10 تصميمات ملهمة لخزانات ملابس مفتوحة

يبدو اى منزل في مساحة أكبر كلما حرصت على ترتيبه وتنظيم كل شيء في مكانه المخصص، باستخدام الخزانات والأرفف يمكنك تخزين كل ماتريده لتحصل عليه بسهوله دون عناء البحث وتضييع الوقت.
ومن أكثر الأشياء التي تحتاج لترتيب مستمر وأماكن تخزين هي الملابس والأحذية، فكل ما تحتاجه مجموعة من الأرفف والأدراج ويمكنك إنشاء خزانات تناسب أي مساحة متوفرة ويميل الكثير إلى تصميمات الخزانات المفتوحة فهي تناسب المساحات المحدودة كما توفر لك رؤية واضحة لكل ما تحتويه وتوفر لك وقت البحث.
وأخيرًا تعمل كديكور أيَضًا خاصة مع ألوان الملابس المختلفة، وفي جولتنا اليوم نعرض لك 10 تصميمات مختلفة لخزانات الملابس المفتوحة تساعد على التفكير في تنفيذ تصميم خاص بك.
تعبر تفاصيل التصميم عن ذوق رجالي كل ما يبحث عنه هو العملية فقط، لذا نرى خزانة خشبية مقسمة لأدراج متعددة ما يساعد على تخصيص كل درج لتخزين عنصر محدد مثلا درج للقمصان، آخر للبناطيل والمساحات المفتوحة لتعليق الجواكت وتخزين الاحذية وهكذا..
صممنا خزانة متعددة الأرفف بتصميمات دقيقة تناسب المساحة المتاحة وتستفيد منها لأقصى درجة ممكنة فيصبح لكل ما تمتلكه مكان تخزين ويمكن تزيين الخزانة بتركيب بعض الأبواب الزجاجية.
مع بعض التنظيم يمكننا تصميم خزانة كبيرة تناسب أفراد العائلة بأجمعها مع تحديد كل ركن لفرد في الأسرة يمكننا وضع بعض الملصقات عليها الأسماء.
كما يمكنا الاستفادة من بعض الرفوف الإضافية لتخزين حقائب السفر وأي أدوات أخرى.
مع الأخذ في الاعتبار وجود ركن يجاور الخزانة قمنا بالاستفادة منه بتصميم يناسب الزوايا ليصبح لدينا عدة رفوف متتالية توفر لنا المزيد والمزيد من فرص التخزين، وملصق بها خزانة من أبواب زجاجية وأدراج لتخزين الأدوات الأخرى.
عند توفر المساحات الكبيرة الخالية داخل منزلك يمكنك تخصيص غرفة كاملة للملابس وتحولها إلى خزانات متلاصقة تسهل عليك الحصول على كل ما تحتاجه في وقت قليل.
من الطرق الأنيقة والاقتصادية أيضًا الاستفادة من الممرات والأركان المنسية بتحويلها إلى أماكن تخزين وذلك بتركيب رفوف متعددة ومختلفة تلائم تخزين كل ماتحتاجه وتحصل عليها بسهولة.
تكمن جودة الخزانات في تصميمها وما تحتويه، فلدينا هنا فكرة تصميم مبتكر يجمع كل ما يخص الملابس في تصميم واحد ليوفر عليك الوقت والمساحات.
الإضاءة المناسبة ضرورية للخزانات المظلمة كي توفر رؤية أوضح فتجد ما تريده بدون عناء.
لدينا تصميم عصري أنيق للغاية يستخدم مزج متوازن بين الألوان الداكنة واللون الأبيض مع توفير إضاءة شاملة تميز الغرفة فنحصل على غرفة عصرية تملأها إضاءة الأنوار وألوان الجدران.
من المهم الأخذ في الاعتبار أن ترتيب الملابس يعكس أناقة التصميم الكلي للغرفة. فنلاحظ في التصميم الآتي اعتماد الخزانة على المساحة المفتوحة الغير مقسمة لذا ترتيب الأشياء المختلفة في مكان واحد فكل ما تحتاجه فقط هو التنظيم.
نلاحظ أيضًا وجود مرآة كبيرة مع اللون الأبيض للغرفة يعكسان مساحة أكبر من الواقع على الغرفة.