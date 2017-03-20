الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 غرف نوم كلاسيكية بتصاميم مبهرة للجميع!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Ebotse Estate, Tru Interiors Tru Interiors غرفة المعيشة
Loading admin actions …

جميعنا يعرف أن التصميمات الكلاسيكية تعيش طويلاً وتناسب كل العصور مهما مرت السنوات وتغيرت صيحات الموضة، لذا فاختيار غرفة النوم بتصميم كلاسيكي هو خيار موفق، وخاصة أن غرفة النوم تحتاج إلى تصميم يصمد طويلاً ولا يتغير رونقه بمرور الوقت، لأن فكرة تغييرها يتطلب ميزانية كبيرة وهو ما لا يتوفر عند البعض.

ولأن تصميم غرفة النوم يؤثر على الصحة النفسية والجسمانية، كان من الضروري الإهتمام بهذا المكان الذي يستريح فيه الفرد بعض يوم عمل شاق وطويل، واليوم نستعرض معكم مجموعة تصاميم مدهشة لغرف نوم كلاسيكية لنوم هاديء وأحلام سعيدة.

1- رقيقة باللون الوردي

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

اللون الوردي يعبر عن الوداعة والرقة لذا فهو لون مرحب به في أي تصميم، وفي هذه الغرفة الكلاسيكية يلفت انتباهنا الستائر الوردية فوق السرير مع المرايا الطولية على جانبي السرير. وبالإضافة للون الوردي نجد أيضاً اللون الأزرق المميز في بعض الأثاث وفي الوسائد، وهو ما يجعل المظهر العام للغرفة بسيط وناعم للغاية لنثبت بذلك عكس ما يظنه البعض أن التصاميم الكلاسيكية يجب أن تكون متكلفة وغير أنيقة!.

2- ورق حائط مميز

Квартира в г. Киров, Елена Овсянникова Елена Овсянникова غرفة نوم
Елена Овсянникова

Елена Овсянникова
Елена Овсянникова
Елена Овсянникова

يطل علينا من هذه الغرفة تصميم كلاسيكي لغرفة نوم مريحة تتميز بسرير كبير وتسريحة مناسبة مع مكتب صغير، وجاءت الأرضيات من الأخشاب الدافئة لتعزز الراحة في المكان. ونلاحظ أن ورق الحائط هو بطل الديكور في الغرفة، فقد تم اعتماده بزخارف كلاسيكية رائعة تضيف تفاصيل غنية للمكان.

3- الغموض والسحر

Bed W- S/S ALARUS INTERIORS غرفة نومأسرة نوم
ALARUS INTERIORS

Bed W- S/S

ALARUS INTERIORS
ALARUS INTERIORS
ALARUS INTERIORS

تسيطر الخامات الفاخرة والألوان الداكنة على الغرفة، فنرى التصميم الكلاسيكي الفخم للسرير من الأخشاب البنية الداكنه بلون الستائر الخشبية للغرفة،والمغطى بمفارش من الحرير الناعم،مع الحوائط والأرضيات من الرخام اللامع، مما جعل الغرفة تترك تأثير قوي مليء بالغموض والسحر على نفوسنا.

4- كلاسيكي بامتياز

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اكتسبت الغرفة الشخصية الكلاسيكية الخالصة بفضل اللون الأوف وايت الغالب على الغرفة مع التفاصيل الصغيرة باللون الذهبي اللامع الذي يعزز تألق الغرفة، وقد ساعدت الألوان الفاتحة للغرفة في الشعور باتساع المكان، كما كان للإضاءة المميزة من ثريا السقف الذهبية دور كبير في إبراز جمال الغرفة.

5- تصميم ملكي

RESIDENTIAL INTERIOR , TOPOS+PARTNERS TOPOS+PARTNERS غرفة نوم
TOPOS+PARTNERS

RESIDENTIAL INTERIOR

TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS
TOPOS+PARTNERS

تشبه هذه الغرفة غرف الملوك وذلك بفضل تصميم السرير الذي يذكرنا بالعصر الفيكتوري الأنيق، بالإضافة إلى النجفة البراقة من الكريستال والستائر الناعمة، وقد جاءت الأرضيات مغطاة بالكامل بموكيت فاخر ووثير يدلل الأقدام.

6- تصميم مشرق

Various Bedrooms, Saving Graces Interiors Saving Graces Interiors غرفة نوم
Saving Graces Interiors

Various Bedrooms

Saving Graces Interiors
Saving Graces Interiors
Saving Graces Interiors

الغرفة بنمط كلاسيكي باللون الأبيض الحالم، مع حوائط بيضاء وورق حائط لامع باللون الأصفر والرمادي خلف السرير، بالإضافة إلى أرضيات خشبية بلون فاتح وإضاءة سقف قوية جعلت الغرفة مشرقة بالتعاون مع المصابيح الجانبية للسرير والنافذة الكبيرة للغرفة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- ترتيب الأولويات

Bedroom | Caspian Honeywerkz غرفة نوم
Honeywerkz

Bedroom | Caspian

Honeywerkz
Honeywerkz
Honeywerkz

في الصورة غرفة نوم صغيرة المساحة، ولكن المصمم قد تمكن من وضع سرير كلاسيكي ضخم ومريح بدون الشعور بضيق المكان، وذلك لأنه استمد الإتساع من الخارج بفضل النافذة الزجاجية الكبيرة في الغرفة التى جعلت مساحة الغرفة بلا حدود.

8- المخمل الناعم

Ebotse Estate, Tru Interiors Tru Interiors غرفة المعيشة
Tru Interiors

Tru Interiors
Tru Interiors
Tru Interiors

نختم جولتنا بالرفاهية المطلقة التى تنعم بها تلك الغرفة بفضل التصميم الكلاسيكي الفريد بأسلوب الكابتونية المميز، مع المخمل الناعم باللون البيج الفاتح، بالإضافة إلى اللون الكريمي في الحوائط والسجاد الوثير للأرضيات، والمرايا في جوانب السرير والأثاث مما جعل الغرفة تبدو أكثر اتساعاً بشكل مريح وآسر للحواس.

10 منازل بمداخل مبهرة ستنال إعجابك
هل أعجبك النمط الكلاسيكي الفاخر لغرف النوم؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً