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شقة جميلة كـ باليتة الألوان

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
CASA F+G: HOME SWEET HOME, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة نوم
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شقة جميلة كـ باليتة الألوان تشعر وكأنها ملكًا لفنان كل بقعة فيها بلون زاهي مما يجعل البهجة تعم كافة أرجاءها من الخارج إلى الداخل! تفاصيلها بسيطة تقع في غرامها من أول نظرة.. التناسق والتناغم عنوانًا لديكوراتها رغم تعدد ألوانها.. دعونا نبدأ جولتنا بها لنكتشف سر جمالها.

ساحة تجمع المعيشة والسفرة

CASA F+G: HOME SWEET HOME, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة السفرة
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

نبدأ جولتنا مع ساحة واحدة تجمع المعيشة والسفرة معًا بـ تصميم داخلي مذهل تضفي عليه الألوان جمالًا من نوع خاص. الإكسسوارات كانت عنصر شديد الأهمية هنا في كلا الغرفتين من لوحات تشكيلية وإطارات تحمل صورًا ولحظات تذكارية للقاطنين ومزهرية رائعة الجمال ووحدات إضاءة تسحرك برقيها.

السفرة جريئة بألوان مبهجة

CASA F+G: HOME SWEET HOME, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة السفرة
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

نرى السفرة هنا جريئة بفضل ميكس الألوان الذي تتحلى به من مقاعد حمراء اللون ومزهرية بالورد البرتقالي وفرش مزركش ولوحة تشكيلية عريضة تستحوذ على إحدى جدرانها تأسر عاشقي الفن تحديدًا رغم أنه قد يراها البعض تحمل طلاسمًا غير مفهومة!

المعيشة وكنب ملون.. ما رأيك في وسائدها المزركشة؟!

CASA F+G: HOME SWEET HOME, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة المعيشة
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

صورة تنقل لنا عن قُرب روعة تفاصيل غرفة المعيشة المدموجة مع غرفة الطعام والتي تتكون فقط من 2 كنبة مريحة باللون الأخضر الفاتح واللون الأحمر حيث يزين كلاهما نخبة من الوسائد المزركشة بألوان متداخلة ورسوم متعددة بالطبع ستحبها. تتمتع المعيشة كما ذكرنا من قبل بالعديد من الإكسسوارات التي تجمل إطلالتها وهنا يمكننا رصدها عن قرب بوضوح!  

المطبخ ومائدة جزيرة بتصميم L

CASA F+G: HOME SWEET HOME, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini مطبخ
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

الألوان المحايدة تحتل المطبخ ما بين الأبيض والأسود والرمادي سواء في التصميم الداخلي ذاته أو الوحدات التخزينية. مائدة الجزيرة كما نرى هنا مصممة على شكل حرف L بتصميم عملي ووظيفي يضم بداخله الموقد الكهربي والحوض ومساحة أخرى لتناول الطعام.  

غرفة النوم وألوان في كل مكان

CASA F+G: HOME SWEET HOME, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة نوم
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

ألوان في كل مكان بالغرفة تستحوذ عليها بالكامل بداية من الجدار الخلفي للسرير والذي يتزين بورق حائط مبهر يضم العديد من الألوان الزاهية يزيده سحرًا عنصر الإضاءة الذي يختبئ وراء الجدار الجبسي، مرورًا بالسجادة الحمراء المتناغمة مع ورق الحائط، نهاية بالجزء العلوي من الجدران والملون بدرجات اللون البرتقالي والأخضر والرمادي!

الغرفة هادئة تمامًا من زاوية أخرى!

CASA F+G: HOME SWEET HOME, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة نوم
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

من زاوية أخرى نجد غرفة النوم هادئة تمامًا على عكس إطلالتها السابقة وذلك لسيطرة اللون الرمادي عليها بالكامل من هذه الجهة من خزانات وفرش السرير والجدران.

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غرفة النوم وإضاءة ساحرة

CASA F+G: HOME SWEET HOME, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini غرفة نوم
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

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الحمام الأول والموزاييك

CASA F+G: HOME SWEET HOME, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini حمام
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

كما نرى هنا الموزاييك يزين ساحة الاستحمام بالكامل إلى أن يصل للحوض الذي يتمتع بوحدة تخزينية عملية وذكية بتصميم فريد جزء منها مفتوح يضم أرفف تستوعب أغراض الحمام وجزء آخر مغلق للأغراض شديدة الخصوصية.

الحمام الثاني: إشراقة ودفء

CASA F+G: HOME SWEET HOME, Architetto Francesco Franchini Architetto Francesco Franchini حمام
Architetto Francesco Franchini

Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini
Architetto Francesco Franchini

يختلف هذا الحمام عن الأول من حيث التصميم الداخلي والألوان .. فهو أولًا لا يحظى بكابينة استحمام بل استعاض عنها ببانيو كبير يزينه سيراميك الفسيفساء بلونه البني الذي يمنحه إشراقة ودفء.

وحدة الحوض تتألق هنا بتصميم مبهر أكبر حجمًا حيث تبدو فندقية برف كبير يضم الحوض ومساحة مفرغة تدنوه تستخدم في رص المناشف ووحدة أدراج سفلية بها أدراج تستوعب العديد من الأغراض أيضًا.

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