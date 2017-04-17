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6 مطابخ رائعة تتميز بالنظام والأناقة

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Фотосъемка классических кухонь для Kuchenberg, Александрова Дина Александрова Дина مطبخأواني المطبخ
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نظافة المطبخ لا تعتمد فقط على استخدام أدوات النظافة أو التعقيم والتطهير، بل تعتمد أيضاً على حسن تنظيمه وأناقته التى تحافظ على ترتيبه ونظامه ومن ثم تمنع حدوث الفوضى والاتساخ بالعوامل المختلفة، كما أن أناقة المطبخ وعمليته تشجع على تحضير الوجبات وتنظيفه بعد الإستخدام.

فإذا كنت ممن يعتقدون أن جمال المطبخ وأناقته تتناقض مع العملية، فأنت بحاجة لمتابعة مقال اليوم لتشاهد 6 مطابخ رائعة تتميز بالنظام والأناقة، والتى نتعلم منها كيفية اختيار مطبخ أنيق وعملي في آن واحد.

1- مطبخ بلون هافان

Фотосъемка классических кухонь для Kuchenberg, Александрова Дина Александрова Дина مطبخأواني المطبخ
Александрова Дина

Александрова Дина
Александрова Дина
Александрова Дина

مطبخ من الأخشاب الفاخرة ذات النسيج الواضح الذي ينم عن جودة النوع المستخدم وفخامته، ويتميز مطبخنا ذو اللون الهافان المميز بالجمال والعملية، حيث أنه يحتوى على العديد والعديد من الضلف والأدراج والتى تتسع لتخزين الكثير من الأدوات والأغراض.

ويلفت نظرنا الأدراج الذكية للمطبخ والتى تتسم بحوامل معدنية ذكية، وأخرى تتسم بمقسم عملي للدرج وغيرها من الأفكار التى تساعد في ترتيب المطبخ.

تم اعتماد سطح العمل في المطبخ من الرخام باللون الأبيض الذي ينم عن النظافة والثقة، ويتناغم مع خلفية المطبخ بالأبيض المنقط بالأسود.

2- مطبخ بلون أسود غامض

Фотосъемка классических кухонь для Kuchenberg, Александрова Дина Александрова Дина مطبخأواني المطبخ
Александрова Дина

Александрова Дина
Александрова Дина
Александрова Дина

مطبخ بلون أسود درامي و تفاصيل ذهبية رقيقة تمنحة طلة كلاسيكية مميزة، يتسم المطبخ بالسيمترية والتماثل على جانبي الموقد، وهو ما يجعل المظهر راقي وشديد الدقة، لمحبي النظام الشديد والغموض ننصح بهذا التصميم للمطبخ.

ونلاحظ تماثل الرخام الرائع لسطح العمل مع خلفية المطبخ الرخامية وهي طريقة رائعة شاهدناها من قبل للحفاظ على تناغم عناصر التصميم.

3- مطبخ بلون أوف وايت

Фотосъемка классических кухонь для Kuchenberg, Александрова Дина Александрова Дина مطبخأواني المطبخ
Александрова Дина

Александрова Дина
Александрова Дина
Александрова Дина

مطبخ كبير المساحة مما ساعد في وضع الكثير من الخزانات باللون الأوف وايت، بالإضافة إلى جزيرة مطبخ مميزة بلون زيتوني ذهبي. ويتسم التصميم بكلاسيكيته الناعمة التى تذكرنا بالعصر الفيكتوري الذهبي لولا أجهزة المطبخ وتجهيزاته الحديثة التى أعادتنا من نوستالجيا الماضي إلى العصر الحالي.ونحن ننصح بهذا التصميم لمحبي النعومة والفخامة التى لا تتعارض مع العملية .

4- مطبخ أبيض عصري

Фотосъемка классических кухонь для Kuchenberg, Александрова Дина Александрова Дина مطبخأواني المطبخ
Александрова Дина

Александрова Дина
Александрова Дина
Александрова Дина

للمنازل الضيقة تبلغ الحاجة إلى مطبخ عملي أقصاها، وفي الصورة مثال رائع للمطبخ العملي والعصري الذي يوفر أماكن كثيرة لتخزين أدوات المطبخ، كما يوفر سطح عمل مثالي لتحضير الوجبات براحة وسهولة.

عن كثب

Фотосъемка классических кухонь для Kuchenberg, Александрова Дина Александрова Дина مطبخأواني المطبخ
Александрова Дина

Александрова Дина
Александрова Дина
Александрова Дина

نلقي نظرة عن كثب داخل إحدى الخزانات لنرى حسن التنظيم وذكاء التصميم، فنجد أن الضلفة تحتوى على رفوف داخلى وخارجية متصلة بالضبفة لنحصل بذلك على ضعف مساحة التخزين لضم الكثير من الأغراض.

5- مطبخ بلون ذهبي

Фотосъемка классических кухонь для Kuchenberg, Александрова Дина Александрова Дина مطبخأواني المطبخ
Александрова Дина

Александрова Дина
Александрова Дина
Александрова Дина

مطبخ بلون ذهبي مع قطعة سفلية باللون الأبيض الذي ينسجم مع السفرة الصغيرة، ونلاحظ أن المصمم قد اعتمد قطعة مميزة منفصلة على الحائط الآخر لتحتوى على مجموعة ضلف زجاجية تعطي مظهر جمالي للمطبخ وتساهم في اتساع أماكن التخزين.

6- مطبخ بلون بنفسجي فاتح

Фотосъемка классических кухонь для Kuchenberg, Александрова Дина Александрова Дина مطبخأواني المطبخ
Александрова Дина

Александрова Дина
Александрова Дина
Александрова Дина

مطبخ رقيق بتصميم على شكل حرف L و لون بنفسجي فاتح وكأنه جزء من عالم الأميرات والأحلام، يظهر الإهتمام الكبير بالتفاصيل والعناية بأدق العناصر مثل مماثلة لون شفاط الهواء الأبيض مع طاولة السفرة، وأيضاً تماثل لون سطح المطبخ الرخامي مع خلفية المطبخ البنفسجية. وامتلاً المطبخ بالخزانات والأدراج لتوفير مساحة كافية لحفظ أدوات الأسرة الصغيرة، وأيضاً امتلأ المطبخ بالزهور ولمسات الطبيعة التى نشرت الطاقة الإيجابية في المكان.

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