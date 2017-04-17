منزل فاخر بديكورات دافئة تلائم الذوق المصري

نبدأ جولتنا في هذا المنزل مع واحدة من أكثر الغرف تميزاً فيه وهي غرفة السفرة، واتسمت غرفة السفرة بالإضاءة الجيدة والمظهر الراقي بفضل ثريا السقف الأنيقة من المعدن باللون الفضي والأجزاء الزجاجية باللون الأحمر، بالإضافة إلى المرايا الكبيرة التى تزين الحائط الملاصق للسفرة والتى ساعدت في تعزيز انتشار الضوء واتساع المكان.

أما السفرة فتكونت من طاولة طعام باللون البيج مع مزهرية ضخمة باللون الأسدو من خامة لامعة كالمرايا، وحول طاولة الطعام ثمانية كراسي مريحة بفضل النسيج المخملى المصنوعة منه.