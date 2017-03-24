10 تصميمات ملهمة لخزانات ملابس مفتوحة

يبدو اى منزل في مساحة أكبر كلما حرصت على ترتيبه وتنظيم كل شيء في مكانه المخصص، باستخدام الخزانات والأرفف يمكنك تخزين كل ماتريده لتحصل عليه بسهوله دون عناء البحث وتضييع الوقت.

ومن أكثر الأشياء التي تحتاج لترتيب مستمر وأماكن تخزين هي الملابس والأحذية، فكل ما تحتاجه مجموعة من الأرفف والأدراج ويمكنك إنشاء خزانات تناسب أي مساحة متوفرة ويميل الكثير إلى تصميمات الخزانات المفتوحة فهي تناسب المساحات المحدودة كما توفر لك رؤية واضحة لكل ما تحتويه وتوفر لك وقت البحث.

وأخيرًا تعمل كديكور أيَضًا خاصة مع ألوان الملابس المختلفة، وفي جولتنا اليوم نعرض لك 10 تصميمات مختلفة لخزانات الملابس المفتوحة تساعد على التفكير في تنفيذ تصميم خاص بك.