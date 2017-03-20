8 غرف نوم كلاسيكية بتصاميم مبهرة للجميع!

جميعنا يعرف أن التصميمات الكلاسيكية تعيش طويلاً وتناسب كل العصور مهما مرت السنوات وتغيرت صيحات الموضة، لذا فاختيار غرفة النوم بتصميم كلاسيكي هو خيار موفق، وخاصة أن غرفة النوم تحتاج إلى تصميم يصمد طويلاً ولا يتغير رونقه بمرور الوقت، لأن فكرة تغييرها يتطلب ميزانية كبيرة وهو ما لا يتوفر عند البعض.
ولأن تصميم غرفة النوم يؤثر على الصحة النفسية والجسمانية، كان من الضروري الإهتمام بهذا المكان الذي يستريح فيه الفرد بعض يوم عمل شاق وطويل، واليوم نستعرض معكم مجموعة تصاميم مدهشة لغرف نوم كلاسيكية لنوم هاديء وأحلام سعيدة.
اللون الوردي يعبر عن الوداعة والرقة لذا فهو لون مرحب به في أي تصميم، وفي هذه الغرفة الكلاسيكية يلفت انتباهنا الستائر الوردية فوق السرير مع المرايا الطولية على جانبي السرير. وبالإضافة للون الوردي نجد أيضاً اللون الأزرق المميز في بعض الأثاث وفي الوسائد، وهو ما يجعل المظهر العام للغرفة بسيط وناعم للغاية لنثبت بذلك عكس ما يظنه البعض أن التصاميم الكلاسيكية يجب أن تكون متكلفة وغير أنيقة!.
يطل علينا من هذه الغرفة تصميم كلاسيكي لغرفة نوم مريحة تتميز بسرير كبير وتسريحة مناسبة مع مكتب صغير، وجاءت الأرضيات من الأخشاب الدافئة لتعزز الراحة في المكان. ونلاحظ أن ورق الحائط هو بطل الديكور في الغرفة، فقد تم اعتماده بزخارف كلاسيكية رائعة تضيف تفاصيل غنية للمكان.
تسيطر الخامات الفاخرة والألوان الداكنة على الغرفة، فنرى التصميم الكلاسيكي الفخم للسرير من الأخشاب البنية الداكنه بلون الستائر الخشبية للغرفة،والمغطى بمفارش من الحرير الناعم،مع الحوائط والأرضيات من الرخام اللامع، مما جعل الغرفة تترك تأثير قوي مليء بالغموض والسحر على نفوسنا.
اكتسبت الغرفة الشخصية الكلاسيكية الخالصة بفضل اللون الأوف وايت الغالب على الغرفة مع التفاصيل الصغيرة باللون الذهبي اللامع الذي يعزز تألق الغرفة، وقد ساعدت الألوان الفاتحة للغرفة في الشعور باتساع المكان، كما كان للإضاءة المميزة من ثريا السقف الذهبية دور كبير في إبراز جمال الغرفة.
تشبه هذه الغرفة غرف الملوك وذلك بفضل تصميم السرير الذي يذكرنا بالعصر الفيكتوري الأنيق، بالإضافة إلى النجفة البراقة من الكريستال والستائر الناعمة، وقد جاءت الأرضيات مغطاة بالكامل بموكيت فاخر ووثير يدلل الأقدام.
الغرفة بنمط كلاسيكي باللون الأبيض الحالم، مع حوائط بيضاء وورق حائط لامع باللون الأصفر والرمادي خلف السرير، بالإضافة إلى أرضيات خشبية بلون فاتح وإضاءة سقف قوية جعلت الغرفة مشرقة بالتعاون مع المصابيح الجانبية للسرير والنافذة الكبيرة للغرفة.
في الصورة غرفة نوم صغيرة المساحة، ولكن المصمم قد تمكن من وضع سرير كلاسيكي ضخم ومريح بدون الشعور بضيق المكان، وذلك لأنه استمد الإتساع من الخارج بفضل النافذة الزجاجية الكبيرة في الغرفة التى جعلت مساحة الغرفة بلا حدود.
نختم جولتنا بالرفاهية المطلقة التى تنعم بها تلك الغرفة بفضل التصميم الكلاسيكي الفريد بأسلوب الكابتونية المميز، مع المخمل الناعم باللون البيج الفاتح، بالإضافة إلى اللون الكريمي في الحوائط والسجاد الوثير للأرضيات، والمرايا في جوانب السرير والأثاث مما جعل الغرفة تبدو أكثر اتساعاً بشكل مريح وآسر للحواس.