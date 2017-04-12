غرفة المعيشة هي ركن خاص يجتمع فيه كل أفراد العائلة، لتمضية وقت رائع دافئ سواء كانوا لتناول أطراف الحديث أو مشاهدة التلفاز أو تناول وجبات خفيفة والمسليات، لذا يجب أن تتمتع بقدر كبير من الراحة والهدوء وأن تُصمم بطريقة سليمة وجيدة، سواء كانت كانت غرفة مستقلة أو فراغ مشترك مع غرفة الطعام والمطبخ أحيانا، لذا اليوم هوميفاي تقدم لك فكرة جديدة لتساعدك على اختيار غرفة معيشتك بطريقة مثالية ومبتكرة وهي حسب برجك لذا اليوم سنقدم لك مقال عن كيفية اختيار غرفة معيشتك حسب برجك ..
برج الهدوء والراحة، لذا اختار له الخبراء الخطوط الواضحة والالوان المحايدة لتصميم غرفة معيشة اكثر أناقة ورفاهية مزود باحدث الديكورات وبلمسات خاصة..
برج الرقي والأناقة، تصميم لغرفة معيشة مميزة على نمط راقي وأثاث مريح وألوان جذابة ومتناسقة ولمسات فنية في كل ركن، هذا هو ما يناسب مواليد برج الثور..
تصميم انتقائي وملون يتناسب مع ذوق مواليد برج الجوازاء، أصحاب المزاج المتقلب والأفكار المتحررة والميل إلى الحركة، تصميم جمع بين العقلانية والجنون بألوان محايدة ولمسات جريئة ..
برج المثالية والنموذجية، مع ألوان حيادية وترتيب مناسب يأتى تصميم غرف المعيشة المفضل لهم، إلى جانب الزخارف المييزة واستخدام الأخشاب الطبيعية كلمسة جميلة ..
برج المهنية والوظيفية، مع نافذة كبيرة وإضاءة قوية وترتيب مثالي وأثاث عملي، تصميم غرفة معيشة مميز وناجح على الطراز الحديث ..
برج الهدوء والمثالية، حيث كل تفصيلة جاءت في مكانها وبشكل مثالي ورائع، بألوان هادئة وفاتحة وتصميم غرفة معيشة يناسب أصحاب الذوق الرفيع..
برج الرومانسية والذوق الراقي، التوازن هو أهم ما يميز هذا التصميم بين الرومانسية والوظيفية، تفاصيل دقيقة رائعة ومميزة تميز كل ركن وتضيف لمسات خاصة لغرفة المعيشة تعكس شخصية المستخدمين..
برج محبي الحداثة والتطور، بأحدث صيحات الموضة يأتي التصميم المميز لغرفة معيشة متألقة تتناسب مع عشاق الحداثة، بألوان حيادية ولمسات جريئة وأفكار مبتكرة..
برج المغامرة والإثارة والتشويق، يتميز التصميم المفضل لهم بالتفاصيل النادرة والمبتكرة، والعناصر المتباينة والمختارة بعناية فائقة لتتناسب مع ذوقهم وشخصيتهم..
برج الرفاهية والتوازن، أهم ما يميز برج الجدي هو حبه للتوازن والمثالية ولكن مع لمسة من الرفاهية والفخامة، يعشق الإشراق والتجديد كما هو واضح في التصميم المفضل لهم..
برج الوظيفية والأناقة، يهتم الدلو بالجانبين الجمال والأناقة والمهنية والوظيفية، لذا ستجد الاستغلال الأمثل لكل ركن في التصميم مع استخدام ألوان رقيقة وجميلة ومتناسقة إلى حد كبير..
برج الهدوء والنعومة، ستجد لمسات ناعمة في كل أركان الغرفة وكل عناصرها، حيث استخدام خامات مميزة للأثاث والسجاد وتصميم أنيق للمكتبات ووحدت إضاءة صغيرة ..
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