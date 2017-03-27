10 غرف نوم تستقبل بها فصل الربيع!

لأن الربيع بسحره وألوانه يكاد يطرق علينا الباب، نجمع لكم اليوم 10 نماذج لـ غرف نوم تحلت بلمساته المختلفة استعدادًا منها لاستقباله! شاهد معنا هنا كيف تمتعت هذه التصميمات بلمسات الربيع واجعلها مصدرًا لإلهامك بالعديد من الأفكار الجديدة الملائمة لهذا الموسم دون إنفاق الكثير من الأموال أو إهدار الكثير من الوقت!
يعتبر الأخضر بحيويته وإشراقته من الألوان التي تربطنا بسهولة مع فصل الربيع كما أن تطبيقه في هذه الغرفة باحترافية على الجدران تحديدًا كفيل بأن يوحي بذلك! خصوصًا تصميم الجدار الرئيسي للغرفة والذي يتخذ من خلفية الأسره مقرًا له بما نلمح عليه من رسومات بشكل الأشجار ذات الفروع المتعددة في الوقت الذي يكمل فيه الفرش من سجاد وأغطية وسائد وأغطية سرير نفس الشعور.
في هذه الغرفة نشعر بحس الربيع يخترق أرجاءها المختلفة ليس هذا فحسب بل أننا نراه بوضوح أيضًا في الزهور المتناثرة على فرش السرير وكذلك الستائر بلونها الوردي الزاهي ورقتها التي انعكست على الغرفة بشكل عام.
تطل علينا أوراق الشجر مرة أخرى في غرفة نوم ثانية ولكن في ثوبٍ جديد وبإطلالة مختلفة أكثر جمالًا وانتشارًا حيث تكتسح الجدار الخلفي للسرير بالكامل بلونها الأخضر في الوقت الذي تتحالف معها الإضاءة لتزيدها سحرًا من خلال سبوتات سقفية مدهشة تسلط عليها الضوء وتبرز تفاصيلها للمتطلعين.
فقط مزهرية صغيرة وبسيطة يمكنها أن تجلب الشعور بالربيع إلى أعتاب غرفتك ولا بأس بإحدى الأغطية الملونة برسومات الزهور والأشجار وغيرها لتعزز نفس الإحساس. هذه الغرفة اتبعت ذلك الأسلوب ونجحت في نيل لمسة الربيع السحرية.
وفيما يتعلق بألوان الباستيل، فيمكنك تطبيقها ليس فقط على الأثاث ولكن أيضًا في مجال المنسوجات وغيرها من التفاصيل الزخرفية، مثل اللوحات والأواني الصغيرة أو السجاد.
من أسهل الطرق لجلب الشعور بالربيع في غرفة نومك الخاصة هو الاستعانة بمفرش مذهل كهذا تزينه نخبة كبيرة من الزهور بألوانها المختلفة وكذلك إحدى المزهريات التي تضم أروع الورود.
باقة من زهور عباد الشمس كهذه كفيلة بأن تأخذك لأروع الحدائق بعيد عن العالم المليء بالصخب والازدحام.. فقط الهدوء والجمال سيخيمان على أجواء غرفتك.
غرفة نوم على النمط البلدي لجأ خبير التصميم فيها للعديد من أصص الزرع الصغيرة منها ما هو على الأرض ومنها ما هو مثبت على الجدران ومنها ما هو مرسوم على إطارات تزين خلفية السرير وهي لمسة في حد ذاتها جميلة.
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تصميم مشابه لنموذج رقم 6 وإن اختلف شكل ورسوم المنسوجات.. يتفق كلاهما في تواجد ساحر للزهور بألوان الربيع وروحه الخفيفة.
بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الغرف ذات الألوان الداكنة.. كيف يمكن أن يأتي الربيع إلى أعتابهم!؟ فكرة جديدة ومبتكرة تمثلت في نخبة من الحلي الصغيرة في شكل فراشات فضية زينت الجدار الخلفي للسرير.. أليست رائعة؟!