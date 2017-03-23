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10 تصميمات مودرن لورق الحائط لم تراها من قبل

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
NATURE, Freund GmbH Freund GmbH غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
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ربما فكرت في تجديد ديكور منزلك وتوقفت للحظة متسائلًا كيف يمكنك أن تقيم تغيير جذري في المكان؟.. انت هنا في المقال الصحيح الذي سيعطيك أفكار رائعة لجدران من ورق الحائط من شئنها أن تُحدث اختلاف كبير في بيتك، ونحن نقدم لك اليوم 10 تصميمات حديثة ومتنوعة لم تراها من قبل وستلهمك الفكرة لتجديد منزلك، بحيث يمكنك أن تختار منها التصميم الذي يناسبك.

1. قوالب خرسانية

NATURE, Freund GmbH Freund GmbH غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Freund GmbH

Freund GmbH
Freund GmbH
Freund GmbH

هذا التصميم لمُحبي التفاصيل القوية واللمسات الصلبة، لخلفية غرفة معيشة التي استخدمت ورق حائط بشكل قوالب خرسانية كبيرة وصلبة، ليرسم أنماط هندسية متساوية على الجدار باللون الرمادي الذي يترك طابع حيادي على الجدران يتماشى بسهولة مع كافة الاختيارات المتاحة للأثاث.

2. لمسة من الطبيعة

NATURE, Freund GmbH Freund GmbH حمامديكورات خشب
Freund GmbH

Freund GmbH
Freund GmbH
Freund GmbH

خشونة الجداران في هذا الحمام تنم عن لمسة جمالية رفيعة من وحي الطبيعة، فتبدو خلفية المراّة والطاولة شبيه لجزوع الأشجار، مع الأرضية الخشبية الجميلة التي تُكمل أجواء الحمام الطبيعية مع جزع الشجرة المُصمم ليكون علاقة تحمل الملابس.. ووحدة ورق الحائط قادر على أن يُعطيك هذا الشعور.

3. قوالب الطوب اللبن

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات طوب
homify

homify
homify
homify

إن اقتناء غرفة تجمع بين نمطين مختلفين كالنمط الحديث والنمط الريفي أمرًا رائعًا يُعطي تنوع وتميز للمكان، كما في هذا التصميم الذي تبدو تفاصيله حديثة من أثاث ونوافذ وأرضية وسجاد، مع لمسة ريفية لورق الحائط على شكل قوالب الطوب اللبن المتنوعة بين اللونين الفاتح والغامق في تصميم غير متساوي.

4. جوانب صخرية جميلة

Uygulamalar, 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke

4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke

في غرفة تتناغم بألوان رملية جميلة، كان الاختيار الأمثل لديكورات المكان هو استخدام جدران من ورق الحائط برسومات صخرية فاتحة تتماشى مع التفاصيل، فتبدو وكأنها صخور حقيقية للمسة طبيعية أنيقة بالغرفة.

5. لامع..!

Feature Wall Whitehouse Interiors غرفة السفرة
Whitehouse Interiors

Feature Wall

Whitehouse Interiors
Whitehouse Interiors
Whitehouse Interiors

يتألق اللون الأرجواني في تفاصيل هذه الغرفة بأناقة تستلزم جدران مميزة تُكمل الأجواء.. وقد استخدم ورق الحائط بشكله اللامع المُبهر باللون الوردي الجميل، مع خطوط مستقيمة لشكل حداثي رائع.

6. المناظر الطبيعية

Cherry blossom Pixers غرفة نوم Purple/Violet japan,japanese,cherry,blossom,wall mural,wallpaper
Pixers

Cherry blossom

Pixers
Pixers
Pixers

فقط ورق الحائط هو الوسيلة الوحيدة للحصول على كافة الأشكال المطلوبة للجدران.. هل تريد أن تشعر بوجودك في حديقة؟.. الاّن يمكن أن تأتي الحديقة نفسها إلى غرفتك، وذلك من خلال تصميمات ورق الحائط الرائعة والمختلفة، والتي يمكنك أن تنتقي منها الشكل الذي تريده.

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7. انماط هندسية للشعور بملمس مُبطن

Interiors, Mineheart Mineheart جدران وأرضياتورق الحائط
Mineheart

Interiors

Mineheart
Mineheart
Mineheart

بطبيعة الحال فإن اللون الوردي ليس هو الخيار الأول للجميع، ولكن استخدامه بنمط هندسي يجلعه يطرح نفسه، ويخلق الإيقاع الذي يعطي مساحة وديناميكية فريدة من نوعها. فإذا كنت ترغب في أشياء مختلفة وحس مميز وملمس مُبطن، فهذا قد يكون وسيلة رائعة للحصول على ذلك.

8. كتل حجرية كبيرة

Uygulamalar 2 , 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke 4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke جدران وأرضياتورق الحائط
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke

4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları &amp; Parke
4 Duvar İthal Duvar Kağıtları & Parke

هذا المثال بلا شك جرئ جدًا وتصميم غير عادي، بحيث يخلق الشعور الوهمي بأن الجدار مكون من كتل حجرية كبيرة وهو ليس كذلك، وميزة هذا النمط أنه يوفر لوحه ألوان كبيرة ومختلفة ومعها يمكنك اختيار ما يناسبك من أثاث، مما خلق تصميم ديناميكي وبعد بصري مثير للاهتمام.

9. فخامة الرخام تنتقل للجدران

Natural Marble Wall Mural Wallsauce.com جدران وأرضياتورق الحائط marble,wallpaper,wall mural,mural
Wallsauce.com

Natural Marble Wall Mural

Wallsauce.com
Wallsauce.com
Wallsauce.com

بالتأكيد الرخام هو مادة فخمة تنقل فخامتها إلى أرضية المكان الذي توضع فيه، ولكن ماذا عن انتقاله إلى الجدران؟.. بالطبع وكما ترى في هذا التصميم يبدو ورق الحائط بالشكل الرخامي رائع ومميز للغاية ويوفر إمكانية لديك لإختيار الوان مختلفة من قطع الأثاث فلا تبدو مقيدًا باختيار واحد.

10. سحر الموجات الزرقاء

Blue Ocean Pixers مكتب عمل أو دراسة Blue wall mural,wallpaper,wall decal
Pixers

Blue Ocean

Pixers
Pixers
Pixers

هذا التصميم يبدو الأمثل لمُحبي البحر ودرجات الموج الزرقاء، حيث يتألق الأزرق في نغمات ناعمة على ورق الحائط ليُشكل تصميم ساحر وجميل.. بالتأكيد وبعد مشاهدته ستود الحصول على واحدٍ مثله خاصة مع اقتراب فصل الصيف.

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