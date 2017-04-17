الغرض الأساسي من تصميم ديكورات المنزل هو أن نجعل منازلنا أماكن أكثر راحة وجمال، كما يعتبر التصميم طريقة مميزة تعكس شخصية الفرد على المكان الذي يعيش فيه. ومن أكثر الغرف في المنزل التى يجب توفر عنصر الراحة بها هي غرفة المعيشة، كما أنها تخبر ضيوفنا بذوقنا الفريد في التصميم، لذا يهتم الخبراء بتصميم غرفة معيشة أنيقة وبدون أخطاء لتكون واجهة مميزة للمنزل.
واليوم تقدم لنا هوميفاي 11 خطأ شائع في ديكورات غرف المعيشة المصرية! والتى يجب أن نعرفها لنتمكن من تجنبها عند تصميم منازلنا…
تنتشر فكرة الأثاث المتشابه في الكثير من المنازل، فعلى سبيل المثال عندما نرى غرفة النوم في منزلنا سنجد أنها مكونة من عدد من القطع المتشابهة في اللون والشكل، ونفس الأمر في غرفة المعيشة نستخدم فيها أرائك متماثلة في الأسلوب وهو ما يبعث على الملل والروتين في المكان، لذا من الأفضل أن نتجه أكثر نحو الإبداع ونستخدم أثاث متنوع في الشكل واللون والخامات أيضاً من أجل مظهر أكثر أناقة وتميز.
تجنب الألوان والغرق في الألوان الحيادية واحد من أشهر الأخطاء الشائعة في عالم الديكور، لذا فمن المستحسن الابتعاد عن الألوان الباهته مثل البني والرمادي لتجنب الملل والرتابة، والأفضل أن يتم استخدام الألوان الزاهية والفاتحة مع الألوان الحيادية كالألوان الباستيلية المنعشة والألوان الجريئة كالأحمر.
إذا كان التلفاز في الغرفة صغير وغير حديث فمن الأفضل ألا يشغل حائط بمفرده، أما إذا كان التلفاز كبير وعصري فيمكننا تزيين حائط كامل بديكورات لافته وتخصيص هذا الحائط للتلفاز لنتمكن من توجيه الأثاث نحوه بصورة أنيقة.
تعد فكرة وضع الأثاث أو الكراسي بصورة ملاصقة للحائط جيدة إذا كان المنزل ضيقاً، أما إذا كان المنزل واسع وكبير المساحة فمن الأفضل التخلى عن هذه الفكرة، حتى لا يتم تكديس الأثاث بجانب الحائط ويبدو بقية المكان فارغاً ومقفراً.
إذا كنت من محبي استخدام اللوحات والإطارات في الديكور، فيجب الانتباه إلى ترتيبهم بصورة منظمة وأنيقة، لأن الترتيب السيء أوالمائل في احد الجهات قد يتسبب في الشعور بالضيق للعين.
أحد الأخطاء الشائعة الأخرى المتعلقة بالحجم هو صغر حجم السجاد مقارنة بالغرفة، لذا فعند شراء سجاد جديد يجب أخذ مقاسات الغرفة، والتأكد من كون السجاد ملائم للاثاث فلا نضع أثاث ضخم بجانب سجاد صغير ليبدو مظهرها سيء، كما أن عدم استخدام السجاد من الأساس خطأ ديكور كبير يجب تجنبه.
إذا كنت تصمم غرفة معيشتك من نقطة الصفر، عليك التركيز في تحقيق سهولة التنقل والحركة في الغرفة، لذا يجب التخطيط الجيد لأماكن الأثاث. فمن الملاحظ أن جمال الغرفة لا يكتمل إلا بحسن تنظيم الأثاث وحرية الحركة في المكان، على عكس الغرف سيئة التخطيط والتى تعرقل الحركة فهي تبدو سيئة وغير مريحة حتى وإن استخدمت أغلى وأفخر التصاميم.
الإضاءة من أهم عناصر الديكور التى تبرز بجودتها جمال التصميم، وقد تسيء إلى مظهر الغرفة إن كانت غير كافية، فعلى سبيل المثال غرفة المعيشة سوف تتسبب في المتاعب للعين والراحة النفسية إن كانت سيئة الإضاءة، ولكنها سوف تعزز الإسترخاء إن كانت تمتلك الإضاءة المثالية من الضوء الصناعي أو الطبيعي.
من جديد نؤكد على أهمية التناسب بين أحجام عناصر الغرفة من أثاث وديكورات وسجاد، خاصة إذا كانت الغرفة ضيقة يكون الأثاث الضخم في هذه الحالة نقمة ويتسبب في تفاقم مشكلة ضيق المساحة كما سيؤدي إلى صعوبة الحركة في المكان.
نعرف أننا قدمنا لك نصيحة بضرورة الإبداع والتنوع في أشكال الأثاث لأن ذلك سيعزز روح الإبداع والحيوية في المكان، ولكن للأسف هذا التنوع والخلط بين الأساليب قد يؤدي إلى مظهر عشوائي أو مضحك للغرفة إذا كنت لا تجيد المزج بينهم، لذا من الأفضل استشارة الخبراء قبل الإقدام على هذه الخطوة.
كما تحدثنا عن البعض الذي يخاف الألوان ويهاب استخدامها، يأتي ذكر من لا يخافون منها بل يبالغون في استخدامها، ولكن النوعين على خطأ. فاستخدام الألوان الصريحة قد يؤدي إلى غرفة مخيفة وبشعة، ومن الأفضل عند الاستعانة بالألوان الحفاظ على الحد الأدنى من الأناقة ونتجنب المبالغة عن طريق اعتماد تصميم رئيسي من ألوان محايدو وإضافة بعض التفاصيل الملونه في الاكسسوارات أو الوسائد أو السجاد.