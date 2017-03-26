10 أفكار لإضاءة سقف مبهرة

تلعب الإضاءة دوراً مهما في تزيين المنزل، سواء كان الغرض منها وظيفي أو جمالي فمن المهم الاعتناء بعناصر الإضاءة المختلفة في الغرفة. واليوم نركز معاً على إضاءة السقف، والتى تمتلك القدرة على تغيير مظهر الغرفة تماماً باختلاف شدتها وجودتها. كما سنقوم بالتعرف على طرقها المختلفة ونقتبس الأفكار التى تنسجم مع منازلنا، كل هذا في 10 أفكارلإضاءة سقف مبهرة.