11 تصميم لدمج غرفة الطعام مع الغرف الأخرى

دمج غرفتين في غرفة واحدة، أصبح أمرًا شائعًا في التصميم الداخلي، وذلك إما بهدف كسب المساحة، وجعل المكان أكثر عملية، وإما للدلالة على الابتكار، أو ببساطة لأنه يتمتع بأناقة خاصة ويكسب المنزل أجواء عصرية أكثر حميمية.
في الواقع، لأننا نحب أيضًا فكرة دمج الغرف، في كتاب اليوم من هوميفاي، جئنا لكم بتصميمات مميزة لغرف طعام تم دمجها مع غرف أخرى، لعدة أغراض وبعدة أنماط.
شاهدهم معنا واستمد إلهامك من تلك النماذج الرائعة!
واحد من الأنماط الأكثر ملائمة لفكرة الدمج بين الغرف، مثل غرفة المعيشة وغرفة الطعام، هو النمط الاسكندينافي، كما في هذا التصميم، حيث الأجواء الحميمية بدون جدران فاصلة.
في تلك المساحة الصغيرة، لابد من تطبيق قاعدة
القليل هو الكثير ، والطريقة المثلى لذلك، هو التنازل عن إحدى الغرف، وهي غرفة الطعام في هذا المثال، حيث تم دمج طاولة الطعام مع المطبخ.
التصميمات العصرية تتناسب جيدًا مع الألوان المحايدة، ولكن هذا لا يمنع من إدخال نغمات نابضة بالحياة، طالما أنه يتم توظيفها جيدًا. في هذا التصميم وحد لون الجدار بين غرفتي المعيشة والطعام.
إذا كنت تريد دمج غرفتين، عليك أن تبحث عن أحد العناصر لمساعدتك على تحقيق التناغم والتجانس. في الأجواء الدافئة الحميمية التي تتمتع بلمسات من الطبيعة، يُصبح الخشب هو الخيار المثالي.
إذا كان منزلك يعاني من ارتفاع الحرارة، يمكنك اتباع النمط الاستوائي مع مساحة كبيرة تضم كل من غرفة الطعام، والمعيشة، وأيضًا المطبخ، وربما تجعلها مفتوحة أكثر على الشرفة أو الحديقة للاستمتاع بنسمات الهواء.
عند الدمج بين غرفة الطعام وغرفة أخرى، عليك مراعاة ألا تفقد أي منهما وظيفتها أو أسلوبها، بل يجب أن يكملا بعضهما البعض، أيًا كان نمط تصميمهما. كما في هذا النموذج الريفي.
اللون الكريمي، والأشكال الدائرية، اثنين من السمات المميزة لنمط البحر المتوسط، لإنشاء بيئة مثلى للمعيشة، تخيل قضاء الوقت مع العائلة وتناول الطعام في تلك الأجواء!
كفاءة الشكل والتصميم، تلك هي سمات النمط الصناعي، وهو ما يدفعك للدمج غرفة الطعام مع غرفة المعيشة بثقة، في أجواء تسودها النغمات الداكنة ، والإشراقة الطبيعية، مع لمسات خضراء هنا وهناك.
إذا أردنا أن نختار نمطًا مثاليًا لدمج غرفة الطعام مع الغرف الأخرى، فسيكون النمط الانتقائي هو خيارنا، حيث يمكنكم دمج الغرف مع انتقاء كل منهم بأسلوب وألوان مميزة، فتصبح كل منهما تتمتع بشخصية وطابع مستقل.
بين أجزاء المنزل إذا كانت قطع الأثاث تتمتع بالتوافق كما في هذا التصميم، الذي يتبع الأسلوب الاستعماري، لا تدع الجدران تفصل بينها، بل اتركها تندمج في بيئة متكاملة.
نختم المقال بنصيحة هامة: استمتع بكل خطوة في تصميم منزلك، ودمج الغرف التي تحب مع بعضها. إذا كنت لا تستطيع فعل ما تريد في منزلك فأين ستفعل؟
لمزيد من الأفكار لدمج غرفة الطعام، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 أفكار ملهمة لتجمع بين مطبخك وغرفة الطعام.