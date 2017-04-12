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15 تصميم مطبخ رائع يناسب منزلك الصغير

آية منير آية منير
Piso en Sarrià, dom arquitectura dom arquitectura مطبخ
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اليوم سنخوض رحلة رائعة بين نماذج وتصميمات لمطابخ رائعة بمساحات صغيرة، منها الملون والحيوي والآخر وظيفي وعملي، مع اختلاف الخامات والمواد التشطيبية المستخدمة للتصميم سواء كانت أخشاب أو رخام أو معدن، لذا بالتأكيد ستجد ما يتناسب مع ذوقك الخاص وإمكانياتك وميزانيتك، مع 15 تصميم مطبخ رائع يناسب منزلك الصغير هوميفاي ستأخذنا في جولة سريعة اليوم ..

1. مطبخ صغير جدا يتكون من جانب واحد..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لا حاجة لاكثر من ذلك لتصميم مطبخك الصغير، حيث تم توفير كل الاحتياجات الأساسية والمتوقعة من المطبخ في أصغر مساحة ممكنة..

2. الأسود..

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA مطبخ
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

على عكس ما نعتقد أن الأسود لا يناسب المساحات الصغيرة، ولكن ها هو يتألق بين مساحة صغيرة جدا بخامات لامعة وجدار من الفسيفساء مميز وأنيق..

3. الأزرق الزاهي..

Apartamento compacto , Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design مطبخ زجاج Blue
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

ظهرت خامات ملونة ومتنوعة للمطابخ الحديثة لتساعدك في أن تختار اللون المفضل لك ..

4. بهجة وحيوية..

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design مطبخ
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

مطبخ مبهج وحديث بألوان زاهية وحيوية، وخامات مميزة ورائعة ورغم ضي مساحته إلا أنه نجح المصمم ألا يشعرك بذلك أبدا..

5. على الطراز المينيمال..

Cobertura Moema, Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design مطبخ المرو أو الكوارتز Beige
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

أهم ما يميز هذا الطراز هو قلة التفاصيل والألوان الحيادية والبسيطة، لنجد في النهاية تصميم غاية في الهدوء والبساطة ..

6. استغلال أمثل..

Cobertura Moema, Concept Engenharia + Design Concept Engenharia + Design بلكونة أو شرفة MDF Black
Concept Engenharia + Design

Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design
Concept Engenharia + Design

قم باستغلال أمثل لمساحة مطبخك الصغير وتوفير وحدات تخزين وحلول عملية لتنجح في استخدام كل ركن في التصميم بالشكل الأمثل..

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7. البرتقالي..

Cozinha, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مطبخ
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

البرتقالي ضمن أقوى وأفضل الاختيارات لتصميم المطباخ حيث يتم ترشيحها للمطاعم ووأماكن بيع الاطعمة، لما لها من تأثير قوى على الشهية واليقظة..

8. تكوين مختلفة من عدة خامات..

Cozinha, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مطبخ
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

تعدد الخامات خلق تباين مميز ورائع بين عناصر التميم، هذا التصميم يناسب من يحب التجديد والحركة حتى يجد ما يجذب انتباهه دائما..

9. بار أنيق..

Cozinha, Barra de São Miguel Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مطبخ
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

بار حديث يناسب مطبخ مفتوح لتناول الوجبات السريعة وخلق جو عائلي رائع داخل المطبخ..

10. مزيج رائع بين الحداثة والريفية..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

استخدام خامات من الطبيعة جنبا إلى جنب مع الحداثة والتطور خلق تباين مميز، وعلى الرغم من صغر مساحة المطبخ إلا أن المزيج الرائع أضاف جملا من نوع خاص للتصميم..

11. الخشب وروعته..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يتألق هذا التصميم بالخشب وجماله، ويعكس تفاصيل مميزة رغم صغر مساحته إلا أن المصمم أضاف بار ذا تصميم مبتكر وأنيق ..

12. مساحة تخزين ..

casa dei colori, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli مطبخ
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

التخطيط الجيد للمطابخ الصغيرة سيساعدك على استغلال جيد للمساحات وتوفير وحدات تخزين بعدد كافي للحفاظ على نظام مبطخك..

13. غرفة طعام صغيرة..

Home Staging vivienda Pirineo, Noelia Villalba Interiorista Noelia Villalba Interiorista مطبخ
Noelia Villalba Interiorista

Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista
Noelia Villalba Interiorista

بقليل من الجهد ستنجح في إضافة طاولة طعام صغيرة في مطبخك الصغير،  رغم ضيق مساحته إلا أنه مجح المصمم من توفير كل الاحتياجات المتوقعة منه وأكثر..

14. على الطراز الاسكندينافي..

Piso en Sarrià, dom arquitectura dom arquitectura مطبخ
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

بأناقة وروعة لا مثيل لها يأتي مثل هذا التصميم، حيث لجأ المصمم إلى المزيج الأشهر على الإطلاق بين الخشب والأبيض لنجد في النهاية لوحة فنية مميزة..

15. أبيض وأسود..

Reforma integral en calle Rosselló de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia مطبخ مزيج خشب وبلاستيك White
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

المزيج الاكثر انتشارا في الطراز الحديث هو الأبيض والأسود، يتألق هذا النموذج وفي طياته الكثير من التفاصيل حيث استخدم المصمم زخارف أنيق وبار أنيق بدرجة رمادية لامعة، واستغلال أمثل لكل ركن لتوفير مساحات تخزين عملية ..

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