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منزل فاخر بديكورات دافئة تلائم الذوق المصري

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify غرفة السفرة
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تأخذنا هوميفاي اليوم إلى اسطنبول بتركيا حيث يوجد منزل عائلي رائع، يضم تصاميم راقية وخامات فاخرة تجعلنا نشيد بجمال هذا البيت. والمنزل من تصميم hebart-mimarlik-dekorasyon-hzmt-ltd-sti ويتميز بألوانه الدافئة من درجات اللون البني والبيج بالإضافة إلى أسلوبه الحداثي المميز الذي يتسم بالفخامة والرقي.

غرفة السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

نبدأ جولتنا في هذا المنزل مع واحدة من أكثر الغرف تميزاً فيه وهي غرفة السفرة، واتسمت غرفة السفرة بالإضاءة الجيدة والمظهر الراقي بفضل ثريا السقف الأنيقة من المعدن باللون الفضي والأجزاء الزجاجية باللون الأحمر، بالإضافة إلى المرايا الكبيرة التى تزين الحائط الملاصق للسفرة والتى ساعدت في تعزيز انتشار الضوء واتساع المكان.

أما السفرة فتكونت من طاولة طعام باللون البيج مع مزهرية ضخمة باللون الأسدو من خامة لامعة كالمرايا، وحول طاولة الطعام ثمانية كراسي مريحة بفضل النسيج المخملى المصنوعة منه.

غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تقع غرفة المعيشة بجانب غرفة السفرة في فراغ واحد مفتوح بدون فواصل بينهم، وتتميز غرفة المعيشة بحائط حجري باللون البيج خلف التلفاز الكبير، لجذب الأنظار لهذه المنطقة من الغرفة. أما أثاث الغرفة فجاء بألوان داكنة من البني والأسود تبرز فخامة الغرفة مع بعض الأكسسوارات الحديثة التى تتميز بخامة لامعة.

سلم مبهر

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

استغل المصمم المنطقة بجانب السلم في عمل ركن ملفت مكون رف بسيط يحمل بعض الإكسسوارات، مع كرسي من المخمل باللون البيج ومرايا حائط كبيرة بإطار بني مزخرف وسط اثنين من أباليك الحائط الكريستالية.

أما السلم نفسه فجاء مبهراً بفضل الإضاءة الخفية بين درجاته، والدرابزين الزجاجي الشفاف الذي ساعد في جعل السلم لا يشغل حيز كبير من الفراغ.

غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

نصل الآن إلى غرفة النوم الرئيسية ونجد أنها اعتمدت نفس الألوان المهيمنة على بقية المنزل مما يشعرنا بالتناغم بين الغرف، واستخدم المصمم نفس الخامات الفاخرة في الأثاث ولم ينسى المرايا على جانبي السرير ليتغلب على ضيق الغرفة، ويلفت نظرنا أيضاً الإضاءة الخفية على جوانب السرير التى جعلت مظهره ملكياً.

غرفة الأطفال

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

جاءت غرفة الأطفال ملائمة للغرض المخصص لها، فخالف باليتة الألوان التى شاهدناها في المنزل، واستخدم ألوان مبهجة ومتنوعة تلبي احتياجات الطفل في بيئة منعشة وإيجابية، بالإضافة إلى أثاث عملي مثل مكتبة الحائط متعددة الرفوف والمكتب ذكي التصميم.

المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

نختم جولتنا في هذا المنزل بالمطبخ الذي أثار إعجابنا منذ الوهلة الأولى بفضل تصميم المطبخ العصري المليء بالخزانات التى حافظت على نظامة ومظهره الرائق بالإضافة إلى الإضاءة التى بلغت أقصى درجات الجمال، فنجد الإضاءة الخفية من بيوت النور في السقف مع مجموعة مصابيح لامعة تتدلى على ارتفاع قريب لتسلط الضوء على السفرة الرائعة. 

مفتوح على الخارج

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بجانب المطبخ توجد غرفة معيشة أخرى بأثاث مريح وأنيق، كما ان المطبخ والمعيشة مفتوحتان على الخارج مما يجعلها منطقة اجتماعية متكاملة لإقامة الحفلات واجتماع الأسرة في المناسبات الإجتماعية الكبيرة.

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