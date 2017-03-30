قواعد لأختيار ألوان منزلك

الألوان تعتبر جزء أساسي ومهم جداً في ديكور المنزل، لأنها العنصر البصري الأقوى و الذي يلعب دوراً كبيراً في جمال الديكور وعلى الرغم من ذلك إلا ان اختيار الألوان في المنزل يمكن أن يكون أضافة سيئة أذا تم اختيارك للألوان بطريقة خاطئة ستؤثر بالسلب على تصميم المنزل بالكامل، لذلك نحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المقال سنقدم لك بعض القواعد والنصائح المهمة التي ستساعد على اختيار ألوان غرف منزلك بطريقة مناسبة وصحيحة..
قبل أن تبدء في طلاء منزلك ، قم بعمل تصور خيالي، للألوان التي قمت باختيارها لكل غرفة، وحاول تحليلها ومعرفة مدى تناسقها وانسجامها مع بعضها، لأن عدم تناسق الألوان سيؤثر بطريقة مزعجة على المنظر العام للمنزل ولن تشعر براحة.
الأضاءة واندماجها مع الألوان من الاشياء الضرورية جداً التي يجب أخذها في الأعتبار، لذلك قبل اختيار لون غرف المنزل قم بأختبار تأثير الأضاءة الإضاءة المختلفة على اللون فعلى سبيل المثال الإضاءة ذات اللون الأصفر ستجعل اللون يبدو اكثر حدة وقوة، أما إضاءة النيون ستظهر اللون فيه لمسة من اللون الأزرق، أما بالنسبة للإضاءة الطبيعية فستظهر اللون على حقيقته.
كل غرفة لها ألوان مستقلة تختلف عن باقي الغرف، فغرفة النوم تختلف اختيارات لونها عن غرفة المعيشة التي يجب أن تتميز بالدفئ والراحة على عكس غرفة السفرة التي يجب أن يأتي اختيارات لونها مختلفة عن باقي الغرف.
ألوان غرفة المعيشة يجب أن تمتاز بألوان دافئة ومريحة، ومن تلك الألوان
الأحمر, البرتقالي والأصفر مع دمجها مع لمسات من الألوان المحايدة كالأبيض والبيج والرمادي كل تلك التفاصيل تعطيك غرفة معيشة دافئة ومريحة.
غرفة النوم يجب ان تبعث على الشعور بالراحة والهدء لذلك تناسبها أكثر الألوان الهادئة والبسيطة التي تساعد على ذلك، كالألوان الباردة و المحايدة مثل الوان البيج والابيض، أو يمكنك دمج لمسة من الألوان الصريحة كتدرجات اللون الأزرق أو الأورجواني أو الأخضر والأصفر الداكن مع الألوان الحيادية كالأبيض والبيج والرمادي بحيث تكون الألوان الحيايدة هي المهيمنة بالكامل على تصميم الغرفة وليست الألوان الصريحة.
قم باختيار ألوان هادئة ومريحة في الحمام مع لمسات من الألوان المبهجة والحيوية خاصةً مع الحمامات ذات المساحات الصغيرة فهي تضيف شعوراً بالمساحات الوهمية وخلق احساس بالراحة والهدوء.
غرفة السفرة، من الغرف التي تشع دائما حيوية ودائمة الحركة لذلك اختر الألوان الفرحة والتي تعطي طابع الترحاب، كالألوان الدافئة أو الترابية الغامقة منها والفاتحة، واللون الاحمر والبرتقالي أيضاً من الالاون المفضلة في غرفة السفرة لأنه يساعد على فتح الشهية، وتجنب الألوان الهادئة كالأزرق بدرجاته.
عند اختيار الألوان للغرف المندمجة معاً مثل المطبخ مع غرفة السفرة أو غرفة السفرة مع غرفة المعيشة، يجب أن يكون هناك تناسق وانسيابية بين الوان الغرف بهذه الحالة وإلا ستشعر بضيق المساحة وبعدم لتوازن اللوني و البصري،لذلك يجب خلق التناسق والأنسجام بينهم حتى لا تشعر بضيق، وتجعل عينيك تتقبل الألوان أكثر.
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