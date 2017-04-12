اليوم سنخوض رحلة رائعة بين نماذج وتصميمات لمطابخ رائعة بمساحات صغيرة، منها الملون والحيوي والآخر وظيفي وعملي، مع اختلاف الخامات والمواد التشطيبية المستخدمة للتصميم سواء كانت أخشاب أو رخام أو معدن، لذا بالتأكيد ستجد ما يتناسب مع ذوقك الخاص وإمكانياتك وميزانيتك، مع 15 تصميم مطبخ رائع يناسب منزلك الصغير هوميفاي ستأخذنا في جولة سريعة اليوم ..