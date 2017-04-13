11 تصميم لدمج غرفة المعيشة مع المطبخ

هنا دمج المصمم بين غرفة المعيشة، منطقة الطعام والمطبخ في مساحة واحدة فنرى التفاصيل الكلاسيكية التي اجتمعت من خلال اختيار اسلوب ونمط الأثاث الذي جمع بين البساطة والفخامة معاً في تصميم واحد، ديكور الجدران الذي استعان به المصمم كان أكثر من رائع من خلال تلك الصور المميزة التي زينت الجدار بجاذبية وفخامة.