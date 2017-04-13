منزل الأحلام الكلاسيكي يتمتع بالرقي والفخامة

التفاصيل والديكورات التي استعان بها المصمم في تصميمه لهذا المنزل، كانت أكثر من رائعة، فنرى هنا المزج بين اللون الأبيض الحيادي وورق الجدران بطريقة مبتكرة ومميزة، مع تقسيم الجدار إلى أرفف مزودة بسبوتات من الأضاءة لتضئ الديكورات والجدار بطريقة مميزة جداً، بالأضافة إلى بيت النور في السقف الذي زينه الصمم بديكورات من الجبس مع وجود تلك النجفة الكريستالية في السقف، كل تلك التفاصيل خلقت من المنزل لوحة فنية تغمرها الكلاسيكية.