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11 فكرة رائعة لتنظيم غرفة النوم الصغيرة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
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هل لديك غرفة نوم صغيرة تبدو هي المكان المفضل لديك؟.. ولكنها صغيرة ولا تعرف كيف تجمع بها العديد من الأشياء ومستلزماتك الخاصة!.. أنت بالفعل تقرأ المقال المناسب.

ففي هوميفاي نحب دومًا ان نقدم لك المشورة لإعادة تنظيم وطلاء وترتيب غرف منزلك بشكل جيد للغاية، لذلك نقدم لك في هذا المقال 10 نصائح لتنظيم غرفة نومك بطريقة رائعة لتبدو جميلة ووظيفية وربما تبدو في مساحة أكبر..

1. الأدراج تحت السرير

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas غرفة نوم
MeMo arquitectas

MeMo arquitectas
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

ثمة خيار رائع وهو بناء قاعدة السرير مع الأدراج المتكاملة، التي تفتح نحو قدم منه، وتوفير مساحة تخزينية كبيرة. حيث يمكنك تخزين ملابسك، حذائك، والمفروشات وأشياء كثيرة أخرى قد تخشى عليها من أن تضيع.

2. جدار من الأدراج والأثاث الممدود

Apartamento Terraços da Ponte, Estúdio AMATAM Estúdio AMATAM غرفة نوم
Estúdio AMATAM

Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM

إذا كانت المساحة صغيرة، لديك خيارًا جيدًا وهو أن تحيط أسفل النافذة والجدران سلسلة من الأدراج المغلقة عن طريق أبواب مغلقة بمفصلات ومخفية دون مقابض والتي تغطي الجدار بالكامل، في حين ترك النافذة مفتوحة للاستفادة من الضوء الطبيعي وتخضيص سطح الجدران كأرسكة لطيفة يمكن أن تكون بمثابة كرسي شخصي. وهو يشتمل على زوج من الأدراج الضحلة على طول الجدار، مما يتيح فراغ وحرية حركة بالغرفة.

3. سلال على الحائط وحبال الغسيل الحديثة

Inspiration, Korbo Korbo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

يمكنك أيضًا التثبيت على زاوية من الغرفة إطار صغير يعمل كحبل الغسيل أو خزانة مفتوحة مع وجود قاعدة لتنظيم الأحذية أو الهدايا التذكارية، وفي عمود أفقي يمكنك تعليق ملابسك الأكثر شيوعًا من مواسم أخرى والاحتفاظ بها معلقة ومخبأة في خزانة الغرفة أو تعليق ملابس السرير.. وإغلاق التصميم مع بعض السلال المعدنية الطراز الحديث الطيفة على الجدار للمسة جذابة جًدا وعملية في نفس الوقت.

5. استغلال كافة المساحة

Крошка, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

يمكنك قاعدة السرير الذي يناسب مساحة الغرفة أو مجرد يفصل زاوية للقيام بذلك والاستمرار في استخدام بقية الغرفة مع غيرها من الأثاث. الشيء المهم حول هذا التصميم هو أن القاعدة تحتوي على الأدراج في الوقت نفسه بمثابة خطوات ليصعد علها الشخص إلى السرير، ويمكنك تخصيص موقع في الجانب لعمل مكتب، مع رفوف وخزائن للكتب وأريكة للقراءة.

6. دمج رائع

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

وهناك فكرة جريئة جدًا ولكن ممتازة هو بناء الطابق الثاني في منتصف الطريق، حيث تصعد إلى السرير بواسطة السلالم الصغيرة بينما تم استغلال المساحة أسفله للدراسة، وعمل خزانة مع جلسة جانبية لطيفة لمشاركتها مع الأصدقاء المقربين.

7. أرفف وخزانات

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté غرفة نوم
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

واستكمالا لاقتراح السرير في الطابق الثاني، يمكنك أن تثبت على الجدران واحد أو أكثر من الخزانات حولها، وذلك لوضع الكتب، والهدايا التذكارية، والالكترونيات، وساعة منبه، شمعة، على أي حال عليك أن تقرر ما تريد أن يكون في متناول يديك وقريب من سريرك.

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8. خزانات علوية في السقف

Apartamento Terraços da Ponte, Estúdio AMATAM Estúdio AMATAM غرفة الاطفال
Estúdio AMATAM

Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM

لغرف النوم الصغيرة تنظيم غرفة النوم الخاصة بك بطريقة تساعدك على استغلال المساحة بشكل جيد، وهناك خيار جيد هو تثبيت الخزانات فوق الجدران، حيث يمكنك وضعها فوق الأسرة، من دون أخذ مساحة كبيرة من الغرفة، لترك حرية في الحركة.

9. استخدام السلال الجميلة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

السلال تصور عادة كجزء من المطبخ والطاولات وديكور الحديقة أو مواد النسيج، لكننا نادرًا ما نستخدمها لتخزين الأشياء اليومية في غرفة النوم. بالرغم من أنها فكرة ممتازة.. صغيرة، ولطيفة وتتحد مع كل شيء، وبوعميقة ومرنة جدًا ويمكن تخزين أشياء كثيرة بها دون استخدام الكثير من المساحة مثل المفروشات، والجينز والملابس السميكة والكتب والمجلات أو كل الإليكترونيات، مع إعطاء لمسة ساحرة للمساحة الخاصة بك.

10. الأثاث متعدد الوظائف

Dormitorios Juveniles , Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

وإذا كانت غرفة نوم صغيرة فأفضل شيء هو أن تقوم ببناء أثاث متعدد الوظائف بحيث يبدو مفيدًا لأكثر من شيء، الكثير من الأدراج، مع الدواليب المغلقة، ورف لتخزين الكتب داخل السرير وعلى الجانب نجد السلالم الخشبية للوصول إلى السرير نفسه.

11. كل شيء باللون الأبيض واستخدام الأساسيات فقط

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci غرفة نوم
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

إذا كان هناك قدم مساوة بين اللون الذي ينظم التميز، ويعطي مظهر النظام، بتضخيم الفضاء الأبيض، إنه لأمر مدهش! مع مجرد طلاء الجدران الأبيض وأغطية بيضاء والأثاث الأبيض، والنتيجة هي غرفة من عمق كبير، مع الكثير من الضوء والكثير من المساحة، لا تنسى أن دمج لمسة مكثفة في مكان ما، مثل الجدار الأسود خلف السرير أو بعض زاوية الغرفة يبدو أمرًا مثاليًا ورائعًا.

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