. كما نرى الاهتمام الكبير بالأرضيات التى جاءت بالرخام الفاخر مما عزز أناقة المدخل.

10- ديكورات حجرية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

كما ذكرنا من قبل أن الاهتمام بتفاصيل المدخل وأناقته يعبر عن ترحيبك بالضيف وأنك تحب استقبال الضيوف مما يشجعهم على زيارتك، ونرى في الصورة مدخل غير مألوف بديكورات حجرية مميزة وإضاءة رائعة من خلال بيوت النور وثريا السقف من الكريستال البراق والتى جعلت إضاءة المدخل مثالية وساعدت في إبراز روعة التفاصيل في المدخل.

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