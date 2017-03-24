18 تصميم مذهل للشرفات والتراس في منزلك

هل تخطط لتجديد شرفتك أو تراس منزلك؟ لدينا ما تبحث عنه 18 تصميم بأفكار متنوعة تناسب الأذواق المختلفة والمساحات المتباينة فانضم إلينا في هذه الجولة لتحصل على أفكار وحيل تلهمك لإنشاء تصميمك الخاص.
مهما كانت المساحة صغيرة يمكنك تصميم بار صغير مناسب للمساحة، تتناول عليه القهوة أو الفطور مع أفراد أسرتك في الهواء المنعش النقي.
باستخدام بعض الصخور والنباتات في شرفتك، يمكنك إنشاء مساحة خضراء تملأ منزلك بالحياة وتزيد من استمتاعك بالطبيعة.
يمكنك تخصيص مساحة جانبية طويلة لزراعة النباتات إن لم يتوفر لك المساحة الكافية لتصميم حديقتك الخاصة.
لدينا حلول مختلفة لكل الاحتمالات، إن كنت لا تريد إجراء تصميمات كبيرة يمكنك تركيب نباتات متدلية من سقف البرجولا ما يوفر لك مساحات أرضية كبيرة تستفيد منها لوظائف أخرى.
إن كنت من عشاق البهارات المنعشة عليك بزراعتها كي تحصل عليها في أفضل طعم ورائحة.
احرص على وضع اثاث وكراسي مريحة مثل Bean Bags في شرفتك لتستمتع بقضاء أوقات طويلة في الصيف.
إن كنت تمتلك حديقة صغيرة لا تتركها بدون ركن للشواء فهناك تصميمات مختلفة تناسب كل الأذواق والمساحات.
لمزيد من أجواء الاسترخاء والاستمتاع اختار صوفا معلقة للحظات سلام نفسي تقلق من ضغوط الحياة اليومية.
تناغم ألوان الأثاث والأقمشة والأرضية ينتج لنا تصميم مليء بالحياة والطاقة ويتمتع بالعصرية والتفرد.
هل لديك أثاث قديم غير مستغل؟ ما رأيك بتجديده على ذوقك الخاص وتزيينه بديكورات مبهجة والاستفاده منه باستخدامه في شرفتك..
احرص على اختيار أثاث عملي ومناسب لمساحة شرفتك الصغيرة كي تستطيع التحرك بسهولة ولا تشغر بضيق المساحة والازدحام.
فكرة أخرى لتزيين شرفتك بتغطية الأرضية بحشائش مع وضع نباتات بطول الشرفة توفر تأثر طبيعي ومريح تمامًا.
يمكنك أيضًا تقسيم مساحة الأرضية واستخدام خامات مختلفة مثل الخشب والحجارة والحشائش في تغطيتها ستحصل على نتيجة فريدة تمامًا.
العناية في اختيارتصميم أرضية الشرفة أو التراس يؤثر على الديكور بدرجة كبيرة مثلما نلاحظ في التصميم الآتي.
إن كنت محظوظ وتجاور غرفتك التراس يمكنك استخدام أبواب زجاجية متحركة تمكنك من الاستمتاع بالإضاءة الطبيعية والمشاهد الخلابة من داخل المنزل.
توحيد الألوان يعمل على وحدة التصميم وتكامله واستخدام اللون الأبيض يزيد من الشعور بمساحة الأماكن الضيقة.
يمكنك زراعة النباتات بطريقة توفر لك المزيد من الخصوصية بين جيرانك.
وأخيرًا تعد التصميمات العمودية للنباتات حل مثالي لمواجهة المساحات الصغيرة.