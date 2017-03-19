الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

13 فكرة لتقسيم المساحات… حتي في أصغر المساحات!

آية منير آية منير
Casa de Piedra, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Loading admin actions …

هل تفكر في تصميم منزل أحلامك، هل تمتلك مساحة مفتوحة غير مقسمة لفراغ الاستقبال، قد تظن أنه من الأفضل الفراغات المقسمة مسبقا حتى تصبح تصميمها مهمة سهلة، ولكن مع هوميفاي اليوم نقدم لك 13 فكرة رائعة لتقسيم فراغات مفتوحة ستساعدك في تصميم منزلك دون الحاجة للجوء إلى خبير..

1. فاصل ديكوري..

2-poziomowe mieszkanie, Perfect Space Perfect Space غرفة المعيشة
Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
Perfect Space

نبدأ الحلول بأكثرها شيوعا وانتشارا في منازلنا، وهي الفواصل الديكورية، سواء كانت من الخشب أو الجيبسوم بورد أو معدنية، في النهاية تقوم بالدور المطلوب منها وهى فصل وتقسيم الفراغات دون عزلها عن بعض ..

2. مستويات مختلفة..

Haus Kleinmachnow, Müllers Büro Müllers Büro غرفة السفرة
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

من أفضل وأجمل الأفكار التى تناسب المساحات الواسعة والتى على عكس ما نعتقد أنه من السهل تصميمها، ولكن في الواقع نقع في أزمة تنظيمها وترتيبها، اختلاف المستويات يحقق نتيجة مذهلة في مثل هذه التصميمات ..

3. اختلاف ألوان الجدران..

Casa Camet Norte, Susana Bellotti Arquitectos Susana Bellotti Arquitectos غرفة السفرة
Susana Bellotti Arquitectos

Susana Bellotti Arquitectos
Susana Bellotti Arquitectos
Susana Bellotti Arquitectos

اختلاف ألوان وتباين درجاتها سواء كان في الجدران أو الأرضيات أو الأسقف، يخلق تقسيم غير ادي ولكنه ملموس وملحوظ جدا، حلول سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بنفسك دون الاستعانة بخبير..

4. حائط غير مكتمل

VALLE VERDE 43, RAVE Arch RAVE Arch غرفة السفرة
RAVE Arch

RAVE Arch
RAVE Arch
RAVE Arch

ما رأيك في حائط غير مكتمل لفصل الفراغات وتقسيمها وإضافة قليل من الخصوصية لغرفة الطعام مثلا..

5. تقسيم تخيلي..

VENEROS, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة السفرة
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

الترتيب والتقسيم التخيلي للأثاث يقوم بدوره على الرغم من افتقاره للفواصل المادية ..

6. المساحات المفتوحة..

Casa de Piedra, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

تظل المساحات المفتوحة لها سحرها وفخامتها التى تخطف القلوب والعيون، وخاصة مع علو الارتفاع وتصميمها وترتيبها بشكل ذكي..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. أبواب عملية..

JVS, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

الأبواب المنزلقة والمنطبقة من أكثر الحلول العملية التى يلجأ لها الخبراء لفصل الفراغات وخاصة حين الحاجة لإضافة قليل من الخصوصية لأحد الغرف ..

8. تعدد الاستخدامات..

148 m2 de uma remodelação no centro do Porto, URBAstudios URBAstudios الممر والمدخل
URBAstudios

URBAstudios
URBAstudios
URBAstudios

من أكثر الأفكار الذكية التى ستحتاج أن تمتلكها بمنزلك، هو الأفكار والعناصر المتعددة الاستخدامات، فمثلا فاصل على هيئة جدار يمتد بارتفاع دورين، ولكن استخدامه في الدور الأرضي مختلف تماما عن تصميمه في الدور العلوي…

9. سحر الإضاءة..

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

في المساحات الصغيرة ستجد صعوبة في فصل الفراغات المفتوحة عن طريق جدار أو فاصل صامت، لذا تأتي الإضاءة بسحرها لتقوم بدور رائع في إضافة بعد بصري مميز..

10. استغلال الأركان..

SUDOKU Bookshelves CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET غرفة المعيشة
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

SUDOKU Bookshelves

CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

من ضمن الأفكار الرائعة والمميزة لتقسيم الفراغات في المساحات الصغيرة، هي استغلال الأركان واستخدامها كفاصل عملي لخلق غرفة منفصلة وفي نفس الوقت مكتبة رائعة لتنظيم كتبك المفضلة..

11. رؤية عامة..

CASA LAURELES, Diseño Integral En Madera S.A de C.V. Diseño Integral En Madera S.A de C.V. غرفة المعيشة
Diseño Integral En Madera S.A de C.V.

Diseño Integral En Madera S.A de C.V.
Diseño Integral En Madera S.A de C.V.
Diseño Integral En Madera S.A de C.V.

نحتاج بعد الانتهاء من التصميم لرؤية عامة واكثر شمولية للمنزل، لإعادة النظر في ترتيب المنزل، فمن خلال هذه النظرة ستعيد التفكير في حلول أكثر عملية ..

12. حائط ولكن..

Un appartement gipsy/industriel en région parisienne, espaces & déco espaces & déco غرفة نوم
espaces &amp; déco

espaces & déco
espaces &amp; déco
espaces & déco

إن كنت بالفعل تجد في منزلك حائط قائم لييقسم الفراغات، وتجد أنه عائق لرؤية أفضل وإضاءة مريحة، قم بتصميم لوحة فنية بنقوش مفرغة ليتحول إلى حلقة وصل رائعة بين الغرف..

13. غرف مشتركة ..

Медовая геометрия, CO:interior CO:interior غرفة المعيشة
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

إن كنت تمتلك منزل صغير والغرف الرئيسية مشتركة دون فاصل، والمساحة صغيرة لا يمكنك استخدام بعض الحلول للحفاظ على مساحة الحركة والإضاءة بشكل سليم، فالحل هنا هي الفواصل الخادعة والتى تتكون غالبا من تكوينات منها المصمت ومنها المفرغ لتحافظ على خصوصية الغرف دون اللجوءء لحلو تؤثر بالسلب على المساحة والرؤية البصرية..

يمكنك قراءة…  منعاً للفوضي: 9 حلول ذكية لترتيب الأحذية

منزل مبهج ملئ بالأفكار المبتكرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً