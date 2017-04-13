11 تصميم لدمج غرفة المعيشة مع المطبخ

دمج المطبخ وغرفة المعيشة معاً واحدة من أكثر الإتجاهات الحديثة انتشاراً في الفترة الأخيرة لاستغلال المساحات داخل المنزل بطريقة مناسبة، واليوم نحن في هوميفاي سنقدم لك 11 تصميم على النمط التركي ومن خلال جولاتنا في منازل تركيا لدمج غرفة المعيشة مع المطبخ بطريقة مناسبة.
عندما يندمج الأخضر والأزرق معاً مع لمسات من الخشب ينتج عنه تصميم مميز وجذاب جداً لمنطقة المعيشة مع المطبخ، فنرى هنا البار الخشبي للمطبخ الذي استعان به المصمم لفصل غرفة المعيشة عن المطبخ مع تفاصيل الديكور المميزة باللون الأخضر والأزرق التي اندمجت مع الإطلالة الجذابة لتفاصيل الأثاث الحيادية.
تصميم مشرق باللون الأبيض مع الأزرق السماوي، منطقة المعيشة والمطبخ معاً في مساحة واحدة، لذلك استعان المصمم باللون الأبيض الحيادي الذي أعطي أشراق وهدوء على التصميم، مع النوافذ الكبيرة التي دمجت التصميم الداخلى للغرفة مع الطبيعة الخلابة من الخارج.
على الرغ من أن فكرة الدمج في الأصل هي إتجاه عصري للمنازل ذات المساحات الصغيرة لاستغلالها بطريقة عملية، ألا أنه يمكنك أضافة لمسات من الكلاسيكية على التصميم فهنا المصمم استعان بشطريقة ذكية بلمسات من الكلاسيكية على المنطقة المدمجة مع المطبخ.
هنا فكرة أخرى لدمج غرفة المعيشة مع المطبخ بطريقة عصرية، فالمطيخ هنا في الجهة المقابلة لغرفة المعيشة، لذلك استعان المصمم بتلك الأريكة لتكون فاصل بين المطبه وغرفة المعيشة، استعان المصمم أيضاً بالألوان الفاتحة الحيادية حتى يخلق شعوراً بالأتساع داخل الغرفة.
الأبتكار وسقف الأبداع دائماُ لا حدود له، خاصة في التصميمات المعمارية، فهنا استعان المصمم بلمسات من الأبداع لخلق فاصل بين منطقة المعيشة والمطبخ من خلال هذا الجدار الزجاجي الذي قام بالفصل وفي نفس الوقت خلق لمسة من الشفافية والأناقة في الغرفة.
هنا نرى تصميم لمنطقة المعيشة والمطبخ بطريقة مفعمة بالأناقة من خلال تعزيز اللون الأسود في تفاصيل الديكور والأثاث، من الأساليب أيضاً التي يجب الاستعانة بها عند تصميم منطقة معيشة مشتركة مع المطبخ أن تكون الألوان متناسقة معاً واعتبارها منطقة واحدة ومستقلة وليست غرفتين حتى تخلق اندماجاً واضحاً في الغرفة وتصميمها.
هنا دمج المصمم بين غرفة المعيشة، منطقة الطعام والمطبخ في مساحة واحدة فنرى التفاصيل الكلاسيكية التي اجتمعت من خلال اختيار اسلوب ونمط الأثاث الذي جمع بين البساطة والفخامة معاً في تصميم واحد، ديكور الجدران الذي استعان به المصمم كان أكثر من رائع من خلال تلك الصور المميزة التي زينت الجدار بجاذبية وفخامة.
وهنا طريقة ربما تبدو مجنونة وغير تقليدية استعان بها المصمم في تصميم المطبخ ودمج منطقة المعيشة داخل المطبخ من خلال تلك الأريكة، للوهلة عندما تنظر لتصميم المطيخ ساشعر انك أمام شقة متكاملة في غرفة واحدة، فهنا تجد طاولة الطعام مع المطبخ وأريكة صممت لمنطقة معيشة بسيطة داخل الغرفة.
وهنا نحن أمام فكرة أكثر عبقرية وحداثة لدمج المطبخ وغرفة المعيشة معاً فقد استعان المصمم بالمطبخ وتصميمه على شكل دائري، واستعان بالبار ليكون فاصل بين غرفة المعيشة والمطبخ، وعلى الرغم من ذلك فقد حافظ المصمم على حيادية الألوان وتناسقها بين المطبخ غرفة المعيشة فنرى اللون الأبيض هو المعيمن على التصميم.
وهنا نموذج أخر لدمج منطقة الطعان والمطبخ بطريقة مليئة بالأناقة والشفافية من خلال تلك الطاول المستديرة من الزجاج والتي حاوطتها بعض الكراسي ذات تصميم بسيط والتي اندمجت مع المطبخ وتصميمه الجذاب في الجهة المقابلة لطاولة الطعام.
وهنا لمسا من الأحمر أعطت للتصميم جاذبية خاصة في دمج المطبخ مع منطقة الطعام والأريكة.
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