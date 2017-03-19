الأبواب هي حلقات الوصل بين فراغات المنزل، فأختيارك لباب المنزل أو أبواب غرفه، واحد من أهم الأشياء التي يجب اخذها في الأعتبار قبل البدء في تأثيث المنزل بالكامل، فالأبواب داخل المنزل تتحدث جمالاً وسحراً بمنتهى البساطة من خلال بعض لمسات الديكور البسيطة وخارجها هي عنوان جمالها وواجهتها، حيث أنها الأنطباع الأول ولأنه يدوم لذا عليك أن تكن على قدر من الجمالوالأناقة، واليوم 10 نماذج مختلفة لأبواب رائعة لمحبي الأناقة التميز..
تصميم لباب خشبي نادر يصلح لباب خارجي رئيسي للمنزل، أو باب لشرفة خاصة أو حديقة خلفية، بتصميم مفرغ على هيئة أوراق شجر متناثرة، كل ذلك يمكنه ان يظهر على هيئة وحدات ثابتة، أما الجزء المتخرك المفصلي جاء مصمت ثابت ذو مقبض معدني أنيق..
باللون الأبيض والزجاج غير الشفاف يأتي باب منزلق داخل المنزلك وعلى عكس المعتاد مجراه يكن بالأعلى لا بالأسفل، من الممكن ان يتكون من ضلفة متحركة وأخرى ثابتة، حسب رغبتك واحتياجك لذلك..
تصميم غريب وجديد ولكنه سينال إعجابك، باب معدني مقسم إلى شرائح متساوية، مصفح أو دون ذلك لكنه عملي وقوي ورائع ويعكس جرأة في الاختيار..
باب خشبي يلاحقه شباك مميز، بوحدة زجاجية رائعة كنافذة على العالم وحلقة وصل..
على عكس ما تعودنا أن يأتي الباب الدوار بعدة ضلف ومجرى دائي، يأتي مثل هذا التصميم ليضرب بهذه القاعدة الحائط، ويكتفي المصمم بضلفة واحدة بمجرى علوي، ولا حاجة لأكثر من ذلك.. يُستخدم كباب خارجي او باب لشرفتك الخاصة..
لمحبي الفخامة والكلاسيكية إليكم مثل هذا النموذج حيث صُمم مطلي بالذهب، بإطار اللون الاسود مطعم بزخارف ونقوش ذهبية، مثال رائع لأبواب داخلية في المنزل ..
من الممكن ان تتخلل شرائح زجاجية الباب الرئيسي وبشكل متساوي وأنيق، تعمل على انتشار الضوء من خلالها وكحلقة وصل بين المنزل والعالم الخارجي..
هنا التصميم جاء بروح الطبيعة حيث رُتبت الشرائح بشكل غير منتظم وعشوائي وزُينت جوانب الباب بوحدات الزرع لتتألق الطبيعة بكل عناصر حيث خشب وحجر ونباتات خضراء..
لمزيد من البهجة والابتكار، باب منزلق كلوحة للطباشير، لكتابة ما تريد مشاكرته مع عائلتك ولإعطاء فرصة لطفلك بالإبداع والفن، أما الضلفة الأخرى كانت من هيكل خشبي ولوح زجاجي متميز..
هنا التصميم يصلح للفراغات الصغيرة والتى تحتاج لحلول ذكية ومبتكرة لتخطي الازمة، باب منزلق مكون من ضلفة واحدة يختبئ وراء جدار، خدعة جميلة ولكنها عملية ..
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