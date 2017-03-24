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10 تصميمات ملهمة لخزانات ملابس مفتوحة

هنادى موسى هنادى موسى
Vestidor, AG arquitectura Gorris AG arquitectura Gorris غرفة الملابس
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يبدو اى منزل في مساحة أكبر كلما حرصت على ترتيبه وتنظيم كل شيء في مكانه المخصص، باستخدام الخزانات والأرفف يمكنك تخزين كل ماتريده لتحصل عليه بسهوله دون عناء البحث وتضييع الوقت.

ومن أكثر الأشياء التي تحتاج لترتيب مستمر وأماكن تخزين هي الملابس والأحذية، فكل ما تحتاجه مجموعة من الأرفف والأدراج ويمكنك إنشاء خزانات تناسب أي مساحة متوفرة ويميل الكثير إلى تصميمات الخزانات المفتوحة فهي تناسب المساحات المحدودة كما توفر لك رؤية واضحة لكل ما تحتويه وتوفر لك وقت البحث.

وأخيرًا تعمل كديكور أيَضًا خاصة مع ألوان الملابس المختلفة، وفي جولتنا اليوم نعرض لك 10 تصميمات مختلفة لخزانات الملابس المفتوحة تساعد على التفكير في تنفيذ تصميم خاص بك.

1- تجنب إهدار الوقت مع التصميم الآتي

Virreyes 15, 2M Arquitectura 2M Arquitectura غرفة الملابس
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

تعبر تفاصيل التصميم عن ذوق رجالي كل ما يبحث عنه هو العملية فقط، لذا نرى خزانة خشبية مقسمة لأدراج متعددة ما يساعد على تخصيص كل درج لتخزين عنصر محدد مثلا  درج للقمصان، آخر للبناطيل والمساحات المفتوحة لتعليق الجواكت وتخزين الاحذية وهكذا..

2- نيش تخزين بمقاسات دقيقة

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الملابس
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

صممنا خزانة متعددة الأرفف بتصميمات دقيقة تناسب المساحة المتاحة وتستفيد منها لأقصى درجة ممكنة فيصبح لكل ما تمتلكه مكان تخزين ويمكن تزيين الخزانة بتركيب بعض الأبواب الزجاجية.

3- خزانات مفتوحة بلا أبواب

RP, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura غرفة الملابس
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

مع بعض التنظيم يمكننا تصميم خزانة كبيرة تناسب أفراد العائلة بأجمعها مع تحديد كل ركن لفرد في الأسرة يمكننا وضع بعض الملصقات عليها الأسماء.

كما يمكنا الاستفادة من بعض الرفوف الإضافية لتخزين حقائب السفر وأي أدوات أخرى.

4- أبواب زجاجية ورفوف تخزين

Vestidor, fabrè fabrè غرفة الملابس
fabrè

fabrè
fabrè
fabrè

مع الأخذ في الاعتبار وجود ركن يجاور الخزانة قمنا بالاستفادة منه بتصميم يناسب الزوايا ليصبح لدينا عدة رفوف متتالية توفر لنا المزيد والمزيد من فرص التخزين، وملصق بها خزانة من أبواب زجاجية وأدراج لتخزين الأدوات الأخرى.

5- املأ المساحات الخالية بوحدات تخزين مفتوحة

TB1504, Arq. Jacobo Smeke Arq. Jacobo Smeke غرفة الملابس
Arq. Jacobo Smeke

Arq. Jacobo Smeke
Arq. Jacobo Smeke
Arq. Jacobo Smeke

عند توفر المساحات الكبيرة الخالية داخل منزلك يمكنك تخصيص غرفة كاملة للملابس وتحولها إلى خزانات متلاصقة تسهل عليك الحصول على كل ما تحتاجه في وقت قليل.

6- إيجاد ما تريده بسهولة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

من الطرق الأنيقة والاقتصادية أيضًا الاستفادة من الممرات والأركان المنسية بتحويلها إلى أماكن تخزين وذلك بتركيب رفوف متعددة ومختلفة تلائم تخزين كل ماتحتاجه وتحصل عليها بسهولة.

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7- الغسالة والمجفف في نفس الخزانة

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры для молодой семейной пары. , Катя Волкова Катя Волкова غرفة الملابس
Катя Волкова

Катя Волкова
Катя Волкова
Катя Волкова

تكمن جودة  الخزانات في تصميمها وما تحتويه، فلدينا هنا فكرة تصميم مبتكر يجمع كل ما يخص الملابس في تصميم واحد ليوفر عليك الوقت والمساحات.

8- إنارة الخزائن المظلمة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

الإضاءة المناسبة ضرورية للخزانات المظلمة كي توفر رؤية أوضح فتجد ما تريده بدون عناء.

9- أناقة غير منتهية

Mr.Javed, Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. غرفة الملابس
Shadab Anwari &amp; Associates.

Shadab Anwari & Associates.
Shadab Anwari &amp; Associates.
Shadab Anwari & Associates.

لدينا تصميم عصري أنيق للغاية يستخدم مزج متوازن بين الألوان الداكنة واللون الأبيض مع توفير إضاءة شاملة تميز الغرفة فنحصل على غرفة عصرية تملأها إضاءة الأنوار وألوان الجدران.

10 – مساحة كبيرة منيرة باللون الأبيض

Vestidor, AG arquitectura Gorris AG arquitectura Gorris غرفة الملابس
AG arquitectura Gorris

AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris

من المهم الأخذ في الاعتبار أن ترتيب الملابس يعكس أناقة التصميم الكلي للغرفة. فنلاحظ في التصميم الآتي اعتماد الخزانة على المساحة المفتوحة الغير مقسمة لذا ترتيب الأشياء المختلفة في مكان واحد فكل ما تحتاجه فقط هو التنظيم.

نلاحظ أيضًا وجود مرآة كبيرة مع اللون الأبيض للغرفة يعكسان مساحة أكبر من الواقع على الغرفة.

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