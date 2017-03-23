10 تصميمات مودرن لورق الحائط لم تراها من قبل

ربما فكرت في تجديد ديكور منزلك وتوقفت للحظة متسائلًا كيف يمكنك أن تقيم تغيير جذري في المكان؟.. انت هنا في المقال الصحيح الذي سيعطيك أفكار رائعة لجدران من ورق الحائط من شئنها أن تُحدث اختلاف كبير في بيتك، ونحن نقدم لك اليوم 10 تصميمات حديثة ومتنوعة لم تراها من قبل وستلهمك الفكرة لتجديد منزلك، بحيث يمكنك أن تختار منها التصميم الذي يناسبك.
هذا التصميم لمُحبي التفاصيل القوية واللمسات الصلبة، لخلفية غرفة معيشة التي استخدمت ورق حائط بشكل قوالب خرسانية كبيرة وصلبة، ليرسم أنماط هندسية متساوية على الجدار باللون الرمادي الذي يترك طابع حيادي على الجدران يتماشى بسهولة مع كافة الاختيارات المتاحة للأثاث.
خشونة الجداران في هذا الحمام تنم عن لمسة جمالية رفيعة من وحي الطبيعة، فتبدو خلفية المراّة والطاولة شبيه لجزوع الأشجار، مع الأرضية الخشبية الجميلة التي تُكمل أجواء الحمام الطبيعية مع جزع الشجرة المُصمم ليكون علاقة تحمل الملابس.. ووحدة ورق الحائط قادر على أن يُعطيك هذا الشعور.
إن اقتناء غرفة تجمع بين نمطين مختلفين كالنمط الحديث والنمط الريفي أمرًا رائعًا يُعطي تنوع وتميز للمكان، كما في هذا التصميم الذي تبدو تفاصيله حديثة من أثاث ونوافذ وأرضية وسجاد، مع لمسة ريفية لورق الحائط على شكل قوالب الطوب اللبن المتنوعة بين اللونين الفاتح والغامق في تصميم غير متساوي.
في غرفة تتناغم بألوان رملية جميلة، كان الاختيار الأمثل لديكورات المكان هو استخدام جدران من ورق الحائط برسومات صخرية فاتحة تتماشى مع التفاصيل، فتبدو وكأنها صخور حقيقية للمسة طبيعية أنيقة بالغرفة.
يتألق اللون الأرجواني في تفاصيل هذه الغرفة بأناقة تستلزم جدران مميزة تُكمل الأجواء.. وقد استخدم ورق الحائط بشكله اللامع المُبهر باللون الوردي الجميل، مع خطوط مستقيمة لشكل حداثي رائع.
فقط ورق الحائط هو الوسيلة الوحيدة للحصول على كافة الأشكال المطلوبة للجدران.. هل تريد أن تشعر بوجودك في حديقة؟.. الاّن يمكن أن تأتي الحديقة نفسها إلى غرفتك، وذلك من خلال تصميمات ورق الحائط الرائعة والمختلفة، والتي يمكنك أن تنتقي منها الشكل الذي تريده.
بطبيعة الحال فإن اللون الوردي ليس هو الخيار الأول للجميع، ولكن استخدامه بنمط هندسي يجلعه يطرح نفسه، ويخلق الإيقاع الذي يعطي مساحة وديناميكية فريدة من نوعها. فإذا كنت ترغب في أشياء مختلفة وحس مميز وملمس مُبطن، فهذا قد يكون وسيلة رائعة للحصول على ذلك.
هذا المثال بلا شك جرئ جدًا وتصميم غير عادي، بحيث يخلق الشعور الوهمي بأن الجدار مكون من كتل حجرية كبيرة وهو ليس كذلك، وميزة هذا النمط أنه يوفر لوحه ألوان كبيرة ومختلفة ومعها يمكنك اختيار ما يناسبك من أثاث، مما خلق تصميم ديناميكي وبعد بصري مثير للاهتمام.
بالتأكيد الرخام هو مادة فخمة تنقل فخامتها إلى أرضية المكان الذي توضع فيه، ولكن ماذا عن انتقاله إلى الجدران؟.. بالطبع وكما ترى في هذا التصميم يبدو ورق الحائط بالشكل الرخامي رائع ومميز للغاية ويوفر إمكانية لديك لإختيار الوان مختلفة من قطع الأثاث فلا تبدو مقيدًا باختيار واحد.
هذا التصميم يبدو الأمثل لمُحبي البحر ودرجات الموج الزرقاء، حيث يتألق الأزرق في نغمات ناعمة على ورق الحائط ليُشكل تصميم ساحر وجميل.. بالتأكيد وبعد مشاهدته ستود الحصول على واحدٍ مثله خاصة مع اقتراب فصل الصيف.
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