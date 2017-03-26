11 فكرة مبتكرة لترتيب أغراض الحمام

نجد هنا ركن سري من الحمام يحتوى على رفوف عملية تختفى وراء ابواب منزلقة، وذلك من أجل وضع الغسالة والملابس في مكان بعيد عن الأعين والحفاظ على مظهر الحمام الرائق.