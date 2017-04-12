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غرفة معيشتك حسب برجك

آية منير آية منير
Atelier Durini 15: sensualità e sartorialità incontrano l’interior design, Studio Andrea Castrignano Studio Andrea Castrignano غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة هي ركن خاص يجتمع فيه كل أفراد العائلة، لتمضية وقت رائع دافئ سواء كانوا لتناول أطراف الحديث أو مشاهدة التلفاز أو تناول وجبات خفيفة والمسليات، لذا يجب أن تتمتع بقدر كبير من الراحة والهدوء وأن تُصمم بطريقة سليمة وجيدة، سواء كانت كانت غرفة مستقلة أو فراغ مشترك مع غرفة الطعام والمطبخ أحيانا، لذا اليوم هوميفاي تقدم لك فكرة جديدة لتساعدك على اختيار غرفة معيشتك بطريقة مثالية ومبتكرة وهي حسب برجك لذا اليوم سنقدم لك مقال عن كيفية اختيار غرفة معيشتك حسب برجك  ..

1. الحمل..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

برج الهدوء والراحة، لذا اختار له الخبراء الخطوط الواضحة والالوان المحايدة لتصميم غرفة معيشة اكثر أناقة ورفاهية مزود باحدث الديكورات وبلمسات خاصة..

2. الثور

OPEN SPACE IN VILLA, Erina Home Staging Erina Home Staging غرفة المعيشة
Erina Home Staging

Erina Home Staging
Erina Home Staging
Erina Home Staging

برج الرقي والأناقة، تصميم لغرفة معيشة مميزة على نمط راقي وأثاث مريح وألوان جذابة ومتناسقة ولمسات فنية في كل ركن، هذا هو ما يناسب مواليد برج الثور..

3. الجوزاء..

Maison, Meero Meero غرفة المعيشة
Meero

Meero
Meero
Meero

تصميم انتقائي وملون يتناسب مع ذوق مواليد برج الجوازاء، أصحاب المزاج المتقلب والأفكار المتحررة والميل إلى الحركة، تصميم جمع بين العقلانية والجنون بألوان محايدة ولمسات جريئة ..

4. السرطان..

Prog, STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA غرفة المعيشة
STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA

Prog

STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA
STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA
STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA

برج المثالية والنموذجية، مع ألوان حيادية وترتيب مناسب يأتى تصميم غرف المعيشة المفضل لهم، إلى جانب الزخارف المييزة واستخدام الأخشاب الطبيعية كلمسة جميلة ..

5. الأسد..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

برج المهنية والوظيفية، مع نافذة كبيرة وإضاءة قوية وترتيب مثالي وأثاث عملي، تصميم غرفة معيشة مميز وناجح على الطراز الحديث ..

6. العذراء..

CASA UNO, Moretti MORE Moretti MORE غرفة المعيشة
Moretti MORE

Moretti MORE
Moretti MORE
Moretti MORE

برج الهدوء والمثالية، حيث كل تفصيلة جاءت في مكانها وبشكل مثالي ورائع، بألوان هادئة وفاتحة وتصميم غرفة معيشة يناسب أصحاب الذوق الرفيع.. 

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7. الميزان..

Sentosa Beach House, Design Intervention Design Intervention غرفة المعيشة Beige
Design Intervention

Sentosa Beach House

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

برج الرومانسية والذوق الراقي، التوازن هو أهم ما يميز هذا التصميم بين الرومانسية والوظيفية، تفاصيل دقيقة رائعة ومميزة تميز كل ركن وتضيف لمسات خاصة لغرفة المعيشة تعكس شخصية المستخدمين..

8. العقرب..

IpoHouse-Costruire sotto, SANTACROCEARCHITETTI SANTACROCEARCHITETTI غرفة المعيشة
SANTACROCEARCHITETTI

SANTACROCEARCHITETTI
SANTACROCEARCHITETTI
SANTACROCEARCHITETTI

برج محبي الحداثة والتطور، بأحدث صيحات الموضة يأتي التصميم المميز لغرفة معيشة متألقة تتناسب مع عشاق الحداثة، بألوان حيادية ولمسات جريئة وأفكار مبتكرة..

9. القوس..

steep 5, MARTINarchitects MARTINarchitects غرفة المعيشة
MARTINarchitects

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

برج المغامرة والإثارة والتشويق، يتميز التصميم المفضل لهم بالتفاصيل النادرة والمبتكرة، والعناصر المتباينة والمختارة بعناية فائقة لتتناسب مع ذوقهم وشخصيتهم..

10. الجدي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

برج الرفاهية والتوازن، أهم ما يميز برج الجدي هو حبه للتوازن والمثالية ولكن مع لمسة من الرفاهية والفخامة، يعشق الإشراق والتجديد كما هو واضح في التصميم المفضل لهم..

11. الدلو..

family spot - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj غرفة المعيشة
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

برج الوظيفية والأناقة، يهتم الدلو بالجانبين الجمال والأناقة والمهنية والوظيفية، لذا ستجد الاستغلال الأمثل لكل ركن في التصميم مع استخدام ألوان رقيقة وجميلة ومتناسقة إلى حد كبير..

12. الحوت ..

Atelier Durini 15: sensualità e sartorialità incontrano l’interior design, Studio Andrea Castrignano Studio Andrea Castrignano غرفة المعيشة
Studio Andrea Castrignano

Studio Andrea Castrignano
Studio Andrea Castrignano
Studio Andrea Castrignano

برج الهدوء والنعومة، ستجد لمسات ناعمة في كل أركان الغرفة وكل عناصرها، حيث استخدام خامات مميزة للأثاث والسجاد وتصميم أنيق للمكتبات ووحدت إضاءة صغيرة ..

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