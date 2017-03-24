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18 تصميم مذهل للشرفات والتراس في منزلك

هنادى موسى هنادى موسى
SilverWoodHouse, Joao Morgado - Architectural Photography Joao Morgado - Architectural Photography بلكونة أو شرفة
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هل تخطط لتجديد شرفتك أو تراس منزلك؟ لدينا ما تبحث عنه 18 تصميم بأفكار متنوعة تناسب الأذواق المختلفة والمساحات المتباينة فانضم إلينا في هذه الجولة لتحصل على أفكار وحيل تلهمك لإنشاء تصميمك الخاص.

1- صمم بار لتناول الفطور في الهواء الطلق

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos بلكونة أو شرفة
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

مهما كانت المساحة صغيرة يمكنك تصميم بار صغير مناسب للمساحة، تتناول عليه القهوة أو الفطور مع أفراد أسرتك في الهواء المنعش النقي.

2- اصنع حديقة صغيرة من النباتات والصخور

DISEÑO DE JARDÍN VELAZQUEZ, Arqca Arqca حديقة
Arqca

Arqca
Arqca
Arqca

باستخدام بعض الصخور والنباتات في شرفتك، يمكنك إنشاء مساحة خضراء تملأ منزلك بالحياة وتزيد من استمتاعك بالطبيعة.

3- ازرع نباتات متنوعة

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio بلكونة أو شرفة
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

يمكنك تخصيص مساحة جانبية طويلة لزراعة النباتات إن لم يتوفر لك المساحة الكافية لتصميم حديقتك الخاصة.

4- نباتات معلقة في سقف البرجولا

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo بلكونة أو شرفة سيراميك
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

لدينا حلول مختلفة لكل الاحتمالات، إن كنت لا تريد إجراء تصميمات كبيرة يمكنك تركيب نباتات متدلية من سقف البرجولا ما يوفر لك مساحات أرضية كبيرة تستفيد منها لوظائف أخرى.

5- زراعة الأعشاب والبهارات

Potager urbain , BACSAC® BACSAC® بلكونة أو شرفة
BACSAC®

BACSAC®
BACSAC®
BACSAC®

إن كنت من عشاق البهارات المنعشة عليك بزراعتها كي تحصل عليها في أفضل طعم ورائحة.

6- لا تنسي البين باج

SilverWoodHouse, Joao Morgado - Architectural Photography Joao Morgado - Architectural Photography بلكونة أو شرفة
Joao Morgado – Architectural Photography

SilverWoodHouse

Joao Morgado - Architectural Photography
Joao Morgado – Architectural Photography
Joao Morgado - Architectural Photography

احرص على وضع اثاث وكراسي مريحة مثل Bean Bags في شرفتك لتستمتع بقضاء أوقات طويلة في الصيف.

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7- خصص ركن لحفلات الشواء

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME منازل
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

إن كنت تمتلك حديقة صغيرة لا تتركها بدون ركن للشواء فهناك تصميمات مختلفة تناسب كل الأذواق والمساحات.

8- صوفا معلفة

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos بلكونة أو شرفة
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

لمزيد من أجواء الاسترخاء والاستمتاع اختار صوفا معلقة للحظات سلام نفسي تقلق من ضغوط الحياة اليومية.

9- مزيج من الألوان المبهجة

Proyecto, Bondian Living Bondian Living بلكونة أو شرفة
Bondian Living

Proyecto

Bondian Living
Bondian Living
Bondian Living

تناغم ألوان الأثاث والأقمشة والأرضية ينتج لنا تصميم مليء بالحياة والطاقة ويتمتع بالعصرية والتفرد.

10- تجديد الأثاث القديم بكورات مبتكرة

COLECCION CACTUS, CURADORAS CURADORAS بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
CURADORAS

CURADORAS
CURADORAS
CURADORAS

هل لديك أثاث قديم غير مستغل؟ ما رأيك بتجديده على ذوقك الخاص وتزيينه بديكورات مبهجة والاستفاده منه باستخدامه في شرفتك..

11- اختار أثاث عملي مناسب للمساحة

ARREDO ESTERNO, Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri

Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri
Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri
Studio Tecnico Arch. Lodovico Alessandri

احرص على اختيار أثاث عملي ومناسب لمساحة شرفتك الصغيرة كي تستطيع التحرك بسهولة ولا تشغر بضيق المساحة والازدحام.

12- تغطية الأرضية بالحشائش الخضراء

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

فكرة أخرى لتزيين شرفتك بتغطية الأرضية بحشائش مع وضع نباتات بطول الشرفة توفر تأثر طبيعي ومريح تمامًا.

13- أرضية متعددة الخامات

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

يمكنك أيضًا تقسيم مساحة الأرضية واستخدام خامات مختلفة مثل الخشب والحجارة والحشائش في تغطيتها ستحصل على نتيجة فريدة تمامًا.

14- أرضية مختلفة

Mieszkanie Salwator, Kraków, Odwzorowanie Odwzorowanie بلكونة أو شرفة
Odwzorowanie

Odwzorowanie
Odwzorowanie
Odwzorowanie

العناية في اختيارتصميم أرضية الشرفة أو التراس يؤثر على الديكور بدرجة كبيرة مثلما نلاحظ في التصميم الآتي.

15- ربط المساحات

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إن كنت محظوظ وتجاور غرفتك التراس يمكنك استخدام أبواب زجاجية متحركة تمكنك من الاستمتاع بالإضاءة الطبيعية والمشاهد الخلابة من داخل المنزل.

16- تكامل التصميم

Terrazza con vista, Giuseppina PIZZO Giuseppina PIZZO برجولا جانبية
Giuseppina PIZZO

Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO
Giuseppina PIZZO

توحيد الألوان يعمل على وحدة التصميم وتكامله واستخدام اللون الأبيض يزيد من الشعور بمساحة الأماكن الضيقة.

17- توفير خصوصية عبر النباتات

attico a Roma, architetto Roberta Galantino architetto Roberta Galantino بلكونة أو شرفة
architetto Roberta Galantino

architetto Roberta Galantino
architetto Roberta Galantino
architetto Roberta Galantino

يمكنك زراعة النباتات بطريقة توفر لك المزيد من الخصوصية بين جيرانك.

18- تصميم عمودي

Giardino Torchese – Vila Nova Conceição - SP, Gigi Botelho Paisagismo Gigi Botelho Paisagismo حديقة
Gigi Botelho Paisagismo

Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo

وأخيرًا تعد التصميمات العمودية للنباتات حل مثالي لمواجهة المساحات الصغيرة.

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