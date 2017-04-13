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11 تصميم لدمج غرفة المعيشة مع المطبخ

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة المعيشة
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دمج المطبخ وغرفة المعيشة معاً واحدة من أكثر الإتجاهات الحديثة انتشاراً في الفترة الأخيرة لاستغلال المساحات داخل المنزل بطريقة مناسبة، واليوم نحن في هوميفاي سنقدم لك 11 تصميم على النمط التركي ومن خلال جولاتنا في منازل تركيا لدمج غرفة المعيشة مع المطبخ بطريقة مناسبة.

1- الأخضر والأزرق معاً

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

عندما يندمج الأخضر والأزرق معاً مع لمسات من الخشب ينتج عنه تصميم مميز وجذاب جداً لمنطقة المعيشة مع المطبخ، فنرى هنا البار الخشبي للمطبخ الذي استعان به المصمم لفصل غرفة المعيشة عن المطبخ مع تفاصيل الديكور المميزة باللون الأخضر والأزرق التي اندمجت مع الإطلالة الجذابة لتفاصيل الأثاث الحيادية.

2- تصميم مشرق

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık مطبخ
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

تصميم مشرق باللون الأبيض مع الأزرق السماوي، منطقة المعيشة والمطبخ معاً في مساحة واحدة، لذلك استعان المصمم باللون الأبيض الحيادي الذي أعطي أشراق وهدوء على التصميم، مع النوافذ الكبيرة التي دمجت التصميم الداخلى للغرفة مع الطبيعة الخلابة من الخارج.

3- تفاصيل من الكلاسيكية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

على الرغ من أن فكرة الدمج في الأصل هي إتجاه عصري للمنازل ذات المساحات الصغيرة لاستغلالها بطريقة عملية، ألا أنه يمكنك أضافة لمسات من الكلاسيكية على التصميم فهنا المصمم استعان بشطريقة ذكية بلمسات من الكلاسيكية على المنطقة المدمجة مع المطبخ.

4- تصميم عصري مميز

LBC İNŞAAT-EMEK 58 CAD. KONUT PROJESİ , vanetta küchen vanetta küchen مطبخ
vanetta küchen

vanetta küchen
vanetta küchen
vanetta küchen

هنا فكرة أخرى لدمج غرفة المعيشة مع المطبخ بطريقة عصرية، فالمطيخ هنا في الجهة المقابلة لغرفة المعيشة، لذلك استعان المصمم بتلك الأريكة لتكون فاصل بين المطبه وغرفة المعيشة، استعان المصمم أيضاً بالألوان الفاتحة الحيادية حتى يخلق شعوراً بالأتساع داخل الغرفة.

5- فاصل من الشفافية

A.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

الأبتكار وسقف الأبداع دائماُ لا حدود له، خاصة في التصميمات المعمارية، فهنا استعان المصمم بلمسات من الأبداع لخلق فاصل بين منطقة المعيشة والمطبخ من خلال هذا الجدار الزجاجي الذي قام بالفصل وفي نفس الوقت خلق لمسة من الشفافية والأناقة في الغرفة.

6- تفاصيل مفعمة بالأناقة

Sezinler ev, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık مطبخ
Şölen Üstüner İç mimarlık

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

هنا نرى تصميم لمنطقة المعيشة والمطبخ بطريقة مفعمة بالأناقة من خلال تعزيز اللون الأسود في تفاصيل الديكور والأثاث، من الأساليب أيضاً التي يجب الاستعانة بها عند تصميم منطقة معيشة مشتركة مع المطبخ أن تكون الألوان متناسقة معاً واعتبارها منطقة واحدة ومستقلة وليست غرفتين حتى تخلق اندماجاً واضحاً في الغرفة وتصميمها.

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7- أسلوب مميز

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هنا دمج المصمم بين غرفة المعيشة، منطقة الطعام والمطبخ في مساحة واحدة فنرى التفاصيل الكلاسيكية التي اجتمعت من خلال اختيار اسلوب ونمط الأثاث الذي جمع بين البساطة والفخامة معاً في تصميم واحد، ديكور الجدران الذي استعان به المصمم كان أكثر من رائع من خلال تلك الصور المميزة التي زينت الجدار بجاذبية وفخامة.

8- أريكة وسط المطبخ

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım مطبخ
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

وهنا طريقة ربما تبدو مجنونة وغير تقليدية استعان بها المصمم في تصميم المطبخ ودمج منطقة المعيشة داخل المطبخ من خلال تلك الأريكة، للوهلة عندما تنظر لتصميم المطيخ ساشعر انك أمام شقة متكاملة في غرفة واحدة، فهنا تجد طاولة الطعام مع المطبخ وأريكة صممت لمنطقة معيشة بسيطة داخل الغرفة.

9- تصميم عصري

Ali Dablan Evi, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik مطبخ
Hiba iç mimarik

Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik

وهنا نحن أمام فكرة أكثر عبقرية وحداثة لدمج المطبخ وغرفة المعيشة معاً فقد استعان المصمم بالمطبخ وتصميمه على شكل دائري، واستعان بالبار ليكون فاصل بين غرفة المعيشة والمطبخ، وعلى الرغم من ذلك فقد حافظ المصمم على حيادية الألوان وتناسقها بين المطبخ غرفة المعيشة فنرى اللون الأبيض هو المعيمن على التصميم.

10- فخامة وشفافية

Yeşil Vadi 2012, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN مطبخ
ARTISTIC DESIGN

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

وهنا نموذج أخر لدمج منطقة الطعان والمطبخ بطريقة مليئة بالأناقة والشفافية من خلال تلك الطاول المستديرة من الزجاج والتي حاوطتها بعض الكراسي ذات تصميم بسيط والتي اندمجت مع المطبخ وتصميمه الجذاب في الجهة المقابلة لطاولة الطعام.

11- للأحمر جاذبية خاصة

METROKENT BURSA, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık مطبخ
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

وهنا لمسا من الأحمر أعطت للتصميم جاذبية خاصة في دمج المطبخ مع منطقة الطعام والأريكة.

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