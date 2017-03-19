منزل مبهج ملئ بالأفكار المبتكرة

مع بهجة الألوان ولمسات رائعة من الاخشاب ولوحة فنيه وعناصر حديثة وتقليدية، يأتي تصميم هذا المنزل المبهج ليضم مجموعة من الافكار المبتكرة والتباين الرائع والمميز، سنطوف معا في رحلة مبدعة بين أركان منزلنا اليوم لنتمتع بتفاصيل رائعة ستستمتع بالتأكيد وقد تساعدك في تصميم منزلك، مع هوميفاي ستجد كل جديد دائما..
في بداية جولتنا نجد المطبخ الحديث بتصميم عصري ومبتكر ومميز مع ألوان جديدة تتناسق مع الأبيض، وخطوط هندسية مائلة تتوازى مع خطوط صفراء زُينت الأرضيات الخشبية، مع ظلال أشعة الشمس تأتى من نافذة علوية تضئ الفراغ بشكل مبتكر، صمم المطبخ بشكل ذكي حيث جاء الجزء االسفلي بزاوية حادة على شكل حرف L بلون جديد وهو البنفسجي وهو غير معتاد الاستخدام في المطابخ كما نعلم ولكنه كان موفقا للغاية..
بين المطبخ وغرفة المعيشة، يقودنا ممر بالخطوط الصفراء أيضا، فيما نلمح خزانة خشبية تقليدية تشغل زاوية بين جدار وعمود، لاستغلال امثل لكل ركن في هذا المنزل المميز..
والآن حان دور غرفة المعيشة والتى قد اتخذت النصيب الأكبر من البهجة والإشراق في هذا التصميم، أبواب زجاجية للشرفة تسمح بإضاءة طبيعية قوية ومشرقة، سقف مائل يضيف لمسة رائعة للفراغ، استخدام اللون الأبيض لتكن عنوان السعة والراحة، تكونت من جزأين بألوان متباينة ومميزة، البنفسي الغامق والتركواز المشرق، زُينت الجدران بلوحات انيقة و أرفف عملية لقطع ديكورية مميزة وكتب مفضلة .. وتستمر معنا الخطوط الصفراء والتى تجعلك تشعر بأنها مسارك الخاص داخل المنزل وفي كل فراغ..
تخبرك الخطوط الصفراء باتجاهك داخل هذا المنزل المبتكر، حيث ستأخذنا إلى ممر أنيق حيث في احد أركانه نجد مكتبة مميزة بتصميم قديم وعتيق، بألوان حيادية مكونة من ادراج وخزائن محكمة لتجمع أكبر قدر من المحتويات القيمة، اختار لها المصمم لون رمادي داكن يتباين مع الأبيض ويتناغم مع لون الرضيات، نجح المصمم في استغلال هذه المساحة الكبيرة والتى كانت ستضيع بلا فائدة وتصبح فقط كممر..
هناك بعيد ستجد باب المنزل الرئيسي باللون الأسود، وبالخطوط الصفراء يصل بنا لغرفة الطعام المميزة، ستجذبك بتفاصيلها وأناقتها وبتكوينها المبتكر، طاولة رائعة مبهجة وبتصميم جديد ونادر ومكتبة أنيقة خشبية مميزة بلمسة تقليدية، ستجد النجفة حديثة جدا، وتأتي اللوحة المميزة على الجدار الجانبي بألوان متباينة ورائعة..
استكمالا لهذا العمل النادر والرائع، تأتي هذه الغرفة بتفاصيل فنية وكأنها متحف مميز، مع تداخل ألوان رائعة وخامات مميزة، تأتي لوحات فينة تزين الجدار الخلفي للسرير، بالنغمات البنفسجية والبرتقالية، مع تداخل أنيق من الدرجة الداكنة للرمادي مزينًا النصف السفلي من الجدار الأبيض تتمتع الغرفة باكملها بنعومة كلاسيكية وحداثة صارخة ولكن في تناغم وابداع…
حمام غرفة النوم، تزين بالدرجة البنفسجية المبهجة، مع مرآة كبيرة أضيئت بقوة، وحوض صغيرمع منضدة بنفسجية داكنة، ويظهر في المرآة انعكاس لوحة بيضاء تشبه علامة للسيدات فقط..
يبدو الحمام أكثر فخامة من أجزاء المنزل الأخرى التي يغلب عليها الأجواء المرحة، حيث جمع بين الأبيض والبني في الجدران والأرضية، بتصميات عصرية أنيقة، وغرفة استحمام زجاجية..
ننهي جولتنا في الحديقة الخارجية، التي جمعت بين العشب، والأخشاب، فيما وضعت أسرة خشبية للاسترخاء تحت أشعة الشمس الدافئة، والاستمتاع بالطبيعة والخصوصية التي يوفرها السور الخشبي والأسمنتي..
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