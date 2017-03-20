10 منازل بمداخل مبهرة ستنال إعجابك

مدخل المنزل لا يقل أهمية عن بقية غرف المنزل، وذلك لأنه أو مكان تقع عليه أعين الضيوف ومن شأنه أن يثير إعجابهم أو حفيظتهم تبعاً لما رأوه في المدخل، لذا يجب أن نولي اهتماماً كبيراً بديكورات المدخل، ونعامله معاملة غرف الاستقبال لأنه يؤدي وظيفة مشابهة وهي الترحيب بالضيف.

واليوم نستعرض معكم 10 منازل بمداخل مبهرة ستنال إعجابكم، كما تستطيعون اقتباس الأفكار منها في منازلكم من أجل مدخل ترحيبي وأكثر ألفة…