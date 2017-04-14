9 تصميمات فريدة لجدران الحمام

كيف تجعل غرفة حمامك فريدة خمن معنا، بغض النظر عن أن الحمامات صغيرة يجب أن توجد لمسات إبداعية في التصميم، ضف الألوان، المطبوعات، والصور، لتحصل على جدار حمام رائع .
نقدم لك في هذا الموضوع أفكارالخبراء ملهمة للحصول على جدار حمام فريد، هل أنت جاهز لتبدأ معنا رحلتنا لنضفي الإبداع على غرفة من أهم غرف المنزل؟.
على الرغم أن الحمام محايد إلا أنه غير ممل، الجدار بظلال بيضاء وبنية، وكريمية، البلاط فريد، يختلف في أحجامه وأبعاده، البلاط الصغير ذو اللون الأبيض مضيء جدًا، نعومة البلاط يجعله متناغم مع بعضه البعض بشكل لطيف.
لون جدران الحمام من الممكن أن تجعله ينتقل من التقليدية إلى الابتكار، الجدار الأحمر يأخذنا في قلب الابتكار، اللون الأحمر معروف أنه لون ناري ساخن عميق وقوي، إضافة صناديق على الحائط طريقة لكسر اللون الأحمر على الجدار مما جعله يبدو أكثر أناقة .
أحد الطرق المبدعة لحوائط الحمام هي استخدام أوراق الحائط عليها وله مميزات عديدة وهو أكثر شيء يلفت النظر في الديكور.
اللون الرمادي من الألوان الناضجة جدًا وهو من أفضل لون لخلق نظرة مينمالية في الحمام، الجدران هنا بدأت باللون الأبيض جيث يجافظ على الحمام مضيء ومليء بالهواء وفي منتصف الجدار وضع البلاط الرمادي حتى الأرضية.
في غرفة الاستحمام اصطف البلاط الرمادي على الجدار من أول الأرضية حتى السقف، في مقابل الحوض وضعت مرآة كبيرة تجعل الغرفة تبدو أكبر، استخدام الطلاء الأبيض مع البلاط الرمادي جعل الحمام يبدو نظيف بخطوط واضحة .
التطور في الحمام الكلاسيكي هو أنه قائم على لونين من ألوان الباستيل المحببة، غالبية جدران الحمام تبدأ من المنتصف حتى السقف، اللون الكريمي في المنتصف أفضل طريقة للانتقال إلى الباستيل.
فكرة فريدة جدًا لإضافة الإبداع إلى جدار الحمام هي إدخال عنصر له ملمس، هذا الجدار استخدم ظلال من الألوان الطبيعية، الجدار ذو الملمس يبدأ من المنتصف ويمتد حتى السقف، إضاءة السقف تنير الحائط ويجعلها بارزة أكثر، زوج من المرايا ذات الإطار مثبتين على الجدار، والتي تشكل نقطة ارتكاز في الغرفة أيضًا.
جدار هذا الحمام أملس، حديث، وأحادي اللون، بومضة من لون فاقع جعلت الغرفة تبدو فريدة من نوعها، الجدار مكون من نوعين سيراميك بملمس مختلف، الجدار أعلى المقعد الخشبي يبدأ بسراميك من اللون الرمادي الداكن والذي أضاف نضج إلى الغرفة، عزز ذلك قليلًا الشريط الأحمر الرفيع، الرف العلوي المبني داخل الحائظ مثير جدًا للاهتمام، إنه منطقة مثالية لوضع بعض المزهريات لتزيين الحمام .
جدار الطوب عادة ما يكون نقطة ارتكاز في غرف المعيشة والمطبخ لكنه يمكن أن يكون طريقة فريدة حقًا لإضافة شخصية للحمام، هذ الجدار الأحمر من الطوب يمتد في الغرفة كلها إلا أن الجدار داخل غرفة الاستحمام فريد بشكل غير عادي من خلال استخدام هذه اللوحة الفنية لوجه هذا الرجل، مما جعلها قطعة فنية عظيمة داخل الحمام، في النهاية الحمام له مظهر حديث جدًا وعظيم .
هذا الجدار يعتبر عمل فني رائع، الأحجار بأحجام مختلفة ووضعت بطريقة متضادة مع بعضها البعض لخلق شعور بالحركة.
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