10 أفكار لإضاءة سقف مبهرة

تلعب الإضاءة دوراً مهما في تزيين المنزل، سواء كان الغرض منها وظيفي أو جمالي فمن المهم الاعتناء بعناصر الإضاءة المختلفة في الغرفة. واليوم نركز معاً على إضاءة السقف، والتى تمتلك القدرة على تغيير مظهر الغرفة تماماً باختلاف شدتها وجودتها. كما سنقوم بالتعرف على طرقها المختلفة ونقتبس الأفكار التى تنسجم مع منازلنا، كل هذا في 10 أفكارلإضاءة سقف مبهرة.
تعد النجفة أو الثريا من الطرق المفضلة لإضاءة السقف ذو الارتفاع الكبير، واختيارها بتصميم غير تقليدي يضيف سحر ودراما على الأجواء فضلاً عن إضاءتها القوية والمبهرة.
كما ذكرنا فالسقف المرتفع يسمح باعتماد ثريا سقف ضخمة لإضاءة المكان و إعطائها سحراً خاصاً، أما إذا كان سقف الغرفة منخفض فلا يصلح وضع نجفة بالمكان، ويفضل اعتماد طرق أبسط للإضاءة.
في منزل الأسرة العصرية ينبغي أن تكون الإضاءة حديثة وليست أنيقة فقط، وذلك عن طريق الاستعانة بعناصر إضاءة ذات مستويات تصلح لمختلف الأغراض، فالإضاءة الخافته للنوم والعالية للعمل وهكذا.
الإضاءة الليد LED تناسب غرف المعيشة والسفرة بامتياز وذلك لأنها تعطي إضاءة مبهرة مع توفير في استهلاك الكهرباء بنسبة كبيرة مما يناسب الاستخدام المستمر بدون تكبد مصارف كبيرة.
اعتمد إضاءة ملونة للسقف لتختبر مشاعر مختلفة أثناء وجودك في المنزل، كما يمكنك اختيار إضاءة ليد ملونة للتوفير وتزيين المكان في آن واحد.
نرى أن المصمم استبدل مصباح السقف بآشعة الشمس الذهبية في الإضاءة ، وذلك من خلال النوافذ الكبيرة في السقف المائل والتى أتاحت دخول قدر هائل من النور الطبيعي للمكان.
الغرفة مشرقة ومبهرة بفضل الإضاءة المتنوعة للسقف، فنجد اعتماد مصابيح عصرية التصميم مع إضاءة صفراء دافئة من تجاويف السقف بالإضافة إلى وحدات الإضاءة المعروفة بال spotlights.
كثيراً ما نشاهد الإضاءة الخطية في تصاميم الأسلوب التبسيطي، وذلك لإذاءتها الجيدة بجانب مظهرها الأنيق وتميزها بالحد الأدنى من التفاصيل.
إضاءة السقف المتحركة تأتي على هيئة كشافات صغيرة مثبته على مجرى معدني مما يجعلها قابلة للحركة في هذا المجرى لتسليط الضوء على المكان الذي نريده في الغرفة.
يقصد بالإضاءة المعلقة هي الإضاءة المدمجة بالسقف المعلق المصنوع من الجيسوم بورد، ويتميز هذا النوع من الإضاءة بمظهره المبتكر والحديث الذي يناسب غرف المعيشة والاستقبال لخلق أجواء ترحيبية مثيرة وتسليط الضوء على مناطق محددة بالمكان.