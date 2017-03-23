11 تصميم لدمج غرفة الطعام مع الغرف الأخرى

دمج غرفتين في غرفة واحدة، أصبح أمرًا شائعًا في التصميم الداخلي، وذلك إما بهدف كسب المساحة، وجعل المكان أكثر عملية، وإما للدلالة على الابتكار، أو ببساطة لأنه يتمتع بأناقة خاصة ويكسب المنزل أجواء عصرية أكثر حميمية.

في الواقع، لأننا نحب أيضًا فكرة دمج الغرف، في كتاب اليوم من هوميفاي، جئنا لكم بتصميمات مميزة لغرف طعام تم دمجها مع غرف أخرى، لعدة أغراض وبعدة أنماط.

شاهدهم معنا واستمد إلهامك من تلك النماذج الرائعة!