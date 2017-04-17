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10 أفكار للتخزين تجعل غرف النوم الصغيرة تبدو أكبر!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas غرفة نوم
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أماكن التخزين الذكية ضرورة لا غنى عنها في المنازل العصرية، وذلك لأن الأسرة في هذا العصر تمتلك الكثير من الأغراض والأدوات من ملابس كثيرة أو أدوات طبخ عديدة أو حتى ألعاب أو أحذية، وذلك لما يشهده عصرنا من سعى نحو المزيد من الترف والرفاهية.

ومهما كانت مساحة المنزل فأماكن التخزين تظل هامة، فهي تحافظ على نظام المنازل الكبيرة، وتساعد في التغلب على ضيق المساحة الخاص بالمنازل الصغيرة. وعندما يأتي الحديث عن غرفة النوم الصغيرة، تصبح أهمية توفير أماكن تخزين عملية وذكية أمر لا يحتاج لتفكير، واليوم تقدم لنا هوميفاي 10 أفكار للتخزين تجعل غرف النوم الصغيرة تبدو أكبر! والتى يمكننا اقتباسها وتطبيقها بسهولة في منازلنا، فهيا نبدأ باستعراضها…

1- سرير ذكي

DUGAR HOME, DECORSIA HOME,S.L. DECORSIA HOME,S.L. غرفة نومأسرة نوم
DECORSIA HOME,S.L.

DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.

فكرة تخزين الأغراض أسفل السرير معروفة منذ القدم، ولكن فكرتنا اليوم تعتمد على تطبيق هذه الفكرة بسهولة فائقة من خلال سرير ذكي يمكن رفعه بسهولة لرؤية ما تحته دون العناء الذي نشهده مع السرر التقليدية والقديمة. فهذا السرير يمكننا من الحصول على الأغراض الموجودة تحته في أي وقت خلال اليوم بمنتهى العملية وبدون مشقة.

2- دولاب على جانبي الباب

homify غرفة الملابس مزيج خشب وبلاستيك White
homify

homify
homify
homify

وجود الباب في الحائط يجبرنا على إهدار مساحة هذا الحائط ويصبح للأسف غير مستغل، ولكن مع فكرة دولاب الحائط على جانبي الباب كما نرى في الصورة، فنحن نستغل الحائط بأجمل طريقة بدون شغل حيز كبير من مساحة الغرفة وبالتالي تبدو أكثر اتساعاً.

3- الحائط خلف السرير

N.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

يعاني الحائط خلف السرير من تركه فارغاً مثلما كان يعاني حائط الباب، ولكن في غرفة النوم التى تظهر في الصورة نرى الحائط خلف السرير وهو مستغل بصورة ذكية في عمل دولاب بكامل طول وعرض الحائط ويحتوى على العديد من الضلف التى تتسع للكثير، للحفاظ على الغرفة رائقة باستمرار.

4- دولاب ومكتب معاً

Квартира для души, Polovets design studio Polovets design studio غرفة نوم
Polovets design studio

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

إذا كانت غرفة نومك صغيرة ولا تمتلك غرفة مكتب خاصة، فهذا التصميم يلبي كافة احتياجاتك، لأنه مكون من دولاب حائط يغطي كامل الحائط ويتميز بأبواب جرارة لا تشغل حيز من الغرفة عند فتحها، ويحتوى الدولاب في داخله على مكتب أنيق يمكن فرده عند فتح الدولاب وضمه من جديد عند إغلاقة لتحصل بذلك على مكتب خاص وعملي بدو إهدار للمساحة.

5- فكرة رائعة لغرف نوم الأطفال

Kişiye Özel Ranza Tasarımı, MOBİLYADA MODA MOBİLYADA MODA غرفة الاطفال خشب White
MOBİLYADA MODA

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

يعد الأثاث متعدد الوظائف أو ما يسمى بال compact furniture من أفضل الحلول التى تستخدم في غرف الأطفال ضيقة المساحة، فبالإضافة إلى روح المغامرة والحيوية التى يشعر بها طفلك أثناء صعود سلم السرير والنزول منه، فهو أيضاً يوفر أماكن متعددة للتخزين وترتيب الغرفة مثل الموجود في الصورة والذي يحتوى على أدراج وضلف وسراير في مساحة بسيطة ومذهلة.

6- دولاب حائط بنفس لون الحائط

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

من الممكن الحصول على دولاب كبير ومدهش في أحد الحوائط بدون أن نشعر حتى بوجوده، وذلك من خلال طلائه بنفس لون دهان الحوائط و استخدام أبواب منزلقة تجعل فتحه وغلقه سهل ولا يتسبب في اختناق المكان.

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7- أبواب من المرايا

Квартира двухкомнатная, Оксана Мухина Оксана Мухина إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Оксана Мухина

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

ما رأيك في الحصول على دولاب حائط لا يساعد على ترتيب الغرفة فقط بل يضاعف مساحتها ويجعلها أكثر إشراقاً، يمكنك ذلك من خلال اقتباس تصميم الدولاب في الصورة والذي عزز من انتشار الضوء بفضل مراياه الساحرة وساعد في الحصول على مساحة مدهشة للتخزين.

8- سرير أعلى الدولاب

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

هل لديك طفل واحد نشيط ومحب للحركة ولكن للأسف غرفته ضيقة، يمكنك الآن تلبية احتياجاته في حب الحركة واللعب والتغلب على ضيق مساحة الغرفة من خلال تعديل فكرة السرير المزدوج وجعله يتكون من سرير واحد أعلى الدولاب ليتمتع طفلك بصعود ونزول السلم كل نهار، وتساعده في الحفاظ على نظافة ونظام غرفته من خلال الدولاب الكبير أسفل السرير.

9- أدراج عملية أسفل السرير

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas غرفة نوم
MeMo arquitectas

MeMo arquitectas
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

الأدراج تجعل كل شيء أكثر عملية ونظام، لذا فنحن نبدي إعجابنا بفكرة الأدراج تحت السرير والتى تناسب تخزين وترتيب الأغراض التى تستخدم بصورة يومية مثل الأحذية والحقائب، فقط تأكد من جودة مجرى الدرج والمسئولة عن سهولة فتحة وغلقة حتى تكتمل الراحة.

10- صناديق وسلال عملية تشبه الأدراج

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda غرفة نوم
sreda

sreda
sreda
sreda

من الممكن استبدال الأدراج بسلال عملية ذات يد يمكنك جذبها منها لإخراجها من تحت السرير ثم إعادتها بسهولة، لتستخدمها في تخزين مختلف الأغراض في مكان خفى لا يؤثر على مساحة المكان.

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