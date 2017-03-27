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10 غرف نوم تستقبل بها فصل الربيع!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة نوم Grey
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لأن الربيع بسحره وألوانه يكاد يطرق علينا الباب، نجمع لكم اليوم 10 نماذج لـ غرف نوم تحلت بلمساته المختلفة استعدادًا منها لاستقباله! شاهد معنا هنا كيف تمتعت هذه التصميمات بلمسات الربيع واجعلها مصدرًا لإلهامك بالعديد من الأفكار الجديدة الملائمة لهذا الموسم دون إنفاق الكثير من الأموال أو إهدار الكثير من الوقت!

1- في ظلال خضراء

Hotel Inglaterra, MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO غرفة نوم
MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO

MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO
MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO
MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO

يعتبر الأخضر بحيويته وإشراقته من الألوان التي تربطنا بسهولة مع فصل الربيع كما أن تطبيقه في هذه الغرفة باحترافية على الجدران تحديدًا كفيل بأن يوحي بذلك! خصوصًا تصميم الجدار الرئيسي للغرفة والذي يتخذ من خلفية الأسره مقرًا له بما نلمح عليه من رسومات بشكل الأشجار ذات الفروع المتعددة في الوقت الذي يكمل فيه الفرش من سجاد وأغطية وسائد وأغطية سرير نفس الشعور. 

2- زهور متناثرة

Clarke and Clarke - Romance Fabric Collection Curtains Made Simple غرفة نوم
Curtains Made Simple

Clarke and Clarke – Romance Fabric Collection

Curtains Made Simple
Curtains Made Simple
Curtains Made Simple

في هذه الغرفة نشعر بحس الربيع يخترق أرجاءها المختلفة ليس هذا فحسب بل أننا نراه بوضوح أيضًا في الزهور المتناثرة على فرش السرير وكذلك الستائر بلونها الوردي الزاهي ورقتها التي انعكست على الغرفة بشكل عام.

3- أوراق الشجر من جديد

Hotel Tivoli Oriente, MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO غرفة نوم
MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO

MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO
MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO
MARIA ILHARCO DE MOURA ARQUITETURA DE INTERIORES E DECORAÇÃO

تطل علينا أوراق الشجر مرة أخرى في غرفة نوم ثانية ولكن في ثوبٍ جديد وبإطلالة مختلفة أكثر جمالًا وانتشارًا حيث تكتسح الجدار الخلفي للسرير بالكامل بلونها الأخضر في الوقت الذي تتحالف معها الإضاءة لتزيدها سحرًا من خلال سبوتات سقفية مدهشة تسلط عليها الضوء وتبرز تفاصيلها للمتطلعين.

4- بلمسة الربيع السحرية

Um apartamento com um toque descontraído de campo em plena cidade., alma portuguesa alma portuguesa غرفة نوم
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

فقط مزهرية صغيرة وبسيطة يمكنها أن تجلب الشعور بالربيع إلى أعتاب غرفتك ولا بأس بإحدى الأغطية الملونة برسومات الزهور والأشجار وغيرها لتعزز نفس الإحساس. هذه الغرفة اتبعت ذلك الأسلوب ونجحت في نيل لمسة الربيع السحرية.

5- الألوان الخفيفة

Home Staging vivienda Pirineo, Noelia Villalba Interiorista Noelia Villalba Interiorista غرفة نوم
Noelia Villalba Interiorista

Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista

وفيما يتعلق بألوان الباستيل، فيمكنك تطبيقها ليس فقط على الأثاث ولكن أيضًا في مجال المنسوجات وغيرها من التفاصيل الزخرفية، مثل اللوحات والأواني الصغيرة أو السجاد.

6- منسوجات وردية منمقة

Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores غرفة نوم Grey
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

من أسهل الطرق لجلب الشعور بالربيع في غرفة نومك الخاصة هو الاستعانة بمفرش مذهل كهذا تزينه نخبة كبيرة من الزهور بألوانها المختلفة وكذلك إحدى المزهريات التي تضم أروع الورود. 

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7- باقة من الزهور تفي بالغرض

Georgian Farmhouse, Etons of Bath Etons of Bath غرفة نوم
Etons of Bath

Georgian Farmhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

باقة من زهور عباد الشمس كهذه كفيلة بأن تأخذك لأروع الحدائق بعيد عن العالم المليء بالصخب والازدحام.. فقط الهدوء والجمال سيخيمان على أجواء غرفتك. 

8- أصص زرع في كل مكان

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

غرفة نوم على النمط البلدي لجأ خبير التصميم فيها للعديد من أصص الزرع الصغيرة منها ما هو على الأرض ومنها ما هو مثبت على الجدران ومنها ما هو مرسوم على إطارات تزين خلفية السرير وهي لمسة في حد ذاتها جميلة.

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9- أغطية مستوحاة من المنتزهات

Casa de campo en Coruña, roomy showroom roomy showroom غرفة نوم
roomy showroom

roomy showroom
roomy showroom
roomy showroom

تصميم مشابه لنموذج رقم 6 وإن اختلف شكل ورسوم المنسوجات.. يتفق كلاهما في تواجد ساحر للزهور بألوان الربيع وروحه الخفيفة. 

10- فراشات ثابتة!

Bedroom Lujansphotography غرفة نوم
Lujansphotography

Bedroom

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الغرف ذات الألوان الداكنة.. كيف يمكن أن يأتي الربيع إلى أعتابهم!؟ فكرة جديدة ومبتكرة تمثلت في نخبة من الحلي الصغيرة في شكل فراشات فضية زينت الجدار الخلفي للسرير.. أليست رائعة؟!

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