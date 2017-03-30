قواعد لأختيار ألوان منزلك

الألوان تعتبر جزء أساسي ومهم جداً في ديكور المنزل، لأنها العنصر البصري الأقوى و الذي يلعب دوراً كبيراً في جمال الديكور وعلى الرغم من ذلك إلا ان اختيار الألوان في المنزل يمكن أن يكون أضافة سيئة أذا تم اختيارك للألوان بطريقة خاطئة ستؤثر بالسلب على تصميم المنزل بالكامل، لذلك نحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المقال سنقدم لك بعض القواعد والنصائح المهمة التي ستساعد على اختيار ألوان غرف منزلك بطريقة مناسبة وصحيحة..