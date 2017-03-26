بدلاً من وضع أغراض الحمام في مكان آخر مثل المطبخ، وبدلاً من مواجهة الفوضى والعشوائية كل يوم في الحمام، يمكنك الآن الاستعانة بأفكارنا المبتكرة لترتيب وتنظيم الحمام بطريقة مدهشة. تابع معنا 11 فكرة مبتكرة لترتيب أغراض الحمام لنلهمكبأجمل الأفكار…
اعتدنا على سلال الخوص بلونها الخشبي الدافيء، ولكننا اليوم نراها بمظهر غير تقليدي باللون الأبيض الرائع مع رفوف بيضاء لترتيب أغراض الحمام بطريقة سهلة وعملية.
نرى رف معدني باللون الأسود أسفل الحوض ذو الإضاءة المبهرة، ويتميز هذا الحمام بتعدد خاماته المستخدمة فنجد الأحجار في الحائط والرخام في البانيو والأرضيات ونرى الرف المعدني الأسود كما ذكرنا من قبل، مما جعل الحمام غنياً بالتفاصيل ومفعم بالأناقة.
تنوع مظهرالخزانة بين المفتوح والمغلق لإثراء التصميم والإستفادة من مزايا كل من النوعين في ترتيب أغراض الحمام.
تم اعتماد 3 أشكال من أساليب التنظيم في هذا الحمام، فنرى رف صغير وبسيط مع شماعة معدنية رقيقة بالإضافة إلى صندوق خشبي، مما أعطى حائط الحمام مظهر جمالي رائع.
نجد هنا رف من السيراميك مع إضاءة مميزة بجانب البانيو مباشرة لترتيب أغراض الاستحمام وجعلها في متناول الأيدي.
في هذا الحمام ذو النمط الصناعي الجريء نجد رفوف باللون الأسود بداخل حائط السراميك الأبيض مما يثمر عن تباين رائع ولافت للانتباه، بالإضافة إلى توفير أماكن مناسبة لتخزين الشراشف والصابون.
نجد هنا ركن سري من الحمام يحتوى على رفوف عملية تختفى وراء ابواب منزلقة، وذلك من أجل وضع الغسالة والملابس في مكان بعيد عن الأعين والحفاظ على مظهر الحمام الرائق.
في هذا الحمام الأنيق ذو الحائط البراق من السيراميك الأسود اللامع، نجد أسفل الحوض فكرة مبتكرة لترتيب المناشف على أسياخ طويلة من المعدن باللون الأسود، والتى يمكن اقتباسها في حمام منزلك بسهولة وبأقل التكاليف.
فكرة أخرى يمكن الاستعانة بها في تنظيم الحمام، وهي الصناديق الخشبية المغلقة التى يمكن أن ضعها بطريقة متقابلة بحيث تبدو كأنها تنعكس على الحائط.
يمكن استخدام طاولة خشبية بسيطة لتنظيم المناشف، وأيضاً لتجميل الحمام من خلال تزيينها بمزهرية من الورود الرقيقة.
لمحبي الخروج عن المألوف وهواة التجديد نحضر إليهم تلك الفكرة، وهي استخدام سلم صغير في تنظيم الأغراض بصورة مبتكرة وشبابية.