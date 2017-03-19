13 فكرة لتقسيم المساحات… حتي في أصغر المساحات!

هل تفكر في تصميم منزل أحلامك، هل تمتلك مساحة مفتوحة غير مقسمة لفراغ الاستقبال، قد تظن أنه من الأفضل الفراغات المقسمة مسبقا حتى تصبح تصميمها مهمة سهلة، ولكن مع هوميفاي اليوم نقدم لك 13 فكرة رائعة لتقسيم فراغات مفتوحة ستساعدك في تصميم منزلك دون الحاجة للجوء إلى خبير..