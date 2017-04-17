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11 خطأ شائع في ديكورات غرف المعيشة المصرية!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify غرفة المعيشة
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الغرض الأساسي من تصميم ديكورات المنزل هو أن نجعل منازلنا أماكن أكثر راحة وجمال، كما يعتبر التصميم طريقة مميزة تعكس شخصية الفرد على المكان الذي يعيش فيه. ومن أكثر الغرف في المنزل التى يجب توفر عنصر الراحة بها هي غرفة المعيشة، كما أنها تخبر ضيوفنا بذوقنا الفريد في التصميم، لذا يهتم الخبراء بتصميم غرفة معيشة أنيقة وبدون أخطاء لتكون واجهة مميزة للمنزل.

واليوم تقدم لنا هوميفاي 11 خطأ شائع في ديكورات غرف المعيشة المصرية! والتى يجب أن نعرفها لنتمكن من تجنبها عند تصميم منازلنا…

1- الأثاث المتشابه

K.K EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık غرفة المعيشة
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

تنتشر فكرة الأثاث المتشابه في الكثير من المنازل، فعلى سبيل المثال عندما نرى غرفة النوم في منزلنا سنجد أنها مكونة من عدد من القطع المتشابهة في اللون والشكل، ونفس الأمر في غرفة المعيشة نستخدم فيها أرائك متماثلة في الأسلوب وهو ما يبعث على الملل والروتين في المكان، لذا من الأفضل أن نتجه أكثر نحو الإبداع ونستخدم أثاث متنوع في الشكل واللون والخامات أيضاً من أجل مظهر أكثر أناقة وتميز.

2- الخوف من اللون الأحمر

nrgn hnm proje, Ramazan Yücel İç mimarlık Ramazan Yücel İç mimarlık غرفة المعيشة
Ramazan Yücel İç mimarlık

Ramazan Yücel İç mimarlık
Ramazan Yücel İç mimarlık
Ramazan Yücel İç mimarlık

تجنب الألوان والغرق في الألوان الحيادية واحد من أشهر الأخطاء الشائعة في عالم الديكور، لذا فمن المستحسن الابتعاد عن الألوان الباهته مثل البني والرمادي لتجنب الملل والرتابة، والأفضل أن يتم استخدام الألوان الزاهية والفاتحة مع الألوان الحيادية كالألوان الباستيلية المنعشة والألوان الجريئة كالأحمر.

3- توجيه الأثاث نحو التلفاز الصغير

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كان التلفاز في الغرفة صغير وغير حديث فمن الأفضل ألا يشغل حائط بمفرده، أما إذا كان التلفاز كبير وعصري فيمكننا تزيين حائط كامل بديكورات لافته وتخصيص هذا الحائط للتلفاز لنتمكن من توجيه الأثاث نحوه بصورة أنيقة.

4- وضع الكراسي ملاصقة للحائط

Modern Villa, Damla SABUNCU Damla SABUNCU غرفة المعيشة خشب Wood effect
Damla SABUNCU

Damla SABUNCU
Damla SABUNCU
Damla SABUNCU

تعد فكرة وضع الأثاث أو الكراسي بصورة ملاصقة للحائط جيدة إذا كان المنزل ضيقاً، أما إذا كان المنزل واسع وكبير المساحة فمن الأفضل التخلى عن هذه الفكرة، حتى لا يتم تكديس الأثاث بجانب الحائط ويبدو بقية المكان فارغاً ومقفراً.

5- ترتيب الإطارات بطريقة خاطئة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كنت من محبي استخدام اللوحات والإطارات في الديكور، فيجب الانتباه إلى ترتيبهم بصورة منظمة وأنيقة، لأن الترتيب السيء أوالمائل في احد الجهات قد يتسبب في الشعور بالضيق للعين.

6- سجاد صغير

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım غرفة المعيشة
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

أحد الأخطاء الشائعة الأخرى المتعلقة بالحجم هو صغر حجم السجاد مقارنة بالغرفة، لذا فعند شراء سجاد جديد يجب أخذ مقاسات الغرفة، والتأكد من كون السجاد ملائم للاثاث فلا نضع أثاث ضخم بجانب سجاد صغير ليبدو مظهرها سيء، كما أن عدم استخدام السجاد من الأساس خطأ ديكور كبير يجب تجنبه.

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7- صعوبة الحركة في الغرفة

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

إذا كنت تصمم غرفة معيشتك من نقطة الصفر، عليك التركيز في تحقيق سهولة التنقل والحركة في الغرفة، لذا يجب التخطيط الجيد لأماكن الأثاث. فمن الملاحظ أن جمال الغرفة لا يكتمل إلا بحسن تنظيم الأثاث وحرية الحركة في المكان، على عكس الغرف سيئة التخطيط والتى تعرقل الحركة فهي تبدو سيئة وغير مريحة حتى وإن استخدمت أغلى وأفخر التصاميم.

8- الإضاءة الغير كافية

Khalkedon House, Escapefromsofa Escapefromsofa غرفة المعيشة
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

الإضاءة من أهم عناصر الديكور التى تبرز بجودتها جمال التصميم، وقد تسيء إلى مظهر الغرفة إن كانت غير كافية، فعلى سبيل المثال غرفة المعيشة سوف تتسبب في المتاعب للعين والراحة النفسية إن كانت سيئة الإضاءة، ولكنها سوف تعزز الإسترخاء إن كانت تمتلك الإضاءة المثالية من الضوء الصناعي أو الطبيعي.

9- الأثاث الضخم

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من جديد نؤكد على أهمية التناسب بين أحجام عناصر الغرفة من أثاث وديكورات وسجاد، خاصة إذا كانت الغرفة ضيقة يكون الأثاث الضخم في هذه الحالة نقمة ويتسبب في تفاقم مشكلة ضيق المساحة كما سيؤدي إلى صعوبة الحركة في المكان.

10- الخلط بين الأساليب

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım غرفة المعيشة
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

نعرف أننا قدمنا لك نصيحة بضرورة الإبداع والتنوع في أشكال الأثاث لأن ذلك سيعزز روح الإبداع والحيوية في المكان، ولكن للأسف هذا التنوع والخلط بين الأساليب قد يؤدي إلى مظهر عشوائي أو مضحك للغرفة إذا كنت لا تجيد المزج بينهم، لذا من الأفضل استشارة الخبراء قبل الإقدام على هذه الخطوة.

11- المبالغة في الألوان

Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK غرفة المعيشة
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

كما تحدثنا عن البعض الذي يخاف الألوان ويهاب استخدامها، يأتي ذكر من لا يخافون منها بل يبالغون في استخدامها، ولكن النوعين على خطأ. فاستخدام الألوان الصريحة قد يؤدي إلى غرفة مخيفة وبشعة، ومن الأفضل عند الاستعانة بالألوان الحفاظ على الحد الأدنى من الأناقة ونتجنب المبالغة عن طريق اعتماد تصميم رئيسي من ألوان محايدو وإضافة بعض التفاصيل الملونه في الاكسسوارات أو الوسائد أو السجاد.

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