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10 أفكار لإضاءة سقف مبهرة

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
House Sar , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
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تلعب الإضاءة دوراً مهما في تزيين المنزل، سواء كان الغرض منها وظيفي أو جمالي فمن المهم الاعتناء بعناصر الإضاءة المختلفة في الغرفة. واليوم نركز معاً على إضاءة السقف، والتى تمتلك القدرة على تغيير مظهر الغرفة تماماً باختلاف شدتها وجودتها. كما سنقوم بالتعرف على طرقها المختلفة ونقتبس الأفكار التى تنسجم مع منازلنا، كل هذا في 10 أفكارلإضاءة سقف مبهرة.

1- ثريا فاخرة

Chic Living Room homify غرفة المعيشة Blue living room,classic,modern,family room
homify

Chic Living Room

homify
homify
homify

تعد النجفة أو الثريا من الطرق المفضلة لإضاءة السقف ذو الارتفاع الكبير، واختيارها بتصميم غير تقليدي يضيف سحر ودراما على الأجواء فضلاً عن إضاءتها القوية والمبهرة.

2- سقف منخفض

Lounge das Jabuticabeiras, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة المعيشة
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

كما ذكرنا فالسقف المرتفع يسمح باعتماد ثريا سقف ضخمة لإضاءة المكان و إعطائها سحراً خاصاً، أما إذا كان سقف الغرفة منخفض فلا يصلح وضع نجفة بالمكان، ويفضل اعتماد طرق أبسط للإضاءة.

3- تقنية عالية

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture غرفة المعيشة
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

في منزل الأسرة العصرية ينبغي أن تكون الإضاءة حديثة وليست أنيقة فقط، وذلك عن طريق الاستعانة بعناصر إضاءة ذات مستويات تصلح لمختلف الأغراض، فالإضاءة الخافته للنوم والعالية للعمل وهكذا.

4- أضواء ال LED

Renders&Progetti, Giuseppe DE DONNO - architetto Giuseppe DE DONNO - architetto غرفة المعيشة
Giuseppe DE DONNO – architetto

Giuseppe DE DONNO - architetto
Giuseppe DE DONNO – architetto
Giuseppe DE DONNO - architetto

الإضاءة الليد LED تناسب غرف المعيشة والسفرة بامتياز وذلك لأنها تعطي إضاءة مبهرة مع توفير في استهلاك الكهرباء بنسبة كبيرة مما يناسب الاستخدام المستمر بدون تكبد مصارف كبيرة.

5- إضاءة ملونة

Semi-detached glory hole, Paul Wiggins Architects Paul Wiggins Architects غرفة المعيشة
Paul Wiggins Architects

Semi-detached glory hole

Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects
Paul Wiggins Architects

اعتمد إضاءة ملونة للسقف لتختبر مشاعر مختلفة أثناء وجودك في المنزل، كما يمكنك اختيار إضاءة ليد ملونة للتوفير وتزيين المكان في آن واحد.

6- إضاءة طبيعية

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture غرفة المعيشةرفوف
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

نرى أن المصمم استبدل مصباح السقف بآشعة الشمس الذهبية في الإضاءة ، وذلك من خلال النوافذ الكبيرة في السقف المائل والتى أتاحت دخول قدر هائل من النور الطبيعي للمكان.

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7- إضاءة متنوعة

Casa M, tizianavitielloarchitetto tizianavitielloarchitetto غرفة المعيشة
tizianavitielloarchitetto

tizianavitielloarchitetto
tizianavitielloarchitetto
tizianavitielloarchitetto

الغرفة مشرقة ومبهرة بفضل الإضاءة المتنوعة للسقف، فنجد اعتماد مصابيح عصرية التصميم مع إضاءة صفراء دافئة من تجاويف السقف بالإضافة إلى وحدات الإضاءة المعروفة بال spotlights.

8- إضاءة خطية

Cucina su misura - Formarredo Due & Key Sbabo Cucine, Formarredo Due design 1967 Formarredo Due design 1967 مطبخ White
Formarredo Due design 1967

Formarredo Due design 1967
Formarredo Due design 1967
Formarredo Due design 1967

كثيراً ما نشاهد الإضاءة الخطية في تصاميم الأسلوب التبسيطي، وذلك لإذاءتها الجيدة بجانب مظهرها الأنيق وتميزها بالحد الأدنى من التفاصيل.

9 إضاءة سقف متحركة

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects غرفة المعيشة
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

إضاءة السقف المتحركة تأتي على هيئة كشافات صغيرة مثبته على مجرى معدني مما يجعلها قابلة للحركة في هذا المجرى لتسليط الضوء على المكان الذي نريده في الغرفة.

10- إضاءة معلقة

House Sar , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House Sar

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

يقصد بالإضاءة المعلقة هي الإضاءة المدمجة بالسقف المعلق المصنوع من الجيسوم بورد، ويتميز هذا النوع من الإضاءة بمظهره المبتكر والحديث الذي يناسب غرف المعيشة والاستقبال لخلق أجواء ترحيبية مثيرة وتسليط الضوء على مناطق محددة بالمكان.

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