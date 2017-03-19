الأبواب هي حلقات الوصل بين فراغات المنزل، فأختيارك لباب المنزل أو أبواب غرفه، واحد من أهم الأشياء التي يجب اخذها في الأعتبار قبل البدء في تأثيث المنزل بالكامل، فالأبواب داخل المنزل تتحدث جمالاً وسحراً بمنتهى البساطة من خلال بعض لمسات الديكور البسيطة وخارجها هي عنوان جمالها وواجهتها، حيث أنها الأنطباع الأول ولأنه يدوم لذا عليك أن تكن على قدر من الجمالوالأناقة، واليوم 10 نماذج مختلفة لأبواب رائعة لمحبي الأناقة التميز ..