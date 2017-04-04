15 فكرة عملية لبار المطبخ لتناول الأفطار

لا شئ يضاهي لحظات من الاستجمام اثناء تناولك الأفطار في الصباح في مكان بسيط وهادئ، لذلك بار المطبخ هو غاية الكثير، فهو يستطيع أن يضيف لك لمسات من العملية على التصميم ويسمح لك بالحصول على لحظات مميزة وانت تتناول الطعام وسط عائلتك، وربما تتخيل أن وجود بار في مطبخك يتطلب وجود مساحات كبيرة، لكن الأمر ليس كذلك فبمساحات بسيطة ولمسات عملية في التصميم يمكنك الحصول على بار بسيط بتصميم جذاب ومميز، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 15 تصميم عملي وبسيط للبار وجزيرة المطبخ.