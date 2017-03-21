شقة جميلة كـ باليتة الألوان تشعر وكأنها ملكًا لفنان كل بقعة فيها بلون زاهي مما يجعل البهجة تعم كافة أرجاءها من الخارج إلى الداخل! تفاصيلها بسيطة تقع في غرامها من أول نظرة.. التناسق والتناغم عنوانًا لديكوراتها رغم تعدد ألوانها.. دعونا نبدأ جولتنا بها لنكتشف سر جمالها.
نبدأ جولتنا مع ساحة واحدة تجمع المعيشة والسفرة معًا بـ تصميم داخلي مذهل تضفي عليه الألوان جمالًا من نوع خاص. الإكسسوارات كانت عنصر شديد الأهمية هنا في كلا الغرفتين من لوحات تشكيلية وإطارات تحمل صورًا ولحظات تذكارية للقاطنين ومزهرية رائعة الجمال ووحدات إضاءة تسحرك برقيها.
نرى السفرة هنا جريئة بفضل
ميكس الألوان الذي تتحلى به من مقاعد حمراء اللون ومزهرية بالورد البرتقالي وفرش مزركش ولوحة تشكيلية عريضة تستحوذ على إحدى جدرانها تأسر عاشقي الفن تحديدًا رغم أنه قد يراها البعض تحمل طلاسمًا غير مفهومة!
صورة تنقل لنا عن قُرب روعة تفاصيل غرفة المعيشة المدموجة مع غرفة الطعام والتي تتكون فقط من 2 كنبة مريحة باللون الأخضر الفاتح واللون الأحمر حيث يزين كلاهما نخبة من الوسائد المزركشة بألوان متداخلة ورسوم متعددة بالطبع ستحبها. تتمتع المعيشة كما ذكرنا من قبل بالعديد من الإكسسوارات التي تجمل إطلالتها وهنا يمكننا رصدها عن قرب بوضوح!
الألوان المحايدة تحتل المطبخ ما بين الأبيض والأسود والرمادي سواء في التصميم الداخلي ذاته أو الوحدات التخزينية. مائدة الجزيرة كما نرى هنا مصممة على شكل حرف L بتصميم عملي ووظيفي يضم بداخله الموقد الكهربي والحوض ومساحة أخرى لتناول الطعام.
ألوان في كل مكان بالغرفة تستحوذ عليها بالكامل بداية من الجدار الخلفي للسرير والذي يتزين بورق حائط مبهر يضم العديد من الألوان الزاهية يزيده سحرًا عنصر الإضاءة الذي يختبئ وراء الجدار الجبسي، مرورًا بالسجادة الحمراء المتناغمة مع ورق الحائط، نهاية بالجزء العلوي من الجدران والملون بدرجات اللون البرتقالي والأخضر والرمادي!
من زاوية أخرى نجد غرفة النوم هادئة تمامًا على عكس إطلالتها السابقة وذلك لسيطرة اللون الرمادي عليها بالكامل من هذه الجهة من خزانات وفرش السرير والجدران.
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كما نرى هنا الموزاييك يزين ساحة الاستحمام بالكامل إلى أن يصل للحوض الذي يتمتع بوحدة تخزينية عملية وذكية بتصميم فريد جزء منها مفتوح يضم أرفف تستوعب أغراض الحمام وجزء آخر مغلق للأغراض شديدة الخصوصية.
يختلف هذا الحمام عن الأول من حيث التصميم الداخلي والألوان .. فهو أولًا لا يحظى بكابينة استحمام بل استعاض عنها ببانيو كبير يزينه سيراميك الفسيفساء بلونه البني الذي يمنحه إشراقة ودفء.
وحدة الحوض تتألق هنا بتصميم مبهر أكبر حجمًا حيث تبدو فندقية برف كبير يضم الحوض ومساحة مفرغة تدنوه تستخدم في رص المناشف ووحدة أدراج سفلية بها أدراج تستوعب العديد من الأغراض أيضًا.