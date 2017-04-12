اليوم سنخوض رحلة رائعة بين نماذج وتصميمات لمطابخ رائعة بمساحات صغيرة، منها الملون والحيوي والآخر وظيفي وعملي، مع اختلاف الخامات والمواد التشطيبية المستخدمة للتصميم سواء كانت أخشاب أو رخام أو معدن، لذا بالتأكيد ستجد ما يتناسب مع ذوقك الخاص وإمكانياتك وميزانيتك، مع 15 تصميم مطبخ رائع يناسب منزلك الصغير هوميفاي ستأخذنا في جولة سريعة اليوم ..
لا حاجة لاكثر من ذلك لتصميم مطبخك الصغير، حيث تم توفير كل الاحتياجات الأساسية والمتوقعة من المطبخ في أصغر مساحة ممكنة..
على عكس ما نعتقد أن الأسود لا يناسب المساحات الصغيرة، ولكن ها هو يتألق بين مساحة صغيرة جدا بخامات لامعة وجدار من الفسيفساء مميز وأنيق..
ظهرت خامات ملونة ومتنوعة للمطابخ الحديثة لتساعدك في أن تختار اللون المفضل لك ..
مطبخ مبهج وحديث بألوان زاهية وحيوية، وخامات مميزة ورائعة ورغم ضي مساحته إلا أنه نجح المصمم ألا يشعرك بذلك أبدا..
أهم ما يميز هذا الطراز هو قلة التفاصيل والألوان الحيادية والبسيطة، لنجد في النهاية تصميم غاية في الهدوء والبساطة ..
قم باستغلال أمثل لمساحة مطبخك الصغير وتوفير وحدات تخزين وحلول عملية لتنجح في استخدام كل ركن في التصميم بالشكل الأمثل..
البرتقالي ضمن أقوى وأفضل الاختيارات لتصميم المطباخ حيث يتم ترشيحها للمطاعم ووأماكن بيع الاطعمة، لما لها من تأثير قوى على الشهية واليقظة..
تعدد الخامات خلق تباين مميز ورائع بين عناصر التميم، هذا التصميم يناسب من يحب التجديد والحركة حتى يجد ما يجذب انتباهه دائما..
بار حديث يناسب مطبخ مفتوح لتناول الوجبات السريعة وخلق جو عائلي رائع داخل المطبخ..
استخدام خامات من الطبيعة جنبا إلى جنب مع الحداثة والتطور خلق تباين مميز، وعلى الرغم من صغر مساحة المطبخ إلا أن المزيج الرائع أضاف جملا من نوع خاص للتصميم..
يتألق هذا التصميم بالخشب وجماله، ويعكس تفاصيل مميزة رغم صغر مساحته إلا أن المصمم أضاف بار ذا تصميم مبتكر وأنيق ..
التخطيط الجيد للمطابخ الصغيرة سيساعدك على استغلال جيد للمساحات وتوفير وحدات تخزين بعدد كافي للحفاظ على نظام مبطخك..
بقليل من الجهد ستنجح في إضافة طاولة طعام صغيرة في مطبخك الصغير، رغم ضيق مساحته إلا أنه مجح المصمم من توفير كل الاحتياجات المتوقعة منه وأكثر..
بأناقة وروعة لا مثيل لها يأتي مثل هذا التصميم، حيث لجأ المصمم إلى المزيج الأشهر على الإطلاق بين الخشب والأبيض لنجد في النهاية لوحة فنية مميزة..
المزيج الاكثر انتشارا في الطراز الحديث هو الأبيض والأسود، يتألق هذا النموذج وفي طياته الكثير من التفاصيل حيث استخدم المصمم زخارف أنيق وبار أنيق بدرجة رمادية لامعة، واستغلال أمثل لكل ركن لتوفير مساحات تخزين عملية ..
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