أماكن التخزين الذكية ضرورة لا غنى عنها في المنازل العصرية، وذلك لأن الأسرة في هذا العصر تمتلك الكثير من الأغراض والأدوات من ملابس كثيرة أو أدوات طبخ عديدة أو حتى ألعاب أو أحذية، وذلك لما يشهده عصرنا من سعى نحو المزيد من الترف والرفاهية.

ومهما كانت مساحة المنزل فأماكن التخزين تظل هامة، فهي تحافظ على نظام المنازل الكبيرة، وتساعد في التغلب على ضيق المساحة الخاص بالمنازل الصغيرة. وعندما يأتي الحديث عن غرفة النوم الصغيرة، تصبح أهمية توفير أماكن تخزين عملية وذكية أمر لا يحتاج لتفكير، واليوم تقدم لنا هوميفاي 10 أفكار للتخزين تجعل غرف النوم الصغيرة تبدو أكبر! والتى يمكننا اقتباسها وتطبيقها بسهولة في منازلنا، فهيا نبدأ باستعراضها…