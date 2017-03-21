شقة جميلة كـ باليتة الألوان

يختلف هذا الحمام عن الأول من حيث التصميم الداخلي والألوان .. فهو أولًا لا يحظى بكابينة استحمام بل استعاض عنها ببانيو كبير يزينه سيراميك الفسيفساء بلونه البني الذي يمنحه إشراقة ودفء.

وحدة الحوض تتألق هنا بتصميم مبهر أكبر حجمًا حيث تبدو فندقية برف كبير يضم الحوض ومساحة مفرغة تدنوه تستخدم في رص المناشف ووحدة أدراج سفلية بها أدراج تستوعب العديد من الأغراض أيضًا.