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11 فكرة مبتكرة لترتيب أغراض الحمام

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
DEPARTAMENTO EN PARQUES POLANCO, CDMX, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores حمام
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بدلاً من وضع أغراض الحمام في مكان آخر مثل المطبخ، وبدلاً من مواجهة الفوضى والعشوائية كل يوم في الحمام، يمكنك الآن الاستعانة بأفكارنا المبتكرة لترتيب وتنظيم الحمام بطريقة مدهشة. تابع معنا 11 فكرة مبتكرة لترتيب أغراض الحمام لنلهمكبأجمل الأفكار…

1- رفوف وسلال بيضاء

Дизайн-проект “Современная классика”, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB حمام
Дизайн-студия HOLZLAB

Дизайн-студия HOLZLAB
Дизайн-студия HOLZLAB
Дизайн-студия HOLZLAB

اعتدنا على سلال الخوص بلونها الخشبي الدافيء، ولكننا اليوم نراها بمظهر غير تقليدي باللون الأبيض الرائع مع رفوف بيضاء لترتيب أغراض الحمام بطريقة سهلة وعملية.

2- رف معدني باللون الأسود

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos حمام
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

نرى رف معدني باللون الأسود أسفل الحوض ذو الإضاءة المبهرة، ويتميز هذا الحمام بتعدد خاماته المستخدمة فنجد الأحجار في الحائط والرخام في البانيو والأرضيات ونرى الرف المعدني الأسود كما ذكرنا من قبل، مما جعل الحمام غنياً بالتفاصيل ومفعم بالأناقة.

3- خزانات مفتوحة ومغلقة

MOLTIPLICARE GLI SPAZI IN ORIZZONALE E VERTICALE, Azzurra Lorenzetto Azzurra Lorenzetto حمام
Azzurra Lorenzetto

Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto

تنوع مظهرالخزانة بين المفتوح والمغلق لإثراء التصميم والإستفادة من مزايا كل من النوعين في ترتيب أغراض الحمام.

4- أشكال متنوعة

House B - House Design , Redesign Interiors Redesign Interiors حمام
Redesign Interiors

Redesign Interiors
Redesign Interiors
Redesign Interiors

تم اعتماد 3 أشكال من أساليب التنظيم في هذا الحمام، فنرى رف صغير وبسيط مع شماعة معدنية رقيقة بالإضافة إلى صندوق خشبي، مما أعطى حائط الحمام مظهر جمالي رائع.

5- رف من السيراميك

Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR حمام
Stach &amp; Daiker GbR

Stach & Daiker GbR
Stach &amp; Daiker GbR
Stach & Daiker GbR

نجد هنا رف من السيراميك مع إضاءة مميزة بجانب البانيو مباشرة لترتيب أغراض الاستحمام وجعلها في متناول الأيدي.

6- رفوف في تجاويف الحائط

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify حمام
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

في هذا الحمام ذو النمط الصناعي الجريء نجد رفوف باللون الأسود بداخل حائط السراميك الأبيض مما يثمر عن تباين رائع ولافت للانتباه، بالإضافة إلى توفير أماكن مناسبة لتخزين الشراشف والصابون.

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7- دولاب خفي

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

نجد هنا ركن سري من الحمام يحتوى على رفوف عملية تختفى وراء ابواب منزلقة، وذلك من أجل وضع الغسالة والملابس في مكان بعيد عن الأعين والحفاظ على مظهر الحمام الرائق.

8- فكرة مبتكرة

DEPARTAMENTO EN PARQUES POLANCO, CDMX, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores حمام
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

في هذا الحمام الأنيق ذو الحائط البراق من السيراميك الأسود اللامع، نجد أسفل الحوض فكرة مبتكرة لترتيب المناشف على أسياخ طويلة من المعدن باللون الأسود، والتى يمكن اقتباسها في حمام منزلك بسهولة وبأقل التكاليف.

9- صناديق خشبية مغلقة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

فكرة أخرى يمكن الاستعانة بها في تنظيم الحمام، وهي الصناديق الخشبية المغلقة التى يمكن أن ضعها بطريقة متقابلة بحيث تبدو كأنها تنعكس على الحائط.

10- طاولة خشبية

Beach Front House, JSD Interiors JSD Interiors حمام Grey
JSD Interiors

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

يمكن استخدام طاولة خشبية بسيطة لتنظيم المناشف، وأيضاً لتجميل الحمام من خلال تزيينها بمزهرية من الورود الرقيقة.

11- سلم عملي

Beach Front House, JSD Interiors JSD Interiors حمام بلاط Grey
JSD Interiors

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

لمحبي الخروج عن المألوف وهواة التجديد نحضر إليهم تلك الفكرة، وهي استخدام سلم صغير في تنظيم الأغراض بصورة مبتكرة وشبابية.

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