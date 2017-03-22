دليلك لاستخدام ورق الحائط المثالي في منزلك

ورق الحائط من شأنه تغير شكل حوائط منزلك وتغير الجو العام للغرف تماماً. يأتي ورق الحائط بأشكال ونقوشات عديدة تناسب كل الأذواق ومواكبة للصيحات الجديدة والتي تجعلك في حيرة من أمرك عند إختيار ورق الحائط فما هو الإختيار المناسب لك ولمنزلك. هذا ما سنناقشه في مقال اليوم مع بعض الحيل والأفكار لمعرفة كيف يمكنك استخدام ورق الحائط بطريقة مثالية.
هناك العديد من الأسباب لاستخدام ورق الحائط بدلاً من طلاء الحائط، ببساطة وأهم سبب هو استبدال الديكور البسيط الخالي من النقشات بآخر مميز، ذو شخصية ومفعم بالحركة والألوان، النقوشات وأحياناً الملمس.
أحد أهم مميزات ورق الحائط هو أنه سهل التنظيف فالكثير من ورق الحائط اليوم عليه طبقة تسهل تنظيفه على عكس ورق الحائط في الماضي والذي كان عبارة عن ورق حرفياً. بالإضافة لاستخدام ورق الحائط في إخفاء عيوب الحوائط.
يأتي ورق الحائط بالكثير من النقوشات والأفكار ذات الشخصية المميزة، فهناك الكثير من الأفكار، نقوشات هندسية، صور فوتوغرافية، ورق حائط مزهر، ورق حائط مشابهه لخامات طبيعية مثل الحجارة والطوب وهكذا. فقم باختيار نقشة ورق الحائط المناسبة حسب الغرفة الخاصة بك ونشاطها وباليتة ألوانها وطرازها.
لإختيار أفضل لورق الحائط، قم باختيار ورق حائط مكسي بالفينيل فهذا ما يجعله سهل التنظيف وغير قابل للتبقع كما يجعله أسهل في لصقة وتثبته.
قبل تثبيت ورق الحائط إحرص على تنظيف الحائط وغسله بالماء الدافئ. ثم قم بوضع طيقة أولية بالرول لضمان ثبات ورق الحائط واتركه ليجف على الأقل لمدة ساعتين قبل تثبيت ورق الحائط.
قم برسم خطوط ارشادية لتعرف من أين تبدأ وإلى أين تنتهي. وإحرص على استخدام ورق الحائط بشكل مستوي ثم قم بالقياس وإقطع الورق مع الحرص على ترك بعض السنتيمترات في الأعلى.
قم بوضع اللصق وفرده على ظهر ورق الحائط، قم بفرد ورق الحائط وثبته في مكانه على الحائط مع مراعاة الخطوط الارشادية مع فرد الورق من المنتصف إلى الخارج. وإذا ظهرت لديك أية فقاقيع قم بإخرج الهواء منها باستخدام دبوس.
يجب أن تحرص أن تحافظ على ورق الحائط ليبقى وقت طويل، فقم بقراءة واتباع تعليمات التنظيف والصيانة جيداً حيث أنها تختلف حسب كل نوع وكل خامة.
قم بتنظيف ورق الحائط من التراب برفق باستمرار للحفاظ عليه.
إزالة ورق الحائط لا يجب أن يكون عملية صعبة ولكن باستخدام الأدوات الصحيحة فسيكون عملية سهلة. بعض الأنواع تزال بسهولة والبعض الآخر من الأشكال التقليدية يحتاج بعض المجهود من خلال استخدام محلول مخصص له أو الماء الساخن أو الخل.
فقط قم بوضع رول في المحلول ثم قم بمسح أجزاء الحائط واحداً تلو الآخر، اتركه بعض الوقت ثم قم بنزعه. وأخيراً قم بغسل البواقي بالماء والصابون وجففه. كرر العملية في جميع أجزاء الحائط، وبهذا تكون قد انتهيت.