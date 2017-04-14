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9 تصميمات فريدة لجدران الحمام

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Loft do Casal, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura حمام
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كيف تجعل غرفة حمامك فريدة خمن معنا، بغض النظر عن أن الحمامات صغيرة يجب أن توجد لمسات إبداعية في التصميم، ضف الألوان، المطبوعات، والصور، لتحصل على جدار حمام رائع . 

نقدم لك في هذا الموضوع أفكارالخبراء ملهمة للحصول على جدار حمام فريد، هل أنت جاهز لتبدأ معنا رحلتنا لنضفي الإبداع على غرفة من أهم غرف المنزل؟.  

نسيج محايد

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż حمام
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

على الرغم أن الحمام محايد إلا أنه غير ممل، الجدار بظلال بيضاء وبنية، وكريمية، البلاط فريد، يختلف في أحجامه وأبعاده، البلاط الصغير ذو اللون الأبيض مضيء جدًا، نعومة البلاط يجعله متناغم مع بعضه البعض بشكل لطيف. 

أحمر دموي

Dream Shower Enclosure Aegean Spas حمام
Aegean Spas

Dream Shower Enclosure

Aegean Spas
Aegean Spas
Aegean Spas

لون جدران الحمام من الممكن أن تجعله ينتقل من التقليدية إلى الابتكار، الجدار الأحمر يأخذنا في قلب الابتكار، اللون الأحمر معروف أنه لون ناري ساخن عميق وقوي، إضافة صناديق على الحائط طريقة لكسر اللون الأحمر على الجدار مما جعله يبدو أكثر أناقة .  

حمار وحشي

Townhouse in Henley on Thames, adventures in living adventures in living حمام
adventures in living

Townhouse in Henley on Thames

adventures in living
adventures in living
adventures in living

أحد الطرق المبدعة لحوائط الحمام هي استخدام أوراق الحائط عليها وله مميزات عديدة وهو أكثر شيء يلفت النظر في الديكور.  

الرمادي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

اللون الرمادي من الألوان الناضجة جدًا وهو من أفضل لون لخلق نظرة مينمالية في الحمام، الجدران هنا بدأت باللون الأبيض جيث يجافظ على الحمام مضيء ومليء بالهواء وفي منتصف الجدار وضع البلاط الرمادي حتى الأرضية.

في غرفة الاستحمام اصطف البلاط الرمادي على الجدار من أول الأرضية حتى السقف، في مقابل الحوض وضعت مرآة كبيرة تجعل الغرفة تبدو أكبر، استخدام الطلاء الأبيض مع البلاط الرمادي جعل الحمام يبدو نظيف بخطوط واضحة .

باستيل كلاسيكي

Bossington House, Adisham Kent, Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership حمام
Lee Evans Partnership

Bossington House, Adisham Kent

Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership

التطور في الحمام الكلاسيكي هو أنه قائم على لونين من ألوان الباستيل المحببة، غالبية جدران الحمام تبدأ من المنتصف حتى السقف، اللون الكريمي في المنتصف أفضل طريقة للانتقال إلى الباستيل.

جدار حمام مركب

Loft do Casal, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura حمام
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

فكرة فريدة جدًا لإضافة الإبداع إلى جدار الحمام هي إدخال عنصر له ملمس، هذا الجدار استخدم ظلال من الألوان الطبيعية، الجدار ذو الملمس يبدأ من المنتصف ويمتد حتى السقف، إضاءة السقف تنير الحائط ويجعلها بارزة أكثر، زوج من المرايا ذات الإطار مثبتين على الجدار، والتي تشكل نقطة ارتكاز في الغرفة أيضًا.  

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تصميم مينمالي بألوان فاقعة

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż حمام
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

جدار هذا الحمام أملس، حديث، وأحادي اللون، بومضة من لون فاقع جعلت الغرفة تبدو فريدة من نوعها، الجدار مكون من نوعين سيراميك بملمس مختلف،  الجدار أعلى المقعد الخشبي يبدأ بسراميك من اللون الرمادي الداكن والذي أضاف نضج إلى الغرفة، عزز ذلك قليلًا الشريط الأحمر الرفيع، الرف العلوي المبني داخل الحائظ مثير جدًا للاهتمام، إنه منطقة مثالية لوضع بعض المزهريات لتزيين الحمام . 

جدار متحضر

Loft- kamienica ul.Jagiellońska Warszawa 100 m2, livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska حمام
livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska

livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska
livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska
livinghome wnętrza Katarzyna Sybilska

جدار الطوب عادة ما يكون نقطة ارتكاز في غرف المعيشة والمطبخ لكنه يمكن أن يكون طريقة فريدة حقًا لإضافة شخصية للحمام، هذ الجدار الأحمر من الطوب يمتد في الغرفة كلها إلا أن الجدار داخل غرفة الاستحمام فريد بشكل غير عادي من خلال استخدام هذه اللوحة الفنية لوجه هذا الرجل، مما جعلها قطعة فنية عظيمة داخل الحمام، في النهاية الحمام له مظهر حديث جدًا وعظيم . 

الأحجار

Casa Manacás, NOMA ESTUDIO NOMA ESTUDIO حمام
NOMA ESTUDIO

NOMA ESTUDIO
NOMA ESTUDIO
NOMA ESTUDIO

هذا الجدار يعتبر عمل فني رائع، الأحجار بأحجام مختلفة ووضعت بطريقة متضادة مع بعضها البعض لخلق شعور بالحركة. 

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