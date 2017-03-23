7 ألوان لجدران غير تقليدية بدهانات عادية

جدران المنزل كغلاف الكتاب، قد تفسد مخططاتك للحصول على منزل عصري أنيق، وقد تمنحك منزل الأحلام. ليس بالضرورة أن تنفق كل أموالك في تزيينها، بالحجارة أو الأخشاب، أو حتى ورق الجدران، يمكنك استخدام الدهانات العادية مع انتقاء ألوان جريئة وجديدة، لتحصل على جدران مميزة تكمل اللوحة الفنية لغرفتك، خاصة إن استطعت انتقاء قطع الاثاث بما يتناغم معها.

في مقال اليوم من هوميفاي، جئنا لكم بـ 7 تصميمات أنيقة، لجدران تزينت فقط بدهانات عادية، ولكن ألوانها المميزة، منحتها جمال غير عادي، وقد تم تنسيقها مع قطع الأثاث. شاهدوهم معنا واستمدوا إلهامكم من أعمال الخبراء!