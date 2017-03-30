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قواعد لأختيار ألوان منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 غرفة المعيشة خشب Wood effect
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 الألوان تعتبر جزء أساسي ومهم جداً في ديكور المنزل، لأنها العنصر البصري الأقوى و الذي يلعب دوراً كبيراً في جمال الديكور  وعلى الرغم من ذلك إلا ان اختيار الألوان في المنزل يمكن أن يكون أضافة سيئة أذا تم اختيارك للألوان بطريقة خاطئة ستؤثر بالسلب على تصميم المنزل بالكامل، لذلك نحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المقال سنقدم لك بعض القواعد والنصائح المهمة التي ستساعد على اختيار ألوان غرف منزلك بطريقة مناسبة وصحيحة..

1- تحديد الألوان أولاً

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 غرفة المعيشة خشب Wood effect
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

قبل أن تبدء في طلاء منزلك ، قم  بعمل تصور خيالي، للألوان التي قمت باختيارها لكل غرفة، وحاول تحليلها ومعرفة مدى تناسقها وانسجامها مع بعضها، لأن عدم تناسق الألوان سيؤثر بطريقة مزعجة على المنظر العام للمنزل ولن تشعر براحة.

2- الأضاءة واندماجها مع الألوان

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الأضاءة واندماجها مع الألوان من الاشياء الضرورية جداً التي يجب أخذها في الأعتبار، لذلك قبل اختيار لون غرف المنزل قم بأختبار تأثير الأضاءة  الإضاءة المختلفة على اللون فعلى سبيل المثال الإضاءة ذات اللون الأصفر ستجعل اللون يبدو اكثر حدة وقوة، أما إضاءة  النيون  ستظهر اللون  فيه لمسة من اللون الأزرق، أما بالنسبة للإضاءة الطبيعية فستظهر اللون على حقيقته.

3- لكل غرفة لونها المستقل

Gazometro, Archifacturing Archifacturing غرفة نوم Turquoise
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

كل غرفة لها ألوان مستقلة تختلف عن باقي الغرف، فغرفة النوم تختلف اختيارات لونها عن غرفة المعيشة التي يجب أن تتميز بالدفئ والراحة على عكس غرفة السفرة التي يجب أن يأتي اختيارات لونها مختلفة عن باقي الغرف.

4- غرفة المعيشة

TÜM YAŞAM ALANLARINDA TADİLAT VE DEKORASYON, AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON غرفة المعيشة
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON

AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON

ألوان غرفة المعيشة يجب أن تمتاز بألوان دافئة ومريحة، ومن تلك الألوان الأحمر, البرتقالي والأصفر مع دمجها مع لمسات من الألوان المحايدة كالأبيض والبيج والرمادي كل تلك التفاصيل تعطيك غرفة معيشة دافئة ومريحة.

5- غرفة النوم

Mila Design | Penthouse 7 at 4 Midtown | Miami, FL, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة نوم أسمنت Yellow
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

غرفة النوم  يجب ان تبعث على الشعور بالراحة والهدء لذلك تناسبها أكثر الألوان الهادئة والبسيطة التي تساعد على ذلك، كالألوان الباردة و المحايدة مثل الوان البيج والابيض، أو يمكنك دمج لمسة من الألوان الصريحة  كتدرجات اللون الأزرق أو الأورجواني أو الأخضر والأصفر الداكن مع الألوان الحيادية كالأبيض والبيج والرمادي بحيث تكون الألوان الحيايدة هي المهيمنة بالكامل على تصميم الغرفة وليست الألوان الصريحة.

6- الحمام

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام Green
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

قم باختيار ألوان هادئة ومريحة  في الحمام مع لمسات من الألوان المبهجة والحيوية خاصةً مع الحمامات ذات المساحات الصغيرة فهي تضيف شعوراً بالمساحات الوهمية وخلق احساس بالراحة والهدوء.

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7- غرفة السفرة

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. غرفة السفرة
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

غرفة السفرة،  من الغرف التي تشع دائما حيوية ودائمة الحركة لذلك اختر الألوان الفرحة والتي تعطي طابع الترحاب، كالألوان الدافئة أو الترابية الغامقة منها والفاتحة، واللون الاحمر والبرتقالي أيضاً من الالاون المفضلة في غرفة السفرة لأنه يساعد على فتح الشهية، وتجنب الألوان الهادئة كالأزرق بدرجاته.

8- الغرف المندمجة

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة السفرة
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

عند اختيار الألوان للغرف المندمجة معاً مثل المطبخ مع غرفة السفرة أو غرفة السفرة مع غرفة المعيشة، يجب أن يكون هناك تناسق وانسيابية  بين الوان الغرف بهذه الحالة وإلا ستشعر بضيق المساحة وبعدم لتوازن اللوني و البصري،لذلك  يجب  خلق التناسق والأنسجام بينهم حتى لا تشعر بضيق، وتجعل عينيك تتقبل الألوان أكثر.

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