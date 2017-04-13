17 بار حديث لتزيين مطبخك

يعد البار عنصر مهم في المطابخ خاصة المفتوح منها، تختلف أنواعها حيث منها ما يستخدم لتناول أشهى الوجبات والسريعة أو لتناول قهوة الصباح، او لتناول أطراف الحديث مع أفراد العائلة أثناء إعداد الطعام، ومنهم ما يُستخدم وظيفيا في المطبخ وأحيانا تجده شامل حوض غسيل الأيدي أو الموقد الكهربائي أو غيره من العناصر الأساسية، لذا يجب الاهتمام الشديد بتصميمه، ولذلك اليوم سنقدم لك 17 نموذج رائع لبار حديث لتزيين مطبخك بالتأكيد ستجد ما تبحث عنه بينهم وما يناسب ذوقك الخاص وإمكانياتك… .
قد نعتقد ان البار يجب أن يكون مستقلوغير متصل مع أي من وحدات المطبخ، ولكن هنا المصمم اختار أن يضيف وحدة مشتركة بين المطبخ والبار الحديث المستخدم لتناول الوجبات السريعة، تُستخدم كمنطقة عمل وتحضير وللحفاظ على البار لوظيفته فقط ..
على عكس ما يظن البعض أن يجب تصميم البار بشكل وظيفي ومعقد، ولكن هذا النموذج سيغير لك هذا التفكير، حيث تم استخدام بار بلون أبيض بدون وحدات تخزين مفتوح واكتفى المصمم بألوان بسيطة لتزيينه..
اختيارك لحجم البار هو من أهم شروط نجاح تصميم المطبخ ككل، ومن قبل ذلك تحديد وظيفته هل فقط سيقوم بدوره كطاولة لتناول الطعام أم سيتحول في بعض الأوقات إلى سطح عمل وهل ستحتاج لإضافة بعض العناصر له، ومن ثم سيتحدد الحجم المناسب لاستخدامك ومساحة المطبخ..
الحداثة في أجمل صورها تتألق بين تفاصيل هذا التصميم، ولكن ستلاحظ استخدام المصمم البار بأكثر من شكل ومن كل الجهات لينجح في استغلال مساحته بالشكل الأمثل..
إن كنت تمتلك مطبخ على شكل حرف U ومفتوح في نفس الوقت، فاختيارك لإضافة بار حديث للتصميم حتمي وضروري، وبألوان متباينة جاء هذا النموذج إلى جانب لمسة جريئة من الأصفر لتنعش التصميم وتجعله اكثر جاذبية..
هذا التصميم مثالي إلى حد كبير، حيث استخدم المصمم الخشب كمادة أساسية حتى في البار، مع مقاعد خشبية بسيطة وسطح لامع أبيض كمزيج رائع ومميز..
اكتفى المصمم بجانب زجاجي للبار خاص بمقاعد بسيطة لتناول الطعام والوجبت السريعة، أما عن الجانب الأخر فجاء بلون أصفر مشرق يتناسب مع سطح العمل لباقي اجزاء المطبخ..
اختار المصمم ان يضيف مثل هذا البار الأنيق كسطح رخامي فقط دون تفاصيل محمول على عمودين من المعدن اللامع ..
يعد مثل هذا التصميم كفاصل وحاجز رؤية بين المطبخ وباقي الفراغات المشتركة معا، حيث استخدم المصمم جدار رخامي مرتفع باللون الأسود اللامع، يستخدم كطاولة لتناول الوجبات السريعة ..
فضلا عن استخدام البار في عدة استخدامات داخل حدود المطبخ نفسه، إلا أن يقوم بالدور نفسه للحديقة الخاصة، حيث يساعد على إقامة حفلات شواء عائلية وإعداد أشهى الوجبات لعشاء عائلي في الهواء الطلق..
بغض النظر عن مساحة مطبخك ولكن حين تقرر ان تضيف بار لمطبخك عليك أن تعكس شخصيتك على التصميم وترك لمستك الخاصة وذوقك المميز..
يمكنك تحديد جهة معينة لاستخدام كطاولة لتناول الإفطار والوجبات السريعة، وتوفير المساحة المتبقية كسطح عمل مناسب للمطبخ..
اختلاف المستويات يجعل من البار الحديث عدة وظائف ولا يقتصر فقط على تناول الوجبات ولكن بطريقة أخرى يُستخدم كسطح عمل وبشكل سهل وغير معقد..
بلمسات من الحداثة والعصرية مع الريفية الصريحة يأتي هذا التصميم ليثبت وجوده وينال إعجابكم..
رغم بساطة التصميم واستخدام اللون الأبيض كبطل رئيسي للمشهد، إلا أن المصمم فضل أن يضيف لمسات جريئة من الأحمر ليُنعش التصميم ويكسر ملل وروتين وهدوء الأبيض..
على عكس ما يعتقد الكثير منا أن الأسود لا مكان له في المطابخ إلا أن هذا النموذج يغير لنا هذا التفكير، حيث تم استخدامه كبطل رئيسي وعنوان لبار أنيق بسيط..
دمج المواد التشطيبية معا كعنوان للوحة فنية تشكلت داخل تصميم المطبخ الحديث، مع مقاعد حديثة ومبتكرة ونادر..
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