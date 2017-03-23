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11 تصميم لدمج غرفة الطعام مع الغرف الأخرى

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
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دمج غرفتين في غرفة واحدة، أصبح أمرًا شائعًا في التصميم الداخلي، وذلك إما بهدف كسب المساحة، وجعل المكان أكثر عملية، وإما للدلالة على الابتكار، أو ببساطة لأنه يتمتع بأناقة خاصة ويكسب المنزل أجواء عصرية أكثر حميمية.

في الواقع، لأننا نحب أيضًا فكرة دمج الغرف، في كتاب اليوم من هوميفاي، جئنا لكم بتصميمات مميزة لغرف طعام تم دمجها مع غرف أخرى، لعدة أغراض وبعدة أنماط.

شاهدهم معنا واستمد إلهامك من تلك النماذج الرائعة!

1. غرفة طعام على النمط الاسكندينافي

Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة أبلكاش Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

واحد من الأنماط الأكثر ملائمة لفكرة الدمج بين الغرف، مثل غرفة المعيشة وغرفة الطعام، هو النمط الاسكندينافي، كما في هذا التصميم، حيث الأجواء الحميمية بدون جدران فاصلة.

2. الاندماج في النمط التبسيطي

homify غرفة السفرة خشب White
homify

homify
homify
homify

في تلك المساحة الصغيرة، لابد من تطبيق قاعدة القليل هو الكثير ، والطريقة المثلى لذلك، هو التنازل عن إحدى الغرف، وهي غرفة الطعام في هذا المثال، حيث تم دمج طاولة الطعام مع المطبخ.

3. عصري مع ألوان نابضة بالحياة

Lago Alberto, LEMONBE LEMONBE غرفة السفرة
LEMONBE

LEMONBE
LEMONBE
LEMONBE

التصميمات العصرية تتناسب جيدًا مع الألوان المحايدة، ولكن هذا لا يمنع من إدخال نغمات نابضة بالحياة، طالما أنه يتم توظيفها جيدًا. في هذا التصميم وحد لون الجدار بين غرفتي المعيشة والطعام.

4. الخشب كعنصر للتناغم

-, xavi requeno xavi requeno غرفة السفرة
xavi requeno

xavi requeno
xavi requeno
xavi requeno

إذا كنت تريد دمج غرفتين، عليك أن تبحث عن أحد العناصر لمساعدتك على تحقيق التناغم والتجانس. في الأجواء الدافئة الحميمية التي تتمتع بلمسات من الطبيعة، يُصبح الخشب هو الخيار المثالي.

5. الدمج في نمط استوائي

Casa Tortugas, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS غرفة السفرة Wood effect
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

إذا كان منزلك يعاني من ارتفاع الحرارة، يمكنك اتباع النمط الاستوائي مع مساحة كبيرة تضم كل من غرفة الطعام، والمعيشة، وأيضًا المطبخ، وربما تجعلها مفتوحة أكثر على الشرفة أو الحديقة للاستمتاع بنسمات الهواء.

6. ريفي ووظيفي

Prachtig licht woonhuis in combinatie met een houten vloer van ZILVA, Zilva Vloeren Zilva Vloeren غرفة السفرة
Zilva Vloeren

Zilva Vloeren
Zilva Vloeren
Zilva Vloeren

عند الدمج بين غرفة الطعام وغرفة أخرى، عليك مراعاة ألا تفقد أي منهما وظيفتها أو أسلوبها، بل يجب أن يكملا بعضهما البعض، أيًا كان نمط تصميمهما. كما في هذا النموذج الريفي.

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7. أجواء عائلية في نمط البحر المتوسط

VILLA - GRIMAUD, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON غرفة السفرة
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

اللون الكريمي، والأشكال الدائرية، اثنين من السمات المميزة لنمط البحر المتوسط، لإنشاء بيئة مثلى للمعيشة، تخيل قضاء الوقت مع العائلة وتناول الطعام في تلك الأجواء!

8. النمط الصناعي يعني الكفاءة

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

كفاءة الشكل والتصميم، تلك هي سمات النمط الصناعي، وهو ما يدفعك للدمج غرفة الطعام مع غرفة المعيشة بثقة، في أجواء تسودها النغمات الداكنة ، والإشراقة الطبيعية، مع لمسات خضراء هنا وهناك.

9. النمط المثالي للدمج

Departamento en Santa Fe, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño غرفة السفرة
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

إذا أردنا أن نختار نمطًا مثاليًا لدمج غرفة الطعام مع الغرف الأخرى، فسيكون النمط الانتقائي هو خيارنا، حيث يمكنكم دمج الغرف مع انتقاء كل منهم بأسلوب وألوان مميزة، فتصبح كل منهما تتمتع بشخصية وطابع مستقل.

10. تحقيق الدعم والتكامل

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة السفرة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

بين أجزاء المنزل إذا كانت قطع الأثاث تتمتع بالتوافق كما في هذا التصميم، الذي يتبع الأسلوب الاستعماري، لا تدع الجدران تفصل بينها، بل اتركها تندمج في بيئة متكاملة.

11. استمتع بالدمج

Residential Interiors, Prism Architects & Interior Designers Prism Architects & Interior Designers غرفة السفرة
Prism Architects &amp; Interior Designers

Prism Architects & Interior Designers
Prism Architects &amp; Interior Designers
Prism Architects & Interior Designers

نختم المقال بنصيحة هامة: استمتع بكل خطوة في تصميم منزلك، ودمج الغرف التي تحب مع بعضها. إذا كنت لا تستطيع فعل ما تريد في منزلك فأين ستفعل؟

لمزيد من الأفكار لدمج غرفة الطعام، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 أفكار ملهمة لتجمع بين مطبخك وغرفة الطعام.

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U2

U2
U2
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