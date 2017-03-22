7 مشاريع مميزة مصممة على مساحة 60م مربع فقط

قد تكون مساحة 60 متر مربع ليست بمساحة كبيرةبالنسبة للكثير ولكنها تسمح لك بالحصول على حلول كثيرة. الحقيقة أنها مساحة أكثر من كافية لزوجين في مقتبل عمرهم أو لعائلة صغيرة ولذلك فهي أكثر المساحات انتشاراً في الدول الأوربية نظراً لعمليتها الشديدة ومرونتها في التأثيث. ولنثبت لك بالدليل القاطع فقد جئنا لك في هذا المقال بـ 7 مشاريع مختلفة تم تصميمها على مساحة 60 متر مربع فقط ودعونا نرى كيفية تأثيثها بطرق عملية وملبية للاحتياجات في 7 مشروعات مختلفة.