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دليلك لاستخدام ورق الحائط المثالي في منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Tres Tintas Barcelona - hiszpańskie tapety i murale , Wzorywidze.pl Wzorywidze.pl جدران وأرضياتورق الحائط
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ورق الحائط من شأنه تغير شكل حوائط منزلك وتغير الجو العام للغرف تماماً. يأتي ورق الحائط بأشكال ونقوشات عديدة تناسب كل الأذواق ومواكبة للصيحات الجديدة والتي تجعلك في حيرة من أمرك عند إختيار ورق الحائط فما هو الإختيار المناسب لك ولمنزلك. هذا ما سنناقشه في مقال اليوم مع بعض الحيل والأفكار لمعرفة كيف يمكنك استخدام ورق الحائط بطريقة مثالية.

​لماذا ورق الحائط

Custom Street Map Wallpaper Love Maps On Ltd. جدران وأرضياتورق الحائط
Love Maps On Ltd.

Custom Street Map Wallpaper

Love Maps On Ltd.
Love Maps On Ltd.
Love Maps On Ltd.

هناك العديد من الأسباب لاستخدام ورق الحائط بدلاً من طلاء الحائط، ببساطة وأهم سبب هو استبدال الديكور البسيط الخالي من النقشات بآخر مميز، ذو شخصية ومفعم بالحركة والألوان، النقوشات وأحياناً الملمس.

Wallpaper, BY MAY/ Siluett Frost Window Film BY MAY/ Siluett Frost Window Film جدران وأرضياتورق الحائط
BY MAY/ Siluett Frost Window Film

Wallpaper

BY MAY/ Siluett Frost Window Film
BY MAY/ Siluett Frost Window Film
BY MAY/ Siluett Frost Window Film

أحد أهم مميزات ورق الحائط هو أنه سهل التنظيف فالكثير من ورق الحائط اليوم عليه طبقة تسهل تنظيفه على عكس ورق الحائط في الماضي والذي كان عبارة عن ورق حرفياً. بالإضافة لاستخدام ورق الحائط في إخفاء عيوب الحوائط.

​نقوشات متنوعة

Muster und Texturen für die Wand, fototapete.de fototapete.de جدران وأرضياتورق الحائط
fototapete.de

fototapete.de
fototapete.de
fototapete.de

يأتي ورق الحائط بالكثير من النقوشات والأفكار ذات الشخصية المميزة، فهناك الكثير من الأفكار، نقوشات هندسية، صور فوتوغرافية، ورق حائط مزهر، ورق حائط مشابهه لخامات طبيعية مثل الحجارة والطوب وهكذا. فقم باختيار نقشة ورق الحائط المناسبة حسب الغرفة الخاصة بك ونشاطها وباليتة ألوانها وطرازها.

​الإختيارات لا نهائية

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Laura Felicity Design

Private Residential Commission, North London

Laura Felicity Design
Laura Felicity Design
Laura Felicity Design

لإختيار أفضل لورق الحائط، قم باختيار ورق حائط مكسي بالفينيل فهذا ما يجعله سهل التنظيف وغير قابل للتبقع كما يجعله أسهل في لصقة وتثبته.

​كيفية تثبيت ورق الحائط

homify جدران وأرضياتورق الحائط
homify

homify
homify
homify

قبل تثبيت ورق الحائط إحرص على تنظيف الحائط وغسله بالماء الدافئ. ثم قم بوضع طيقة أولية بالرول لضمان ثبات ورق الحائط واتركه ليجف على الأقل لمدة ساعتين قبل تثبيت ورق الحائط.

Ristrutturazione appartamento Roma, Pigneto, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

قم برسم خطوط ارشادية لتعرف من أين تبدأ وإلى أين تنتهي. وإحرص على استخدام ورق الحائط بشكل مستوي ثم قم بالقياس وإقطع الورق مع الحرص على ترك بعض السنتيمترات في الأعلى.

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Denver Country Club Home, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors حمام
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

قم بوضع اللصق وفرده على ظهر ورق الحائط، قم بفرد ورق الحائط وثبته في مكانه على الحائط مع مراعاة الخطوط الارشادية مع فرد الورق من المنتصف إلى الخارج. وإذا ظهرت لديك أية فقاقيع قم بإخرج الهواء منها باستخدام دبوس.

صيانة ورق الحائط

Bold & Noble South Downs Wallpaper in Heron Grey Bold & Noble جدران وأرضياتورق الحائط
Bold &amp; Noble

Bold & Noble South Downs Wallpaper in Heron Grey

Bold & Noble
Bold &amp; Noble
Bold & Noble

يجب أن تحرص أن تحافظ على ورق الحائط ليبقى وقت طويل، فقم بقراءة واتباع تعليمات التنظيف والصيانة جيداً حيث أنها تختلف حسب كل نوع وكل خامة.

Summer Joy -Variation Framed- Wallpaper La Aurelia جدران وأرضياتورق الحائط Green wallpaper,wallcovering,wallcoverings,wallart,art,frame,framed,flowers,floral,design,la aurelia,silver
La Aurelia

Summer Joy -Variation Framed- Wallpaper

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

قم بتنظيف ورق الحائط من التراب برفق باستمرار للحفاظ عليه.

​كيفية إزالته

Tres Tintas Barcelona - hiszpańskie tapety i murale , Wzorywidze.pl Wzorywidze.pl جدران وأرضياتورق الحائط
Wzorywidze.pl

Wzorywidze.pl
Wzorywidze.pl
Wzorywidze.pl

إزالة ورق الحائط لا يجب أن يكون عملية صعبة ولكن باستخدام الأدوات الصحيحة فسيكون عملية سهلة. بعض الأنواع تزال بسهولة والبعض الآخر من الأشكال التقليدية يحتاج بعض المجهود من خلال استخدام محلول مخصص له أو الماء الساخن أو الخل.

Wallstickers Jungle peas, ich et kar ich et kar جدران وأرضياتورق الحائط
ich et kar

ich et kar
ich et kar
ich et kar

فقط قم بوضع رول في المحلول ثم قم بمسح أجزاء الحائط واحداً تلو الآخر، اتركه بعض الوقت ثم قم بنزعه. وأخيراً قم بغسل البواقي بالماء والصابون وجففه. كرر العملية في جميع أجزاء الحائط، وبهذا تكون قد انتهيت.

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