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17 بار حديث لتزيين مطبخك

آية منير آية منير
homify مطبخ
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يعد البار عنصر مهم في المطابخ خاصة المفتوح منها، تختلف أنواعها حيث منها ما يستخدم لتناول أشهى الوجبات والسريعة أو لتناول قهوة الصباح، او لتناول أطراف الحديث مع أفراد العائلة أثناء إعداد الطعام، ومنهم ما يُستخدم وظيفيا في المطبخ وأحيانا تجده شامل حوض غسيل الأيدي أو الموقد الكهربائي أو غيره من العناصر الأساسية، لذا يجب الاهتمام الشديد بتصميمه، ولذلك اليوم سنقدم لك 17 نموذج رائع لبار حديث لتزيين مطبخك بالتأكيد ستجد ما تبحث عنه بينهم وما يناسب ذوقك الخاص وإمكانياتك… .

1. وحدة مشتركة..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

قد نعتقد ان البار يجب أن يكون مستقلوغير متصل مع أي من وحدات المطبخ، ولكن هنا المصمم اختار أن يضيف وحدة مشتركة بين المطبخ والبار الحديث المستخدم لتناول الوجبات السريعة، تُستخدم كمنطقة عمل وتحضير وللحفاظ على البار لوظيفته فقط ..

2. تصميم باللون الأبيض بدون وحدات تخزين..

Increíbles Propuestas de Cocinas, Nomada Design Studio Nomada Design Studio مطبخ Orange
Nomada Design Studio

Nomada Design Studio
Nomada Design Studio
Nomada Design Studio

على عكس ما يظن البعض أن يجب تصميم البار بشكل وظيفي ومعقد، ولكن هذا النموذج سيغير لك هذا التفكير، حيث تم استخدام بار بلون أبيض بدون وحدات تخزين مفتوح واكتفى المصمم بألوان بسيطة لتزيينه..

3. حجم مناسب..

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Red
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

اختيارك لحجم البار هو من أهم شروط نجاح تصميم المطبخ ككل، ومن قبل ذلك تحديد وظيفته هل فقط سيقوم بدوره كطاولة لتناول الطعام أم سيتحول في بعض الأوقات إلى سطح عمل وهل ستحتاج لإضافة بعض العناصر له، ومن ثم سيتحدد الحجم المناسب لاستخدامك ومساحة المطبخ..

4. جأكثر من استخدام..

AVALON, MORADA CUATRO MORADA CUATRO مطبخ
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

الحداثة في أجمل صورها تتألق بين تفاصيل هذا التصميم، ولكن ستلاحظ استخدام المصمم البار بأكثر من شكل ومن كل الجهات لينجح في استغلال مساحته بالشكل الأمثل..

5. مبطخ على شكل حرف U

Cozinha MA, Ao Cubo Arquitetura e Interiores Ao Cubo Arquitetura e Interiores مطبخ سيراميك Yellow
Ao Cubo Arquitetura e Interiores

Ao Cubo Arquitetura e Interiores
Ao Cubo Arquitetura e Interiores
Ao Cubo Arquitetura e Interiores

إن كنت تمتلك مطبخ على شكل حرف U ومفتوح في نفس الوقت، فاختيارك لإضافة بار حديث للتصميم حتمي وضروري، وبألوان متباينة جاء هذا النموذج إلى جانب لمسة جريئة من الأصفر لتنعش التصميم وتجعله اكثر جاذبية..

6. المثالية..

Casa Damian, Arqternativa Arqternativa مطبخ رخام White
Arqternativa

Arqternativa
Arqternativa
Arqternativa

هذا التصميم مثالي إلى حد كبير، حيث استخدم المصمم الخشب كمادة أساسية حتى في البار، مع مقاعد خشبية بسيطة وسطح لامع أبيض كمزيج رائع ومميز..

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7. الأصفر..

Casa J+S ARQUIMIA ARQUITECTOS, Arquimia Arquitectos Arquimia Arquitectos مطبخ
Arquimia Arquitectos

Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos

اكتفى المصمم بجانب زجاجي للبار خاص بمقاعد بسيطة لتناول الطعام والوجبت السريعة، أما عن الجانب الأخر فجاء بلون أصفر مشرق يتناسب مع سطح العمل لباقي اجزاء المطبخ..

8. سطح رخامي..

Cocinas, fabrica de cocinas mediterranean c.a. fabrica de cocinas mediterranean c.a. مطبخ
fabrica de cocinas mediterranean c.a.

fabrica de cocinas mediterranean c.a.
fabrica de cocinas mediterranean c.a.
fabrica de cocinas mediterranean c.a.

اختار المصمم ان يضيف مثل هذا البار الأنيق كسطح رخامي فقط دون تفاصيل محمول على عمودين من المعدن اللامع ..

9. تصميم مبتكر..

Дизайн интерьера апартаментов в таунхаусе , мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA مطبخ خشب Purple/Violet
мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA

мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA
мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA
мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA

يعد مثل هذا التصميم كفاصل وحاجز رؤية بين المطبخ وباقي الفراغات المشتركة معا، حيث استخدم المصمم جدار رخامي مرتفع باللون الأسود اللامع، يستخدم كطاولة لتناول الوجبات السريعة ..

10. استخدامات متعددة..

Kitchen and breakfast bar Wodu Architects بيت زجاجي
Wodu Architects

Kitchen and breakfast bar

Wodu Architects
Wodu Architects
Wodu Architects

فضلا عن استخدام البار في عدة استخدامات داخل حدود المطبخ نفسه، إلا أن يقوم بالدور نفسه للحديقة الخاصة، حيث يساعد على إقامة حفلات شواء عائلية وإعداد أشهى الوجبات لعشاء عائلي في الهواء الطلق..

11. خطوط تعكس شخصيتك..

Kitchen with Breakfast Bar Luke Cartledge Photography مطبخ
Luke Cartledge Photography

Kitchen with Breakfast Bar

Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography

بغض النظر عن مساحة مطبخك ولكن حين تقرر ان تضيف بار لمطبخك عليك أن تعكس شخصيتك على التصميم وترك لمستك الخاصة وذوقك المميز..

12. وظيفة مناسبة..

Grey Kitchen with Island , Elan Kitchens Elan Kitchens مطبخ grey kitchen,modern kitchen,kitchen with island,island cooking,breakfast bar
Elan Kitchens

Grey Kitchen with Island

Elan Kitchens
Elan Kitchens
Elan Kitchens

يمكنك تحديد جهة معينة لاستخدام كطاولة لتناول الإفطار والوجبات السريعة، وتوفير المساحة المتبقية كسطح عمل مناسب للمطبخ..

13. للوجبات السريعة..

Apartamento 93-A, Objetos DAC Objetos DAC مطبخ
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

اختلاف المستويات يجعل من البار الحديث عدة وظائف ولا يقتصر فقط على تناول الوجبات ولكن بطريقة أخرى يُستخدم كسطح عمل وبشكل سهل وغير معقد..

14. الحداثة في اجمل صورها..

homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

بلمسات من الحداثة والعصرية مع الريفية الصريحة يأتي هذا التصميم ليثبت وجوده وينال إعجابكم..

15. البساطة والجرآة معا..

Kitchen breakfast bar Temza design and build مطبخ
Temza design and build

Kitchen breakfast bar

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

رغم بساطة التصميم واستخدام اللون الأبيض كبطل رئيسي للمشهد، إلا أن المصمم فضل أن يضيف لمسات جريئة من الأحمر ليُنعش التصميم ويكسر ملل وروتين وهدوء الأبيض..

16. الأسود..

Квартира 100м2 в Одинцово, архитектурная мастерская МАРТ архитектурная мастерская МАРТ مطبخ
архитектурная мастерская МАРТ

архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ
архитектурная мастерская МАРТ

على عكس ما يعتقد الكثير منا أن الأسود لا مكان له في المطابخ إلا أن هذا النموذج يغير لنا هذا التفكير، حيث تم استخدامه كبطل رئيسي وعنوان لبار أنيق بسيط..

17. لوحة فنية ..

OCEANIA, Design Group Latinamerica Design Group Latinamerica غرفة السفرة
Design Group Latinamerica

Design Group Latinamerica
Design Group Latinamerica
Design Group Latinamerica

دمج المواد التشطيبية معا كعنوان للوحة فنية تشكلت داخل تصميم المطبخ الحديث، مع مقاعد حديثة ومبتكرة ونادر..

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