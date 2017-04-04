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15 فكرة عملية لبار المطبخ لتناول الأفطار

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa, Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
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لا شئ يضاهي لحظات من الاستجمام اثناء تناولك الأفطار في الصباح في مكان بسيط وهادئ، لذلك بار المطبخ هو غاية الكثير، فهو يستطيع أن يضيف لك لمسات من العملية على التصميم ويسمح لك بالحصول على لحظات مميزة وانت تتناول الطعام وسط عائلتك، وربما تتخيل أن وجود بار في مطبخك يتطلب وجود مساحات كبيرة، لكن الأمر ليس كذلك فبمساحات بسيطة ولمسات عملية في التصميم يمكنك الحصول على بار بسيط بتصميم جذاب ومميز، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 15 تصميم عملي وبسيط للبار وجزيرة المطبخ.

1- بار خشبي لمطبخ ربفي مصمم بالكامل مع الخشب.

The Four Shades Concept, Mosaicnet srl Mosaicnet srl جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Mosaicnet srl

Mosaicnet srl
Mosaicnet srl
Mosaicnet srl

3- طاولة باللون الأورجواني متعددة الاستخدامات تصلح كبار يسمح لك بالجلوس وتناول الأفطار مع وكجزيرة مطبخ أيضاً مزودة بأرفف وأدراج للتخزين

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Red
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

4- بار مميز جداً من الرخام في الجهة المقابلة مع بعض الكراسي لتتمتع بلحظات مميزة اثناء تناول أفطارك في الصباح.

Apartamento 93-A, Objetos DAC Objetos DAC مطبخ
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

5- تصميم عصري منسجم مع تصميم المطبخ لبار وجزيرة مطبخ ذو سطح أبيض لامع، مع أضافة من الكراسي الملونة التي أضافت بهجة وروح حيوية على المطبخ، فتشعر انك تتناول الإفطار وسط الطبيعة .

Casa, Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

6- بار خشبي لمطبخ ربفي مصمم بالكامل مع الخشب.

Casa Damian, Arqternativa Arqternativa مطبخ رخام White
Arqternativa

Arqternativa
Arqternativa
Arqternativa

7- رف زجاجي مثبت بطريقة عملية، قام المصمم بتثبيته ليصبح باراً وجزيرة لمطبخك تتناول عليها الطعام أو تستخدمها بشكل عملي لتحضير الطعام في مطبخك.

Casa J+S ARQUIMIA ARQUITECTOS, Arquimia Arquitectos Arquimia Arquitectos مطبخ
Arquimia Arquitectos

Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos

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8- إذا كان مطبخك على شكل حرف L فيمكنك أضافة رف خشبي متثبت جرار، وبذلك ستحصل على بار وجزيرة مطبخ عملي وبطريقة بسيطة.

Cozinha MA, Ao Cubo Arquitetura e Interiores Ao Cubo Arquitetura e Interiores مطبخ سيراميك Yellow
Ao Cubo Arquitetura e Interiores

Ao Cubo Arquitetura e Interiores
Ao Cubo Arquitetura e Interiores
Ao Cubo Arquitetura e Interiores

9-بطريقة عملية استعان المصمم بتلك القطعة من الرخام مع أضافة تلك الكراسي البسيطة لجلسو هادئة وبسيطة اثناء تناول الأفطار.

Kitchen and breakfast bar Wodu Architects بيت زجاجي
Wodu Architects

Kitchen and breakfast bar

Wodu Architects
Wodu Architects
Wodu Architects

10- تصميم بسيط وعملي أيضاً فلا يشترط وجود البار أن يكون هناك الكثير من المساحات، أحياناً تكون مساحة بسيطة لكن تعطيك الكثير، مثال هذا البار من الطوب الحجري والخشب للمسة دافئة مميزة

decoração despojada, acolhedora de linhas retas, karen feldman arquitetos associados karen feldman arquitetos associados الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب نقي Wood effect
karen feldman arquitetos associados

karen feldman arquitetos associados
karen feldman arquitetos associados
karen feldman arquitetos associados

11- البار أحيانا يكون حلاً عملياُ للفصل في مطبخك، اذا كان تصميم المطبخ مشترك مع غرفة المعيشة.

Дизайн интерьера апартаментов в таунхаусе , мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA مطبخ خشب Purple/Violet
мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA

мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA
мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA
мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA

12- بار وجزيرة مطبخ من الخشب لمطبخ بلمسات خشبية دافئة.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

13- فكرة أخرى مبتكرة لبار دائري جذاب وأنيق في مطبخك.

Kitchen with Breakfast Bar Luke Cartledge Photography مطبخ
Luke Cartledge Photography

Kitchen with Breakfast Bar

Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography

14- بار وجزيرة مطبخ من الاستانلس الأنيق مع وجود تلك الكراسي البسيطة أعطى جاذبية وجمال للمطبخ وعملية أيضاً.

AVALON, MORADA CUATRO MORADA CUATRO مطبخ
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

15- بار من الخشب استعان به المصمم بشكل عملي ليصبح فاصلاً من جهة ، وباراً وجزيرة للمطبخ من الجهة الأخرى لتستمتع بلحظات حميمة ودافئة اثناء تناولك للفطور في الصباح

homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

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