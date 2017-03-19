منزل مبهج ملئ بالأفكار المبتكرة

تخبرك الخطوط الصفراء باتجاهك داخل هذا المنزل المبتكر، حيث ستأخذنا إلى ممر أنيق حيث في احد أركانه نجد مكتبة مميزة بتصميم قديم وعتيق، بألوان حيادية مكونة من ادراج وخزائن محكمة لتجمع أكبر قدر من المحتويات القيمة، اختار لها المصمم لون رمادي داكن يتباين مع الأبيض ويتناغم مع لون الرضيات، نجح المصمم في استغلال هذه المساحة الكبيرة والتى كانت ستضيع بلا فائدة وتصبح فقط كممر..