أماكن التخزين الذكية ضرورة لا غنى عنها في المنازل العصرية، وذلك لأن الأسرة في هذا العصر تمتلك الكثير من الأغراض والأدوات من ملابس كثيرة أو أدوات طبخ عديدة أو حتى ألعاب أو أحذية، وذلك لما يشهده عصرنا من سعى نحو المزيد من الترف والرفاهية.
ومهما كانت مساحة المنزل فأماكن التخزين تظل هامة، فهي تحافظ على نظام المنازل الكبيرة، وتساعد في التغلب على ضيق المساحة الخاص بالمنازل الصغيرة. وعندما يأتي الحديث عن غرفة النوم الصغيرة، تصبح أهمية توفير أماكن تخزين عملية وذكية أمر لا يحتاج لتفكير، واليوم تقدم لنا هوميفاي 10 أفكار للتخزين تجعل غرف النوم الصغيرة تبدو أكبر! والتى يمكننا اقتباسها وتطبيقها بسهولة في منازلنا، فهيا نبدأ باستعراضها…
فكرة تخزين الأغراض أسفل السرير معروفة منذ القدم، ولكن فكرتنا اليوم تعتمد على تطبيق هذه الفكرة بسهولة فائقة من خلال سرير ذكي يمكن رفعه بسهولة لرؤية ما تحته دون العناء الذي نشهده مع السرر التقليدية والقديمة. فهذا السرير يمكننا من الحصول على الأغراض الموجودة تحته في أي وقت خلال اليوم بمنتهى العملية وبدون مشقة.
وجود الباب في الحائط يجبرنا على إهدار مساحة هذا الحائط ويصبح للأسف غير مستغل، ولكن مع فكرة دولاب الحائط على جانبي الباب كما نرى في الصورة، فنحن نستغل الحائط بأجمل طريقة بدون شغل حيز كبير من مساحة الغرفة وبالتالي تبدو أكثر اتساعاً.
يعاني الحائط خلف السرير من تركه فارغاً مثلما كان يعاني حائط الباب، ولكن في غرفة النوم التى تظهر في الصورة نرى الحائط خلف السرير وهو مستغل بصورة ذكية في عمل دولاب بكامل طول وعرض الحائط ويحتوى على العديد من الضلف التى تتسع للكثير، للحفاظ على الغرفة رائقة باستمرار.
إذا كانت غرفة نومك صغيرة ولا تمتلك غرفة مكتب خاصة، فهذا التصميم يلبي كافة احتياجاتك، لأنه مكون من دولاب حائط يغطي كامل الحائط ويتميز بأبواب جرارة لا تشغل حيز من الغرفة عند فتحها، ويحتوى الدولاب في داخله على مكتب أنيق يمكن فرده عند فتح الدولاب وضمه من جديد عند إغلاقة لتحصل بذلك على مكتب خاص وعملي بدو إهدار للمساحة.
يعد الأثاث متعدد الوظائف أو ما يسمى بال compact furniture من أفضل الحلول التى تستخدم في غرف الأطفال ضيقة المساحة، فبالإضافة إلى روح المغامرة والحيوية التى يشعر بها طفلك أثناء صعود سلم السرير والنزول منه، فهو أيضاً يوفر أماكن متعددة للتخزين وترتيب الغرفة مثل الموجود في الصورة والذي يحتوى على أدراج وضلف وسراير في مساحة بسيطة ومذهلة.
من الممكن الحصول على دولاب كبير ومدهش في أحد الحوائط بدون أن نشعر حتى بوجوده، وذلك من خلال طلائه بنفس لون دهان الحوائط و استخدام أبواب منزلقة تجعل فتحه وغلقه سهل ولا يتسبب في اختناق المكان.
ما رأيك في الحصول على دولاب حائط لا يساعد على ترتيب الغرفة فقط بل يضاعف مساحتها ويجعلها أكثر إشراقاً، يمكنك ذلك من خلال اقتباس تصميم الدولاب في الصورة والذي عزز من انتشار الضوء بفضل مراياه الساحرة وساعد في الحصول على مساحة مدهشة للتخزين.
هل لديك طفل واحد نشيط ومحب للحركة ولكن للأسف غرفته ضيقة، يمكنك الآن تلبية احتياجاته في حب الحركة واللعب والتغلب على ضيق مساحة الغرفة من خلال تعديل فكرة السرير المزدوج وجعله يتكون من سرير واحد أعلى الدولاب ليتمتع طفلك بصعود ونزول السلم كل نهار، وتساعده في الحفاظ على نظافة ونظام غرفته من خلال الدولاب الكبير أسفل السرير.
الأدراج تجعل كل شيء أكثر عملية ونظام، لذا فنحن نبدي إعجابنا بفكرة الأدراج تحت السرير والتى تناسب تخزين وترتيب الأغراض التى تستخدم بصورة يومية مثل الأحذية والحقائب، فقط تأكد من جودة مجرى الدرج والمسئولة عن سهولة فتحة وغلقة حتى تكتمل الراحة.