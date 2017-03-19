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منزل مبهج ملئ بالأفكار المبتكرة

آية منير آية منير
CASA M: LINEE CROMATICHE, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة المعيشة
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مع بهجة الألوان ولمسات رائعة من الاخشاب ولوحة فنيه وعناصر حديثة وتقليدية، يأتي تصميم هذا المنزل المبهج ليضم مجموعة من الافكار المبتكرة والتباين الرائع والمميز، سنطوف معا في رحلة مبدعة بين أركان منزلنا اليوم لنتمتع بتفاصيل رائعة ستستمتع بالتأكيد وقد تساعدك في تصميم منزلك، مع هوميفاي ستجد كل جديد دائما..

مطبخ حديث ومميز..

CASA M: LINEE CROMATICHE, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini مطبخ
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

في بداية جولتنا نجد المطبخ الحديث بتصميم عصري ومبتكر ومميز مع ألوان جديدة تتناسق مع الأبيض، وخطوط هندسية مائلة تتوازى مع خطوط صفراء زُينت الأرضيات الخشبية، مع ظلال أشعة الشمس تأتى من نافذة علوية تضئ الفراغ بشكل مبتكر، صمم المطبخ بشكل ذكي حيث جاء الجزء االسفلي بزاوية حادة على شكل حرف L بلون جديد وهو البنفسجي وهو غير معتاد الاستخدام في المطابخ كما نعلم ولكنه كان موفقا للغاية..

ممر يجمع بين المطبخ والمعيشة

CASA M: LINEE CROMATICHE, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة المعيشة
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

بين المطبخ وغرفة المعيشة، يقودنا ممر بالخطوط الصفراء أيضا، فيما نلمح خزانة خشبية تقليدية تشغل زاوية بين جدار وعمود، لاستغلال امثل لكل ركن في هذا المنزل المميز..

غرف معيشة رائعة..

CASA M: LINEE CROMATICHE, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة المعيشة
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

والآن حان دور غرفة المعيشة والتى قد اتخذت النصيب الأكبر من البهجة والإشراق في هذا التصميم، أبواب زجاجية للشرفة تسمح بإضاءة طبيعية قوية ومشرقة، سقف مائل يضيف لمسة رائعة للفراغ، استخدام اللون الأبيض لتكن عنوان السعة والراحة، تكونت من جزأين بألوان متباينة ومميزة، البنفسي الغامق والتركواز المشرق، زُينت الجدران بلوحات انيقة و أرفف عملية لقطع ديكورية مميزة وكتب مفضلة .. وتستمر معنا الخطوط الصفراء والتى تجعلك تشعر بأنها مسارك الخاص داخل المنزل وفي كل فراغ..

ممر عملي..

CASA M: LINEE CROMATICHE, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة المعيشة
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

تخبرك الخطوط الصفراء باتجاهك داخل هذا المنزل المبتكر، حيث ستأخذنا إلى ممر أنيق حيث في احد أركانه نجد مكتبة مميزة بتصميم قديم وعتيق، بألوان حيادية مكونة من ادراج وخزائن محكمة لتجمع أكبر قدر من المحتويات القيمة، اختار لها المصمم لون رمادي داكن يتباين مع الأبيض ويتناغم مع لون الرضيات، نجح المصمم في استغلال هذه المساحة الكبيرة والتى كانت ستضيع بلا فائدة وتصبح فقط كممر..

غرفة طعام ..

CASA M: LINEE CROMATICHE, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة السفرة
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

هناك بعيد ستجد باب المنزل الرئيسي باللون الأسود، وبالخطوط الصفراء يصل بنا لغرفة الطعام المميزة، ستجذبك بتفاصيلها وأناقتها وبتكوينها المبتكر، طاولة رائعة مبهجة وبتصميم جديد ونادر ومكتبة أنيقة خشبية مميزة بلمسة تقليدية، ستجد النجفة حديثة جدا، وتأتي اللوحة المميزة على الجدار الجانبي بألوان متباينة ورائعة..

غرفة نوم أم متحف فني..

CASA M: LINEE CROMATICHE, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة نوم
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

استكمالا لهذا العمل النادر والرائع، تأتي هذه الغرفة بتفاصيل فنية وكأنها متحف مميز، مع تداخل ألوان رائعة وخامات مميزة، تأتي لوحات فينة تزين الجدار الخلفي للسرير،  بالنغمات البنفسجية والبرتقالية، مع تداخل أنيق من الدرجة الداكنة للرمادي مزينًا النصف السفلي من الجدار الأبيض تتمتع الغرفة باكملها بنعومة كلاسيكية وحداثة صارخة ولكن في تناغم وابداع…

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حمام خاص..

CASA M: LINEE CROMATICHE, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini حمام
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

حمام غرفة النوم، تزين بالدرجة البنفسجية المبهجة، مع مرآة كبيرة أضيئت بقوة، وحوض صغيرمع منضدة بنفسجية داكنة، ويظهر في المرآة انعكاس لوحة بيضاء تشبه علامة للسيدات فقط..

الحمام الرئيسي..

CASA M: LINEE CROMATICHE, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini حمام
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

يبدو الحمام أكثر فخامة من أجزاء المنزل الأخرى التي يغلب عليها الأجواء المرحة، حيث جمع بين الأبيض والبني في الجدران والأرضية، بتصميات عصرية أنيقة، وغرفة استحمام زجاجية..

ارتفاع كبير ونافذة علوية..

CASA M: LINEE CROMATICHE, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini حمام
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

حديقة خاصة..

CASA M: LINEE CROMATICHE, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini حديقة
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

ننهي جولتنا في الحديقة الخارجية، التي جمعت بين العشب، والأخشاب، فيما وضعت أسرة خشبية للاسترخاء تحت أشعة الشمس الدافئة، والاستمتاع بالطبيعة والخصوصية التي يوفرها السور الخشبي والأسمنتي..

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