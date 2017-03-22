7 مشاريع مميزة مصممة على مساحة 60م مربع فقط

قد تكون مساحة 60 متر مربع ليست بمساحة كبيرةبالنسبة للكثير ولكنها تسمح لك بالحصول على حلول كثيرة. الحقيقة أنها مساحة أكثر من كافية لزوجين في مقتبل عمرهم أو لعائلة صغيرة ولذلك فهي أكثر المساحات انتشاراً في الدول الأوربية نظراً لعمليتها الشديدة ومرونتها في التأثيث. ولنثبت لك بالدليل القاطع فقد جئنا لك في هذا المقال بـ 7 مشاريع مختلفة تم تصميمها على مساحة 60 متر مربع فقط ودعونا نرى كيفية تأثيثها بطرق عملية وملبية للاحتياجات في 7 مشروعات مختلفة.
هذه الشقة الموجودة في باريس هي كما ذكرنا ذات مساحة 60 م مربع. في غرفة المعيشة تم تكسير كل الحوائط للحصول على فراغ كبير ومتسع يتخلله الضوء الطبيعي مع استخدام ألوان محايدة.تم استغلال طاولة اعداد الطعام في المطبخ كطاولة سفرة يلتف حولها عدد من الكراسي لتوفير المساحة.
أنظر لتفاصيل المطبخ الأنيقة حيث تم تغير خامة الأرضية من الباركية المسيطر على أنحاء الشقة إلى بلاطات سيراميكية بنقشات مختلفة ولكن بباليتة لونية موحدة.
في غرفة النوم تم تكرار اللون الأزرق في الخزانة الأنيقة والتي تتسع لتخزين كل شئ.
نلاحظ وجود غرفة أخرى تم استغلالها كغرفة للرضيع مع تكرار الباليتة اللونية هنا أيضاً.
في هذا البيت نلاحظ أن الطابع المميز له هو الإنعكاس المتكرر حول أرجاء المنزل باستخدام المرايات والتي تعطي المساحة الصغيرة اتساع وعمق.
كيف تتخيل المنازل من المستقبل؟ هذا مثال لبيت من 60 متر مربع ذو طابع مستقبلي. والذي يتكون من دورين وتراس صغير لا تتعدى مساحته 6متر مربع.
تصميم البيت بسيط وفريد من نوعه فالطابقين يتقاطعان بزاوية لتصميم فريد من نوعه.
ما يميز هذه الشقة ذات الطابع المينمال هو اللون الأبيض، الخرسانة والخشب وأخيراً الطابع المينمال الأنيق والذي يعطيها سحر خاص.
انظر لهذه الحل الرائع فالغرف مقسمة باستخدام الستائر بدلاً من الحوائط لتكون النتيجة مبهرة، رائعة وعملية.
تم استخدام ألوان محايدة في هذا الفراغ المفتوح والذي يضم غرفة معيشة، غرفة سفرة، مكتب ومطبخ. كلاً منهم موزع بشكل أنيق وعملي ومنظم.
أما المساحة الداخلية فهي تحتوي على غرفة نوم وحمام مصممان بأناقة في أصغر المساحات المتاحة.
استغل الإضاءة الطبيعية بحيث تنتشر في أرجاء منزلك ذو المساحة الصغيرة والذي سيعطيه عمق واتساع.
انظر لتوزيع العناصر حول المنزل والذي يبدو بشكل منظم وأنيق.
هذا المنزل يحتوي على غرفتين نوم كل منها بها خزانة صغيرة ولكن عملية.
تم إضافة مساحة للعمل أيضاً مع وجود كراسي مرتفعة ومريحة.