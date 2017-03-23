7 ألوان لجدران غير تقليدية بدهانات عادية

جدران المنزل كغلاف الكتاب، قد تفسد مخططاتك للحصول على منزل عصري أنيق، وقد تمنحك منزل الأحلام. ليس بالضرورة أن تنفق كل أموالك في تزيينها، بالحجارة أو الأخشاب، أو حتى ورق الجدران، يمكنك استخدام الدهانات العادية مع انتقاء ألوان جريئة وجديدة، لتحصل على جدران مميزة تكمل اللوحة الفنية لغرفتك، خاصة إن استطعت انتقاء قطع الاثاث بما يتناغم معها.
في مقال اليوم من هوميفاي، جئنا لكم بـ 7 تصميمات أنيقة، لجدران تزينت فقط بدهانات عادية، ولكن ألوانها المميزة، منحتها جمال غير عادي، وقد تم تنسيقها مع قطع الأثاث. شاهدوهم معنا واستمدوا إلهامكم من أعمال الخبراء!
تلك النغمة من الأخضر، استطاعت أن تفرض سيطرتها في أحدث صيحات دهانات عام 2017، نظرًا لتمتعها بأناقة ناعمة وهادئة، كما أنها تتمتع بقدر من الحيوية والبهجة المُشرقة، وقد تم توظيفها في غرفة النوم ببراعة، ليس فقط في دهانات الجدران، وإنما تم تنسيقها مع مفروشات السرير، وبعض اللمسات في الإطار المزين للجدار، لننتهي بلوحة متكاملة في غرفة نوم بأجواء ناعمة وحيوية وهادئة في الوقت ذاته.
الأسود خيار يحتاج إلى الكثير من الجرأة والقدرة على الإبداع لاستمتاع بالجانب الأنيق منه، وتجنب الجانب المظلم. في هذا التصميم على الرغم من اختيار الأثاث باللون الأسود، مع جدران سوداء في الخلفية، إلا أن الاختلاف البسيط في درجة الأسود الخاب بكل منهما إضافة إلى قطع الديكور المزينة للخزانة، جعلتها تبرز بوضوح، كما أن الأرضية الرمادية الفاتحة، حالت دون ظلام الغرفة، وأضفت الكراسي الحمراء لمسة لونية لكسر سيطرة الأسود.
إن لم تكن من محبي الذهبي، ففهذا التصميم بالتأكيد سيغير رأيك، فقط تأمل تلك الجدران مع نغمة ذهبية أنيقة وفاخرة! أليست رائعة مع قطع الأثاث والأرضية الخشبية؟! اللمسات البيضاء في مقاعد الكرسيين، والورود المزينة للمزهرية الفخارية السوداء، تبرز جمال تلك الدهانات الذهبية.
من قال أن الرمادي لون لا يليق سوى بالواجهات؟ فهو يبدو رائعًا في غرفة المعيشة تلك، كما أن فكرة مزج لونين في الجدار تبدو عصرية وأنيقة، فالنغمة الخضراء الجديدة، زينت الجدار البارز في المنتصف لتشكل خلفية مميزة للموقد الذي طلي إطاره بالرمادي، بينما اكتست باقي الجدران بتلك النغمة الرمادية الأنيقة، مُشكلة تناقضًا مثاليًا مع الاثاث الأبيض، وتناغمًا فريدًا مع السجاد الداكن.
نغمة خضراء بلون الزيتون، تمنح المطبخ شعور شهي يشجع على الطهي وسط أجواء مرحة ومبهجة، وتضمن لك تميز انتقاء لون أنيق يتربع على قائمة أحدث صيحات العام الجديد، ويمكنك أن توظف معه الأخشاب للحصول على نتيجة رائعة كما في الصورة أمامنا.
كثيرون يعتقدون أن النغمات الوردية تليق فقط بغرف نوم الأطفال والفتيات، ولكن بالنظر إلى غرفة المعيشة تلك، نجد أن النغمة الأنيقة والعصرية من اللون الوردي، قد غطت الجدران لتشكل خلفية رائعة لشاشة التلفاز، فيما تشكل مزيجًا رائعًا مع اللمسات الخشبية البنية، وتستمد إشراقتها من الضوء، لتمنح الغرفة أجواء حيوية ناعمة، وعصرية أنيقة.
إن كنت تبحث عن الراحة والسلام والهدوء، فعليك بالاتجاه إلى أفتح درجات اللون، كما في تلك الدرجة من اللون الأزرق، التي زينت الجدران، لتصنع تناقضًا رائعًا مع الكراسي السوداء الملتفة حول طاولة الطعام، فيما تصنع تناغمًا ناعمًا للغاية مع الأبيض، تحت الضوء الطبيعي المتسلل من النافذة الزجاجية الكبيرة، لتنعم الغرفة بأقصى درجات السلام والهدوء.
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