13 فكرة لتقسيم المساحات… حتي في أصغر المساحات!

هل تفكر في تصميم منزل أحلامك، هل تمتلك مساحة مفتوحة غير مقسمة لفراغ الاستقبال، قد تظن أنه من الأفضل الفراغات المقسمة مسبقا حتى تصبح تصميمها مهمة سهلة، ولكن مع هوميفاي اليوم نقدم لك 13 فكرة رائعة لتقسيم فراغات مفتوحة ستساعدك في تصميم منزلك دون الحاجة للجوء إلى خبير..
نبدأ الحلول بأكثرها شيوعا وانتشارا في منازلنا، وهي الفواصل الديكورية، سواء كانت من الخشب أو الجيبسوم بورد أو معدنية، في النهاية تقوم بالدور المطلوب منها وهى فصل وتقسيم الفراغات دون عزلها عن بعض ..
من أفضل وأجمل الأفكار التى تناسب المساحات الواسعة والتى على عكس ما نعتقد أنه من السهل تصميمها، ولكن في الواقع نقع في أزمة تنظيمها وترتيبها، اختلاف المستويات يحقق نتيجة مذهلة في مثل هذه التصميمات ..
اختلاف ألوان وتباين درجاتها سواء كان في الجدران أو الأرضيات أو الأسقف، يخلق تقسيم غير ادي ولكنه ملموس وملحوظ جدا، حلول سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بنفسك دون الاستعانة بخبير..
ما رأيك في حائط غير مكتمل لفصل الفراغات وتقسيمها وإضافة قليل من الخصوصية لغرفة الطعام مثلا..
الترتيب والتقسيم التخيلي للأثاث يقوم بدوره على الرغم من افتقاره للفواصل المادية ..
تظل المساحات المفتوحة لها سحرها وفخامتها التى تخطف القلوب والعيون، وخاصة مع علو الارتفاع وتصميمها وترتيبها بشكل ذكي..
الأبواب المنزلقة والمنطبقة من أكثر الحلول العملية التى يلجأ لها الخبراء لفصل الفراغات وخاصة حين الحاجة لإضافة قليل من الخصوصية لأحد الغرف ..
من أكثر الأفكار الذكية التى ستحتاج أن تمتلكها بمنزلك، هو الأفكار والعناصر المتعددة الاستخدامات، فمثلا فاصل على هيئة جدار يمتد بارتفاع دورين، ولكن استخدامه في الدور الأرضي مختلف تماما عن تصميمه في الدور العلوي…
في المساحات الصغيرة ستجد صعوبة في فصل الفراغات المفتوحة عن طريق جدار أو فاصل صامت، لذا تأتي الإضاءة بسحرها لتقوم بدور رائع في إضافة بعد بصري مميز..
من ضمن الأفكار الرائعة والمميزة لتقسيم الفراغات في المساحات الصغيرة، هي استغلال الأركان واستخدامها كفاصل عملي لخلق غرفة منفصلة وفي نفس الوقت مكتبة رائعة لتنظيم كتبك المفضلة..
نحتاج بعد الانتهاء من التصميم لرؤية عامة واكثر شمولية للمنزل، لإعادة النظر في ترتيب المنزل، فمن خلال هذه النظرة ستعيد التفكير في حلول أكثر عملية ..
إن كنت بالفعل تجد في منزلك حائط قائم لييقسم الفراغات، وتجد أنه عائق لرؤية أفضل وإضاءة مريحة، قم بتصميم لوحة فنية بنقوش مفرغة ليتحول إلى حلقة وصل رائعة بين الغرف..
إن كنت تمتلك منزل صغير والغرف الرئيسية مشتركة دون فاصل، والمساحة صغيرة لا يمكنك استخدام بعض الحلول للحفاظ على مساحة الحركة والإضاءة بشكل سليم، فالحل هنا هي الفواصل الخادعة والتى تتكون غالبا من تكوينات منها المصمت ومنها المفرغ لتحافظ على خصوصية الغرف دون اللجوءء لحلو تؤثر بالسلب على المساحة والرؤية البصرية..
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