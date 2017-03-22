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7 مشاريع مميزة مصممة على مساحة 60م مربع فقط

Marwa Hasan Marwa Hasan
Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living غرفة السفرةكراسي ومقاعد
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قد تكون مساحة 60 متر مربع ليست بمساحة كبيرةبالنسبة للكثير ولكنها تسمح لك بالحصول على حلول كثيرة. الحقيقة أنها مساحة أكثر من كافية لزوجين في مقتبل عمرهم أو لعائلة صغيرة ولذلك فهي أكثر المساحات انتشاراً في الدول الأوربية نظراً لعمليتها الشديدة ومرونتها في التأثيث. ولنثبت لك بالدليل القاطع فقد جئنا لك في هذا المقال بـ 7 مشاريع مختلفة تم تصميمها على مساحة 60 متر مربع فقط ودعونا نرى كيفية تأثيثها بطرق عملية وملبية للاحتياجات في 7  مشروعات مختلفة.

​1.شقة لعائلة صغيرة

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design مطبخ
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

هذه الشقة الموجودة في باريس هي كما ذكرنا ذات مساحة 60 م مربع. في غرفة المعيشة تم تكسير كل الحوائط للحصول على فراغ كبير ومتسع يتخلله الضوء الطبيعي مع استخدام ألوان محايدة.تم استغلال طاولة اعداد الطعام في المطبخ كطاولة سفرة يلتف حولها عدد من الكراسي لتوفير المساحة.

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design مطبخ
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

أنظر لتفاصيل المطبخ الأنيقة حيث تم تغير خامة الأرضية من الباركية المسيطر على أنحاء الشقة إلى بلاطات سيراميكية بنقشات مختلفة ولكن بباليتة لونية موحدة.

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة الملابس
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

في غرفة النوم تم تكرار اللون الأزرق في الخزانة الأنيقة والتي تتسع لتخزين كل شئ.

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة الاطفال
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

نلاحظ وجود غرفة أخرى تم استغلالها كغرفة للرضيع مع تكرار الباليتة اللونية هنا أيضاً.

​2.بيت المرايا

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

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homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في هذا البيت نلاحظ أن الطابع المميز له هو الإنعكاس المتكرر حول أرجاء المنزل باستخدام المرايات والتي تعطي المساحة الصغيرة اتساع وعمق.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

تم استخدام مرآة في غرفة النوم أيضاً والتي تحولت لغرفة مكتب للاستذكار أيضاً.

​3.منزل من المستقبل

INCONTRO 1 NewNest منازل
NewNest

INCONTRO 1

NewNest
NewNest
NewNest

كيف تتخيل المنازل من المستقبل؟ هذا مثال لبيت من 60 متر مربع ذو طابع مستقبلي. والذي يتكون من دورين وتراس صغير لا تتعدى مساحته 6متر مربع.

INCONTRO SECTION 1 NewNest
NewNest

INCONTRO SECTION 1

NewNest
NewNest
NewNest

تصميم البيت بسيط وفريد من نوعه فالطابقين يتقاطعان بزاوية لتصميم فريد من نوعه.

INCONTRO PLAN NewNest
NewNest

INCONTRO PLAN

NewNest
NewNest
NewNest

كما نرى فهذه مساقط أفقية لتصميم كلاً من الدورين.

INCONTRO INTERIOR NewNest غرفة المعيشة
NewNest

INCONTRO INTERIOR

NewNest
NewNest
NewNest

من داخل غرفة النوم العلوية وسرير يقع أمام الحائط الزجاجي الكبير.

​4.شقة مينمال

3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI الممر والمدخل
R3ARCHITETTI

R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI غرفة السفرة
R3ARCHITETTI

R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI غرفة المعيشة
R3ARCHITETTI

R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

ما يميز هذه الشقة ذات الطابع المينمال هو اللون الأبيض، الخرسانة والخشب وأخيراً الطابع المينمال الأنيق والذي يعطيها سحر خاص.

3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI غرفة نوم
R3ARCHITETTI

R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

​5.شقة ستوديو

Apartament w Krakowie 60m, MINIMOO Architektura Wnętrz MINIMOO Architektura Wnętrz مكتب عمل أو دراسة
MINIMOO Architektura Wnętrz

MINIMOO Architektura Wnętrz
MINIMOO Architektura Wnętrz
MINIMOO Architektura Wnętrz

انظر لهذه الحل الرائع فالغرف مقسمة باستخدام الستائر بدلاً من الحوائط لتكون النتيجة مبهرة، رائعة وعملية.

Apartament w Krakowie 60m, MINIMOO Architektura Wnętrz MINIMOO Architektura Wnętrz مطبخ
MINIMOO Architektura Wnętrz

MINIMOO Architektura Wnętrz
MINIMOO Architektura Wnętrz
MINIMOO Architektura Wnętrz

Apartament w Krakowie 60m, MINIMOO Architektura Wnętrz MINIMOO Architektura Wnętrz غرفة نوم
MINIMOO Architektura Wnętrz

MINIMOO Architektura Wnętrz
MINIMOO Architektura Wnętrz
MINIMOO Architektura Wnętrz

​6.أناقة وفخامة

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة المعيشة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

تم استخدام ألوان محايدة في هذا الفراغ المفتوح والذي يضم غرفة معيشة، غرفة سفرة، مكتب ومطبخ. كلاً منهم موزع بشكل أنيق وعملي ومنظم. 

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة السفرة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة نوم
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

أما المساحة الداخلية فهي تحتوي على غرفة نوم وحمام مصممان بأناقة في أصغر المساحات المتاحة.

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES حمام
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

7. 60 متر من الإضاءة

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living غرفة السفرةكراسي ومقاعد
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

استغل الإضاءة الطبيعية بحيث تنتشر في أرجاء منزلك ذو المساحة الصغيرة والذي سيعطيه عمق واتساع.

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

انظر لتوزيع العناصر حول المنزل والذي يبدو بشكل منظم وأنيق.

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living غرفة نومأقمشة و منسوجات
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

هذا المنزل يحتوي على غرفتين نوم كل منها بها خزانة صغيرة ولكن عملية.

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living غرفة نومديكورات واكسسوارات
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living مكاتب العمل والدراسةديكورات واكسسوارات
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

تم إضافة مساحة للعمل أيضاً مع وجود كراسي مرتفعة ومريحة.

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