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10 نماذج مختلفة لأبواب رائعة

آية منير آية منير
Porte Scorrevoli, Staino&Staino Staino&Staino شبابيك
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الأبواب هي حلقات الوصل بين فراغات المنزل، فأختيارك لباب المنزل أو أبواب غرفه، واحد من أهم الأشياء التي يجب اخذها في الأعتبار قبل البدء في تأثيث  المنزل بالكامل،  فالأبواب داخل المنزل تتحدث جمالاً وسحراً بمنتهى البساطة من خلال بعض لمسات الديكور البسيطة وخارجها هي عنوان جمالها وواجهتها، حيث أنها الأنطباع الأول ولأنه يدوم لذا عليك أن تكن على قدر من الجمالوالأناقة، واليوم 10 نماذج مختلفة لأبواب رائعة لمحبي الأناقة التميز..

1. تصميم خشبي نادر..

CASA BNG, BLOS Arquitectos BLOS Arquitectos شبابيك نحاس/برونز
BLOS Arquitectos

BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos

تصميم لباب خشبي نادر يصلح لباب خارجي رئيسي للمنزل، أو باب لشرفة خاصة أو حديقة خلفية، بتصميم مفرغ على هيئة أوراق شجر متناثرة، كل ذلك يمكنه ان يظهر على هيئة وحدات ثابتة، أما الجزء المتخرك المفصلي جاء مصمت ثابت ذو مقبض معدني أنيق..

2. الحدائة والبساطة عنوان التصميم..

Porte Scorrevoli, Staino&Staino Staino&Staino شبابيك
Staino&amp;Staino

Staino&Staino
Staino&amp;Staino
Staino&Staino

باللون الأبيض والزجاج غير الشفاف يأتي باب منزلق داخل المنزلك وعلى عكس المعتاد مجراه يكن بالأعلى لا بالأسفل، من الممكن ان يتكون من ضلفة متحركة وأخرى ثابتة، حسب رغبتك واحتياجك لذلك..

3. تصميم معدني..

Puertas de exterior, Timberplan Timberplan شبابيك
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

تصميم غريب وجديد ولكنه سينال إعجابك، باب معدني مقسم إلى شرائح متساوية، مصفح أو دون ذلك لكنه عملي وقوي ورائع ويعكس جرأة في الاختيار..

4. باب وشباك..

Einfamilienhaus bei Ulm, Karl Moll GmbH Karl Moll GmbH شبابيك
Karl Moll GmbH

Karl Moll GmbH
Karl Moll GmbH
Karl Moll GmbH

باب خشبي يلاحقه شباك مميز، بوحدة زجاجية رائعة كنافذة على العالم وحلقة وصل..

5. باب دوار..

New Canaan Residence, Specht Architects Specht Architects شبابيك
Specht Architects

New Canaan Residence

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

على عكس ما تعودنا أن يأتي الباب الدوار بعدة ضلف ومجرى دائي، يأتي مثل هذا التصميم ليضرب بهذه القاعدة الحائط، ويكتفي المصمم بضلفة واحدة بمجرى علوي، ولا حاجة لأكثر من ذلك.. يُستخدم كباب خارجي او باب لشرفتك الخاصة..

6. باب ذهبي غاية في الفخامة..

Ambienti Luxury, Romagnoli Porte Romagnoli Porte شبابيك
Romagnoli Porte

Romagnoli Porte
Romagnoli Porte
Romagnoli Porte

لمحبي الفخامة والكلاسيكية إليكم مثل هذا النموذج حيث صُمم مطلي بالذهب، بإطار اللون الاسود مطعم بزخارف ونقوش ذهبية، مثال رائع لأبواب داخلية في المنزل ..

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7. شرائح من الزجاج..

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. شبابيك
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

من الممكن ان تتخلل شرائح زجاجية الباب الرئيسي وبشكل متساوي وأنيق، تعمل على انتشار الضوء من خلالها وكحلقة وصل بين المنزل والعالم الخارجي..

8. تصميم من الطبيعة..

Paisajismo, Fainzilber Arqts. Fainzilber Arqts. شبابيك
Fainzilber Arqts.

Fainzilber Arqts.
Fainzilber Arqts.
Fainzilber Arqts.

هنا التصميم جاء بروح الطبيعة حيث رُتبت الشرائح بشكل غير منتظم وعشوائي وزُينت جوانب الباب بوحدات الزرع لتتألق الطبيعة بكل عناصر حيث خشب وحجر ونباتات خضراء..

9. لوحة للطباشير..

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht أبواب منزلقة
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

لمزيد من البهجة والابتكار، باب منزلق كلوحة للطباشير، لكتابة ما تريد مشاكرته مع عائلتك ولإعطاء فرصة لطفلك بالإبداع والفن، أما الضلفة الأخرى كانت من هيكل خشبي ولوح زجاجي متميز..

10. يختبئ وراء جدار..

A different way to open up... homify شبابيك doors,door
homify

A different way to open up…

homify
homify
homify

هنا التصميم يصلح للفراغات الصغيرة والتى تحتاج لحلول ذكية ومبتكرة لتخطي الازمة، باب منزلق مكون من ضلفة واحدة يختبئ وراء جدار، خدعة جميلة ولكنها عملية ..

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