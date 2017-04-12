غرفة المعيشة هي ركن خاص يجتمع فيه كل أفراد العائلة، لتمضية وقت رائع دافئ سواء كانوا لتناول أطراف الحديث أو مشاهدة التلفاز أو تناول وجبات خفيفة والمسليات، لذا يجب أن تتمتع بقدر كبير من الراحة والهدوء وأن تُصمم بطريقة سليمة وجيدة، سواء كانت كانت غرفة مستقلة أو فراغ مشترك مع غرفة الطعام والمطبخ أحيانا، لذا اليوم هوميفاي تقدم لك فكرة جديدة لتساعدك على اختيار غرفة معيشتك بطريقة مثالية ومبتكرة وهي حسب برجك لذا اليوم سنقدم لك مقال عن كيفية اختيار غرفة معيشتك حسب برجك ..