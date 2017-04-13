منزل الأحلام الكلاسيكي يتمتع بالرقي والفخامة

إذا كنت من محبي النمط الكلاسيكي والتفاصيل الفخمة، فهذا المنزل سيعجبك كثيراً فنحن اليوم في هوميفاي في جولة داخل منزل من الاحلام ملئ بالكلاسيكية والفخامة والزخارف المعمارية الأنيقة في تركيا دعونا نأخذ جولة داخل المنزل من الداخل.
البداية هنا مع غرفة النعيشة التي جاءت رغم مساحتها الصغيرة إلا أن تصميمها كان مبتكر جداً وملئ بالكلاسيكية، سيطر على الغرفة الأثاث والمفروشات الفخمة، فنجد منطقة الجلوس متنوعة بين اللون الروز والأورجواني الداكن، مقاعد الجلوس مريحة وتفاصيل الكلاسيكية انتشرت في تفاصيل الديكور بشكل واضح، في الجهة المقابلة للمقاعد وجدنا شاشة العرض المثبتة داخل أطار بيضاوي، وفي الأسفل مكتبة صغيرة استغلها المصمم لوضع الديكورات وتخزين الاغراض داخل الأدراج.
تصميم النافذة داخل الغرفة كان مفعم بالكلاسيكية فنجد هنا النافذة كبيرة سمحت بمرور الضوء الطبيعي إلى الغرفة من خلال تصميم لستارة خفيفة باللون الأبيض، ونجد هنا الجدار خلف النافذة مصمم بشكل جذاب عن باقي جدرات الغرفة، ليغمر منطقة النافذة بتفاصيل من الجاذبية والأناقة.
التفاصيل والديكورات التي استعان بها المصمم في تصميمه لهذا المنزل، كانت أكثر من رائعة، فنرى هنا المزج بين اللون الأبيض الحيادي وورق الجدران بطريقة مبتكرة ومميزة، مع تقسيم الجدار إلى أرفف مزودة بسبوتات من الأضاءة لتضئ الديكورات والجدار بطريقة مميزة جداً، بالأضافة إلى بيت النور في السقف الذي زينه الصمم بديكورات من الجبس مع وجود تلك النجفة الكريستالية في السقف، كل تلك التفاصيل خلقت من المنزل لوحة فنية تغمرها الكلاسيكية.
هنا نجد تصميم غرفة السفرة الذي لم يكن أقل كلاسيكية وفخامة من باقى المنزل، فنجد هنا طاولة من الخشب مربعة يحاوطها بعض الكراسي من القماش القطيفة الناعم بلونه الأورجواني الداكن المفعم بالأناقة، ثم تبدأ بعض التفاصيل في أكمال تلك اللوحة الكلاسيكية فنجد هنا تلك النجفة الكريستالية في السقف مع هذا الشمعدان الذي توسط الطاولة بشكل مميز.
هنا نرى غرفة النوم الرئيسية داخل المنزل التي جمعت التفاصيل الكلاسيكية في تصميمها بشكل واضح، فنرى السرير بتصميم مريح وفخم من القطيفة الناعمة، اختار المصمم بلون صريح من الأزرق انسجم مع الألوان الحيادية للغرفة من الأبيض للجدران، والبني الدافئ لتصميم الأرضيات من الخشب، استعان المصمم بخدعة المرايا ليضيق بذلك مساحات أضافية للغرفة، فنجد المرايات بتصميم كلاسيكي جذاب مع اختيار موفق للأضاءة القادمة من تلك النجفة الكريستالية.
أما تصميم الحمام داخل المنزل فكان مليئاً بالجاذبية واللمسات المفعمة بالكلاسيكية ، غمر الحمام اللون الأحمر بتفاصيله الجريئة مع لمسات من اللون الأبيض والخشب الدافئة، بالأضافة إلى الأضاءة التي لعبت دوراً واضحاَ في تصميم الحمام.
غرفة الأطفال الأولى في هذا المنزل جاءت مبهجة بدايةً من الألوان إلى اختيار تفاصيل الأثاث والديكورات التي أضافت بهجة وأناقة على الغرفة، فنرى سرير ودولاب بتصميم بسيط ومبهج مع لمسة من الرقة والشفافية من خلال تلك الستائر الناعمة التي حاوطت السرير.
أما غرفة الأطفال الثانية فلم تكن أقل بساطة وبهجة في اختيار الوانها وديكوراتها كما نرى.
وهنا نرى منطقة حمام السباحة والحديقة التي جاء تصميمه مريح ومميز جداً لقضاء بعض الأوقات برفقة العائلة والأصدقاء.
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