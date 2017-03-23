11 فكرة رائعة لتنظيم غرفة النوم الصغيرة

هل لديك غرفة نوم صغيرة تبدو هي المكان المفضل لديك؟.. ولكنها صغيرة ولا تعرف كيف تجمع بها العديد من الأشياء ومستلزماتك الخاصة!.. أنت بالفعل تقرأ المقال المناسب.
ففي هوميفاي نحب دومًا ان نقدم لك المشورة لإعادة تنظيم وطلاء وترتيب غرف منزلك بشكل جيد للغاية، لذلك نقدم لك في هذا المقال 10 نصائح لتنظيم غرفة نومك بطريقة رائعة لتبدو جميلة ووظيفية وربما تبدو في مساحة أكبر..
ثمة خيار رائع وهو بناء قاعدة السرير مع الأدراج المتكاملة، التي تفتح نحو قدم منه، وتوفير مساحة تخزينية كبيرة. حيث يمكنك تخزين ملابسك، حذائك، والمفروشات وأشياء كثيرة أخرى قد تخشى عليها من أن تضيع.
إذا كانت المساحة صغيرة، لديك خيارًا جيدًا وهو أن تحيط أسفل النافذة والجدران سلسلة من الأدراج المغلقة عن طريق أبواب مغلقة بمفصلات ومخفية دون مقابض والتي تغطي الجدار بالكامل، في حين ترك النافذة مفتوحة للاستفادة من الضوء الطبيعي وتخضيص سطح الجدران كأرسكة لطيفة يمكن أن تكون بمثابة كرسي شخصي. وهو يشتمل على زوج من الأدراج الضحلة على طول الجدار، مما يتيح فراغ وحرية حركة بالغرفة.
يمكنك أيضًا التثبيت على زاوية من الغرفة إطار صغير يعمل كحبل الغسيل أو خزانة مفتوحة مع وجود قاعدة لتنظيم الأحذية أو الهدايا التذكارية، وفي عمود أفقي يمكنك تعليق ملابسك الأكثر شيوعًا من مواسم أخرى والاحتفاظ بها معلقة ومخبأة في خزانة الغرفة أو تعليق ملابس السرير.. وإغلاق التصميم مع بعض السلال المعدنية الطراز الحديث الطيفة على الجدار للمسة جذابة جًدا وعملية في نفس الوقت.
يمكنك قاعدة السرير الذي يناسب مساحة الغرفة أو مجرد يفصل زاوية للقيام بذلك والاستمرار في استخدام بقية الغرفة مع غيرها من الأثاث. الشيء المهم حول هذا التصميم هو أن القاعدة تحتوي على الأدراج في الوقت نفسه بمثابة خطوات ليصعد علها الشخص إلى السرير، ويمكنك تخصيص موقع في الجانب لعمل مكتب، مع رفوف وخزائن للكتب وأريكة للقراءة.
وهناك فكرة جريئة جدًا ولكن ممتازة هو بناء الطابق الثاني في منتصف الطريق، حيث تصعد إلى السرير بواسطة السلالم الصغيرة بينما تم استغلال المساحة أسفله للدراسة، وعمل خزانة مع جلسة جانبية لطيفة لمشاركتها مع الأصدقاء المقربين.
واستكمالا لاقتراح السرير في الطابق الثاني، يمكنك أن تثبت على الجدران واحد أو أكثر من الخزانات حولها، وذلك لوضع الكتب، والهدايا التذكارية، والالكترونيات، وساعة منبه، شمعة، على أي حال عليك أن تقرر ما تريد أن يكون في متناول يديك وقريب من سريرك.
لغرف النوم الصغيرة تنظيم غرفة النوم الخاصة بك بطريقة تساعدك على استغلال المساحة بشكل جيد، وهناك خيار جيد هو تثبيت الخزانات فوق الجدران، حيث يمكنك وضعها فوق الأسرة، من دون أخذ مساحة كبيرة من الغرفة، لترك حرية في الحركة.
السلال تصور عادة كجزء من المطبخ والطاولات وديكور الحديقة أو مواد النسيج، لكننا نادرًا ما نستخدمها لتخزين الأشياء اليومية في غرفة النوم. بالرغم من أنها فكرة ممتازة.. صغيرة، ولطيفة وتتحد مع كل شيء، وبوعميقة ومرنة جدًا ويمكن تخزين أشياء كثيرة بها دون استخدام الكثير من المساحة مثل المفروشات، والجينز والملابس السميكة والكتب والمجلات أو كل الإليكترونيات، مع إعطاء لمسة ساحرة للمساحة الخاصة بك.
وإذا كانت غرفة نوم صغيرة فأفضل شيء هو أن تقوم ببناء أثاث متعدد الوظائف بحيث يبدو مفيدًا لأكثر من شيء، الكثير من الأدراج، مع الدواليب المغلقة، ورف لتخزين الكتب داخل السرير وعلى الجانب نجد السلالم الخشبية للوصول إلى السرير نفسه.
إذا كان هناك قدم مساوة بين اللون الذي ينظم التميز، ويعطي مظهر النظام، بتضخيم الفضاء الأبيض، إنه لأمر مدهش! مع مجرد طلاء الجدران الأبيض وأغطية بيضاء والأثاث الأبيض، والنتيجة هي غرفة من عمق كبير، مع الكثير من الضوء والكثير من المساحة، لا تنسى أن دمج لمسة مكثفة في مكان ما، مثل الجدار الأسود خلف السرير أو بعض زاوية الغرفة يبدو أمرًا مثاليًا ورائعًا.
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