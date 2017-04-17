الغرض الأساسي من تصميم ديكورات المنزل هو أن نجعل منازلنا أماكن أكثر راحة وجمال، كما يعتبر التصميم طريقة مميزة تعكس شخصية الفرد على المكان الذي يعيش فيه. ومن أكثر الغرف في المنزل التى يجب توفر عنصر الراحة بها هي غرفة المعيشة، كما أنها تخبر ضيوفنا بذوقنا الفريد في التصميم، لذا يهتم الخبراء بتصميم غرفة معيشة أنيقة وبدون أخطاء لتكون واجهة مميزة للمنزل.

واليوم تقدم لنا هوميفاي 11 خطأ شائع في ديكورات غرف المعيشة المصرية! والتى يجب أن نعرفها لنتمكن من تجنبها عند تصميم منازلنا…