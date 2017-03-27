10 غرف نوم تستقبل بها فصل الربيع!

يعتبر الأخضر بحيويته وإشراقته من الألوان التي تربطنا بسهولة مع فصل الربيع كما أن تطبيقه في هذه الغرفة باحترافية على الجدران تحديدًا كفيل بأن يوحي بذلك! خصوصًا تصميم الجدار الرئيسي للغرفة والذي يتخذ من خلفية الأسره مقرًا له بما نلمح عليه من رسومات بشكل الأشجار ذات الفروع المتعددة في الوقت الذي يكمل فيه الفرش من سجاد وأغطية وسائد وأغطية سرير نفس الشعور.